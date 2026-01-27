Mihai Morar respinge „infracțiunea de a lua cina” cu premierul Ilie Bolojan și primarul Florin Birta. Dispute aprinse în mediul online, după o cină privată în Cetatea Oradea
Bihoreanul, 27 ianuarie 2026 22:50
O fotografie de la o cină privată servită într-un restaurant din Cetatea Oradea s-a transformat într-un scandal public și a generat dispute aprinse, după ce a fost distribuită pe rețelele sociale și preluată de o parte a presei centrale, insinuând interese ascunse între omul de radio Mihai Morar (Radio ZU) și premierul Ilie Bolojan. Morar critică manipularea din jurul întâmplării.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 30 minute
22:50
Mihai Morar respinge „infracțiunea de a lua cina” cu premierul Ilie Bolojan și primarul Florin Birta. Dispute aprinse în mediul online, după o cină privată în Cetatea Oradea # Bihoreanul
O fotografie de la o cină privată servită într-un restaurant din Cetatea Oradea s-a transformat într-un scandal public și a generat dispute aprinse, după ce a fost distribuită pe rețelele sociale și preluată de o parte a presei centrale, insinuând interese ascunse între omul de radio Mihai Morar (Radio ZU) și premierul Ilie Bolojan. Morar critică manipularea din jurul întâmplării.
Acum o oră
22:10
Mișcare în curtea școlii: Primăria cumpără mese de ping-pong pentru elevii din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
45 de mese de ping-pong au fost montate, în ultimii ani, în curțile mai multor școli din Oradea, pe banii Primăriei, iar trendul va continua. Ca să-i determine pe elevi să facă mișcare, Direcția Patrimoniu Imobiliar a investit anul trecut aproape 100.000 de lei în mese de ping-pong anume făcute pentru spații exterioare, iar copiii stau la rând să le folosească.
Acum 4 ore
20:50
Contract de finanțare semnat pentru reabilitarea Grădiniței nr. 5 din Oradea. Investiție de peste 6,2 milioane de lei # Bihoreanul
Primăria Oradea a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea Grădiniței nr. 5, unitate de învățământ preșcolar situată pe strada Călimăneștilor nr. 10. Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor oferite copiilor care frecventează grădinițele din municipiu.
20:00
Dosarul unui fost primar PSD din Bihor, închis după aproape un deceniu la Tribunal: faptele s-au prescris, dar inculpatul este pus la plată # Bihoreanul
După aproape 10 ani de procese și amânări, dosarul penal al unui fost primar PSD din Bihor s-a încheiat fără nicio condamnare. Tribunalul Bihor a dispus, pe 26 ianuarie, după aproape un an în care cauza a fost ținută în pronunțare, încetarea procesului penal în cazul fostului primar PSD al comunei Popești, Adrian Maga, pe motiv de prescripție.
19:50
Două persoane au fost rănite ușor, marți seară, în urma unui accident produs la intersecția străzii Piteștilor cu Oneștilor din Oradea.
19:40
Oradea găzduiește primul mare turneu de padel al anului: Regional Padel Tour, cu competiții, spectacol și premii de 10.000 de lei # Bihoreanul
Oradea găzduiește la finalul săptămânii primul mare turneu de padel al anului, Regional Padel Tour – Etapa I, la Padel Arena. Competiția, care va aduna sportivi de toate nivelurile, va include meciuri masculine, feminine și mixte, momente artistice cu majorete, tombole și premii în valoare totală de 10.000 de lei, iar președintele Federației Române de Padel, Lucian Perescu, va fi prezent la eveniment.
Acum 6 ore
19:00
Clădirea ridicată de Primărie și o firmă privată în parcul Traian este aproape finalizată. Când se vor scoate spațiile la licitație # Bihoreanul
Construcția clădirii multifuncționale din Parcul Traian nr. 14, pe amplasamentul fostului sediu al PDL Bihor, este aproape finalizată. La finalul lunii februarie, lucrările se vor încheia, iar Primăria Oradea va pregăti licitația pentru ocuparea spațiilor comerciale și a birourilor pe care le deține. Imobilul a fost edificat de municipalitate împreună cu o firmă privată.
18:40
Licitația pentru mobilierul viitorului sediu al Consiliului Județean Bihor, câștigată de o firmă din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Administrația județeană a anunțat rezultatul licitației lansate în luna septembrie a anului trecut pentru mobilarea viitorului sediu din strada Republicii nr. 35, cunoscut după fosta funcțiune drept „Policlinica Mare”. Pe primul loc în urma procedurii la care au concurat patru ofertanți s-a clasat o firmă din Oradea.
