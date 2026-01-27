Memoria lui Trump i-a jucat feste în timpul unui interviu. Ce cuvânt a uitat
Cotidianul de Hunedoara, 27 ianuarie 2026 18:20
Sănătatea este un subiect sensibil pentru Trump și a încercat să contracareze orice speculație, lăudându-se frecvent cu vigoarea sa.
Acum 10 minute
18:50
Președintele clublui PAOK, mesaj de condoleanțe pentru familiile suporterilor morți în accidentul din Timiș
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, au murit într-un grav accident petrecut în județul Timiș.
Acum 30 minute
18:40
Copiii din România, dependenți de internet. Ministrul Sănătății a găsit soluția
Alexandru Rogobete consideră că accesul copiilor și adolescenților ar trebui să fie controlat de părinți și instituții.
Acum o oră
18:20
18:00
Germania oferă un milion de euro recompensă pentru identificarea autorilor penei de curent din Berlin
Germania oferă un milion de euro recompensă pentru prinderea autorilor penei de curent din Berlin care a lăsat 100 000 de oameni fără electricitate și căldură timp de patru zile.
Acum 2 ore
17:30
Suporterii echipei PAOK Salonic, în microbuzul implicat în accidentul din Timiş. Titi Aur, primele concluzii
Microbuzul implicat în accident transporta suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu. Ei se îndreptau spre Franţa, unde urmau să participe la meciul cu Olympique Lyon din Liga Europa.
17:30
Influencerii au adus înapoi trendurile iconice din 2016 și să le transforme în senzația modei și machiajului din 2026.
Acum 4 ore
16:50
Dan Barna și Vlad Voiculescu au primit de la Comisia Europeană confirmarea că ancheta care vizează anularea alegerilor din 2024 este în desfășurare.
16:30
China vrea se unească cu Rusia "pentru stabilitate mondială și energie pozitivă"
Negociatorii ruşi şi ucraineni au avut o reuniune de două zile la Abu Dhabi, pentru a discuta un plan de pace propus de preşedintele american Donald Trump.
16:30
După acordul UE-Mercosur, președinta Comisiei Europene este în India, pentru a semna "mama tuturor acordurilor comerciale"
16:20
Reînarmarea Germaniei trezește admirație, dar și neîncredere în rândul aliaților, arătând că Europa are încă nevoie de un NATO pacificator
16:10
Șeful Vămilor, demis de Bolojan. Alexandru Bălan a fost urmărit penal nouă ani
Alexandru Bogdan Bălan a fost numit la conducerea AVR tot de Ilie Bolojan, în septembrie 2025. G4Media dezvăluia în octombrie 2025 că Alexandru Bogdan Bălan a fost urmărit penal timp de nouă ani pentru abuz în serviciu și fals intelectual în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter. Aceeași publicație scrie că DNA a clasat dosarul în mai […]
16:10
Nominalizări BAFTA 2026 – „One Battle After Another" şi „Sinners", cele mai multe selecţii
Lista este foarte similară cu cea a Oscarurilor, ale căror nominalizări au fost dezvăluite acum câteva zile, cu „Sinners" în fruntea listei, urmat de „One Battle After Another"
15:50
Austeritatea nu a ajuns la sate. 10.000 de euro pe iPhone de ultimă generație pentru angajații unei comune mici
Primăria comunei Tarna Mare, care are 3.563 de locuitori, a cheltuit peste 10.000 de euro pe opt iPhone-uri 17 Pro pentru cei opt angajați din totalul de 14 ai primăriei, arată datele consultate de Cotidianul.
15:50
Maia Sandu: Moldova ar putea fi ocupată de Rusia dacă UE nu ne primește rapid
„Pentru a te simţi în siguranţă, trebuie să faci parte din UE", a argumentat președinta Republicii Moldova la Strasbourg.
15:50
Apel către Avocatul Poporului: Neplata primei zile de concediu medical restrânge drepturile lucrătorilor
Confederația sindicală Cartel Alfa cere Avocatului Poporului să sesizeze CCR cu privire la Ordonanța prin care prima zi de concediu medical va fi neplătită.
15:30
Procurorii lui Kovesi, zeci de descinderi în Vrancea. Posibilă fraudă într-o proiect pentru tineri defavorizați
Opt persoane au fost aduse la sediul EPPO din Iași pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecți.
15:20
Premierul britanic și-a pus ochelari de soare și îl salută pe Macron: „Bonjour"
Președintele Macron a apărut în marea sală de la Davos cu ochelari de soare. Afecțiuni oculare „minore" i-ar fi impus acest accesoriu pentru o imagine publică fără cusur.
