Legea care ar putea produce revoltă în rândul vecinilor: cine sunt cei care pot scăpa de plata întreținerii
Lumea Politică, 28 ianuarie 2026 09:50
O inițiativă legislativă propusă de deputatul PNL Florin Roman ar putea afecta locatarii blocurilor, prin scutirea spațiilor comerciale de la plata cheltuielilor comune. Experții avertizează că povara financiară va cădea asupra proprietarilor de apartamente. O nouă propunere legislativă inițiată de Florin Roman, deputat PNL, a stârnit îngrijorări printre locatarii de blocuri. Proiectul urmărește scutirea magazinelor […]
• • •
Acum 10 minute
10:10
SUA plănuiesc o prezență permanentă a CIA în Venezuela. Cum s-a ajuns la susținerea pentru Delcy Rodriguez în detrimentul Mariei Machado # Lumea Politică
Administrația Trump vizează stabilirea unei prezențe CIA permanente în Venezuela, după înlăturarea lui Nicolas Maduro. Planul include coordonarea tranziției politice și supravegherea resurselor energetice. Statele Unite vor să stabilească o prezență militară permanentă a CIA în Venezuela pentru a coordona tranziția politică după îndepărtarea lui Nicolas Maduro, relatează CNN. După capturarea lui Maduro, CIA își […]
Acum 30 minute
10:00
Marius Pieleanu, scenariu pentru guvernare: O majoritate consistentă formată din PSD și AUR # Lumea Politică
Marius Pieleanu a analizat posibilele evoluții politice în cazul în care PSD ar părăsi guvernarea. Sociologul a prezentat două scenarii: un guvern minoritar susținut de PSD sau o alianță majoritară cu AUR. În contextul negocierilor tensionate dintre PSD și PNL, premierul Ilie Bolojan și-a exprimat nemulțumirea față de social-democrați, iar Marius Pieleanu a analizat posibilele […]
10:00
Numărul 2 din PSD îl amenință pe Bolojan cu demiterea prin moțiune de cenzură: „S-a răzgândit, a zis că rămâne… sau pleacă” # Lumea Politică
Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a lansat noi critici la adresa premierului Ilie Bolojan, subliniind că PSD nu va negocia pachetul de măsuri pentru relansarea economică. El a amintit și de o decizie a Curții Constituționale care interzice numirea unui premier demis prin moțiune de cenzură. Claudiu Manda a transmis pe Facebook că pachetul […]
10:00
Curg amenzile pentru huiduielile la adresa lui Nicușor Dan. Autorităţile fac eforturi să-i identifice pe cei care au strigat la Iaşi şi Focşani # Lumea Politică
Ziua Unirii a adus sancțiuni severe pentru 20 de persoane din Iași și Focșani. Jandarmii au aplicat amenzi de 38.000 de lei în total și continuă anchetele pentru a identifica alți vinovați. Jandarmii din Bacău au aplicat sancțiuni contravenționale de 28.000 de lei la Iași, în timpul manifestărilor de Ziua Unirii Principatelor Române. Evenimentele desfășurate […]
09:50
George Simion explică de ce a mers în SUA și de ce nu renunță la Călin Georgescu: „Am pus raportul anulării alegerilor pe masa fiecărui congresman” # Lumea Politică
George Simion, liderul AUR, și-a exprimat sprijinul pentru Călin Georgescu la președinția României, subliniind necesitatea unei schimbări politice majore. De asemenea, a oferit detalii despre vizita sa controversată în Statele Unite și a anunțat o nouă campanie politică. George Simion a declarat într-o transmisiune live pe TikTok că îl susține pe Călin Georgescu pentru funcția […]
09:50
O inițiativă legislativă propusă de deputatul PNL Florin Roman ar putea afecta locatarii blocurilor, prin scutirea spațiilor comerciale de la plata cheltuielilor comune. Experții avertizează că povara financiară va cădea asupra proprietarilor de apartamente. O nouă propunere legislativă inițiată de Florin Roman, deputat PNL, a stârnit îngrijorări printre locatarii de blocuri. Proiectul urmărește scutirea magazinelor […]
Acum o oră
09:40
CTP, după ce Bolojan a vorbit despre un guvern minoritar: “Consider că această eventualitate e binevenită” # Lumea Politică
Fostul judecător Cristi Dănileț atrage atenția asupra unei probleme grave: copiii sub 14 ani care comit infracțiuni nu răspund penal și sunt plasați alături de victimele lor. ANPDC contrazice această afirmație, susținând că există servicii specializate în fiecare județ. Cristi Dănileț a declarat că doar trei județe din România au centre specializate pentru minorii delincvenți. […]
09:40
