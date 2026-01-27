Memoria lui Trump i-a jucat feste în timpul unui interviu. Ce cuvânt a uitat

14:00

Premierul și ministrul de Finanțe își propun ținte macroeconomice optimiste pentru 2026. Un PIB care să depășească 2.000 de miliarde de lei. Inflația ar trebuie să ajungă la 4%. Deficitul estimat este între 6,2 și 6,4%. În privința creșterii economice, ministrul Finanțelor este însă precuat. 1%. La capitolul fonduri europene, ministrul Pîslaru are ambiții mari - 20 de miliarde de euro care să vină din PNRR (15 mld.), SAFE și fonduri pentru Agricultură (5 mld.).