Mihai Bendeac, mesaj după apariția călare de la gala Florin Piersic: „Cum exact cred ei că a fost regizat?”
Adevarul.ro, 28 ianuarie 2026 11:30
Mihai Bendeac a transmis un mesaj pe rețelele de socializare după momentul său de la gala aniversară dedicată lui Florin Piersic, organizată la Teatrul Național din București, cu prilejul împlinirii a 90 de ani de către marele actor.
• • •
