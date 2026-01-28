9 soluții pentru insomniaci – ce te ajută să adormi mai ușor și să ai un somn mai profund
Adevarul.ro, 28 ianuarie 2026 02:15
La nivel global, între 10% și 30% din populație se confruntă cu insomnia, iar în Statele Unite aproximativ 12% dintre adulți au fost diagnosticați cu insomnie cronică, adică o tulburare a somnului caracterizată prin dificultăți în a adormi, menține somnul sau obținerea unui somn de calitate.
Acum o oră
01:45
Prețul argintului s-a triplat în ultimul an. Analiștii estimează că argintul va ajunge la 300 dolari uncia # Adevarul.ro
Prețul argintului a înregistrat una dintre cele mai spectaculoase evoluții, crescând de la aproximativ 30 de dolari pe uncie troy în urmă cu un an la 109 dolari în prezent. Creșterea de peste 260% în doar 12 luni plasează argintul în topul activelor cu cea mai bună performanță din ultimul an.
Acum 2 ore
01:15
România și Italia sunt primele state europene care au impus deja o taxă logistică pe coletele Temu și Shein, sperând că astfel vor diminua invazia de colete extracomunitare cu care se confruntă Europa.
00:45
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan # Adevarul.ro
Un hotel cu peste 170 de camere, abandonat din anii ’90, amintește de anii în care stațiunea Poiana Mărului era căutată de români. Lacul de acumulare Poiana Mărului a fost amenajat mai recent, însă nu a reușit să impulsioneze turismul din Banatul Montan, afectat de declinul economic al regiunii.
Acum 4 ore
00:30
Cea mai „reușită campanie de dezinformare” a Rusiei vizează libertatea de exprimare în Europa # Adevarul.ro
Aparatul de propagandă al Moscovei desfășoară de mai mult timp o campanie intensă prin care descrie Europa drept un „gulag digital”, acuzând liderii europeni că ar încerca să reducă la tăcere libertatea de exprimare în mediul online.
00:15
În ziua de 28 ianuarie, anul 1983, are loc primul zbor al primului avion de pasageri produs în România. Tot în ziua de 28 ianuarie, în 1898, s-a născut istoricul și omul politic Gheorghe I. Brătianu.
00:15
Sute de suporteri PAOK, escortați de jandarmi la spitalul din Timișoara unde sunt internați răniții. Fanii renunță la deplasarea la Lyon # Adevarul.ro
Patru autocare cu suporteri greci ai echipei PAOK Salonic au ajuns marți seară la Spitalul Județean din Timișoara, acolo unde sunt internați cei trei răniți în urma tragicului accident rutier produs în județul Timiș, soldat cu șapte morți.
00:00
La ce pot duce măsurile de austeritate prea draconice. Vremurile în care profesorii se sinucideau din cauza sărăciei și efectele cumplite care au schimbat istoria românilor # Adevarul.ro
Printre cele mai dure măsuri de austeritate luate vreodată de autoritățile din România, au fost cele trei „curbe de sacrificiu” de la începutul anilor 30 ca răspuns la criza mondială care făcuse ravagii și la noi în țară. Aceste măsuri au avut un impact catastrofal asupra populației și economiei.
27 ianuarie 2026
23:45
„Consecințe distrugătoare” anunțate de Iran față de UE, dacă Gardienii Revoluției vor fi declarați organizație teroristă # Adevarul.ro
Iranul a avertizat marţi asupra unor „consecinţe distrugătoare” în cazul în care Uniunea Europeană va decide să clasifice Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI) drept organizaţie teroristă, aşa cum a propus Italia.
23:30
Dacă Europa va relua dialogul cu Vladimir Putin, Moscova ar putea transforma dependența Occidentului de pământurile rare chineze într-un instrument de presiune. Un nou centru de procesare în Siberia, în valoare de 9,2 miliarde de dolari, se află în centrul acestui plan.
23:15
O persoană este în stare critică după un schimb de focuri cu Poliția de Frontieră a SUA, în apropiere de granița cu Mexic # Adevarul.ro
O persoană a fost grav rănită marţi dimineaţă în localitatea Arivaca, din statul american Arizona, în urma unui incident armat, o „presupusă agresiune asupra unui agent federal”, în timpul unei intervenţii a Poliţiei de Frontieră a Statelor Unite.
