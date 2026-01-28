Acţiunile europene au închis marţi în creştere după acordul comercial UE–India; Acţiunile Dr. Martens au scăzut cu 11%
News.ro, 28 ianuarie 2026 05:10
Bursele europene au închis marţi în teritoriu pozitiv, investitorii reacţionând la acordul comercial major dintre Uniunea Europeană şi India şi pregătindu-se pentru un val de rezultate financiare, transmite CNBC.
Pactul european pentru eoliene offshore, un pariu strategic pentru reducerea dependenţei de gazul american # News.ro
Statele europene au convenit dezvoltarea în comun a unei vaste reţele de energie eoliană offshore, un pas major în eforturile de a reduce dependenţa de importurile de gaz natural lichefiat din SUA şi de a limita costurile tot mai ridicate ale energiei regenerabile, relatează Reuters.
Euro se apreciază peste pragul simbolic de 1,20 dolari, pentru prima oară din iunie 2021. Trump consideră valoare dolarului ”formidabilă” # News.ro
Euro a depăşit marţi pragul simbolic de 1,20 dolari - o premieră în ultimii peste patru ani -, profitând de indiferenţa lui Donald Trump faţă de deprecierea monedei americane, relatează AFP.
Anchetatorii NTSB, reuniţi să stabilească cauza probabilă a coliziunii între un elicopter militar şi un avion de linie la Washington, la un an de la dramă, soldată cu 67 de morţi # News.ro
Agenţia americană a securităţii transporturilor (NTSB) studia marţi concluziile anchetatorilor săi cu privire la coliziunea soldată cu 67 de morţi în urmă cu un an între un avion de linie şi un elicopter militar în apropierea unui aeroport, la Washington, în vederea stabilirii cauzei probabile, relatează AFP.
Sute de suporteri ai echipei PAOK Salonic, la Timişoara pentru a se interesa de situaţia celor cei 3 răniţi din accidentul de lângă Lugoj, în care 7 microbişti au murit/ Ambasadoarea Republicii Elene a fost la spitalul în care sunt răniţii - FOTO # News.ro
Sute de suporteri ai echipei PAOK Salonic au sosit în cursul serii de marţi la Lugoj, pentru a vedea locul accidentului în care 7 bărbaţi au murit, iar alţi trei au fost răniţi. Ei s-au deplasat apoi la Spitalul Judeţean Timişoara, unde sunt internaţi cei răniţi.
Comunitatea evreiască din Austria deplânge o întâlnire în Israel între Netanyahu şi un erodeputat de extremă dreapta din FPÖ # News.ro
Reprezentantul comunităţii evreieşti în Austria şi-a exprimat marţi regretul faţă de p întâlnire, în Israel, între premierul israelian Benjamin Netanyahu şi un reprezentant al Partidului Libertăţii din Austria (FPÖ, extremă dreapta), înfiinţat de către foşti nazişti, relatează AFP.
Peste 80 de persoane evacuate în Franţa, în urma unui incendiu la un hotel de cinci stele la Courchevel 1850 # News.ro
Un incendiu a izbucnit marţi seara la acoperişul Hotelului Grandes Alpes, la Courchevel 1850, anunţă pe Facebook prefectura din Savoie, relatează AFP.
Ministrul Mediului, despre programul Casa Verde - fotovoltaice: Noi nu ştim dacă va exista, în acest moment, acest proiect anul acesta/ Cel mai probabil vom prioritiza finalizarea proiectelor din PNRR care nu au mai avut bani din fonduri europene # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că este foarte posibil ca programul ”Casa Verde fotovoltaice”, prin care erau asigurate finanţări pentru cumpărarea de panouri solare, să nu se deruleze în acest an, explicând că fondurile aflate la dispoziţia autorităţilor vor fi utilizate, cel mai probabil, pentru finanţarea unor proiecte derulate din bani europeni şi care au început deja.
Finala Cupei Mondiale de fotbal din 2030 va avea loc în Spania, a declarat preşedintele federaţiei de fotbal iberice, citat de BBC.
Preşedintele american Donald Trump anunţă că puterea iraniană caută dialogul, însă lasă să planeze ameninţarea unei acţiuni militare împotriva Iranului prin desfăşurarea unei forţe navale americane la Golful Persic, relatează AFP.
Elveţianul Loic Meillard a câştigat a doua sa cursă de slalom uriaş din sezonul 2025-26 al Cupei Mondiale de schi alpin. El a înregistrat un timp cumulat de 2:14.38, devansând 62 de concurenţi la etapa de la Schladming.
