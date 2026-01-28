Ilie Bolojan se întâlnește, astăzi, cu Friedrich Merz, la Berlin. Cine face parte din delegația care îl însoțește pe premier
Digi24.ro, 28 ianuarie 2026 08:20
Premierul Ilie Bolojan, care se află într-o vizită oficială de două zile în Germania, se va întâlni miercuri cu cancelarul federal Friedrich Merz.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
08:40
Pacientul: de la simplu beneficiar de servicii la partener. Cum schimbă feedback-ul medicina de azi? # Digi24.ro
Mult timp, actul medical a fost privit ca un serviciu livrat de la expert către beneficiar. Astăzi, regulile s-au schimbat: pacientul are o voce clară, este informat și caută un parteneriat real în cabinetul medicului. Această evoluție transformă feedback-ul dintr-o simpla recenzie într-un mecanism important, care reflectă nu doar competența medicului, ci și calitatea relației umane dintre acesta și pacientul său.
08:40
Fost comandant militar din NATO: Donald Trump reprezintă o amenințare mai mare pentru Alianța Nord-Atlantică decât Vladimir Putin # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump reprezintă o amenințare mai mare pentru NATO decât Vladimir Putin, a declarat unul dintre foștii comandanți ai alianței într-un atac virulent la adresa politicii externe a Washingtonului. Liderul american a stârnit îngrijorare după o serie de acțiuni agresive întreprinse în acest an, printre care capturarea lui Nicolas Maduro în Venezuela, amenințările cu preluarea controlului asupra Groenlandei și afirmația controversată că trupele europene din Afganistan „nu se aflau pe linia frontului”, relatează Independent.
Acum 15 minute
08:30
SUA deblochează fondurile venezuelene îngheţate de sancţiuni, anunță președinta Delcy Rodriguez. Pentru ce vor fi folosiți banii # Digi24.ro
Statele Unite au început să deblocheze fondurile venezuelene care fuseseră îngheţate de sancţiuni, a anunţat marţi preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, citată de AFP. Sancţiunile internaţionale impuse din 2019 au blocat resurse aparţinând Venezuelei, care pot fi acum accesate datorită acordurilor încheiate între preşedinţia interimară şi Statele Unite după capturarea lui Nicolás Maduro pe 3 ianuarie.
08:30
De la 11 ani, Denisse a descoperit în pictură mai mult decât o pasiune. A devenit modul prin care își exprimă ideile, emoțiile și felul de a vedea lumea. Susținută de familie și ghidată de dorința de a se perfecționa constant, a învățat ce înseamnă răbdarea, disciplina și curajul de a crea. Talentul, curiozitatea și nevoia de a explora mereu ceva nou au transformat arta într-un drum pe care îl urmează cu dedicare.
Acum 30 minute
08:20
Ilie Bolojan se întâlnește, astăzi, cu Friedrich Merz, la Berlin. Cine face parte din delegația care îl însoțește pe premier # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan, care se află într-o vizită oficială de două zile în Germania, se va întâlni miercuri cu cancelarul federal Friedrich Merz.
Acum o oră
07:50
Mesajul Departamentului pentru Situații de Urgență după ce un pompier a intervenit chiar la accidentul în care murea fiica sa # Digi24.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a transmis mesaj de condoleanţe, după ce un pompier din judeţul Braşov a intervenit chiar la accidentul în care murea fiica sa de 14 ani. „O suferinţă care depăşeşte cuvintele şi orice formă de înţelegere”, au transmis oficialii DSU.
Acum 2 ore
07:40
Suporteri PAOK Salonic, la Timişoara, pentru a se interesa de răniții din accidentul de pe DN6. Ambasadoarea elenă, vizită la spital # Digi24.ro
Sute de suporteri ai echipei PAOK Salonic au sosit în cursul serii de marţi la Lugoj, pentru a vedea locul accidentului în care șapte bărbaţi au murit, iar alţi trei au fost răniţi. Ei s-au deplasat apoi la Spitalul Judeţean Timişoara, unde sunt internaţi cei răniţi.
07:40
Pactul european pentru eoliene offshore, pariul pentru a reduce dependența de gazul american # Digi24.ro
Statele europene au convenit dezvoltarea în comun a unei vaste reţele de energie eoliană offshore, un pas major în eforturile de a reduce dependenţa de importurile de gaz natural lichefiat din SUA şi de a limita costurile tot mai ridicate ale energiei regenerabile, relatează Reuters.
