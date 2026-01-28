„Este grozav”. Lauda lui Trump pentru dolar accelerează scăderea monedei americane. Ce urmărește președintele SUA?
Adevarul.ro, 28 ianuarie 2026 13:00
Dolarul american s-a depreciat mai accentuat după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că valoarea monedei este „grozavă”, respingând sugestiile potrivit cărora aceasta ar fi scăzut prea mult.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
13:15
Orașul din România care desființează cantina socială din cauza austerității. Primăria introduce tichete sociale # Adevarul.ro
Municipiul Zalău a decis desființarea Cantinei de Ajutor Social, unitate care servea lunar masa caldă pentru peste 100 de persoane aflate în dificultate. Administrația locală a motivat măsura prin necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare.
13:15
Marian Godină debutează în acest weekend la Survivor. Sunt patru concurenți noi în jungla Dominicană # Adevarul.ro
În acest weekend, Survivor va avea parte de întăriri în fiecare echipă. Câte doi noi concurenți se vor alătura fiecărui trib, Faimoși și Războinici.
13:15
Ministrul Economiei, Irineu Darău, la Interviurile Adevărul: Ce se poate întâmpla cu proiectele SAFE, dacă se schimbă guvernarea # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Irinel Darău, vorbește miercuri la Interviurile Adevărul despre proiectele pe care România le-a depus pentru a obține finanțarea prin mecanismul european SAFE, dar și despre achizițiile de armament și echipamente militare pe care le vom face.
13:15
Cod portocaliu și Cod galben de inundații, valabile până joi seara, în mai multe județe din țară. Care sunt zonele vizate # Adevarul.ro
INHGA a emis miercuri noi avertizări hidrologice, valabile până joi seara, pentru nouă bazine hidrografice din România, din cauza precipitațiilor abundente și a topirii zăpezilor. Potrivit hidrologilor, cea mai gravă situație este pe râul Jiu, unde se așteaptă depășirea Cotelor de apărare.
13:15
Solidaritate între suporteri. Timișorenii sar în ajutorul grecilor de la PAOK Salonic răniți în accidentul rutier # Adevarul.ro
Suporteri care au murit se aflau într-o microbuz care a efectuat o depășire neregulamentară.
13:15
Franța face următorul pas în suveranitatea digitală. Funcționarii publici nu vor mai putea folosi platformele americane Microsoft Teams și Zoom # Adevarul.ro
Franța a anunțat planuri de a înlocui platformele de videoconferință din SUA, precum Microsoft Teams și Zoom, în întreaga administrație publică până în 2027. Serviciile vor fi înlocuite de platforma „Visio”, dezvoltată pe plan intern.
Acum 30 minute
13:00
Putin folosește cazinourile online din teritoriile ocupate pentru a finanța războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Autoritățile de la Moscova, împreună cu administrațiile de ocupație, au pus în funcțiune pe teritoriile temporar ocupate (TOT) un mecanism de „legalizare” a cazinourilor online, menit să aducă venituri suplimentare statului rus și să susțină financiar războiul împotriva Ucrainei.
13:00
Șeful ANAF, despre acuzațiile că verifică persoane doar pentru că sunt rudele cuiva: Sunt vizate doar cele cu venituri nedeclarate # Adevarul.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva, însă o persoană care are probleme cu veniturile nedeclarate va fi vizată în perioada următoare de instituţie, a declarat miercuri preşedintele ANAF, Adrian Nica.
13:00
„Ești un răzgâiat, un patetic”. Elevii unui liceu din Bihor îl acuză pe profesorul de informatică de comportament agresiv # Adevarul.ro
O situație tensionată a fost semnalată într-o clasă de-a IX-a de la Liceul Teoretic nr. 1 Bratca, după ce mai mulți elevi l-au reclamat pe profesorul de informatică, acuzându-l că „bagă frica în ei” și urlă frecvent prin clasă.
13:00
„Este grozav”. Lauda lui Trump pentru dolar accelerează scăderea monedei americane. Ce urmărește președintele SUA? # Adevarul.ro
Dolarul american s-a depreciat mai accentuat după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că valoarea monedei este „grozavă”, respingând sugestiile potrivit cărora aceasta ar fi scăzut prea mult.
