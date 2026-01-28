15 lucruri pe care nu ți le spune nimeni despre divorț, când ai copii

Când aveți și copii, divorțul înseamnă, dintr-o dată, două case, două programe și multe decizii care trebuie luate separat: cine îi duce la școală, cum se împart cheltuielile, cum se organizează timpul fiecăruia. Toate acestea ajung să consume mult mai mult timp, energie și bani decât înainte.

