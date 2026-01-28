Un bărbat avea în calculator peste 3.000 de fotografii cu minori în ipostaze sexuale explicite. El este cercetat pentru pornografie infantilă
Adevarul.ro, 28 ianuarie 2026 08:30
Un bărbat de 38 de ani este cercetat de către anchetatorii din Covasna pentru pornografie infantilă. În dispozitive care-i aparţin, au fost depistate peste 3.000 de fotografii cu minori în ipostaze sexuale explicite.
Acum 15 minute
08:30
Jose Mourinho, întrebat frontal dacă l-a atacat pe Cristi Chivu. „The Special One” a dat-o la întors # Adevarul.ro
Cristian Chivu (45 de ani) o antrenează pe Inter Milano din vară.
08:30
„Ceasul Apocalipsei”, mai aproape ca niciodată de miezul nopții: mai sunt doar 85 de secunde până la un dezastru global # Adevarul.ro
„Ceasul Apocalipsei”, indicatorul simbolic al riscurilor globale, a fost marți setat la doar 85 de secunde înainte de miezul nopții, cel mai apropiat punct din istorie, potrivit organizației Bulletin of the Atomic Scientists.
08:30
Doi adolescenți sunt răniți după o coliziune între două motociclete, în județul Suceava. Băiatul de 16 ani este inconștient, la spital # Adevarul.ro
Doi tineri au fost răniți după ce motocicletele pe care le conduceau au fost implicate într-un accident rutier, produs în județul Suceava. Un adolescent de 16 ani a fost transportat inconștient la spital.
08:30
Acum 30 minute
08:15
O persoană a murit și alte şase sunt rănite într-un accident în județul Buzău. Un autoturism s-a ciocnit cu o autoutilitară # Adevarul.ro
O persoană şi-a pierdut viaţa şi şase au fost rănite, miercuri, după ce o maşină şi o autoutilitară s-au ciocnit în judeţul Buzău. Traficul în zona accidentului este oprit.
Acum o oră
08:00
Gigantul american care va concedia până la 30.000 de angajați în 2026: UPS reduce masiv livrările pentru Amazon # Adevarul.ro
Gigantul american de curierat UPS a anunțat că va elimina până la 30.000 de locuri de muncă în acest an, pe măsură ce își reduce livrările pentru cel mai mare client al său, Amazon, și își reconfigurează rețeaua pentru a se concentra pe clienți mai profitabili.
08:00
Juniorul Matei Todoran a ratat calificarea în sferturile de finală de la Australian Open. Un asiatic l-a scos din cursă # Adevarul.ro
Sportivul român Matei Todoran a cedat în două seturi, la mare luptă, în fața unui rival mai slab clasat.
07:45
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți # Adevarul.ro
Un tren de pasageri pe ruta Barvinkove–Lviv–Chop a fost atacat de drone rusești în regiunea Harkov, provocând moartea a cinci persoane și rănind alte zeci, potrivit autorităților locale. La momentul atacului, în tren se aflau peste 200 de pasageri.
Acum 2 ore
07:30
Lider european, îngrijorat de starea psihică a lui Trump după întâlnirea de la Mar‑a‑Lago. Casa Albă respinge informațiile # Adevarul.ro
Premierul Slovaciei, Robert Fico, le-a spus liderilor Uniunii Europene că a fost „șocat” de starea mentală a președintelui Donald Trump, potrivit unor diplomați europeni citați de Politico.
07:00
Candidatura Bucureștiului la Agenția Vamală a UE, luată peste picior: „Atmosferă hipsterească” pe lista avantajelor # Adevarul.ro
Publicația Politico face un clasament al orașelor care și-au depus candidatura pentru a găzdui noua agenție vamală la nivelul Uniunii Europene. Profesoara Gabriela Ciot explică de ce candidatura Bucureștiului are mai multe șanse decât îi dau jurnaliștii de la Bruxelles.
07:00
Hotel de lux, în flăcări în Franța: peste 80 de turiști evacuați din celebra stațiune de schi Courchevel # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a izbucnit în noapte de marți la acoperișul hotelului Grandes Alpes, din stațiunea franceză Courchevel 1850, a anunțat prefectura Savoie. 83 de persoane au fost evacuate.
06:45
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO # Adevarul.ro
Generalul (r) Dan Grecu explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, că deși Washingtonul a retras câteva sute de soldați din România, prin sosirea tanchiștilor prezența militară americană este chiar mai calitativă decât până de curând.
