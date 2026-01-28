Pinterest concediază 15% din personal, pe fondul reorientării către echipe şi roluri axate pe inteligenţa artificială

23:30

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că arderile ilegale de deşeuri reprezintă ”o problemă naţională” care afectează sănătatea publică şi spune că, până când nu vor apărea primele condamnări în dosarele deschise ca urmare a plângerilor depuse de autorităţi, mesajul pentru infractori este că pot scăpa cu o simplă amendă. Ministrul dă asigurări că instituţiile de mediu fac tot ce ţine de ele pentru a colabora cu autorităţile judiciare pentru ca infractorii de mediu să fie traşi la răspundere şi să plătească.