23:15
Piața de capital românească, „liniștită, dar pozitivă”. Care sunt perspectivele pentru acest an # Adevarul.ro
Bursa de Valori București a avut un start de an remarcabil în 2026, indicele BET apreciindu-se cu 11% de la începutul anului, iar sectorul energetic se numără printre câștigătorii acestei evoluții pozitive, apreciază brokerul Ciprian Bârsan.
22:45
Familia minorului de 13 ani implicat în crima de la Cenei ar putea încerca să-l scoată din țară, susține primarul din satul bunicilor # Adevarul.ro
Primarul comunei Sânmihaiu Român susține că a aflat din surse neconfirmate oficial că familia minorului de 13 ani implicat în crima de la Cenei ar intenționa să-l scoată din România.
22:45
Crimă cu sânge rece în județul Iași. Un bărbat de 33 de ani și-ar fi ucis mama cu o bucată de lemn # Adevarul.ro
O crimă gravă a avut loc marți dimineață, 27 ianuarie, într-o localitate din județul Iași. Un bărbat de 33 de ani și-ar fi ucis propria mamă, lovind-o cu o bucată de lemn. Cele două persoane erau cunoscute în localitate ca fiind consumatoare de alcool.
22:45
Ministerul Sănătății anunță înființarea Centrului de Management al Obezității la Institutul „C.I. Parhon” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, marți, înființarea Centrului de Management al Obezității în cadrul Institutului Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”, dedicat „celor care au nevoie de o abordare medicală corectă, coerentă și pe termen lung”.
Acum 6 ore
22:30
Cristi Chivu dă cărțile pe față: „În Liga Campionilor aveam așteptări mai mari”. Ce post transmite meciul Borussia Dortmund - Inter Milano # Adevarul.ro
Partida Borussia Dortmund - Inter Milano se dispută miercuri, de la ora 22:00 (Digi 2, Prima 2), în ultima etapă din faza principală a grupei de Liga Campionilor.
22:15
Rapid nu glumește când spune că vrea titlul. Atacul giuleștenilor a primit întăriri din Brazilia # Adevarul.ro
Rapid este pe locul doi în Superliga de fotbal, după liderul Universitatea Craiova.
22:15
Bolojan, la Berlin: discuții despre investiții cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei # Adevarul.ro
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit marți, la Berlin, cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei (DIHK), în cadrul unei întrevederi dedicate consolidării cooperării economice și sectoriale dintre România și Germania.
22:15
Spania monitorizează un petrolier suspectat că face parte din „flota din umbră” a Rusiei. Nava are probleme tehnice în Marea Mediterană # Adevarul.ro
Autorităţile spaniole au anunţat că urmăresc situaţia unui petrolier care se confruntă cu probleme tehnice în Marea Mediterană şi care este suspectat că aparţine aşa-numitei „flote din umbră” utilizate de Rusia pentru a exporta petrol.
22:00
Trump este „complet nebun” și a distrus ordinea mondială, spune un fost premier din Spania. „Un prost căruia i se dă puterea își distruge poporul” # Adevarul.ro
Fostul premier socialist spaniol Felipe Gonzalez a declarat marți că președintele american Donald Trump este „complet nebun” și tratează lumea întreagă ca pe „servitoarea sa”. El consideră că liderul de la Casa Albă a reușit să „tulbure tot ceea ce avea o licărire de ordine mondială”.
21:45
Franța interzice rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani. Macron: „Creierul copiilor noștri nu este de vânzare” # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că guvernul său va accelera procesul legal pentru a interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale.
21:45
Parlamentul rus a aprobat în primă lectură un proiect care dă Serviciului Federal de Securitate (FSB) puterea de a întrerupe comunicațiile și internetul fix din motive de securitate.
21:30
Valul de frig polar din SUA a făcut 30 de victime: temperaturile coboară până la -45°C # Adevarul.ro
Cel puțin 30 de persoane au murit în Statele Unite, în contextul unui val de frig polar care a cuprins mare parte din țară și a lăsat peste 530.000 de gospodării fără electricitate.
21:30
SUA se retrag pentru a doua oară din Acordul de la Paris privind schimbările climatice # Adevarul.ro
Statele Unite s-au retras oficial, pentru a doua oară, din Acordul de la Paris privind schimbările climatice, fapt ce consolidează politica „America First” promovată de președintele Donald Trump.
21:15
Protest la Timișoara după crima de la Cenei. Sute de elevi și părinți au cerut „Dreptate pentru Mario” # Adevarul.ro
Aproximativ 400 de elevi și părinți au protestat marți, în Piața Operei din Timișoara, cerând „Dreptate pentru Mario!”, băiatul de 15 ani din Cenei ucis de doi adolescenți.