Crin Antonescu a lansat critici acerbe la adresa lui Nicușor Dan, afirmând că nu se aștepta la o astfel de situație sub conducerea acestuia. Fostul lider liberal a subliniat dispariția României de pe scena internațională și a pus la îndoială deciziile recente ale președintelui. Crin Antonescu a declarat, marți, la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț […]
09:30
Crin Antonescu critică absența lui Nicușor Dan de la Davos, „o ocazie care s-a ratat” # Lumea Politică
Crin Antonescu, invitat în emisiunea “Ai Aflat!” moderată de Ionuț Cristache, a criticat absența lui Nicușor Dan de la Forumul mondial de la Davos. Antonescu consideră îndepărtarea de SUA sub administrația Trump drept o situație îngrijorătoare pentru România. Crin Antonescu a discutat în emisiunea lui Ionuț Cristache despre îndepărtarea României de SUA, văzută ca o […]
09:30
Familia minorului de 13 ani implicat în crima de la Cenei ar putea încerca să-l scoată din țară, susține primarul din satul bunicilor # Lumea Politică
Primarul din Sânmihaiu Român, Viorel Mărcuți, a declarat că familia băiatului de 13 ani din cazul crimei de la Cenei ar încerca să-l scoată din țară. În lipsa unor măsuri restrictive, adolescentul se află sub supravegherea DGASPC Timiș la o adresă nedezvăluită, iar poliția civilă asigură paza. Viorel Mărcuți, primarul din Sânmihaiu Român, a afirmat […]
Acum 2 ore
09:10
Bolojan, despre performanța șefilor companiilor de stat. Nu poate să-i dea afară, dar „nu mai câștigă atât de mult” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că șefii companiilor de stat nu au performat conform funcțiilor și salariilor. El a criticat contractele de management cu criterii reduse de performanță, susținând că reforma nu poate fi realizată rapid. Premierul Ilie Bolojan a criticat marți la RFI România performanțele șefilor companiilor de stat, afirmând că aceștia nu și-au […]
08:40
Banca Centrală Europeană trebuie să se pregătească pentru noi șocuri, inclusiv o posibilă agresiune militară din partea Rusiei. Gediminas Simkus, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, avertizează asupra riscurilor și subliniază importanța rezilienței sistemelor de distribuție a numerarului și de plăți. Banca Centrală Europeană (BCE) trebuie să fie pregătită pentru noi șocuri economice și geopolitice, inclusiv […]
08:40
Crin Antonescu, nemilos: „Emmanuel Macron îl duce de mână pe președintele României” # Lumea Politică
Crin Antonescu a criticat prestația președintelui Nicușor Dan la un eveniment internațional. Într-o emisiune TV, Antonescu a afirmat că ezitările lui Dan i-au provocat „rușine”. El a subliniat lipsa de inițiativă a șefului statului pe plan internațional. Fostul candidat la prezidențiale, Crin Antonescu, și-a exprimat marți, în emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache, un sentiment […]
08:20
Premierul Bolojan susține unirea cu Moldova. Șalaru: unirea ar putea fi „ultima soluție” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan și-a exprimat sprijinul pentru unirea României cu Republica Moldova, afirmând că ar vota „da” la un referendum. Declarațiile președintei Maia Sandu privind unirea sunt considerate de fostul ministru Anatol Șalaru ca fiind realiste, în contextul geopolitic actual. Premierul Ilie Bolojan a declarat că susține unirea României cu Republica Moldova și că ar […]
Acum 4 ore
08:00
Lukoil cere scutiri fiscale de la guvernul rus. Prețurile petrolului Ural, la niveluri critice # Lumea Politică
Lukoil, cel mai mare producător privat de petrol din Rusia, a solicitat scutiri fiscale din partea guvernului, în contextul în care prețurile petrolului Ural au scăzut drastic. Compania a propus modificarea mecanismului de stabilizare a prețurilor pentru a reduce povara fiscală. Aceasta vine pe fondul unui discount semnificativ față de cotațiile internaționale. Lukoil a transmis […]
08:00
Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a criticat dur guvernarea lui Ilie Bolojan, susținând că „Bolomania” este aproape de final. Rareș Bogdan a acuzat conducerea PNL de lipsă de susținere pentru primarii liberali. Crin Antonescu a fost invitatul emisiunii „Ai Aflat!” unde a criticat guvernarea Bolojan, afirmând că „Bolomania” se apropie de sfârșit. El a […]
07:30
