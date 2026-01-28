Ministrul Sănătății: Statul român a economisit 1,5 miliarde de lei după stoparea concediilor medicale fictive
BizBrasov.ro, 28 ianuarie 2026 11:20
Ministrul Sănătății: Statul român a economisit 1,5 miliarde de lei după stoparea concediilor medicale fictive. De când Ministerul Sănătății a avertizat medicii să nu mai acorde pacienților concedii medicale fictive, statul român a economisit aproximativ 1,5 miliarde de lei pe an, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-un interviu pentru Știrileprotv.ro. Fenomenul atinsese proporții uriașe, cu
Acum 5 minute
11:50
Sondaj INSCOP: Care sunt principalele dorințe ale românilor pentru 2026. Ultima pe listă este protejarea mediului # BizBrasov.ro
Sondaj INSCOP: Care sunt principalele dorințe ale românilor pentru 2026. Ultima pe listă este protejarea mediului. Creșterea veniturilor populației și crearea de locuri de muncă sunt principalele dorințe ale românilor în acest an, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research. La întrebarea „Care este, dintre următoarele, cel mai important lucru pe care ați dori să îl vedeți [...]
Acum 30 minute
11:30
Compania brașoveană Allview a lansat o nouă gamă de televizoare: „Ne dorim ca televizorul Allview să devină un hub de divertisment uşor de utilizat” # BizBrasov.ro
La început de 2026, compania braşoveană Visual Fan S.A. anunţă diversificarea portofoliului de Smart TV-uri cu modelele Allview WiPlay6301. „Prin lansarea gamei WiPlay6301 şi integrarea webOS, Allview îşi conturează direcţia strategică de dezvoltare a categoriei de televizoare. Investim într-un ecosistem smart matur, care aduce împreună streamingul, gamingul şi funcţiile de casting, într-o experienţă intuitivă şi [...]
11:30
Vechiul heleșteu din Victoria, transformat în zonă de agrement. Investiție de peste 4,4 milioane de euro # BizBrasov.ro
Zona adiacentă vechiului heleșteu din orașul Victoria urmează să fie transformată într-un amplu spațiu de agrement, printr-o investiție realizată cu fonduri europene. Primarul orașului, Camelia Bertea, anunță că autoritățile locale se află pe ultima sută de metri înainte de semnarea contractului de proiectare și execuție. Proiectul, pentru care contractul de finanțare a fost semnat anul [...]
11:20
Ministrul Sănătății: Statul român a economisit 1,5 miliarde de lei după stoparea concediilor medicale fictive
Ministrul Sănătății: Statul român a economisit 1,5 miliarde de lei după stoparea concediilor medicale fictive. De când Ministerul Sănătății a avertizat medicii să nu mai acorde pacienților concedii medicale fictive, statul român a economisit aproximativ 1,5 miliarde de lei pe an, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-un interviu pentru Știrileprotv.ro. Fenomenul atinsese proporții uriașe, cu [...]
Acum 2 ore
10:10
În cursul lunii ianuarie, reprezentanții Compartimentului Biodiversitate și Arii Protejate din cadrul Direcției Județene de Mediu Brașov, cu sprijinul administratorului fondului de vânătoare nr. 8 Valea Bogății, au demarat acțiuni de monitorizare a carnivorelor mari în situl Natura 2000 ROSAC0137 Pădurea Bogății. Activitățile se înscriu într-un program amplu de monitorizare a biodiversității, derulat la nivelul [...]
10:00
Tragicul accident de la Poiana Mărului, în care o copilă în vârstă de 14 ani a murit: „Există intervenții pentru care nu suntem niciodată pregătiți” # BizBrasov.ro
Tragicul accident de la Poiana Mărului, în care o copilă în vârstă de 14 ani a murit: „Există intervenții pentru care nu suntem niciodată pregătiți”. Luni dimineața, o copilă în vârstă de 14 ani din localitatea brașoveană Poiana Mărului a murit în urma unui accident de circulație, așa după cum vă informa Biz Brașov, aici. [...]
