Există sau nu șanse de împăcare între Diana și Sorin de la Mireasa, după despărțire? Ce se întâmplă între cei doi

Alex Bodi și Anca formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Cei doi au o relație de ceva timp și se iubesc nebunește, chiar dacă au mai întâmpinat obstacole. Anca și-a fotografiat iubitul în timp ce acesta se afla la volan, iar ea stătea pe bancheta din spate relaxată. Iată cum și-a numit șatena partenerul!