06:45
Germania se mobilizează pentru un posibil atac al Rusiei asupra NATO: „Ne pregătim pentru ce este mai rău” # Adevarul.ro
Germania își intensifică pregătirile militare în perspectiva unui posibil atac al Rusiei asupra NATO în următorii doi-trei ani, avertizează unul dintre cei mai înalți comandanți ai armatei germane.
Acum 4 ore
06:30
Statele Unite anunță un exercițiu militar aerian în Orientul Mijlociu și trimit portavionul nuclear Abraham Lincoln în apropierea Iranului # Adevarul.ro
Statele Unite au declanșat o nouă demonstrație de forță în Orientul Mijlociu: au anunțat exerciții militare aeriene de mai multe zile și au trimis în regiune portavionul nuclear USS Abraham Lincoln, în timp ce Iranul amenință cu represalii.
06:30
Alimentele anti-îmbătrânire pe care le consumă Georgina Rodriguez, viitoarea soție a lui Cristino Ronaldo # Adevarul.ro
Georgina Rodriguez are 32 de ani, fiind cu 8 ani mai tânără decât celebrul său partener de viață.
06:15
Guvern minoritar – soluție de criză sau pericol pentru stabilitate? Ce ar însemna pentru România # Adevarul.ro
Ipoteza unui guvern minoritar, avansată de premierul Ilie Bolojan pe fondul blocajului reformelor economice, a declanșat un val de critici privind riscul de instabilitate financiară. Analiștii avertizează că un executiv fără majoritate ar deveni vulnerabil la șantaj politic.
05:45
FMI analizează scenarii privind o posibilă pierdere a dominației dolarului în sistemul financiar global # Adevarul.ro
Fondul Monetar Internațional (FMI) analizează scenarii ipotetice care includ posibilitatea unui declin accentuat al rolului dolarului american în sistemul financiar global, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari ale investitorilor legate de politicile economice ale Statelor Unite.
05:15
Pereți desenați, gumă pe mobilier, pături arse – un cabanier explică de ce preferă chiriașii străini # Adevarul.ro
Ce faci pentru a minimiza riscurile atunci când închiriezi un spațiu turiștilor - a vrut să știe proprietarul unei cabane care a descris experiențe de coșmar. Unele sfaturi au fost apreciate și întărite, altele au stârnit indignare.
04:45
Cât plătește TVR pentru participarea României la Eurovision 2026. Adriana Săftoiu: Decizia a aparținut Consiliului de Administrație # Adevarul.ro
În ciuda crizei bugetare cu care se confruntă, Televiziunea Română este gata să cheltuie sume importante pentru participarea României la Eurovision 2026.
Acum 6 ore
04:15
Ce șanse are o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene. Victor Negrescu: „Sper să fi înțeles semnalul dat” # Adevarul.ro
Trei moțiuni de cenzură a respins Parlamentul European anul trecut și o a patra la începutul anului actual. Coaliția care menține mandatul Ursulei von der Leyen a reușit să asigure votul până acum.
03:45
Când aveți și copii, divorțul înseamnă, dintr-o dată, două case, două programe și multe decizii care trebuie luate separat: cine îi duce la școală, cum se împart cheltuielile, cum se organizează timpul fiecăruia. Toate acestea ajung să consume mult mai mult timp, energie și bani decât înainte.
03:15
Angajații care ar putea scăpa de „taxa pe boală”: soluții prin care firmele pot anula impactul negativ al primei zile de medical # Adevarul.ro
1 februarie este data de la care prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Pacienții cu boli cronice ar putea fi scutiți de măsură, pe care o consideră nedreaptă. Asociațiile de pacienți spun că în loc să identifice concediile fictive, autoritățile pedepsesc toți angajații.
02:45
Marile corporații din Minnesota, inclusiv directori din Fortune 500, rup tăcerea în privința operațiunilor ICE. Reacții și din Silicon Valley # Adevarul.ro
Marile corporații din Twin Cities au rupt tăcerea duminică, cu privire la operațiunile de amploare desfășurate de agenții federali de la serviciul pentru imigrație și vămi (ICE) în ultima lună, care au dat peste cap viața de zi cu zi și economia locală.
Acum 8 ore
02:15
9 soluții pentru insomniaci – ce te ajută să adormi mai ușor și să ai un somn mai profund # Adevarul.ro
La nivel global, între 10% și 30% din populație se confruntă cu insomnia, iar în Statele Unite aproximativ 12% dintre adulți au fost diagnosticați cu insomnie cronică, adică o tulburare a somnului caracterizată prin dificultăți în a adormi, menține somnul sau obținerea unui somn de calitate.