18:10
CSM Oradea joacă la Râmnicu Vâlcea în etapa a 19-a. Pridgett, la meciul 100 în baschetul românesc # Bihoreanul
Liderul Ligii Naționale de baschet masculin, CSM CSU Raiffeisen Oradea, va juca miercuri seară la Râmnicu Vâlcea, într-un meci dificil cu CS Vâlcea 1924, partidă care va marca și meciul cu numărul 100 în baschetul românesc pentru Sayeed Pridgett.
17:30
Garda Forestieră Oradea a finalizat controlul din pădurea Băile Felix, unde Direcția Silvică a comandat defrișări de peste 700 de arbori pe 25 de hectare. În cele două zile de verificări, inspectorii silvici au găsit 14 cioate de arbori tăiați fără să fi fost marcați înainte. Deși cantitatea este mică, vor lua măsuri: cer Ocolului Silvic să sisteze lucrările, iar Poliției să cerceteze penal această faptă.
17:20
Index Storia – Unde se trăiește cel mai bine în România. Cluj-Napoca conduce clasamentul la scorul obiectiv, iar Sibiu la evaluarea subiectivă a locuitorilor # Bihoreanul
În 2025, Cluj-Napoca și Sibiu și-au menținut pozițiile de top în Index Storia, înregistrând cele mai ridicate scoruri generale. La fel ca în anul precedent, Cluj-Napoca rămâne orașul cu cel mai mare scor obținut pe baza indicatorilor obiectivi – precum traficul, reperele urbane, calitatea aerului și prețurile imobilelor – cu un scor total de 44,5. În paralel, Sibiu a înregistrat cel mai bun rezultat în evaluarea criteriilor subiective, cu un scor de 76,9, calculat pe baza a 13 criterii evaluate de locuitorii orașului. Brașov se situează pe poziția a doua în ambele clasamente, atât în privința criteriilor obiective (41,4), cât și a celor subiective (74,2).
Acum 8 ore
17:00
Primăria a anunțat, marți, că a finalizat o aplicație digitală, Parking Oradea, prin care șoferii pot plăti direct taxele de parcare din oraș, atât cele la sol, cât și din garajele supra și subterane. Municipalitatea așteaptă feedback de la orădeni, pentru a îmbunătăți aplicația.
16:50
Premierul Ilie Bolojan: „Aș vota da” la un referendum pentru unirea României cu Republica Moldova (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat marți dimineața că ar vota „da” la un eventual referendum privind unirea României cu Republica Moldova, dacă un astfel de scrutin ar avea loc și în țara noastră. Afirmația a fost făcută într-un interviu acordat RFI România, în contextul unei întrebări legate de poziția exprimată recent de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
16:20
Ce a făcut copilul de 13 ani cu o zi înainte să se arunce de pe un bloc cu 8 etaje: și-a cinstit prietenii, în centrul Oradiei # Bihoreanul
Eduard, copilul în vârstă de 13 ani care a șocat întreaga comunitate locală după ce, luni dimineață, s-a aruncat de pe terasa unui bloc cu 8 etaje din Oradea, nu a dat de bănuit că are un asemenea plan dramatic în minte. Un gest ar fi putut, totuși, să-l trădeze: în seara dinainte de tragedie, a ieșit cu mai mulți prieteni în centrul Oradiei și le-a făcut cinste acestora cu șaorma. Ca și cum și-ar fi luat rămas bun de la toți...
15:20
Parcările din Oradea au adus Primăriei peste 33 milioane lei în 2025. Care este cea mai profitabilă parcare din oraș # Bihoreanul
În anul 2025, parcările din Oradea au adus Primăriei încasări de peste 33,2 milioane lei, iar aproape jumătate din această sumă reprezintă bani plătiți de șoferi cu telefoanele mobile. Dintre parcările supraterane și subterane, cele mai multe încasări le-a avut cea din spatele Palatului de Justiție, urmată de cea din strada Independenței.