Jurnalista Natalia Morari a primit interdicție de intrare în România pentru cinci ani, fiind considerată o amenințare la securitatea națională. Aceasta intenționează să dea statul român în judecată și compară situația cu practicile din Rusia. Natalia Morari, o voce controversată din Republica Moldova, a anunțat că autoritățile române i-au interzis accesul pe teritoriul României până […]
07:10
Trump pune presiune pe acordul de pace Rusia-Ucraina. Care e termenul limită și ce se va întâmpla după # Lumea Politică
Administrația Trump vizează finalizarea unui acord de pace între Rusia și Ucraina până la 15 mai, potrivit deputatului ucrainean Oleksiy Goncharenko. Washingtonul amenință cu retragerea din negocieri dacă termenul nu este respectat. Oleksiy Goncharenko, membru al partidului Solidaritatea Europeană, a declarat că administrația Trump dorește un acord de pace între Rusia și Ucraina până la […]
07:10
Kelemen Hunor provoacă tensiuni în Ținutul Secuiesc. Protestele împotriva taxelor, în creștere # Lumea Politică
Comunitatea maghiară din Ținutul Secuiesc a reacționat vehement la măsurile fiscale impuse de Guvernul Bolojan. După ce Kelemen Hunor a încercat să calmeze spiritele la Csikszereda, discursul său a stârnit și mai multă nemulțumire. Locuitorii cer reducerea taxelor locale la minimul legal și anunță proteste. Kelemen Hunor, președintele UDMR, a vizitat Csikszereda alături de Tanczos […]
06:50
Alin Tișe critică Guvernul Bolojan. Avertisment privind presiunea politică asupra Justiției. „Țapii ispășitori” # Lumea Politică
Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, se opune ferm planurilor Guvernului Bolojan de a reduce salariile și pensiile magistraților. Acesta susține că Justiția este supusă unui periculos joc politic, care ar putea submina statul de drept. Alin Tișe, liderul PNL, critică dur intenția Guvernului Bolojan de a tăia veniturile magistraților. El avertizează că această măsură […]
06:30
Google plătește 68 de milioane de dolari, înțelegere la un proces. Compania neagă acuzațiile de înregistrare secretă a conversațiilor # Lumea Politică
Google a acceptat să plătească 68 de milioane de dolari pentru a rezolva un proces în care este acuzat că a înregistrat ilegal conversațiile utilizatorilor prin Google Assistant. Deși compania neagă acuzațiile, a hotărât să evite un litigiu prelungit. Utilizatorii au acuzat Google Assistant, prezent pe numeroase dispozitive Android, că a înregistrat conversații private după […]
Acum 6 ore
06:10
Locuri de muncă în Europa prin EURES România. Cele mai multe oferte sunt în Norvegia. Cât câștigă un electrician # Lumea Politică
Peste 270 de locuri de muncă sunt disponibile în Europa prin EURES România, majoritatea fiind în Norvegia. Oportunitățile sunt variate, acoperind domenii de la prelucrarea somonului la mecanică și îngrijire persoane. Salariile diferă semnificativ în funcție de țară și specializare. Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM) a anunțat că, prin EURES România, […]
05:10
Comisia Europeană criticată de europarlamentarii USR pentru ritmul lent al anchetei privind TikTok. „Democrația nu poate fi apărată cu viteza corespondenței administrative” # Lumea Politică
Europarlamentarii USR Vlad Voiculescu și Dan Barna au primit un răspuns de la Ursula von der Leyen în legătură cu ancheta asupra TikTok. Aceștia critică „lentoarea” Comisiei Europene, considerând-o un pericol pentru democrație. Vlad Voiculescu și Dan Barna au primit un răspuns de la Ursula von der Leyen despre ancheta interferențelor TikTok în alegerile din […]
Acum 12 ore
23:00
Uniunea Europeană renunță la gazele rusești. Reacția Kremlinului: „vasali fericiți sau sclavi nefericiți” # Lumea Politică
Uniunea Europeană va interzice complet importurile de gaze naturale din Rusia până la sfârșitul anului 2027. Decizia, menită să reducă dependența energetică de Moscova, a declanșat reacții dure la Kremlin. Maria Zaharova a criticat vehement decizia statelor europene. Luni, statele membre UE au aprobat interzicerea importurilor de gaze naturale din Rusia, ca parte a eforturilor […]
Acum 24 ore
20:30
Bate vânt de remaniere în Guvern! Ilie Bolojan anunță când vor fi evaluați miniștrii și care va fi principalul criteriu # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, deși situația din Guvern este complexă din cauza coaliției de patru partide, nu intenționează să facă remanieri acum. Evaluarea miniștrilor va avea loc după finalizarea PNRR, iar absorbția fondurilor va fi un criteriu esențial. Premierul Ilie Bolojan a explicat că guvernarea este complicată de prezența a patru partide în […]