01:45
Prețul argintului s-a triplat în ultimul an. Analiștii estimează că argintul va ajunge la 300 dolari uncia # Adevarul.ro
Prețul argintului a înregistrat una dintre cele mai spectaculoase evoluții, crescând de la aproximativ 30 de dolari pe uncie troy în urmă cu un an la 109 dolari în prezent. Creșterea de peste 260% în doar 12 luni plasează argintul în topul activelor cu cea mai bună performanță din ultimul an.
01:15
România și Italia sunt primele state europene care au impus deja o taxă logistică pe coletele Temu și Shein, sperând că astfel vor diminua invazia de colete extracomunitare cu care se confruntă Europa.
00:45
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan # Adevarul.ro
Un hotel cu peste 170 de camere, abandonat din anii ’90, amintește de anii în care stațiunea Poiana Mărului era căutată de români. Lacul de acumulare Poiana Mărului a fost amenajat mai recent, însă nu a reușit să impulsioneze turismul din Banatul Montan, afectat de declinul economic al regiunii.
Acum 12 ore
00:30
Cea mai „reușită campanie de dezinformare” a Rusiei vizează libertatea de exprimare în Europa # Adevarul.ro
Aparatul de propagandă al Moscovei desfășoară de mai mult timp o campanie intensă prin care descrie Europa drept un „gulag digital”, acuzând liderii europeni că ar încerca să reducă la tăcere libertatea de exprimare în mediul online.
00:15
În ziua de 28 ianuarie, anul 1983, are loc primul zbor al primului avion de pasageri produs în România. Tot în ziua de 28 ianuarie, în 1898, s-a născut istoricul și omul politic Gheorghe I. Brătianu.
00:15
Sute de suporteri PAOK, escortați de jandarmi la spitalul din Timișoara unde sunt internați răniții. Fanii renunță la deplasarea la Lyon # Adevarul.ro
Patru autocare cu suporteri greci ai echipei PAOK Salonic au ajuns marți seară la Spitalul Județean din Timișoara, acolo unde sunt internați cei trei răniți în urma tragicului accident rutier produs în județul Timiș, soldat cu șapte morți.
00:00
La ce pot duce măsurile de austeritate prea draconice. Vremurile în care profesorii se sinucideau din cauza sărăciei și efectele cumplite care au schimbat istoria românilor # Adevarul.ro
Printre cele mai dure măsuri de austeritate luate vreodată de autoritățile din România, au fost cele trei „curbe de sacrificiu” de la începutul anilor 30 ca răspuns la criza mondială care făcuse ravagii și la noi în țară. Aceste măsuri au avut un impact catastrofal asupra populației și economiei.
27 ianuarie 2026
23:45
„Consecințe distrugătoare” anunțate de Iran față de UE, dacă Gardienii Revoluției vor fi declarați organizație teroristă # Adevarul.ro
Iranul a avertizat marţi asupra unor „consecinţe distrugătoare” în cazul în care Uniunea Europeană va decide să clasifice Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI) drept organizaţie teroristă, aşa cum a propus Italia.
23:30
Dacă Europa va relua dialogul cu Vladimir Putin, Moscova ar putea transforma dependența Occidentului de pământurile rare chineze într-un instrument de presiune. Un nou centru de procesare în Siberia, în valoare de 9,2 miliarde de dolari, se află în centrul acestui plan.
23:15
O persoană este în stare critică după un schimb de focuri cu Poliția de Frontieră a SUA, în apropiere de granița cu Mexic # Adevarul.ro
O persoană a fost grav rănită marţi dimineaţă în localitatea Arivaca, din statul american Arizona, în urma unui incident armat, o „presupusă agresiune asupra unui agent federal”, în timpul unei intervenţii a Poliţiei de Frontieră a Statelor Unite.
23:15
Piața de capital românească, „liniștită, dar pozitivă”. Care sunt perspectivele pentru acest an # Adevarul.ro
Bursa de Valori București a avut un start de an remarcabil în 2026, indicele BET apreciindu-se cu 11% de la începutul anului, iar sectorul energetic se numără printre câștigătorii acestei evoluții pozitive, apreciază brokerul Ciprian Bârsan.
22:45
Familia minorului de 13 ani implicat în crima de la Cenei ar putea încerca să-l scoată din țară, susține primarul din satul bunicilor # Adevarul.ro
Primarul comunei Sânmihaiu Român susține că a aflat din surse neconfirmate oficial că familia minorului de 13 ani implicat în crima de la Cenei ar intenționa să-l scoată din România.