Acum 12 ore
15:00
Percheziții în Bihor și Ungaria pentru amenințări cu bombă false și date personale folosite ilegal. Patru tineri, inclusiv un adolescent din Bihor, audiați (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Patru tineri, printre care și un adolescent din județul Bihor, au fost ridicați pentru audieri în urma unor percheziții desfășurate simultan în România și Ungaria, într-o anchetă transfrontalieră care vizează amenințări false cu bombă și folosirea ilegală a datelor personale.
14:10
Accident cu șase morți în județul Timiș: patru vehicule implicate, inclusiv un TIR și un microbuz # Bihoreanul
Tragedie în județul Timiș, unde șase persoane au murit pe loc, marți după amiază, după ce un TIR, o autocisternă, un microbuz și un autoturism s-au ciocnit. Cel puțin două persoane au fost transportate la spital. Numărul total al persoanelor implicate este în curs de stabilire.
14:00
Mandatat de voturile bihorenilor, lucrez în Parlament după o activitate privată de peste 20 de ani și o experiență de 5 ani ca prefect al județului Bihor, pentru a contribui, alături de ceilalți colegi din echipa condusă de Ilie Bolojan, la îmbunătățirea legilor și funcționării instituțiilor, așa încât cadrul social și economic să fie cât mai bun pentru cetățeni și pentru dezvoltarea țării.
13:50
Holocaust și memorie: Nu e doar spre neuitare, ci spre resetarea standardelor morale ale conștiinței colective # Bihoreanul
27 ianuarie este Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, 27 ianuarie 1945 fiind ziua în care s-a eliberat lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau, unde și-au pierdut viața și circa 30.000 de evrei orădeni și din zonele limitrofe. Dr. Raluca Lazarovici Vereș, de Institutul Weiss-Livnat de Cercetare a Holocaustului, rememorează tragedia și vorbește despre felul în care se raportează la ea descendenții supraviețuitorilor.
13:10
Kanye West a cumpărat o pagină în Wall Street Journal pentru a-și prezenta scuze: „Am pierdut contactul cu realitatea. Nu sunt nazist sau antisemit” # Bihoreanul
Rapperul și designerul Kanye West, care se prezintă în ultima vreme cu numele de Ye, a cumpărat o pagină întreagă în Wall Street Journal pentru a prezenta scuze oficiale pentru comportamentul tulburător care l-a transformat într-un paria în ultimii ani, scrie revista americană Variety. Titanul hip-hop a declarat că urmează un tratament pentru o afecțiune cerebrală, după ce anul trecut a suferit „un episod maniacal de patru luni, cu un comportament psihotic, paranoic și impulsiv, care mi-a distrus viața”.
12:10
Când cerințele pentru telefoane cresc constant, utilizatorii moderni nu mai caută doar un dispozitiv care să sune bine sau să trimită mesaje, ci un instrument complet pentru activități zilnice diverse.
12:10
Bărbat de 40 de ani din Giriș, reținut de polițiști: a condus cu permisul anulat și un pic băut # Bihoreanul
Un bărbat în vârstă de 40 de ani din comuna Girișu de Criș a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce a fost depistat conducând pe drumul județean din localitate, cu toate că avea permisul de conducere anulat și băuse.
11:50
Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor, care a fost urmărit penal de DNA. Cu cine l-a înlocuit # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan l-a eliberat din funcție pe președintele Autorității Vamale Române, Alexandru Bogdan Bălan, numit în post în septembrie 2025, potrivit HotNews.ro. Jurnaliștii pun demiterea lui Alexandru Bogdan Bălan în contextul dezvăluirilor făcute în octombrie 2025 de G4Media.ro, care a scris că acesta a fost urmărit penal timp de nouă ani de Direcția Națională Anticorupție, pentru abuz în serviciu și fals intelectual, într-un dosar ce îl viza pe fostul patron Romprest, Florian Walter, decedat în 2019.
11:40
Un incendiu a izbucnit, marți dimineață, într-o locuință din localitatea Parhida, comuna Tămășeu, unde flăcările au cuprins dormitorul unei case. Potrivit unui comunicat de presă transmis de lt. col. Camelia Roșca, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana al județului Bihor, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Oradea, care au stins incendiul în aproximativ 10 minute.
11:20
O femeie în vârstă de 57 de ani a fost găsită fără viață, duminică după-amiază, într-o fântână aflată în curtea unei gospodării din localitatea Uileacu de Munte, comuna Paleu.