21:15
Decizie de urgență în Câmpină, după alunecarea de teren: tronsonul unde s-a surpat șoseaua a fost închis # Adevarul.ro
Tronsonul afectat de alunecarea de teren de la Câmpina a fost închis complet circulației, după ce situația din această zonă s-a agravat.
21:00
Noile trenuri electrice PESA, în probe pe căile ferate din România. Pe ce rute vor circula din martie # Adevarul.ro
Primele trenuri electrice fabricate în Polonia au ajuns în România. Garniturile au fost achiziționate din fonduri europene și sunt echipate cu sisteme moderne de siguranță și supraveghere.
21:00
Ministrul Sănătății, clarificări despre legea „end of life”: Îngrijirea pacientului terminal nu înseamnă oprirea aparatelor # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății a transmis că legea „end of life” nu va fi adoptată fără consultări ample cu medici, societăți profesionale și culte religioase, pentru a asigura o abordare demnă și bine fundamentată a îngrijirii pacientului terminal.
Acum 8 ore
20:15
Fostul șef ANPC publică amenințările primite de fiul său de la tineri care s-au fotografiat cu arme albe: „Realitatea a devenit alarmantă” # Adevarul.ro
Fostul președinte al ANPC, Horia Constantinescu, a făcut public un schimb de mesaje pe care îl descrie drept „halucinant” între fiul său și alți tineri care l-ar fi amenințat.
20:15
Votanții AUR din diaspora ar migra spre un partid cu adevărat socialist. În comun, românii din afara țării, care au votat Nicușor Dan și George Simion, au antipatia față de politicieni, consideraţi o clasă aparte.
19:45
„O miliție care ucide oameni": furie în Italia după anunțul că SUA trimit agenți ICE la Jocurile Olimpice # Adevarul.ro
Prezența agenților americani de imigrare și control vamal (ICE) la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia a stârnit controverse puternice.
19:45
Înalți oficiali militari ar fi plănuit să-l aresteze pe președintele Xi Jinping pe 18 ianuarie, dar operațiunea a eșuat după ce șeful statului chinez a fost alertat în prealabil și a luat măsuri.
19:30
Tineri defavorizați din Vrancea, folosiți ca paravan într-o fraudă cu fonduri europene anchetată de Parchetul European # Adevarul.ro
Parchetul European (EPPO) anunţă că, marţi, au fost efectuate douăzeci şi cinci de percheziţii domiciliare în oraşul Focşani şi alte locaţii din judeţul Vrancea, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă cu fonduri europene, destinate susţinerii companiilor înfiinţate de tineri defavorizaţi.
19:30
Președintele PAOK, mesaj emoționant după accidentul din Timiș soldat cu 7 morți: „Sunt copiii noștri, membri ai unei mari familii” # Adevarul.ro
Președintele clubului PAOK Salonic, Ivan Savvidis, a transmis un mesaj de condoleanţe după tragicul accident rutier produs marți în județul Timiș, soldat cu moartea a şapte suporteri greci ai echipei şi rănirea altor trei.
19:00
Ce despăgubiri au primit familiile victimelor decedate în tragedia feroviară din Spania. Guvernul oferă bani și răniților # Adevarul.ro
Guvernul Spaniei va acorda despăgubiri totale de 20 de milioane de euro victimelor catastrofei feroviare produse săptămâna trecută în localitatea Adamuz, din provincia Cordoba, soldată cu moartea a 45 de persoane.
19:00
Ambasada Statelor Unite la București a transmis, marți, un mesaj special de Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului, subliniind importanța educației și a combaterii urii.
18:45
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a discutat cu o delegație a Congresului SUA la sediul MApN. Temele principale abordate # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, s-a întâlnit marţi, 27 ianuarie, la sediul MApN, cu o delegaţie a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de congresmanul Pat Fallon, principalele teme de discuţie vizând securitatea regională şi consolidarea apărării colective în cadrul NATO.
18:45
Ce cred românii despre UE: Suveranitatea națională e limitată, dar viața se îmbunătățește | Sondaj # Adevarul.ro
Un sondaj recent arată că o treime dintre români cred că apartenența României la Uniunea Europeană limitează suveranitatea națională.