Buzoianu: Avem o problemă naţională, inclusiv de securitate pentru populaţie, pentru sănătatea publică: arderile ilegale de deşeuri/ Dacă dosarele nu se duc la final, dacă nu există condamnări, mesajul transmis pentru infractori e: scapi cu o simplă amend # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că arderile ilegale de deşeuri reprezintă ”o problemă naţională” care afectează sănătatea publică şi spune că, până când nu vor apărea primele condamnări în dosarele deschise ca urmare a plângerilor depuse de autorităţi, mesajul pentru infractori este că pot scăpa cu o simplă amendă. Ministrul dă asigurări că instituţiile de mediu fac tot ce ţine de ele pentru a colabora cu autorităţile judiciare pentru ca infractorii de mediu să fie traşi la răspundere şi să plătească.
Rogobete: Înfiinţăm Centrul de Management al Obezităţii în cadrul Institutului Naţional de Endocrinologie ”C.I. Parhon”/ Vorbim despre evaluare completă, planuri personalizate de tratament, monitorizare pe termen lung şi programe de educaţie # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că la Institutul Naţional de Endocrinologie ”C.I. Parhon” va fi înfiinţat un Centru de Management al Obezităţii, unde această afecţiune va fi abordată interdisciplinar. ”Vorbim despre evaluare completă, planuri personalizate de tratament, monitorizare pe termen lung şi programe de educaţie pentru sănătate şi prevenţie”, a explicat el.
Randal Kolo Muani şi Wilson Odobert, implicaţi într-un accident rutier minor înaintea meciului Tottenham-Frankfurt # News.ro
Randal Kolo Muani şi Wilson Odobert au fost implicaţi într-un accident rutier şi se vor alătura mai târziu echipei lor Tottenham la Frankfurt, pentru etapa a 8-a a fazei grupelor din Liga Campionilor, a anunţat, marţi, antrenorul Thomas Frank.
Iranul ameninţă că va considera ţările vecine drept ”ostile”, dacă teritoriul lor va fi folosit într-un eventual atac # News.ro
Iranul va considera ţările vecine drept ”ostile”, dacă ”teritoriul, spaţiul aerian sau apele” le sunt folosite în atacuri pe teritoriul iranian, avertizează marţi Mohammad Akbarzadeh, un oficial de rang înalt din cadrul Forţelor Navale ale Gardienilor Revoluţiei, citat de agenţia iraniană de presă fars, relatează AFP.
Volei masculin: Dinamo Bucureşti, eliminată în optimile CEV Cup după ”set de aur” cu Poitiers # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a ratat marţi, în deplasare, calificarea în faza play-off a CEV Cup, după ce a fost învinsă de formaţia franceză Alterna SPVB Poitiers, scor 3-0, care a câştigat şi ”setul de aur”, în manşa retur din optimi.
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă ”discuţii aproape finale cu privire la reorganizarea Romsilva”, care vor fi urmate de adoptarea unei Hotărâri de Guvern. Buzoianu atrage atenţia asupra faptului că România ar pierde bani dacă reorganizarea regiei care administrează pădurile nu se va face.
Ilie Bolojan: Transmit condoleanţe familiilor celor şapte tineri din Grecia care şi-au pierdut viaţa în tragicul accident rutier produs astăzi în judeţul Timiş/ Gândurile noastre se îndreaptă către toţi cei afectaţi de această tragedie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, marţi seară, condoleanţe familiilor celor şapte tineri din Grecia care şi-au pierdut viaţa în accidentul rutier produs în judeţul Timiş, unde un microbuz cu suporteri ai echipei PAOK Salonic s-a izbit de un TIR. ”Gândurile noastre se îndreaptă către toţi cei afectaţi de această tragedie”, a afirmat Bolojan.
CENTCOM anunţă un exerciţiu militar aerian de mai multe zile în O.Mijlociu, după sosirea portavionului USS Abraham Lincoln în regiune # News.ro
Statele Unite anunţă marţi că urmează să desfăşoare un exerciţiu militar aerian, timp de mai multe zile, în Orientul Mijlociu, în contextul unor tensiuni între Washington şi Teheran cu privire la reprimarea în sânge a unei contestări a puterii în Iran, relatează AFP.
