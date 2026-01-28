Avion plin de brașoveni, la zborul inaugural Wizz Air spre Roma. Capitala Italiei este a 8-a destinație operată de low cost-ul maghiar de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav

05:00

Gestul făcut la bloc care te poate costa o amendă de 2.000 de lei, dacă ești reclamat. Locuitul la bloc vine cu o serie de obligații stabilite prin lege, iar nerespectarea lor poate avea consecințe serioase. În 2026, regulile de conviețuire rămân stricte, iar una dintre ele vizează modul în care sunt depozitate deșeurile. Chiar [...]