22:45
Crimă cu sânge rece în județul Iași. Un bărbat de 33 de ani și-ar fi ucis mama cu o bucată de lemn # Adevarul.ro
O crimă gravă a avut loc marți dimineață, 27 ianuarie, într-o localitate din județul Iași. Un bărbat de 33 de ani și-ar fi ucis propria mamă, lovind-o cu o bucată de lemn. Cele două persoane erau cunoscute în localitate ca fiind consumatoare de alcool.
22:45
Ministerul Sănătății anunță înființarea Centrului de Management al Obezității la Institutul „C.I. Parhon” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, marți, înființarea Centrului de Management al Obezității în cadrul Institutului Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”, dedicat „celor care au nevoie de o abordare medicală corectă, coerentă și pe termen lung”.
22:30
Cristi Chivu dă cărțile pe față: „În Liga Campionilor aveam așteptări mai mari”. Ce post transmite meciul Borussia Dortmund - Inter Milano # Adevarul.ro
Partida Borussia Dortmund - Inter Milano se dispută miercuri, de la ora 22:00 (Digi 2, Prima 2), în ultima etapă din faza principală a grupei de Liga Campionilor.
22:15
Rapid nu glumește când spune că vrea titlul. Atacul giuleștenilor a primit întăriri din Brazilia # Adevarul.ro
Rapid este pe locul doi în Superliga de fotbal, după liderul Universitatea Craiova.
22:15
Bolojan, la Berlin: discuții despre investiții cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei # Adevarul.ro
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit marți, la Berlin, cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei (DIHK), în cadrul unei întrevederi dedicate consolidării cooperării economice și sectoriale dintre România și Germania.
22:15
Spania monitorizează un petrolier suspectat că face parte din „flota din umbră” a Rusiei. Nava are probleme tehnice în Marea Mediterană # Adevarul.ro
Autorităţile spaniole au anunţat că urmăresc situaţia unui petrolier care se confruntă cu probleme tehnice în Marea Mediterană şi care este suspectat că aparţine aşa-numitei „flote din umbră” utilizate de Rusia pentru a exporta petrol.
22:00
Trump este „complet nebun” și a distrus ordinea mondială, spune un fost premier din Spania. „Un prost căruia i se dă puterea își distruge poporul” # Adevarul.ro
Fostul premier socialist spaniol Felipe Gonzalez a declarat marți că președintele american Donald Trump este „complet nebun” și tratează lumea întreagă ca pe „servitoarea sa”. El consideră că liderul de la Casa Albă a reușit să „tulbure tot ceea ce avea o licărire de ordine mondială”.
21:45
Franța interzice rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani. Macron: „Creierul copiilor noștri nu este de vânzare” # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că guvernul său va accelera procesul legal pentru a interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale.
21:45
Parlamentul rus a aprobat în primă lectură un proiect care dă Serviciului Federal de Securitate (FSB) puterea de a întrerupe comunicațiile și internetul fix din motive de securitate.
21:30
Valul de frig polar din SUA a făcut 30 de victime: temperaturile coboară până la -45°C # Adevarul.ro
Cel puțin 30 de persoane au murit în Statele Unite, în contextul unui val de frig polar care a cuprins mare parte din țară și a lăsat peste 530.000 de gospodării fără electricitate.
21:30
SUA se retrag pentru a doua oară din Acordul de la Paris privind schimbările climatice # Adevarul.ro
Statele Unite s-au retras oficial, pentru a doua oară, din Acordul de la Paris privind schimbările climatice, fapt ce consolidează politica „America First” promovată de președintele Donald Trump.
21:15
Protest la Timișoara după crima de la Cenei. Sute de elevi și părinți au cerut „Dreptate pentru Mario” # Adevarul.ro
Aproximativ 400 de elevi și părinți au protestat marți, în Piața Operei din Timișoara, cerând „Dreptate pentru Mario!”, băiatul de 15 ani din Cenei ucis de doi adolescenți.
21:15
Decizie de urgență în Câmpină, după alunecarea de teren: tronsonul unde s-a surpat șoseaua a fost închis # Adevarul.ro
Tronsonul afectat de alunecarea de teren de la Câmpina a fost închis complet circulației, după ce situația din această zonă s-a agravat.
21:00
Noile trenuri electrice PESA, în probe pe căile ferate din România. Pe ce rute vor circula din martie # Adevarul.ro
Primele trenuri electrice fabricate în Polonia au ajuns în România. Garniturile au fost achiziționate din fonduri europene și sunt echipate cu sisteme moderne de siguranță și supraveghere.