Acum 4 ore
09:40
Studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov – Ploiești ar putea fi gata în… toamna lui 2027 # BizBrasov.ro
Proiectantul A3 Ploiești – Brașov estimează că ar putea preda studiul de fezabilitate necesar construirii celei mai așteptate autostrăzi din România până în toamna anului viitor. Ulterior, noua companie de autostrăzi CNIR va putea lansa obiectivul din Valea Prahovei la licitație pentru proiectare și execuție, au spus pentru Economica reprezentanții Consitrans. „În vara – toamna [...]
09:30
Corpul B de la „Mârzescu”, reabilitat și consolidat seismic cu peste 60 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Aflat într-o stare tehnică avansată de degradare, Corpul B „Mârzescu” al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov urmează să intre într-un amplu proces de reabilitare. Administrația județeană a demarat deja procedurile necesare, iar în ședința de plen a Consiliului Județean Brașov programată mâine vor fi supuși aprobării indicatorii tehnico-economici ai proiectului. Potrivit proiectului [...]
09:20
Avion plin de brașoveni, la zborul inaugural Wizz Air spre Roma. Capitala Italiei este a 8-a destinație operată de low cost-ul maghiar de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav # BizBrasov.ro
Avion plin de brașoveni, la zborul inaugural Wizz Air spre Roma. Capitala Italiei este a 8-a destinație operată de low cost-ul maghiar de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav. Aproape 180 de brașoveni pleacă în această dimineață la Roma, în prima cursă Wizz Air spre această destinație, de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav. Reamintim, pentru puțin [...]
Acum 8 ore
05:50
Terenul de 682.000 de euro din Brașov care nu s-a vândut niciodată. Soluția, schimbul cu Primăria # BizBrasov.ro
OMV Petron a încearcat să vândă timp de mai bine de 10 ani un teren de pe strada Pârâului pe care sunt amenajate locuri de joacă și parcări. Prețul cerut pentru cei 2.678 de metri pătrați, OMV Petrom era de 682.000 de euro, adică 255 de euro/metru pătrat, dar nici un cumpărător nu a fost [...]
05:50
Ferma care a pus Brașovul pe harta gastronomică a lumii. Șase generații de continuitate în creșterea animalelor și producerea de brânzeturi # BizBrasov.ro
Ferma care a pus Brașovul pe harta gastronomică a lumii. Șase generații de continuitate în creșterea animalelor și producerea de brânzeturi. Ferma Cățean este o fermă de familie care continuă neîntrerupt activitatea a șase generații în creșterea animalelor și producția de brânzeturi specifice zonei montane a Brașovului. Din 2007, ferma a fost preluată de noua [...]
05:40
CJ Brașov plătește cu peste 76.000 de lei o casă de avocatură pentru a fi reprezentat în trei procese # BizBrasov.ro
Plenul Consiliului Județean Brașov ar urma să analizeze în ședința de săptămâna aceasta un proiect de hotărâre ce vizează contractarea unor noi servicii de reprezentare în instanță, în trei dosare. Costul total al acestor servicii este de 76.140 lei cu TVA. Potrivit documentației supuse aprobării plenului, serviciile juridice ar urma să fie prestate de Societatea [...]
05:40
O „casa mobilă” de 8 metri pătrați îi poartă în lumea largă. Doi adulți, un copil și doi câini trăiesc fericiți într-o autorulotă: „Tableta noastră e cerul” # BizBrasov.ro
Cu 10 ani în urmă, Dan și Sandra (47, respectiv 46 de ani) au încuiat ușa casei lor din Capitală și au pornit la drum prin lumea largă. Au revenit pentru perioade scurte de timp, însă pentru ei „acasă” nu e apartamentul din București, ci autorulota care-i duce peste tot în lume. De 6 ani, [...]