15:10
Manda, replică tăioasă pentru Bolojan: „România nu funcționează pe principiul «vreau sau nu vreau»"
„Economia se construiește pe încredere, stabilitate și politici coerente care susțin investițiile și dezvoltarea".
15:00
Academia Română organizează un eveniment dedicat operelor timpurii ale lui Brâncuși, punând în valoare influența studiului anatomiei în creația sculptorului român. Evenimentul face parte din Anul Național Constantin Brâncuși 2026.
Acum 6 ore
14:50
„Afirmația doamnei președinte nu face decât să confirme atitudinea pe care a avut-o în toți acești ani, de când a fost președinta Republicii Moldova", a transmis Bolojan.
14:20
Statul sudic Kerala a fost un focar al virusului Nipah. În 2018, au fost raportate 19 cazuri, dintre care 17 au fost fatale, iar în 2023, două din cele şase cazuri confirmate au decedat ulterior.
14:10
Criză de nervi. Coco Gauff şi-a distrus racheta pe culoar, după eşecul cu Elina Svitolina
La conferinţa de presă, ea s-a arătat supărată pentru faptul că au apărut imagini cu racheta.
14:10
„Ceaușescu era un om rău și crud. Cred asta despre orice ins care practică vânătoarea ca distracție. Și scorniceșteanul o făcea di granda."
14:00
Au fost identificate 6 persoane decedate la faţa locului. otodată, altor 2 persoane li se asigură îngrijiri medicale.
14:00
Cum a închis România anul 2025 cu un deficit sub cel prognozat. Datele din execuția bugetară
„Am reușit să consolidăm veniturile bugetare și să reducem cheltuielile de funcționare ale statului".
14:00
Va reuși România să iasă din era austerității? Cât de realiste sunt estimările lui Ilie Bolojan privind deficitul și inflația – INTERVIU
Premierul și ministrul de Finanțe își propun ținte macroeconomice optimiste pentru 2026. Un PIB care să depășească 2.000 de miliarde de lei. Inflația ar trebuie să ajungă la 4%. Deficitul estimat este între 6,2 și 6,4%. În privința creșterii economice, ministrul Finanțelor este însă precuat. 1%. La capitolul fonduri europene, ministrul Pîslaru are ambiții mari - 20 de miliarde de euro care să vină din PNRR (15 mld.), SAFE și fonduri pentru Agricultură (5 mld.).
13:50
Negocierile românilor cu băncile ating maturitatea: aproape toate cazurile se rezolvă amiabil
În 2025, CSALB a înregistrat cea mai mare rată de succes a negocierilor dintre consumatori și bănci: 96% dintre cazuri s-au încheiat amiabil, în doar 13 zile în medie. Numărul cererilor a scăzut față de anii anteriori, pe fondul reducerii solicitărilor către IFN-uri și al cererilor privind Biroul de Credit, în timp ce beneficiile totale au depășit 3,2 milioane de euro.
13:50
Judecătoarea Adriana Stoicescu avertizează că problema infracționalității juvenile nu se rezolvă prin schimbări legislative pripite, ci prin investiții serioase în educație și responsabilitate socială, criticând actualele dezbateri politice și influențele negative asupra tinerilor.
13:20
România, cine ești? – noua emisiune prezentată de Mădălina Dobrovolschi de la Prima TV
România, cine ești? este construită pe principiile solution-based journalism, un format rar întâlnit în televiziunea românească.
13:20
Victoria Beckham a fost decorată la Paris cu titlul de Ofițer al Artelor și Literelor pentru succesul mărcii sale de modă.
13:20
Autodenunțul șefului penitenciarelor. Permisia turcului evadat, semnată deși avea aviz negativ
Directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor a recunoscut că el a semnat permisia primită de cetățeanul turc Abdullah Atas, deși își amintește că a existat și un aviz negativ.
13:10
Pîslaru dă de pământ cu fostele guverne: „Pe fonduri europene s-a făcut rahatul praf"
„Eu cred că PSD-ul ar trebui să se lămurească, în primul rând, domniile lor, dacă sunt la opoziție sau la guvernare".
13:10
Hidrologii au actualizat prognoza: Risc de viituri rapide şi inundaţii locale
Populaţia este sfătuită să evite deplasările şi activităţile în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze râuri sau zone inundate şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale.
13:00
Un șofer român plătește acum mai mult pe litrul de benzină decât unul din Suedia, deși venitul mediu în România este de aproape patru ori mai mic.