07:10
Războiul drogurilor din Marsilia remodelează lupta politică a Franței. Competiția electorală care pregătește prezidențialele din 2027 # Digi24.ro
Violențele dintr-un focar de trafic de droguri din complexul de locuințe sociale de lângă sediul Orange din Marsilia au forțat gigantul telecomunicațiilor să încuie porțile verzi și să le ordone miilor de angajați să lucreze de acasă. Întreruperea activității unei companii atât de cunoscute - una care dă numele stadionului emblematic de fotbal al orașului - a devenit un simbol nou al modului în care traficul de droguri și lipsa de siguranță remodelează politica înaintea alegerilor municipale din martie, potrivit unei analize Politico.
07:10
Reactivarea memoriei Germaniei. Cum se pregătește Berlinul pentru o confruntare cu Rusia folosind lecțiile Războiului Rece # Digi24.ro
Fiecare vest-german știa cândva ce să facă în caz de conflict armat. Generalul-locotenent Gerald Funke concepe o strategie similară pentru era atacurilor cibernetice și a dronelor. Oficialul Armatei germane a explicat, într-un interviu pentru The Times, ce pregătiri se fac pentru o posibilă confruntare cu Rusia.
07:10
„Oamenii sunt blestemul naturii”. Orașele din Fukushima încremenite în timp: 15 ani de la accidentul nuclear care a lovit Japonia # Digi24.ro
La cincisprezece ani de la accidentul nuclear de la Fukushima, pe străzi se mai văd doar urși, ratoni și mistreți. Însă autoritățile și unii localnici vor ca oamenii să se întoarcă. Norio Kimura se oprește să privească prin fereastra murdară a școlii primare Kumamachi din Fukushima. Înăuntru, pe bănci mai sunt încă manuale, penare împrăștiate pe podea și cutii de prânz goale, care nu au fost luate acasă, relatează The Guardian.
07:10
Obiceiuri și afecțiuni aparent banale care îți distrug somnul. Specialiștii avertizează: „Sunt un risc major pentru bolile de inimă” # Digi24.ro
Oboseala cronică a devenit una dintre cele mai frecvente stări ale vieții moderne, adesea acceptată ca un efect inevitabil al ritmului alert de zi cu zi. Puțini oameni iau însă în calcul faptul că, dincolo de stres și suprasolicitare, lipsa unei odihne corespunzătoare poate fi cauzată de afecțiuni medicale banale.
07:10
Cum a devenit Donald Trump o povară pentru extrema dreaptă europeană: „Partidele populiste și patriotice au de suferit” # Digi24.ro
Relația dintre președintele american Donald Trump și extrema dreaptă europeană a fost întotdeauna una dificilă. Naționaliștii europeni au salutat de mult timp impulsul pe care liderul de la Casa Albă l-a dat partidelor lor, chiar dacă doctrina sa „America first” a creat probleme pentru țările lor. Acum, asocierea lor cu Washingtonul se dovedește a fi o povară, întrucât liderul american pune la încercare suveranitatea națională și critică Europa, relatează The New York Times.
07:10
Pensia anticipată parțială în 2026: Cu câți ani poți ieși mai devreme și cât scade venitul lunar # Digi24.ro
Pensia anticipată parțială le permite salariaților care au realizat stagiul complet de cotizare sau care l-au depășit cu până la 8 ani să se retragă din activitate cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Această opțiune implică însă reducerea cuantumului lunar.
07:10
Invazie de castori în Covasna. Animalele au distrus mai mulți copaci de pe malul râului Olt. Localnici: „Sunt tot mai mulți. Nu e bine” # Digi24.ro
Invazie de castori în Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Micile animale au distrus mai mulți arbori de pe malurile râului Olt. În timp ce unii copaci sunt doborâți, alții sunt roși la bază și stau să cadă. Animalele creează probleme și în alte zone, însă pentru că sunt protejate de lege, autoritățile nu au cum să intervină. „Sunt tot mai mulți. Nu e bine”, sunt de părere localnicii.