Ministrul Mediului anunţă schimbări în aplicaţia SUMAL, după ce a fost informată despre ”o metodă clasică de furt”. Diana Buzoianu mulţumeşte STS pentru modificarea rapidă a sistemului # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că aplicaţia SUMAL a fost actualizată, începând de marţi, în aşa fel încât firmele care fac transporturi de lemne să fie obligate nu doar să încarce avizul aferent fiecărui transport în aplicaţia SUMAL, ci şi să aştepte încărcarea acestuia în platformă, în aşa fel încât să nu mai poată fi realizate mai multe transporturi în baza unui singur aviz.
Iranul ameninţă cu ”consecinţe distrugătoare”, dacă UE înscrie Gardienii Revoluţiei pe lista organizaţiilor teroriste # News.ro
Iranul ameninţă marţi cu ”consecinţe distrugătoare”, în cazul în care Corpul Gardienilor Publici ai Revoluţiei din Iran (CGRI) este clasat drept ”organizaţie teroristă” de către Uniunea Europeană (UE), aşa cum a cerut Italia luni, potrivit presei de stat iraniene, relatează AFP.
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis o scrisoare de condoleanţe omologului elen, în urma accidentului din Timiş, în care au murit şapte suporteri ai echipei PAOK Salonic # News.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis, marţi, o scrisoare de condoleanţe omologului elen, Michalis Chrysochoidis, în urma accidentului produs în judeţul Timiş, soldat cu moartea a şapte suporteri ai echipei PAOK Salonic.
Iuliana Demetrescu, în brigada de arbitri la semifinala intercontinentală în fotbalul feminin # News.ro
Iuliana Demetrescu a fost delegată ca al patrulea oficial la semifinala FIFA Women’s Champions Cup dintre SC Corinthians Paulista (Brazilia) şi Gotham FC (SUA).
Un bărbat a fost rănit grav într-un incident armat de către poliţia de frontieră (ICE), marţi, în oraşul Arivaca, în Arizona, în în plin scandal împotriva ICE, potrivit presei locale, relatează Reuters.
Starmer şi Macron se amuză pe seama ochelarilor de soare de aviator purtaţi de francez cu meme din Top Gun # News.ro
Premierul britanic Keir Starmer a publicat pe un video în care poartă ochelari de aviator, amuzându-se pe tema ochelarilor purtaţi recent de către preşedintele francez Emmanuel Macron, şi mesajul ”Talk to me, Goose”, o replică din filmul Top Gun (1986), relatează AFP.
Răzvan Lucescu şi jucătorii de la PAOK au depus flori la stadionul Toumba pentru fanii decedaţi în accidentul din Timiş: Este o tragedie imensă # News.ro
Conducerea clubului PAOK, antrenorul Răzvan Lucescu, jucătorii şi membrii echipei au depus flori la stadionul Toumba în memoria fanilor care şi-au pierdut viaţa în accidentul rutier din Timiş. Tehnicianul român a afirmat că tragedia de marţi este una imensă.
Vicecampioana CSO Voluntari a învins marţi, în deplasare, echipa poloneză Moya Radomka Radom, scor 3-2, în manşa tur din faza play-off a CEV Cup.
Dr. Simin Aysel Florescu: Nu cred că există, în acest moment, un risc iminent în ţară privind virusul Nipah, dar trebuie să fim foarte atenţi la tot ce înseamnă călători care se întorc din Asia # News.ro
Managerul Spitalului de Boli Infecţioase şi Tropicale ”Victor Babeş” din Bucureşti, Simin Aysel Florescu, afirmă că virusul Nipah nu reprezintă, în acest moment, ”un risc iminent” pentru România, dar că trebuie acordată atenţie pacienţilor care au simptomatologie respiratorie şi de tip neurologic şi care revin din unele zone din Asia. Prof. dr. Florescu a explicat că nici muncitorii asiatici aflaţi în ţară de mult timp nu reprezintă un risc în privinţa infecţiei cu acest virus.
Dr. Simin Aysel Florescu: Femeile diagnosticate cu lepră la Cluj-Napoca au primit prima fază a tratamentului şi s-au întors în ţara natală # News.ro
Pacientele venite la muncă în România, din Asia, şi care au fost diagnosticate cu lepră au primit prima fază a tratamentului din partea medicilor români şi au revenit în ţara lor natală. Informaţia a fost făcută publică de medicul Simin Florescu.
Bolojan, întrevedere cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a Germaniei/ S-a discutat despre extinderea şi diversificarea investiţiilor germane în infrastructură, energie, agricultură şi industrie alimentară, cercetare şi inovare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, marţi, o întrevedere cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a Germaniei, în cadrul căreia s-a discutat despre extinderea şi diversificarea investiţiilor germane în sectoare precum infrastructura, energia, agricultura şi industria alimentară, cercetarea şi inovarea.
