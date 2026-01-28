Donald Trump retrage din nou SUA din Acordul de la Paris privind schimbările climatice

19:40

Defrișările abuzive din pădurea de la Băile Felix ar putea fi oprite. În urma dezvăluirilor din reportajele Digi24, Garda Forestieră a mers în control și a descoperit că mulți dintre copaci au fost tăiați ilegal. Așa că firma de apartament care exploata zona se va alege cu dosar penal. Sute de arbori au fost puși la pământ, iar până acum verificările au descoperit că 14 dintre ei nu erau marcați și nu ar fi avut de ce să fie tăiați. Filmul furtului din pădurea de la Băile Felix, cum s-a ajuns aici și ce spun cei acuzați că au defrișat ilegal o zonă extrem de valoroasă turistic, într-un reportaj special Digi24, realizat de Toma Petcu și Florin Dizanov.