07:10
Cererea mare scumpește iar locuințele. Previziunile experților imobiliari pentru 2026: „Intenția e mare, chiar dacă au mai puțini bani” # Digi24.ro
Chiar dacă taxele și impozitele au crescut de la 1 ianuarie, cererea pentru case și apartamente se menține ridicată. Este și motivul pentru care locuințele s-ar putea scumpi, din nou, în lunile următoare, în special cele din blocurile noi, cred experții. Terenurile de la periferia orașelor sunt și ele la mare căutare în acest an, drept urmare și aici prețurile ar putea crește. Pentru cei care se gândesc la credite bancare, fluctuația dobânzilor va fi, în schimb, principalul mare obstacol de pe piața imobiliară.
07:10
Soluția Kosovo. De ce războiul din Ucraina și-ar putea găsi rezolvarea în Balcani: un posibil compromis în negocierile cu Rusia # Digi24.ro
După aproape un an de eforturi haotice, intermitente, de a negocia un armistițiu în Ucraina, administrația Trump rămâne profund implicată în discuțiile pentru a opri războiul. Deloc surprinzător, concesiile teritoriale rămân cel mai dificil subiect - în jargonul lui Trump, „schimburi de teritorii”. Și, până acum, diplomații nu au venit cu nimic care să poată rezolva problema, scrie Foreign Policy.
07:10
Cele două zone cruciale din Arctica pentru care NATO și Rusia se vor lupta în orice viitor război. „O problemă pentru întreaga alianță” # Digi24.ro
Pentru țările nordice, atenția sporită acordată în ultimul timp securității în regiunea arctică și obsesia președintelui american Donald Trump legată de Groenlanda reprezintă ocazia perfectă pentru a readuce discuția geopolitică în direcția pe care și-o doresc: pericolul venit din partea Rusiei. Statele din nordul Europei au privit cu îngrijorare cum Rusia și-a extins prezența militară în zona arctică și cer mai multă implicare din partea alianței NATO.
07:10
Sat despărțit de lume de un drum cu gropi. Cum arată șoseaua de 13 kilometri, care nu a fost asfaltată niciodată: „Dezastru” # Digi24.ro
Un drum județean din Satu Mare, care măsoară în total 13 kilometri, a devenit un calvar pentru șoferi. Aceștia sunt nevoiți să facă slalom printre gropi și se plâng că ajung foarte des cu mașinile la service. Și pompierii și ambulanțele ajung greu în sat și, nu o dată, au fost cazuri când au murit oameni în așteptarea Salvării. Autoritățile ridică din umeri și susțin că nu sunt bani pentru asfaltarea drumului.
07:10
„Ceasul Apocalipsei” nu a fost niciodată atât de aproape de miezul nopții. Câte secunde mai sunt până la un posibil cataclism planetar # Digi24.ro
„Ceasul Apocalipsei”, indicatorul simbolic al riscurilor globale, a fost setat marți la doar 85 de secunde de miezul nopții, cel mai apropiat punct din istorie, pe fondul îngrijorărilor legate de armele nucleare, schimbările climatice și răspândirea dezinformării, potrivit organizației Bulletin of the Atomic Scientists.
07:10
Încă o primărie din țară anunță că reduce taxele locale. De ce vrea edilul impozite mai mici pe mașini: „Fenomenul s-a mai întâmplat” # Digi24.ro
Majorarea taxelor și impozitelor locale va aduce mai puțini bani în bugetul orașelor, sunt de părere tot mai mulți primari din România. O astfel de măsură ar crește numărul celor care nu plătesc, dar și al celor care își înmatriculează mașinile în statele de graniță, cum ar fi cazul locuitorilor din Calafat, de exemplu. Pentru a preveni fenomenul înmatriculărilor în Bulgaria, așa cum s-a mai întâmplat și în trecut, edilul din Calafat propune revenirea la impozitul auto din 2025. Propunerea va fi discutată în ședința de consiliu local de la finalul lunii.
Acum 8 ore
01:20
Statele Unite s-au retras oficial, pentru a doua oară, din Acordul de la Paris privind schimbările climatice, consolidând politica „America First” a președintelui Donald Trump și provocând un val de critici din partea organizațiilor de mediu și a comunității internaționale.
00:50
Incendiu la un hotel de cinci stele din Courchevel 1850, Franța. Peste 80 de persoane au fost evacuate # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit marţi seara la acoperişul Hotelului Grandes Alpes, la Courchevel 1850, anunţă pe Facebook prefectura din Savoie, relatează AFP.