05:40
3.765 mp de teren din Centrul Civic al Brașovului, rezervați pentru construcția unei catedrale # BizBrasov.ro
Consilierii locali brașoveni ar urma să analizeze în ședința de vineri un proiect de hotărâre ce vizează prelungirea contractului de concesiune încheiat în 1993 cu Biserica Ortodoxă pentru construcția unei catedrale. Terenul se află lângă biserica de lemn și are o suprafață de 3.765 mp. În anul 2006, Consiliul Local Braşov a anulat hotărârile prin [...]
05:00
Gestul făcut la bloc care te poate costa o amendă de 2.000 de lei, dacă ești reclamat # BizBrasov.ro
Gestul făcut la bloc care te poate costa o amendă de 2.000 de lei, dacă ești reclamat. Locuitul la bloc vine cu o serie de obligații stabilite prin lege, iar nerespectarea lor poate avea consecințe serioase. În 2026, regulile de conviețuire rămân stricte, iar una dintre ele vizează modul în care sunt depozitate deșeurile. Chiar [...]
04:30
Dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune: Pașii principali care trebuie urmați # BizBrasov.ro
Uzucapiunea rămâne una dintre cele mai importante soluții legale prin care posesia devine, în mod legitim, proprietate. Deși presupune timp, probe solide și un proces în instanță, această procedură oferă șansa de a obține recunoașterea oficială a unui drept exercitat ani la rând. Ce este uzucapiunea Uzucapiunea, cunoscută în dreptul civil și sub denumirea de [...]
Acum 24 ore
18:00
„Brașovul în imagini-Amintiri din Cetatea Brașovului”, expoziție de grafică, în centrul istoric: „Fiecare desen este o întâlnire cu orașul” # BizBrasov.ro
Brașovenii și turiștii pot vizita expoziția de grafică „Brașovul în imagini – Amintiri din Cetatea Brașovului”, deschisă la Galeria Inspiratio, situată în apropiere de Biserica Neagră. Lucrările sunt semnate de brașoveanul Eugen Moga, care invită privitorii la o „plimbare” prin Brașov, în care aceștia pot regăsi „o stradă, o amintire, o clădire, o stare de [...]
17:10
În fiecare zi, șase femei din țara noastră își pierd viața din cauza cancerului de col uterin. România are cea mai mare incidență a cancerului de col uterin din UE și cea mai mare mortalitate: „Vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenire” # BizBrasov.ro
În fiecare zi, șase femei din țara noastră își pierd viața din cauza cancerului de col uterin, transmite Mediafax. România are cea mai mare incidență a cancerului de col uterin din UE și cea mai mare mortalitate prin cancer de col uterin din Uniunea Europeană. Cea mai tânără pacientă a avut 19 ani. Reprezentanții Spitalului [...]
16:10
Miercuri, 28 ianuarie 2026, de la orele 11.00 și 12.30, în Sala Operei, cei mici sunt invitați să urmărească spectacolul de balet „Petrică și lupul”, pe muzică de Serghei Prokofiev. „Petrică și lupul” este o compoziție pentru orchestră și narator, dedicată copiilor, care se constituie într-un spectacol-lecție. Prokofiev a ales ca temă povestea unui băiețel [...]
16:10
Undă verde de la Ministerul Sănătății. Noul Spital TBC și de Infecțioase din Brașov, selectat pentru finanțare nerambursabilă # BizBrasov.ro
Brașovul a primit una dintre cele mai bune vești ale ultimilor ani: proiectul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase din Brașov a fost selectat pentru finanțare nerambursabilă. Este unul dintre cele mai importante proiecte de investiții ale orașului și primul spital public construit după 1990. La finalul anului trecut, Primăria Brașov a depus cererea [...]