10:50
FC Bihor a plecat în cantonament la Antalya. Lotul deplasat și programul meciurilor amicale # Bihoreanul
Echipa de fotbal FC Bihor a plecat marți dimineață în cantonamentul de iarnă din Antalya, unde va continua pregătirea pentru partea a doua a sezonului competițional, într-un stagiu care va dura aproape două săptămâni și va include patru meciuri amicale cu adversari din mai multe campionate europene și asiatice.
10:20
Interes major în rândul orădenilor pentru noul serviciu de livrare a sacilor galbeni și albaștri la domiciliu sau în easybox. Până la data de 22 ianuarie, au fost înregistrate 322 de comenzi, semn că parteneriatul dintre RER Vest și Sameday răspunde unei nevoi reale de confort și eficiență în gestionarea reciclabilelor.
Acum 24 ore
09:40
După o lungă perioadă de analiză, de parcă ar fi fost Curtea Constituțională, Primăria Oradea a anunțat câștigătorii licitației pentru pasajele de la Crișul și Gară. Dacă la bursa pariurilor favorit era Procons, iată că la Crișul va presta Global Industrial, iar la Gară nelipsita Selina.
08:50
Bătaie scumpă: Statul trebuie să plătească 26.000 euro daune morale după o sentință ciudată a Curții de Apel Oradea # Bihoreanul
Statul român a mai obținut o distincție europeană. Nu e premiu, ci condamnare. Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că România trebuie să plătească 26.000 euro daune morale după ce Curtea de Apel Oradea a tratat un dosar de violență domestică cu o lejeritate ce frizează absurdul...
08:00
Scandal la Maternitate: Șefa ATI este judecată pentru că a batjocorit o asistentă care ar fi pus în pericol viața unei gravide # Bihoreanul
Dublu malpraxis - profesional și etic - la Maternitatea din Oradea: șefa ATI este judecată pentru că a batjocorit o asistentă care ar fi pus în pericol viața unei gravide. Pentru că, în loc s-o reclame regulamentar conducerii spitalului, a făcut-o troacă de porci pe asistenta Cosmina Cîmpan, de față cu pacienta căreia aceasta era gata să-i administreze greșit un anestezic, doctorița Alexandra Gociu riscă până la 6 luni de închisoare și plata unor daune morale de 50.000 lei subalternei, care a scăpat doar cu o „reinstruire” profesională într-o altă secție.
Ieri
20:30
La „shopping” de arme: S-a aflat pe ce va cheltui România cele 16,6 miliarde euro din programul SAFE # Bihoreanul
Au fost desecretizate achizițiile de armament pe care le va face România. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, secretarii de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat și Bogdan Despescu, au prezentat, luni, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, proiectele incluse în aplicația României pentru finanțare prin Programul SAFE și care vor trebui finalizate până în 2030. Vezi pe ce vor fi cheltuite cele peste 16,6 miliarde de euro.
20:00
Primăria Oradea a atras 7 oferte pentru reabilitarea Parcului Nicolae Bălcescu, în valoare de 3,6 milioane euro (FOTO) # Bihoreanul
Un constructor și șase asocieri de firme concurează pentru lucrările de modernizare a Parcului Nicolae Bălcescu în valoare de 17,8 milioane lei, echivalentul a 3,6 milioane euro, plus TVA. Investiția vizează, printre altele, plantarea a 116 arbori, stabilirea stării de sănătate a celor existenți, refacerea aleilor, a spațiilor verzi, a teatrului de vară și plantarea de arbori.
19:40
Montarea primelor grinzi la pasajul suprateran construit pe Calea Aradului, la ieșirea din Oradea spre Arad (DN 79), a început luni, potrivit unui comunicat transmis de Consiliul Județean Bihor. Potrivit CJ Bihor, „în total, vor fi montate 25 de grinzi”, lucrările desfășurându-se în paralel cu execuția rampelor de acces. „Stadiul lucrărilor a ajuns la 65%”, se mai arată în comunicat, acesta fiind principalul progres tehnic anunțat în această etapă.
19:10
Poliția din Salonta, mutată dintr-o clădire pericol public. Sediul vechi urmează să fie demolat # Bihoreanul
Sediul Poliției Municipiului Salonta a fost mutat temporar deoarece clădirea în care funcționa până acum se află într-o stare avansată de degradare, fiind considerată improprie și periculoasă pentru orice activitate, potrivit surselor BIHOREANULUI. Polițiștii vor funcționa în noua locație cel puțin trei ani, timp în care autoritățile locale intenţionează să demoleze vechea clădire şi să construiască un sediu nou.