Acum 12 ore
00:00
Netanyahu spune că organizarea alegerilor acum ar fi o greşeală: „Ultimul lucru de care avem nevoie acum” # Digi24.ro
Organizarea alegerilor acum ar fi „o greşeală”, a afirmat marţi seara premierul israelian Benjamin Netanyahu, ameninţat cu alegeri anticipate dacă parlamentul nu va vota bugetul de stat până la 31 martie.
27 ianuarie 2026
23:50
Ministrul de Externe de la Kiev: Ucraina și Rusia vor semna acorduri de pace separate cu SUA. Zelenski, gata de o întâlnire cu Putin # Digi24.ro
Ucraina va semna un acord de pace în 20 de puncte privind soluționarea conflictului ruso-ucrainean cu Statele Unite, în timp ce Washingtonul va încheia un document separat cu Rusia, a declarat ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiha într-un interviu acordat European Pravda.
23:10
Ministrul de Externe al Poloniei îi cere lui Elon Musk să blocheze accesul Rusiei la Starlink # Digi24.ro
Șeful diplomației poloneze, Radoslaw Sikorski, i-a cerut marți lui Elon Musk să întrerupă accesul Rusiei la rețeaua de comunicații prin satelit Starlink, acuzând că serviciul este folosit de armata rusă în războiul împotriva Ucrainei.
23:10
SUA anunţă un exerciţiu militar aerian în Orientul Mijlociu. Iranul spune că poate bloca Strâmtoarea Ormuz # Digi24.ro
Statele Unite au anunţat marţi că urmează să desfăşoare un exerciţiu militar aerian, timp de mai multe zile, în Orientul Mijlociu, în contextul unor tensiuni între Washington şi Teheran cu privire la reprimarea în sânge a unei contestări a puterii în Iran. În același timp, Iranul a ameninţat că va considera ţările vecine drept „ostile”, dacă teritoriul lor va fi folosit într-un eventual atac.
23:00
FSB va putea decide oprirea internetului în Rusia. Proiectul de lege votat de Duma de Stat # Digi24.ro
Duma de Stat a Rusiei a adoptat în primă lectură un proiect de lege care crește semnificativ puterile Serviciului Federal de Securitate , permițându-i să închidă practic toate formele de comunicare din întreaga țară, inclusiv internetul, relatează Kyiv Post.
22:50
Iranul ameninţă cu „consecinţe distrugătoare” dacă UE desemnează Gardienii Revoluţiei drept organizaţie teroristă # Digi24.ro
Iranul a ameninţat marţi cu „consecinţe distrugătoare” în cazul în care Corpul Gardienilor Revoluţiei din Iran (CGRI) va fi clasat drept „organizaţie teroristă” de către Uniunea Europeană, aşa cum a cerut Italia luni, anunță presa de stat iraniană.
22:50
Ministrul Mediului anunţă schimbări în aplicaţia SUMAL, pentru a combate „o metodă clasică de furt” de lemne # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că aplicaţia SUMAL a fost actualizată, începând de marţi, în aşa fel încât firmele care fac transporturi de lemne să fie obligate nu doar să încarce avizul aferent fiecărui transport în aplicaţia SUMAL, ci şi să aştepte încărcarea acestuia în platformă, în aşa fel încât să nu mai poată fi realizate mai multe transporturi în baza unui singur aviz.
22:30
Germania propune o Uniune Europeană „cu două viteze”. Ce țări au fost invitate la discuții pe această temă # Digi24.ro
Germania va insista pentru o Uniune Europeană cu „două viteze” spre a rupe inerţia decizională în blocul Celor 27 şi a le impulsiona economiile, chemând ca un grup central de state membre să avanseze în ce priveşte politici cheie pentru a face UE mai puternică şi mai independentă, transmite Reuters.
22:30
Ministrul Sănătății anunță un Centru de Management al Obezității la Institutul „C.I. Parhon” # Digi24.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți înființarea Centrului de Management al Obezității în cadrul Institutului Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”, un proiect dedicat pacienților care au nevoie de o abordare medicală integrată și pe termen lung.