15:20
Trei bănci vor să cumpere Garanti BBVA România de la grupul spaniol BBVA. Este vorba despre ING Bank, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo. Garanti BBVA România a fost scoasă din nou la vânzare de grupul BBVA, după ce, în 2020, pe fondul pandemiei, suspendase un proces similar în care ajunsese în fază avansată de depunere [...]
15:10
Măsurile adoptate de Guvernul Bolojan își fac efectul: Deficitul bugetar a scăzut la 7,65% din PIB, în 2025, în scădere cu un punct procentual faţă de deficitul înregistrat în anul 2024 # BizBrasov.ro
Măsurile adoptate de Guvernul Bolojan își fac efectul: Deficitul bugetar a scăzut la 7,65% din PIB, în 2025, în scădere cu un punct procentual faţă de deficitul înregistrat în anul 2024. Execuţia bugetului general consolidat în anul 2025 s-a încheiat cu un deficit cash de 146,03 miliarde lei, respectiv 7,65% din Produsul Intern Brut, în [...]
15:00
CFR Călători anunță introducerea unei noi funcționalități în aplicația CFR Călători. Noua actualizare permite călătorilor care dețin abonamente (adulți, elevi și studenți), atunci când doresc să călătorească cu trenuri care au regim de rezervare, să își poată rezerva locul în tren, simplu și rapid, direct din aplicația descărcată pe telefon. Funcționalitatea este activă și poate [...]
14:30
În 31 ianuarie, de la ora 19.00, tenorul Ştefan von Korch revine la Filarmonica Braşov în recitalul „Revedere,” un program muzical ce pune în lumină creaţia eminesciană şi evocă cele mai profunde trăiri româneşti. Evenimentul este o tranziție muzicală de la creațiile de inspirație populară – cântece haiduceşti eroice şi doine duioase, pe versurile lui [...]
14:20
Tinerii din Brașov se pot împrieteni cu tineri din Japonia. Schimb de experiență despre asemănările și diferențele între tinerii dintre aceeași generație # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a lansat cea de a patra rundă a programului de schimb de experiență între tinerii brașoveni și japonezi din cadrul „Acordului privitor la relațiile cetățenești dintre Municipiul Musashino și Municipiul Brașov“, semnat de primarii celor două municipalități. Tinerii brașoveni vor avea ocazia ca în timpul unei discuții online, care se va desfășura în [...]
14:00
Ilie Bolojan: „Impozitarea progresivă nu poate fi introdusă acum. Ar fi nevoie de cel puțin un an pentru implementare” # BizBrasov.ro
Ilie Bolojan: „Impozitarea progresivă nu poate fi introdusă acum. Ar fi nevoie de cel puțin un an pentru implementare”. Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că România nu este, în prezent, pregătită pentru introducerea impozitării progresive, un sistem care ar necesita modificări ample la nivelul administrației fiscale și al infrastructurii informatice. Potrivit șefului Guvernului, un [...]
12:50
„Guvernul putea să facă mai multe în această jumătate de an. Nu este uşor să armonizezi punctele de vedere când ai patru partide în coaliţie”, spune Ilie Bolojan # BizBrasov.ro
„Guvernul putea să facă mai multe în această jumătate de an. Nu este uşor să armonizezi punctele de vedere când ai patru partide în coaliţie”, spune Ilie Bolojan. Premierul Ilie Bolojan a afirmat că Guvernul putea face mai multe în această jumătate de an de când este în funcţie, dar a explicat că nu este [...]
12:50
Brașovul, pe locul al II-lea în topul orașelor unde se trăiește cel mai bine. Care sunt punctele forte ale municipiului # BizBrasov.ro
În 2025, Cluj-Napoca și Brașovul s-au clasat pe primele poziții în topul orașelor unde se trăiește cel mai bine, înregistrând cele mai ridicate scoruri generale. La fel ca în anul precedent, Cluj-Napoca rămâne orașul cu cel mai mare scor obținut pe baza indicatorilor obiectivi – precum traficul, reperele urbane, calitatea aerului și prețurile imobilelor – [...]