Scandal în tenis: Antrenorul lui Peyton Stearns, anchetat de WTA pentru „acuzaţii de comportament necorespunzător şi relaţii inadecvate cu jucătoare” # News.ro
The Athletic relatează, marţi, că Rafael Font De Mora (57 de ani), actualul antrenor al lui Peyton Stearns, numărul 53 mondial, face obiectul unei anchete a WTA pentru „acuzaţii de comportament necorespunzător şi relaţii inadecvate cu jucătoare” în timpul experienţelor sale anterioare ca antrenor.
Trump cataloghează moartea lui Alex Pretti drept ”foarte tristă”, ”un incident foarte nefericit”, dar anunţă că nu o dă afară pe Kristi Noem. El refuză să catalogheze victima drept un ”asasin” ca Stephen Miller. ”Nu trebuie să ai arme, să vii cu o armă” l # News.ro
Preşedintele american cataloghează marţi drept ”foarte tristă” moartea lui Alex Pretti, un infirmier american ucis la vârta de 37 de ani de agenţi federali la Minneapolis, însă anunţă că secretara însărcinată cu Securitatea Internă Kristi Noem - a cărei demitere este cerută de către opoziţia democrată - rămâne în post.
Dr. Simin Aysel Florescu: Un document a relatat despre izolarea tulpinii sălbatice de virus poliomielitic în Germania, recent. Lucrul ăsta este neplăcut pentru noi, ca medici infecţionişti, pentru că asta înseamnă că tulpina circulă în Europa # News.ro
Managerul Spitalului de Boli Infecţioase şi Tropicale ”Victor Babeş” din Bucureşti, Simin Aysel Florescu, a explicat de ce descoperirea în ape uzate din Germania a virusului poliomielitic sălbatic reprezintă un risc pentru populaţia nevaccinată pentru boala care, până nu demult, era considerată ca fiind eradicată în unele zone.
Premierul Ilie Bolojan, întâlnire cu Dr Volker Treier, Chief Executive Foreign Trade and Global Network, în cadrul vizitei oficiale pe care o desfăşoară în Germania # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, marţi seară, o întâlnire cu Dr Volker Treier, Chief Executive Foreign Trade and Global Network. Şeful Executivului se află, marţi şi miercuri, într-o vizită oficială în Germania.
Dr. Simin Aysel Florescu: Efectele ratei scăzute de vaccinare se văd şi din nou spitalul e plin de pacienţi cu forme medii sau severe de gripă/ Niciunul dintre pacienţii internaţi în spital nu este vaccinat antigripal # News.ro
Managerul Spitalului ”Victor Babeş” din Bucureşti, Simin Aysel Florescu, afirmă că, la fel ca în anii trecuţi, şi în acest sezon gripal spitalul pe care îl conduce este plin cu pacienţi cu forme medii sau severe de gripă, fiind vorba, în toate cazurile, despre bolnavi care nu au fost imunizaţi. ”Nu ştiu de ce oamenii gândesc negativ cu privire la vaccinuri pentru că, de fapt, nu fac decât să îşi pericliteze sănătatea”, explică medicul.
Clubul PAOK Salonic, mesaj emoţionant după moartea celor şapte suporteri în accidentul rutier din Timiş: Tristeţea te copleşeşte, te îngenunchează, te rupe. Doar o dorinţă... Niciodată din nou # News.ro
Clubul PAOK Salonic a postat un mesaj emoţionant în social media, după moartea a şapte suporteri ai echipei lui Răzvan Lucescu într-un accident rutier în Timiş. Gruparea greacă a subliniat că va face tot posibilul pentru ca fanii răniţi să beneficieze de cea mai bună îngrijire medicală şi să se întoarcă acasă cât mai repede.
Iaşi: Bărbat de 33 de ani, dus la audieri după ce şi-a omorât mama, lovind-o în cap cu o bucată de lemn # News.ro
Un bărbat de 33 de ani din comuna ieşeană Butea este acuzat că şi-a ucis, marţi, mama, lovind-o în cap cu o bucată de lemn. El a fost dus la audieri.
Platforma de comunicare WhatsApp, deţinută de gigantul american Meta, anunţă introducerea unui mod avansat de securitate, care oferă protecţii mai puternice împotriva atacurilor cibernetice.