Acum 8 ore
12:50
Șofer prins cu 120 km/h în București, în timpul unei acțiuni a Poliției Rutiere
Poliția Rutieră a aplicat peste 400 de amenzi în București, după ce un șofer a fost prins circulând cu 120 km/h pe un tronson unde limita era de 50 km/h.
12:50
Guvernul caută un rating de țară mai bun. Ce au discutat Bolojan și Nazare cu Fitch
Prognoza de creștere economică pentru 2026 este în jur de 1%, iar deficitul bugetar estimat pentru acest an se îndreaptă spre 6%.
12:50
Un studiu a realizat două clasamente: primul măsoară nivelul de trai prin criterii obiective, iar celălalt face o ierarhie pe baza satisfacției declarate de locuitorii fiecărui oraș.
12:40
Ce aparate electrocasnice sunt indispensabile într-o bucătărie modernă din 2026?
Contextul energetic actual impune o reconsiderare completă a criteriilor de selecție pentru aparatele mari din bucătărie.
12:40
Prins în Vama Albiţa cu droguri. Bărbatul are dublă cetăţenie – română şi moldovenească
El este acuzat de săvârşirea infracţiunii de introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri de risc, fără drept.
12:30
Procurorul CSM, Claudiu Sandu, afirmă că statul de drept a murit, România devenind un refugiu sigur pentru răufăcători.
12:20
Preşedintele regiunii Lombardia, Attilio Fontana, gazda
12:00
Culisele răzgândirii. Bolojan tatonează varianta OUG pe reforma administrației. Temerile premierului – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Varianta ca reforma administrației să fie adoptată prin OUG a apărut în discuțiile din interiorul coaliției de luni. Surse participante la discuții spun pentru Cotidianul că liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avansat această variantă, urmând ca premierul să analizeze, din punct de vedere juridic, fezabilitatea unei astfel de opțiuni. The post Culisele răzgândirii. Bolojan tatonează varianta OUG pe reforma administrației. Temerile premierului – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
12:00
„Acum în acest cadru, am și eu o întrebare: Pe ce bază s-au anulat alegerile dacă voi nu ați fost în stare să demonstrați nimic clar de un an de zile?”, a spus liderul suveranist. The post Georgescu așteaptă pedeapsa divină pentru „toată clasa politică” appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Specialiștii avertizează: Infecția cu acest virus e subdiagnosticată, deși afectează grav pacienții # Cotidianul de Hunedoara
Spitalul CF Timişoara arată, într-o postare pe Facebook că VSR este una dintre cele mai des întâlnite cauze de infecţii respiratorii severe. Simptomele sunt asemănătoare unei răceli Potrivit acestora, simptomele sunt asemănătoare unei răceli obişnuite şi includ febra, congestie nazală şi tuşe uşoară. În formele severe, infecţia poate evolua rapid greutate în respiraţie hipoxemie şi […] The post Specialiștii avertizează: Infecția cu acest virus e subdiagnosticată, deși afectează grav pacienții appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Șoferii care circulă prin zonele montane sunt avertizați de CNAIR asupra pericolului desprinderii stâncilor de pe versanți. Autoritățile recomandă evitarea staționării lângă munte și reducerea vitezei. The post Capcane pe drumurile montane. Cad stânci pe carosabil appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Un nou sondaj INSCOP arată că societatea este divizată când vine vorba despre Uniunea Europeană. The post SONDAJ Europeni pe interes. Românii sunt „naționaliști de negociere” appeared first on Cotidianul RO.
11:40
VIDEO A intrat la apă. Stadionul de 1,5 miliarde a fost inundat în timpul meciului # Cotidianul de Hunedoara
Renovarea Camp Nou este cel mai costisitor proiect din lumea fotbalului în acest moment. The post VIDEO A intrat la apă. Stadionul de 1,5 miliarde a fost inundat în timpul meciului appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Un elev a fost lovit cu maceta într-un liceu din Brăila de un adolescent de 16 ani, aflat sub control judiciar într-un alt dosar penal. The post Elev, atacat cu o macetă lângă un liceu. Atacatorul, tot un minor appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Gigantul Lukoil presează Guvernul rus pentru scutiri de taxe, după ce prețul petrolului Ural s-a prăbușit. The post Lukoil cere „colacul de salvare” de la Kremlin appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Începând din 26 ianuarie 2026, ora locală 12:00, sunt anunţate acţiuni de protest ale transportatorilor de marfă din Balcanii de Vest pentru o perioadă de şapte zile. The post Protestele din Serbia perturbă grav traficul la frontieră appeared first on Cotidianul RO.