12:40
În jurul orei 00:30, pe DN 1, în județul Brașov, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism care efectua transport alternativ de persoane. Conducătorul auto, un bărbat de 36 de ani, a fost depistat circulând cu viteza de 93 km/h pe un sector de drum unde limita maximă admisă era de 60 km/h. „Deoarece [...]
12:30
VIDEO În doar 3 zile, polițiștii brașoveni au depistat 91 de „șmecheri” care au parcat fără drept pe locurile persoanelor cu dizabilități # BizBrasov.ro
În doar 3 zile, polițiștii brașoveni au depistat 91 de „șmecheri” care au parcat fără drept pe locurile persoanelor cu dizabilități. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier, în colaborare cu polițiștii din cadrul secțiilor de poliție din cadrul municipiului, au organizat și desfășurat, în zilele de 20, 22 și 26 ianuarie a.c., [...]
Ieri
11:50
Pe ce loc este Brașovul în topul celor mai scumpe orașe din lume. Pe țară, suntem pe locul al III-lea # BizBrasov.ro
Cea mai mare bază de date globală despre costul vieții, Numbeo, a publicat clasamentul pentru 2026 al orașelor lumii, iar Zurich, Elveția, se menține pe primul loc în topul celor mai scumpe orașe. În total, au fost analizate 479 de orașe, dintre care 9 sunt din România. Potrivit metodologiei Numbeo, orașele sunt evaluate pe baza [...]
11:50
Locuitorii din Râșnov, implicați de primărie în stabilirea priorităților bugetului pe acest an. „Scopul este ca bugetul local să fie construit pe baza realităților din cartiere și a opiniilor celor care locuiesc aici” # BizBrasov.ro
Locuitorii din Râșnov, implicați de primărie în stabilirea priorităților bugetului pe acest an. „Scopul este ca bugetul local să fie construit pe baza realităților din cartiere și a opiniilor celor care locuiesc aici”. Primarul din Râșnov, Horia Motrescu, a demarat o serie de întâlniri în cartierele orașului, dedicate consultării publice privind proiectul de buget local [...]
11:40
Cât a costat o cursă Uber de la Aeroportul Otopeni la Brașov: Suma a aprins discuțiile pe o rețea de socializare # BizBrasov.ro
Un bărbat a comandat un Uber de la Aeroportul Otopeni, iar destinația solicitată în aplicație a fost Brașov. Cursa rezervată a fost acceptată de unul dintre șoferii de ridesharing, iar pe un grup de Facebook a postat prețul cursei, care urma să dureze 178 de minute. Pe un grup de Facebook destinat șoferilor de ridesharing, [...]
11:10
Bolojan anunță când se vor decide tăierile din administrație și măsurile de relansare economică. Cele două scenarii pe care le ia în considerare premierul # BizBrasov.ro
Bolojan anunță când se vor decide tăierile din administrație și măsurile de relansare economică. Cele două scenarii pe care le ia în considerare premierul. Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-un interviu la RFI, că până la finalul acestei săptămâni se va lua o decizie cu privire la modul în care vor fi trecute prin [...]
11:00
FOTO Experiența trăită de brașoveni în cadrul primului escape room cu tehnologie VR, dedicat comunismului # BizBrasov.ro
Proiectul educațional „Evadare din trecut”, primul escape room educațional din România care utilizează tehnologie VR pentru explorarea perioadei comuniste, conceput de Asociația 100% Playground și implementat alături de elevii Colegiului Tehnic „Transilvania” din Brașov, s-a încheiat oficial în data de 24 ianuarie, marcând un demers de succes și un impact educațional și emoțional remarcabil. Proiectul [...]