Miezul nopţii orologiului apocalipsei, mai apropiat ca niciodată, la 85 de secunde, cu patru în minus faţă de 2025 # News.ro
Orologiul apocalipsei - care simbolizează din 1947 iminenţa unui cataclism planetar - s-a apropiat, marţi, de miezul nopţii mai mult ca niciodată, în timp ce cresc îngrijorările cu privire la armamentul nuclear, la modificările climatice şi la dezinformare, relatează AFP.
PAOK: „Am solicitat amânarea meciului cu Lyon, dar este imposibil” / Clubul lui Răzvan Lucescu anunţă că va suporta cheltuiele pentru repatrierea victimelor # News.ro
PAOK a contactat UEFA pentru amânarea meciului cu Olympique Lyon, după decesul a şapte suporteri ai săi într-un accident rutier, dar a primit un răspuns negativ. Clubul lui Răzvan Lucescu anunţă că va suporta cheltuiele pentru repatrierea victimelor.
Diana Buzoianu, întâlnire bilaterală cu ministrul mediului din Republica Moldova: Republica Moldova are obiective extrem de ambiţioase, mai ales pe zona de transpunere a legislaţiei europene de mediu. România pune la dispoziţie expertiza sa # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a avut marţi o întâlnire bilaterală cu ministrul mediului din Republica Moldova, Gheorghe Hajder, ea afirmând că Republica Moldova are obiective extrem de ambiţioase, mai ales pe zona de transpunere a legislaţiei europene de mediu iar România pune la dispoziţie expertiza sa.
Olympique Lyon: Omagiu pentru suporterii greci decedaţi în Timiş la meciul cu PAOK de joi, din Liga Europa # News.ro
Clubul Olympique Lyon a anunţat că la meciul cu PAOK Salonic de joi, din Liga Europa, va fi adus un omagiu suporterilor greci decedaţi în judeţul Timiş.
Primăria Iaşi cere societăţii care furnizează apă potabilă să reducă tarifele şi ameninţă că va ataca în contencios administrativ decizia de majorare. Tarifele la apa potabilă au crescut cu 15 la sută, de la 1 ianuarie # News.ro
Primăria Iaşi a cerut companiei ApaVital, aflată în subordinea Consiliului Judeţean, reducerea preţului serviciilor de apă şi canalizare, motivând că tarifele practicate la Iaşi sunt printre cele mai ridicate din ţară. Totodată, municipalitatea susţine că, în cazul unui răspuns nefavorabil, va sesiza instanţa de contencios ddministrativ pentru anularea deciziei de majorare a tarifelor.
TikTok dă vina pe penele de curent din centrele de date pentru problemele aplicaţiei din SUA şi respinge acuzaţiile de cenzură # News.ro
TikTok SUA, aflat acum sub control majoritar american, a declarat că un val recent de erori şi întreruperi de conţinut a fost provocat de o pană de curent într-unul dintre centrele sale de date, respingând acuzaţiile că platforma ar fi cenzurat discursuri politice, relatează CNBC.
Mai multe terenuri agricole au fost inundate, marţi, după ce râul Jiu a ieşit din matcă, în zona localităţii Răcari din judeţul Dolj. În urma precipitaţiilor abundente, şi două drumuri judeţene au fost acoperite de ape.
Prahova: Drum judeţean închis, în municipiul Câmpina, din cauza ”pericolului iminent de prăbuşire” apărut în urma unei alunecări de teren # News.ro
Autorităţile din municipiul Câmpina, judeţul Prahova, anunţă închiderea unui drum judeţean care traversează cartierul Câmpiniţa şi care a fost grav afectat de o alunecare de teren. Decizia a fost luată în condiţiile în care, potrivit autorităţilor locale, există ”pericol iminent de prăbuşire”, terasamentul devenind instabil după ce pământul de sub drum s-a dislocat.
Melania Trump îndeamnă la ”unitate” şi le cere americanilor ”să manifesteze paşnic” la Minneapolis # News.ro
Prima Doamnă americană Melania Trump îndeamnă la unitate şi le cere americanilor să manifesteze în mod paşnic, în timp ce la Minneapolis tensiuni sunt în continuare puternice.
Kyriakos Mitsotakis, după accidentul tragic din Timiş: Guvernul elen şi Ambasada noastră colaborează îndeaproape cu autorităţile locale # News.ro
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat că Guvernul său şi ambasada elenă colaborează cu autorităţile române, după tragedia de la Timiş, unde şapte suporteri ai echipei PAOK Salonic şi-au pierdut viaţa, iar alţi trei au fost răniţi.
