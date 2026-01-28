Preşedintele interimar al Venezuelei anunţă că SUA deblochează fondurile aflate sub sancţiuni

20:40

Managerul Spitalului ”Victor Babeş” din Bucureşti, Simin Aysel Florescu, afirmă că, la fel ca în anii trecuţi, şi în acest sezon gripal spitalul pe care îl conduce este plin cu pacienţi cu forme medii sau severe de gripă, fiind vorba, în toate cazurile, despre bolnavi care nu au fost imunizaţi. ”Nu ştiu de ce oamenii gândesc negativ cu privire la vaccinuri pentru că, de fapt, nu fac decât să îşi pericliteze sănătatea”, explică medicul.