11:00
Procurorul brașovean Claudiu Sandu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii: „Îi luăm în brațe pe infractori și îi considerăm victime” # BizBrasov.ro
Procurorul brașovean Claudiu Sandu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii: „Îi luăm în brațe pe infractori și îi considerăm victime”. Procurorul brașovean Claudiu Sandu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii, spune, într-un mesaj postat pe Facebook, că legile și modul în care sunt aplicate „favorizează infractorii”, iar magistrații sunt „cuprinși de milă” când pronunță sentința [...]
10:10
Sancțiunea care obligă la reparații. Un imobil din Brașov iese de pe lista clădirilor neîngrijite cu impozit majorat # BizBrasov.ro
Supraimpozitarea clădirilor lăsate în paragină, măsură introdusă în urmă cu mai mulți ani la Brașov, începe să producă efecte concrete. În ședința de plen a Consiliului Local Brașov de vineri, 30 ianuarie, aleșii locali urmează să voteze un proiect de hotărâre privind încetarea aplicării acestei sancțiuni pentru o clădire situată pe strada De Mijloc, începând [...]
10:10
Drama de la Poiana Mărului: Tatăl copilei în vârstă de 14 ani care a murit în accidentul de ieri este pompier la ISU Brașov și a fost trimis la intervenția de salvare # BizBrasov.ro
Drama de la Poiana Mărului: Tatăl copilei în vârstă de 14 ani care a murit în accidentul de ieri este pompier la ISU Brașov și a fost trimis la intervenția de salvare. După cum vă informa Biz Brașov (aici), un grav accident de circulație a avut loc ieri în zona comunei Poiana Mărului, de lângă [...]
09:30
A șasea majorare de preț pentru carburanți. Unde mai găsești motorină la sub 8 lei/litru în Brașov # BizBrasov.ro
Motorina standard de la Petrom a ajuns la 8 lei pe litru la unele stații din Brașov, după ce prețurile carburanților au fost majorate pentru a șasea oară în această lună, după majorarea semnificativă a accizelor de la 1 ianuarie. Astfel, marți, 27 ianuarie 2026, Petrom a scumpit motorina standard cu 4 bani pe litru, [...]
09:30
Primăria Brașov a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 180.830.610 lei, însă cea mai mare parte a acestei sume provine din fonduri rămase necheltuite în anii anteriori, arată datele oficiale ale municipalității. Potrivit calculelor realizate de administrația locală, secțiunea de funcționare a bugetului — din care sunt acoperite cheltuieli precum salariile, prestațiile sociale, [...]
06:20
Un start-up înființat de doi brașoveni a construit un laborator de somn în Cluj, cu o finanțare nerambursabilă de 1,5 milioane de euro # BizBrasov.ro
WakeZ, start-up clujean care dezvoltă o tehnologie de monitorizare şi intervenţie asupra somnului în timp real, a atras o finanţare de 1,5 milioane de euro de la ADR Nord-Vest. Finanţarea i-a permis echipei să construiască un laborator de somn propriu în Cluj-Napoca, echipat cu trei polisomnografe, şi să dezvolte modele de inteligenţă artificială pentru analiza [...]
06:00
Gratuit cu autobuzele RATBV în fiecare zi de vineri. Noi gratuități și pentru seniori pe cursele din întreaga zonă metropolitană/ Decizia va fi luată de Consiliul Local săptămâna aceasta # BizBrasov.ro
Consilierii locali ar urma să dezbată în ședința ordinară de vineri un proiect de hotărâre ce vizează acordarea de noi facilități pe traseele operate de către RATBV. Astfel, potrivit proiectului, de la 1 aprilie 2026 ar urma să fie introdus programul „Vinerea verde”, respectiv ca în fiecare zi de vineri, călătoriile cu RATBV pe liniile [...]
05:50
Meciul cât o finală, Turcia – România, ar urma să fie transmis live pe un ecran de mari dimensiuni în Piața Sfatului # BizBrasov.ro
Milioane de români așteaptă data de 26 de martie când echipa națională va juca ultima șansă pentru calificarea la turneul final găzduit vara asta în SUA, Canada și Mexic. România va juca împotriva Turciei, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială de fotbal, conform tragerii la sorți din noiembrie anul trecut. Meciul va avea loc la [...]