19:00
Oradea a fost din nou prezentă pe podium la Campionatele Naționale de scrimă pentru juniori U20 și cadeți U17, desfășurate săptămâna trecută la București, prin rezultatele obținute de sportivii bihoreni în probele de spadă, atât la individual, cât și în întrecerile pe echipe.
18:50
Grofu a „lucrat” în deplasare. Urmărit internațional pentru furturi comise în Suedia, capturat la Oradea # Bihoreanul
Un bărbat din Oradea, căutat de autoritățile suedeze pentru furt calificat, a fost găsit şi ridicat de polițiștii bihoreni. Roștaș Grofu a fost condus la Curtea de Apel Oradea unde judecătorul de drepturi şi libertăţi a emis pe numele lui un mandat de arestare provizoriu pentru 15 zile, în vederea predării.
18:30
Antreprenor pentru Bihor: Cine sunt cei mai mari contribuabili la buget în Oradea și județ, în 2025 (FOTO) # Bihoreanul
Gala Antreprenor pentru Bihor, ediția 2026, a avut loc duminică la sediul companiei Stihl, din Parcul Industrial Eurobusiness I, în prezența premierului Ilie Bolojan. Evenimentul este o continuare a galei Antreprenor pentru Oradea, organizată în municipiu de Bolojan în vremea în care era primar de Oradea. Vezi cine sunt câștigătorii de anul acesta!
17:40
Ministerul Justiției analizează scăderea vârstei răspunderii penale a minorilor, după crima de la Cenei. Peste 250.000 de semnături pentru „Legea Mario” # Bihoreanul
Ministerul Justiției a anunțat luni, constituirea unui grup de lucru care va analiza „oportunitatea și necesitatea modificării legislației în privința răspunderii penale a minorilor”. Demersul vine în contextul crimei de la Cenei, județul Timiș, unde un adolescent de 15 ani, Mario, a fost ucis de alți trei minori, doi 15 ani și unul de 13 ani, iar cel de 13 ani a fost lăsat liber, pe motiv că este prea mic pentru a răspunde penal. O petiție lansată online pentru modificarea Codului Penal a strâns peste 250.000 de semnături.
17:20
HiSky a anulat, fără explicații, zborurile Oradea – Londra, până la mijlocul lunii februarie. Primăria și CJ Bihor știau, dar n-au anunțat nici ele # Bihoreanul
Compania aeriană HiSky, singura care operează zboruri între Oradea și Londra, în baza unui contract cu autoritățile locale, a anulat toate cursele programate din 11 ianuarie până în 12 februarie, fără explicații și fără ca Primăria și Consiliul Județean Bihor să fi anunțat această modificare. Compania Air Oradea, în care cele două administrații sunt asociate, nu a plătit HiSky ultima tranșă de bani și îi reduce plățile corespunzător zborurilor neefectuate.
16:00
Oradea sub restricţii. Traficul auto pe Splaiul Crişanei către podul Decebal se închide pentru o lună (FOTO) # Bihoreanul
Comisia de circulaţie din cadrul Primăriei Oradea a instituit luni noi restricţii de circulaţie în municipiu. Traficul auto pe strada Splaiul Crişanei va fi închis până pe 5 februarie, în zona podului Decebal, cu excepţia tronsonului dintre strada William Shakespeare şi linia de tramvai. Constructorii vor mai restricţiona până la sfârşitul lunii ianuarie circulația pe un tronson al străzii Ciheiului şi vor opri traficul pe strada Codrilor în mod repetat până pe 3 februarie.
15:50
Afaceristul turc care a ucis un polițist român a fost lăsat în permisie și nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova # Bihoreanul
Un cetățean turc condamnat definitiv pentru omor calificat este căutat de polițiști, după ce nu s-a mai întors la Penitenciarul București-Rahova la finalul unei permisii. Este vorba despre Abdullah Atas, afacerist turc condamnat la 22 de ani de închisoare pentru uciderea unui agent de poliție rutieră, faptă comisă în anul 2015.
