Peste 4 kilograme de droguri de mare risc, găsite de polițiști la două persoane în Timișoara

16:50

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat înființarea unui grup de lucru care va analiza posibilitatea modificării legislației privind răspunderea penală a minorilor, inclusiv scăderea vârstei minime sau aplicarea criteriului discernământului sub limita actuală. Măsura vine după uciderea unui adolescent de 15 ani în Timiș, caz în care a fost implicat și un minor de 13 ani, care nu răspunde penal potrivit legii. Peste 250.000 de persoane au semnat o petiție pentru modificarea Codului penal.