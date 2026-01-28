Cum verifici sesiunile active pe X și cum închizi accesul de pe dispozitive străine

07:10

După trei licitații de închiriere eșuate, vila din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, zona Primăverii din Capitală, a fost pusă pe lista imobilelor care pot fi închiriate pe bază de ofertă directă. Doritorii au la dispoziție 30 de zile pentru a contracta închirierea imobilului, care fusese pregătit ca reședință de fost președinte al României. Închirierea se poate face pe o perioadă de 5 ani și la o chirie lunară de 35.000 euro.