22:20
Europol avertizează: traficanții se folosesc de metode noi pentru a aduce cocaină în Europa. Submarinul, mijloc de transport # Digi24.ro
Traficanţii aduc cocaină în Europa pe rute noi, cu camuflaj aproape perfect, arată un raport al Europol (Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii) publicat marţi şi preluat de dpa, scrie Agerpres.
22:20
Un bărbat a fost rănit grav într-un incident armat de către poliţia de frontieră (ICE), marţi, în oraşul Arivaca, în Arizona, în în plin scandal împotriva ICE, potrivit presei locale, relatează Reuters, preluată de News.ro.
22:10
Premierul Bolojan s-a întâlnit la Berlin cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a Germaniei # Digi24.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan şi-a început marţi vizita oficială de două zile la Berlin, printr-o întâlnire cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a Germaniei (DIHK). Premierul a anunțat interesul României de a atrage noi investiţii germane.
22:00
Arbori tăiați ilegal la Băile Felix. Gabriel Păun, președintele Agent Green: „Autoritățile prind doar 1% din cazuri” # Digi24.ro
Noi dezvăluiri despre tăierile ilegale făcute în pădurea din Băile Felix au arătat că Inspectorii Gărzii Forestiere au găsit, după mai multe controale, 14 arbori care au fost tăiați ilegal, iar firma care a făcut defrișările este una de apartament, deschisă de o angajată a unei fabrici de pantofi. Gabriel Păun, președintele Agent Green, a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că, pentru a opri jaful din pădurile României, comunitățile locale sunt cele care pot interveni, „căci autoritățile nu sunt capabile să prindă mai mult de 1%, maximum 2%, din tările ilegale din România”.
21:40
Trump nu o dă afară pe Kristi Noem, pentru că „face o treabă bună”. Ce spune despre despre uciderea lui Alex Pretti # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi că şefa Departamentului Securităţii Interne, Kristi Noem, căreia opoziţia îi cere demisia, va rămâne în funcţie, apreciind că face „o treabă foarte bună”, transmite AFP.
21:30
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE, SEE și Elveția. Blocată la intrarea în România # Digi24.ro
Fosta jurnalistă Natalia Morari, originară din Republica Moldova, a primit actul privind interdicția în spațiul Schengen, despre care am relatat în iulie 2025, și pe care ulterior a confirmat-o chiar ea. Fosta jurnalistă a mers la PTF Leușeni-Albița cu scopul de a verifica interdicția, publicând momentul online, la fel și actul emis de autoritățile din România. Documentul confirmă măsura interzicerii intrării și șederii pe teritoriul statelor membre ale UE, Spațiului Economic European (SEE) și pe teritoriul Confederației Elvețiene până în 2030, scrie Ziarul de Gardă.
21:00
Alertă în Marea Mediterană: Petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, monitorizat de Spania # Digi24.ro
Spania a anunţat marţi că monitorizează situaţia unui petrolier confruntat cu probleme tehnice în Marea Mediterană şi care este suspectat că aparţine „flotei fantomă” prin care Rusia exportă petrol ocolind sancţiunile care i-au fost impuse de ţările occidentale.
20:50
Ilie Bolojan vrea unirea României cu Republica Moldova: „Aș vota da la un referendum în acest sens” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a răspuns marți răspunsurilor jurnaliștilor de la RFI. Liderul de la București a fost chestionat privind declarațiile Maiei Sandu potrivit cărora aceasta ar „vota da la un eventual referendum privind reunirea cu România”. Șeful Executivului a declarat că și el ar „vota da”, dacă s-ar organiza un astfel de plebiscit în România.
20:30
Primul mesaj al Melaniei Trump după protestele violente din Minneapolis, soldate cu doi civili morți # Digi24.ro
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a îndemnat marţi cetăţenii americani să „se unească şi să protesteze paşnic” pentru a reduce tensiunile din oraşul Minneapolis după moartea lui Alex Pretti sâmbătă, ucis prin împuşcare de agenţi ai Serviciului de Imigrare şi Control Vamal (ICE).