14:20
Primăria a făcut anunțul oficial, se dau amenzi de 1500 de lei, în București, pentru cine face această greșeală # Lumea Politică
Temperaturile extrem de scăzute au dus la înghețarea lacurilor din București, oferind tentația unei aventuri riscante pentru locuitori. Autoritățile avertizează asupra pericolului și amenzilor care pot ajunge la 1.500 de lei. Valul de frig a determinat înghețarea majorității lacurilor din Capitală. Mulți bucureșteni se aventurează pe gheață, fără să conștientizeze riscurile implicate. Autoritățile au emis […]
14:20
Ilie Bolojan, întrebat despre varianta unui guvern minoritar, după atacurile PSD: „Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu exclude un guvern minoritar, dar subliniază că stabilitatea politică este esențială. Criticile aduse de PSD depășesc limitele și afectează guvernarea, susține el. Amânarea reformelor continuă să fie un punct de dispută în coaliție. Premierul Ilie Bolojan a declarat la RFI România că nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar […]
14:20
Fostul premier Florin Cîțu avertizează asupra pericolului intervențiilor statului în economie și reducerea libertăților cetățenilor. Pe de altă parte, Ilie Bolojan nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, dar consideră că nu este de dorit. Florin Cîțu a exprimat pe Facebook temerea sa privind normalizarea intervențiilor statului în economie și restrângerea libertăților cetățenilor. Acesta a subliniat […]
14:10
Bolojan spune că sunt posibile mai multe variante de adoptare a noilor măsuri fiscale şi le amână cu o săptămână # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a anunțat o amânare de o săptămână pentru asumarea răspunderii pe noul pachet fiscal și legislația privind reducerea cheltuielilor în administrație. Încă se evaluează metoda cea mai rapidă de adoptare, între asumarea răspunderii și ordonanța de urgență. Premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu pentru RFI că asumarea răspunderii pentru noul pachet […]
10:50
Cu cât s-ar putea scumpi gazele de la 1 aprilie, după eliminarea plafonării. Simularea AEI arată o „repoziționare brutală” # Lumea Politică
Gazele naturale pentru populație ar putea fi mai scumpe cu până la 32% de la 1 aprilie 2026, dacă plafonarea prețurilor va fi eliminată. Premierul Ilie Bolojan sugerează o posibilă amânare a măsurii, în timp ce Asociația Energia Inteligentă (AEI) avertizează asupra impactului. Factura la gaze pentru populație ar putea crește semnificativ de la 1 […]
10:50
Ministrul Finanţelor estimează scăderea inflaţiei din vară. Presiunea datoriei publice va persista # Lumea Politică
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, estimează o scădere a inflației începând din iulie. El prevede o inflație de 4% până la sfârșitul anului. Totodată, aderarea la OCDE ar putea aduce beneficii economice semnificative. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că inflația ar putea începe să scadă din luna iulie, cu o țintă de 4% până la […]
10:50
Victor Ponta: „De ce politruci sicofanţi precum Miruţă sau Buzoianu ajung în funcții pentru care nu au nicio pregătire” # Lumea Politică
Deputatul Victor Ponta a răspuns luni dimineață declarațiilor ministrului Apărării, Radu Miruță, despre Nicolae Ceaușescu. Ponta critică „prostiile colosale” ale ministrului și ridică întrebări despre starea actuală a politicii românești. Victor Ponta a criticat dur, într-o postare de luni, comentariile ministrului Apărării, Radu Miruță, despre Nicolae Ceaușescu. El a subliniat că „ar trebui să facem […]
10:50
Şeful Finanţelor vorbeşte despre scandalurile din coaliţie. Alexandru Nazare: „Ne autosabotăm” # Lumea Politică
Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe, a criticat scandalurile din coaliția de guvernare, considerându-le o formă de auto-sabotare. Într-o intervenție la Sinteza Zilei, acesta a respins vehement scenariul schimbării premierului Ilie Bolojan, subliniind importanța stabilității guvernamentale. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat la emisiunea Sinteza Zilei că tensiunile din cadrul coaliției guvernamentale sunt doar o formă […]
10:50