18:45
Factură record pentru întârzierile la ramele pentru M5: Metrorex cere în instanță penalități de peste 58 milioane de euro de la Alstom # Adevarul.ro
La aproape șase ani de la inaugurarea magistralei de metrou M5, noile rame Alstom „Metropolis”, care ar fi trebuit să o deservească, încă se lasă așteptate. Producătorul francez a livrat în România 12 dintre cele 13 unități contractate de Metrorex.
Acum 12 ore
18:30
„Nu mă așteptam să fie așa de rău". Crin Antonescu critică activitatea lui Nicușor Dan: „Suntem luați de proști” # Adevarul.ro
Fostul candidat la prezidențiale Crin Antonescu a criticat, marți, activitatea președintelui Nicușor Dan, spunând că nu se aștepta „să fie atât de rău”.
18:30
De la șoimi și coioți la drone autonome: China își pregătește armata pentru războaiele algoritmilor # Adevarul.ro
Armata chineză își accelerează eforturile de a integra inteligența artificială în noile forme de luptă, mizând pe roiuri de drone și sisteme autonome inspirate din comportamentul animalelor.
18:15
Premiile BAFTA 2026. Producțiile „One Battle After Another” și „Sinners”, cele mai multe nominalizări # Adevarul.ro
Duelul dintre „One Battle After Another” și „Sinners” domină nominalizările BAFTA din acest an. Filmul lui Paul Thomas Anderson conduce cu 14 selecții, urmat îndeaproape de producția lui Ryan Coogler, cu 13 nominalizări.
18:15
Trump a uitat numele bolii Alzheimer: „Eu nu am asta”. La ședințe ațipește pentru că „e plictisitor de moarte” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a părut să uite denumirea bolii Alzheimer în timpul unei conversații cu un jurnalist, în care a negat că ar suferi de această afecțiune.
18:00
Agresori plasați lângă victime. Cristi Dănileț denunță un paradox periculos: minorii delincvenți ajung în aceleași centre cu copiii protejați de stat # Adevarul.ro
Fostul judecător Cristi Dănileţ a reiterat, marţi, că și în cazul copiilor sub 14 ani care comit infracțiuni grave pot fi dispuse măsuri legale, chiar dacă aceştia nu răspund penal.
18:00
Defrișări ilegale în pădurea din Băile Felix: 14 arbori fără marcaj au fost identificați. Dosar penal pentru firma care a făcut tăierile # Adevarul.ro
Noi nereguli au fost descoperite în pădurea din Băile Felix, unde Direcția Silvică Bihor a comandat tăierea a peste 700 de arbori. Inspectorii Gărzii Forestiere Oradea au identificat, în urma controalelor desfășurate în ultimele zile, 14 arbori tăiați ilegal.
17:45
Columbian condamnat în România pentru planuri de distrugere a unor obiective critice, la instigarea unui rezident din Rusia # Adevarul.ro
Un columbian în vârstă de 34 de ani a fost condamnat definitiv la șase ani de închisoare de Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru tentativă la acte de diversiune
17:45
Valoarea unei acțiuni Hidroelectrica a atins un nou maxim istoric -138,40 de lei, reprezentând cel mai ridicat nivel de la listarea societății la Bursa de Valori București (BVB) din data de 12 iulie 2023. La aceasta cotație de preț, capitalizarea Hidroelectrica ajunge la 62,3 miliarde lei.
17:45
Alertă de pestă porcină africană în Giurgiu și Ilfov. Peste 30 de localități, incluse în zona de supraveghere # Adevarul.ro
Peste 30 de localități din județele Giurgiu și Ilfov au fost incluse în zona de supraveghere, după ce un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în comuna giurgiuveană Buturugeni.
17:45
Maia Sandu, discurs în plenul APCE: ,,Nu poate exista o pace durabilă fără tragerea la răspundere a agresiunii Rusiei” # Adevarul.ro
Lidera de la Chișinău a susținut o alocuțiune în plenul APCE de la Strasbourg, subliniind că nu poate exista o pace durabilă fără tragerea la răspundere a agresiunii Rusiei în Ucraina, iar fără dreptate, războiul nu se încheie, ci doar se întrerupe și se pregătește să revină.
17:30
Economiști: Europa trebuie să scape de dependența de Visa și Mastercard — un euro digital ar întări suveranitatea monetară # Adevarul.ro
60 de economiști recunoscuți au cerut membrilor Parlamentului European să nu dilueze prevederile actualului proiect euro digital, avertizând că, în caz contrar, zona euro va pierde controlul asupra propriei monede și va deveni și mai dependentă de furnizorii americani de servicii de plăți digitale.
