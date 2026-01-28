Lucrări ale SDM în Timișoara, astăzi, 28 ianuarie

17:00

O tragedie de proporții a lovit comunitatea fotbalistică europeană, după ce mai mulți suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un grav accident rutier, produs în timp ce se deplasau spre Lyon, pentru a-și susține echipa favorită. Alte persoane au fost rănite, iar o parte dintre acestea ar urma să fie internate în unități medicale din Timișoara.