15:20
Se întâmplă în Bihor: o firmă de salubritate nu doar îți ia, ci îți și lasă alte gunoaie în fața porții! (VIDEO) # Bihoreanul
O situație bizară a avut loc, zilele trecute, în comuna Vadu Crișului, unde proprietarul unei case nelocuite a văzut, pe camerele de supraveghere, că o mașină a firmei de salubritate i-a lăsat mai mulți saci cu gunoaie în fața porții. Ulterior, o altă mașină a ridicat gunoaiele, dar proprietarul tot descumpănit a rămas. Reprezentanții firmei de salubritate explică de ce s-a întâmplat asta: autogunoiera nu încape pe străzile înguste din sat...
14:50
Vreme schimbătoare, dar mai caldă decât normalul perioadei, în Crișana. Precipitații frecvente în următoarele două săptămâni # Bihoreanul
Vremea din regiunea Crișana, care include și județul Bihor, va avea o evoluție oscilantă din punct de vedere termic în intervalul 26 ianuarie - 8 februarie, însă valorile se vor menține, în general, peste mediile multianuale ale perioadei, potrivit estimărilor publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie.
14:20
Taximetrist atacat cu cuțitul într-o stație PECO din Bihor. Victima: „Era gata să mă înjunghie”, agresorul – arestat # Bihoreanul
Un tânăr de 21 de ani din comuna Ciumeghiu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tentativă de furt calificat și tâlhărie calificată, după ce a atacat cu un cuțit un taximetrist, în noaptea de 24 spre 25 ianuarie, într-o stație de alimentare cu carburant din localitatea Leș. Vezi mărturia victimei!
13:50
Olguța, această Lady a Băniei reduse la sclipici de Crăciun, consortul Manda, cu tupeu de șmecheraș sătesc (dar aspirând la șefia SRI!), Ciolacu, autorul celui mai mare dezastru bugetar din istoria țării (însă refugiat la Buzău), plus clona lui spână, Grindeanu, haita s-a năpustit asupra premierului Ilie Bolojan să-i conteste reușita astupării găurilor, să-i pună în cârcă prețul dureroasei operații, cu concluzia declamată în cor cu AUR: „Ilie sărăcie!”. Și, firește, cu corolarul: eliminarea lui Bolojan este imperios necesară.
13:10
Băiatul care a murit căzând de pe un bloc din Oradea era un elev model de la Colegiul Onisifor Ghibu (VIDEO) # Bihoreanul
Adolescentul care a murit luni dimineața după ce a căzut de pe terasa unui bloc din cartierul Grand Hill din Oradea era elev în clasa a VII-a la Colegiul Național Onisifor Ghibu, avea doar 13 ani și învăța bine. În această fază a anchetei, nu există suspiciuni că băiatul ar fi fost victima unei infracțiuni, astfel că nu este exclus ca acesta să se fi sinucis.
12:00
Zăpadă „parcată” pe locurile pentru persoane cu dizabilități, în parcarea unui magazin din Oradea # Bihoreanul
În parcarea magazinului Lidl din Nufărul, zăpada înghețată rămasă după ninsorile din ultima perioadă a fost adunată „frumos” și depozitată exact unde nu trebuia: pe locurile de parcare dedicate persoanelor cu handicap.
11:30
Îngrijirea pisicilor a evoluat semnificativ în ultimii ani, iar 2026 confirmă un lucru clar: stăpânii de feline sunt mai informați, mai atenți și mai exigenți decât oricând. De la alimentație premium și jucării interactive, până la igiena zilnică, fiecare detaliu contează. În acest context, nisipul pentru litieră nu mai este un simplu produs de bază, ci o alegere care influențează direct confortul pisicii și calitatea vieții în locuință.
11:30
Simulare județeană de bacalaureat în Bihor: peste 4.200 de elevi își testează cunoștințele # Bihoreanul
Simularea județeană a examenului național de bacalaureat a debutat luni în județul Bihor cu prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română. Testările se vor desfășura în 50 de unități de învățământ și îi vizează pe cei 4.210 elevi înscriși în clasele terminale de liceu.
11:20
Control în pădurea din Felix: Garda Forestieră verifică fiecare copac din cei peste 700 pe care Direcția Silvică vrea să-i doboare (FOTO) # Bihoreanul
Defrișările din Băile Felix, unde Direcția Silvică Bihor a comandat tăierea a peste 700 de arbori, au declanșat luni un amplu control al Gărzii Forestiere. Două echipe de inspectori au mers în pădure și verifică fiecare copac tăiat, dar și pe cei care urmează să fie doborâți. La scurt timp de la demararea verificărilor, inspectorii au depistat deja cioate de arbori care au fost tăiați fără să fie marcați.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.