20:20
Acuzații șocante împotriva lui Elon Musk într-un documentar Sky: „Sunt convins că l-a cumpărat pe Trump” # Digi24.ro
Probleme de securitate, promisiuni false - și un CEO „care se vede ca un fel de mesia”: Un documentar Sky oferă perspective nemiloase despre culisele Tesla și îl critică aspru pe Elon Musk. „Elon Musk Uncovered: The Tesla Experiment”, o producție a fraților Beetz în coproducție cu HR, SWR, WDR și NDR pentru ARD și Sky, va fi disponibilă exclusiv pe Sky și prin intermediul serviciului de streaming WOW începând cu 30 ianuarie. În film apare și inginera și ulterior denunțătoarea Cristina Bălan, originară din România.
20:10
Fost premier spaniol, despre Trump: „Nimic nu este mai rău decât un prost ajuns la putere” # Digi24.ro
Fostul premier socialist spaniol Felipe Gonzalez a estimat marţi că Donald Trump este un preşedinte „complet nebun”, care tratează lumea întreagă ca şi cum ar fi „servitoarea sa” şi a reuşit să „tulbure tot ceea ce avea o licărire de ordine mondială”, prin urmare UE trebuie să reacţioneze şi să încerce să impună respect, relatează agenţia EFE.
20:10
Cursa pentru prima centrală nucleară pe Lună: Rusia anunță că va lansa trei module până în 2035. Planul ambițios al NASA # Digi24.ro
Rusia intenţionează să lanseze trei module pentru a construi o centrală nucleară pe Lună între 2033 şi 2035, a anunțat marţi presa rusă. La rândul său, NASA anunța recent că va amplasa un reactor nuclear pe lună până în 2030.
Acum 24 ore
19:40
Anunțul premierului grec după accidentul din Timiş, în care au murit 7 suporteri ai PAOK Salonic # Digi24.ro
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat că Guvernul său şi ambasada elenă colaborează cu autorităţile române, după tragedia de la Timiş, unde şapte suporteri ai echipei PAOK Salonic şi-au pierdut viaţa, iar alţi trei au fost răniţi.
19:40
Filmul tăierilor din pădurea de la Băile Felix: Defrișări ilegale acoperite cu documente # Digi24.ro
Defrișările abuzive din pădurea de la Băile Felix ar putea fi oprite. În urma dezvăluirilor din reportajele Digi24, Garda Forestieră a mers în control și a descoperit că mulți dintre copaci au fost tăiați ilegal. Așa că firma de apartament care exploata zona se va alege cu dosar penal. Sute de arbori au fost puși la pământ, iar până acum verificările au descoperit că 14 dintre ei nu erau marcați și nu ar fi avut de ce să fie tăiați. Filmul furtului din pădurea de la Băile Felix, cum s-a ajuns aici și ce spun cei acuzați că au defrișat ilegal o zonă extrem de valoroasă turistic, într-un reportaj special Digi24, realizat de Toma Petcu și Florin Dizanov.
19:10
Statele Unite s-au retras oficial, pentru a doua oară, din Acordul de la Paris privind schimbările climatice, consolidând politica „America First” a președintelui Donald Trump și provocând un val de critici din partea organizațiilor de mediu și a comunității internaționale.
19:00
Comisia Europeană: Franţa are dreptul să interzică reţelele de socializare pentru minorii sub 15 ani # Digi24.ro
Franţa are dreptul să interzică utilizarea reţelelor de socializare pentru minorii cu vârste sub 15 ani, aşa cum prevede un proiect de lege adoptat în primă lectură de parlamentul francez, a confirmat marţi Comisia Europeană. Executivul european va monitoriza însă aplicarea măsurii, dacă va fi implementată.
18:50
O franțuzoaică a plătit sute de mii de euro pentru o casă la țară. Acum a aflat că prin grădina ei va trece un autobuz # Digi24.ro
O femeie din Franța a cumpărat în 2020 o fostă gară rurală, pe care a transformat-o în casa visurilor ei. Acum a aflat că prin grădina ei va trece o linie de autobuz. Laurence Maritano, în vârstă de 63 de ani, spune că ar vrea să vândă totul și să plece, dar casa nici măcar nu poate fi vândută în acest moment, relatează France Info.
18:40
Mesaj sfâșietor de la preşedintele clubului PAOK, după ce suporteri greci au murit într-un cumplit accident rutier în Timiş # Digi24.ro
Preşedintelui clubului PAOK, Ivan Savvidis, a declarat că este îndurerat de tragedia petrecută în Timiş, după ce un accident rutier s-a soldat cu 7 decese şi cu trei persoane rănite. Autocarul transporta suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.