Telefonul sună ca o bătaie în ușă la care nu te-ai așteptat. Îl auzi, îl recunoști, dar mai întâi simți o ușoară împotrivire. Nu e momentul. Nu e starea. Nu e loc pentru o voce care cere atenție deplină. Așa că lași sunetul să treacă și rămâne liniștea. Din liniște se naște mesajul. Apelul cere […]
10:50
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, lansează un apel către profesioniști pentru ocuparea postului de director general al Romsilva. Instituția, afectată de scandaluri de corupție, are nevoie de un lider pregătit să implementeze reforme și să combată corupția. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, este în căutarea unui nou director pentru Romsilva. Instituția a fost zguduită de scandaluri de […]
10:50
Bolojan amână angajarea răspunderii pe controversata reformă a administrației publice. Pachetul de relansare economică încă nu este gata # Lumea Politică
Planul pentru relansarea economică, cerut de PSD, va fi complet săptămâna viitoare și prezentat în Guvern. Partidele discută detaliile tehnice și legislative. Coaliția va decide data angajării răspunderii Guvernului. Pachetul de măsuri economice solicitat de PSD va fi gata săptămâna viitoare și va fi prezentat public. Guvernul intenționează să discute detaliile în ședința viitoare. În […]
10:40
Donald Trump crește puternic tarifele pentru un partener de cursă lungă al SUA: Pedepsește o decizie a Parlamentului # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a decis să majoreze tarifele pentru importurile din Coreea de Sud la 25%. Decizia vine după ce Parlamentul de la Seul nu a ratificat un acord comercial. Coreea de Sud nu a primit încă o notificare oficială din partea SUA. Donald Trump a anunțat luni creșterea tarifelor pentru produsele sud-coreene, de la […]
10:40
Liberalul Hubert Thuma iese la atac și îi aduce aminte lui Ilie Bolojan ce declara în 2017, când era primar / Thuma este principalul contestatar al premierului în PNL # Lumea Politică
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, cere clarificări de la Guvernul Bolojan privind fondurile destinate autorităților locale. Thuma aduce în discuție un videoclip din 2017 cu Ilie Bolojan, acuzând confiscarea fondurilor locale. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a solicitat „claritate” din partea Guvernului condus de Ilie Bolojan în privința fondurilor care urmează să fie […]
10:40
Ce salariu are președintele Bulgariei față de cel al României. Diferența este șocantă și nu în favoarea cui am fi crezut # Lumea Politică
Președintele Bulgariei câștigă de două ori și jumătate mai mult decât omologul său român. Salariul liderului bulgar ajunge la peste 8.100 de euro lunar, în timp ce președintele României încasează circa 3.000 de euro. Președintele Bulgariei are un salariu lunar de aproximativ 8.115 euro, conform unui articol Novinite. Aceasta vine în contextul preluării funcției de […]
10:40
Ce a spus George Simion despre huiduielile primite de Nicușor Dan la Focșani și Iași: „Nu vor să audă vocea românilor” # Lumea Politică
Președintele AUR, George Simion, acuză autoritățile că ignoră vocea cetățenilor, după huiduielile la adresa lui Nicușor Dan la evenimentele de Ziua Unirii. În fața mulțimii, Dan a subliniat importanța responsabilității civice. Președintele AUR, George Simion, a declarat sâmbătă că autoritățile „nu vor să audă vocea românilor”. Acesta a comentat reacțiile la huiduielile adresate lui Nicușor […]
Ieri
10:10
Iran avertizează SUA pe fondul tensiunilor crescânde. „Republica Islamică nu intenționează să înceapă un război, dar nu va ezita să apere țara” # Lumea Politică
Iranul a lansat un avertisment ferm către SUA după ce Washingtonul a anunțat trimiterea unei forțe navale în regiune. În timp ce protestele continuă în Iran, autoritățile își consolidează poziția defensivă. Iranul a reacționat luni la decizia SUA de a trimite portavionul USS Abraham Lincoln în apele CENTCOM din Oceanul Indian, după protestele violente din […]
09:30
Franța suspendă importurile de produse alimentare din afara UE. Republica Moldova, direct afectată. S-a rupt lanțul de iubire? # Lumea Politică
Franța va opri importul de alimente din afara Uniunii Europene, inclusiv din Republica Moldova, dacă acestea conțin reziduuri de substanțe interzise. Decizia, care intră în vigoare pe 8 februarie, urmărește protejarea sănătății publice. Începând cu 8 februarie, Franța va suspenda importul și comercializarea unor produse alimentare din afara UE care conțin reziduuri detectabile ale unor […]