05:40
Kaufland pregătește deschiderea magazinului din Avantgarden și face câteva „retușuri” de 25.000 de euro # BizBrasov.ro
Kaufland a demarat în august a anului trecut lucrările de amenajare a unuia dintre noile hipermarketuri pe care le are în plan la Brașov. Este vorba de magazinul proiectat în proximitatea cartierului Avantgarden pe strada Institutului, parte din ansamblul rezidențial West Garden Brașov. Pentru a putea deschide magazinului, retailer-ul mai are de făcut câteva retușuri [...]
05:30
Ce salariu încasează un administrator de bloc. Meseria devine tot mai căutată. Meseria de administrator de bloc continuă să fie tentantă, oferind un salariu stabil adaptat responsabilităților gestionării imobilelor. Venitul lunar variază semnificativ în funcție de numărul de apartamente administrate, iar pentru cei care își doresc flexibilitate sau posibilitatea de a administra mai multe blocuri, [...]
05:00
Certificatul de moștenitor suplimentar completează succesiunea deja finalizată, fără a o redeschide, și permite moștenitorilor să își valorifice drepturile în mod corect și sigur. Practic, documentul devine necesar atunci când se descoperă bunuri, drepturi sau acte care nu au fost disponibile în momentul dezbaterii succesiunii. Ce să știi despre certificatul de moștenitor Certificatul de moștenitor este [...]
04:50
Pliculețele cu nicotină, pericolul ascuns pentru adolescenți. Pneumolog: „Ingredintele nu sunt testate. Nu știm dacă acestea nu vor duce la dezvoltarea de leziuni în cavitatea bucală” # BizBrasov.ro
Pliculețele cu nicotină sunt promovate ca produse „discrete” și fără fum, dar datele recente arată că devin tot mai populare în rândul adolescenților în special. În același timp, doar o parte dintre părinți reușesc să le recunoască sau să înțeleagă riscurile reale ale nicotinei asupra adolescenților. Ce sunt aceste produse, de ce îi atrag pe [...]
04:30
Când este Paștele Ortodox în 2026. Paștele Catolic este sărbătorit cu o săptămână înainte # BizBrasov.ro
Anul 2026 aduce românilor 17 zile libere legale, dintre care 12 sunt în timpul săptămânii. Printre cele mai atractive perioade pentru mini-vacanțe se numără Paștele Ortodox / Paștele Catolic, 1 Mai, Rusaliile și sărbătorile de sfârșit de an. Aceste perioade sunt ideale pentru excursii scurte, relaxare acasă sau petrecerea timpului alături de familie. Paștele Ortodox [...]
26 ianuarie 2026
18:50
Cristian Mandeal revine la Brașov și va dirija Orchestra Filarmonicii într-un concert inedit # BizBrasov.ro
După succesul concertului de săptămâna trecută, susținut de orchestra Filarmonicii Brașov, sub bagheta maestrului Andrej Vesel și alături de pianistul Paul Ionescu, Filarmonica Brașov propune publicului o nouă săptămână de evenimente de marcă, în care repertoriul, interpreții și coerența artistică conturează un parcurs muzical dens și inspirat. În centrul atenției se află revenirea la Brașov [...]
17:50
Amenzi de peste 4 milioane de lei şi 30 de suspendări de activitate, în urma controalelor ANSVSA din sectorul panificaţiei # BizBrasov.ro
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de peste 4 milioane de lei şi a emis 30 de ordonanţe de suspendare a activităţii, în urma controalelor efectuate în perioada 19-23 ianuarie în sectorul panificaţiei, la nivel naţional. Potrivit unui comunicat al ANSVSA remis AGERPRES, în ianuarie [...]