08:40
Ministrul Justiției ia în calcul scăderea vârstei de răspundere penală. Grup de lucru pentru crima din Timiș # Lumea Politică
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a anunțat că se analizează posibilitatea reducerii vârstei minime de răspundere penală pentru minori. Această măsură este luată în considerare în urma unei crime șocante în județul Timiș. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a discutat despre o posibilă modificare a legislației privind răspunderea penală a minorilor. Aceasta vine după ce un adolescent […]
08:00
Trump trimite un responsabil în Minnesota după uciderea lui Alex Pretti. „Îmi va raporta direct mie” # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a decis să trimită un oficial de top în Minnesota, în urma unui incident în care un cetățean american a fost împușcat mortal de agenți ICE. Decizia vine pe fondul presiunii politice și a cererilor de anchetă din partea ambelor partide. Președintele Donald Trump a anunțat că Tom Homan, responsabilul său principal […]
07:40
Europa, presată să crească bugetul apărării. Rutte cere investiții semnificative și sprijin nuclear # Lumea Politică
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a cerut Europei să-și majoreze cheltuielile de apărare și să ia în calcul achiziția unor capacități nucleare proprii. El a subliniat importanța parteneriatului cu Statele Unite și a criticat ideea unei apărări europene independente. Europa trebuie să-și majoreze cheltuielile pentru apărare cu până la 10%, a declarat Mark Rutte, […]
07:10
Finlanda acționează împotriva amenințărilor rusești. În ce constă centrul de supraveghere maritimă # Lumea Politică
În contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii critice, Finlanda a decis să înființeze un centru de supraveghere maritimă în Golful Finlandei. Tensiunile din Marea Baltică cresc după ce NATO a acuzat Rusia de sabotaj. Regiunea Mării Baltice este în alertă după ce Rusia a declanșat un „război hibrid” împotriva infrastructurii NATO în 2022. Kremlinul a […]
06:50
ANSVSA sancționează drastic producătorii de pâine. Peste 4 milioane de lei amenzi aplicate # Lumea Politică
ANSVSA a desfășurat controale riguroase la unități de panificație, patiserii și morărit, aplicând 429 de amenzi în valoare totală de 4.008.700 lei. În urma verificărilor, au fost emise 30 de ordonanțe de suspendare și 4 de interzicere a activității. ANSVSA a emis un comunicat de presă privind rezultatele ultimelor controale efectuate la unități de panificație, […]
06:40
Altă multinațională care pleacă din România. Spar renunță la Hervis după pierderi uriașe. Brandul noului proprietar # Lumea Politică
Hervis, filiala de retail sportiv a grupului Spar, a fost vândută după pierderi masive de peste 100 de milioane de euro în 2023-2024. Noul proprietar, Sven Voth, va transforma magazinele în Sports Direct, păstrând toți angajații. Hervis, parte a grupului austriac Spar, a trecut prin pierderi semnificative, determinând vânzarea către Sven Voth. În 2023, pierderile […]
06:20
Acord de mediu pentru hidrocentrala Cerna-Motru-Tismana. E 90% gata să fie preluată de Hidroelectrica # Lumea Politică
Complexul Hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana a primit undă verde pentru finalizarea lucrărilor, după ce a fost aprobat acordul de mediu. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a subliniat că soluțiile alese vor avea un impact minim asupra mediului și vor crește siguranța și eficiența energetică. Proiectul hidrocentralei Cerna-Motru-Tismana a primit astăzi aprobarea pentru acordul de mediu, conform anunțului făcut […]
06:10
România investește masiv în protecția civilă. Raed Arafat anunță echipamente avansate, inclusiv drone și trenuri medicale de 900 de milioane de euro # Lumea Politică
Raed Arafat a anunțat achiziția de noi echipamente pentru protecția civilă, cu o finanțare de aproximativ 900 de milioane de euro. Noile dotări includ ambulanțe, trenuri pentru răniți și drone pentru incendii. România beneficiază de programul SAFE, împrumutul pentru apărare. Raed Arafat a dezvăluit, în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Victoria, planurile de […]