Acum o oră
12:45
Fico neagă că le-ar fi spus liderilor UE că este îngrijorat de starea psihică a lui Trump: „Încercări de a discredita Slovacia” # Adevarul.ro
Prim-ministrul slovac Robert Fico a negat miercuri informațiile publicate de site-ul Politico, conform cărora ar fi comentat starea psihologică a președintelui american Donald Trump și ar fi fost „șocat” de discuția avută cu acesta, la summitul informal al Uniunii Europene.
12:45
Un tablou cu Trump și Putin, fotografiați la întâlnirea din Alaska, expus în vestibulul Casei Albe # Adevarul.ro
O imagine surprinsă în timpul summitului americano-rus din Alaska în care Donald trump apare alături de Vladimir Putin a fost amplasată recent în Casa Albă, în zona care face legătura între Aripa de Vest și reședința prezidențială, relatează jurnalista Elizabeth Landers de la PBS.
12:45
Cum fura Securitatea din coletele românilor. Bunurile confiscate erau vândute la consignație # Adevarul.ro
Securitatea comunistă confisca sistematic bunuri din pachetele trimise de românii din străinătate, apoi le vindea, arată documente de arhivă prezentate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
12:30
Atacuri zilnice. Odesa, din nou în vizorul Rusiei, pe măsură ce războiul se mută în Marea Neagră # Adevarul.ro
La câteva sute de metri de litoralul Mării Negre, în fața complexului rezidențial Kadorr din Odesa, locuitorii și echipele de intervenție se mișcă printre moloz, în frig tăios.
12:30
Viktor Orbán, mustrat de ministrul ucrainean de Externe. „O amenințare pentru propriul său popor” # Adevarul.ro
În ultimele zile, Ungaria a acuzat în mod activ Ucraina că se amestecă în alegerile parlamentare în favoarea opoziției maghiare. În plus, Orbán a promis că Ungaria nu va permite Ucrainei să adere la UE încă 100 de ani .
12:30
Ofițeri ai Serviciului de Imigrări și Control Vamal al SUA (ICE) au încercat marți să pătrundă în consulatul ecuadorian din Minneapolis, dar au fost opriți de personalul consulatului, a transmis Ministerul de Externe al Ecuadorului.
12:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reușit recent să detensioneze o criză majoră legată de Groenlanda, după ce l-a convins pe Donald Trump să renunțe la amenințările privind anexarea teritoriului. Însă, în Europa, tot mai multe voci se întreabă care este costul acestei strategii.
Acum 2 ore
12:15
Un deputat PSD îi răspunde premierului Bolojan în chestiunea guvernului minoritar. Ce spune despre alegerile anticipate # Adevarul.ro
Deputatul PSD, Adrian Câciu, a susținut că ipoteza organizării alegerilor anticipate este la fel de probabilă ca cea a unui guvern minoritar, după ce premierul Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea unei guvernări fără o majoritate clară.
12:15
Cât îi costă pe români traiul în cele mai sărace locuri: chirii simbolice pentru locuințe care dau fiori # Adevarul.ro
Românii din câteva localități nu au avut niciodată grija chiriilor, iar costurile locuirii au rămas încremenite în timp. Motivele sunt întemeiate și țin de condițiile de trai, riscul unor calamități și problemele din jurul vechilor exploatări miniere.
12:15
Mină marină descoperită pe plaja din dreptul poligonului Midia. Zona a fost securizată # Adevarul.ro
Militarii din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit miercuri, 28 ianuarie o mină marină eșuată pe plaja aflată în apropierea poligonului, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MAPN).
12:00
Cursa groazei: taximetrist înjunghiat de trei adolescenți din Târgu Mureș după ce au refuzat să plătească # Adevarul.ro
Un taximetrist din Târgu Mureș a ajuns la spital după ce a fost atacat de trei adolescenți care au refuzat să plătească pentru cursa efectuată. Unul dintre minori l-a înjunghiat pe șofer în zona feței.
12:00
Virusul Nipah revine în atenția autorităților după noi focare în India. Ce este, cum se transmite și cât de mare este riscul # Adevarul.ro
Virusul Nipah a revenit recent în atenția presei și a autorităților sanitare internaționale, după apariția unor noi focare în India. Considerat de OMS un agent patogen cu potențial epidemic ridicat, virusul ridică îngrijorări din cauza ratei extrem de mari de mortalitate.
11:45
Radu Miruță, criticat după ce s-a pozat în blugi, în vizita oficială din Germania. „Eu nu aș fi mers niciodată așa” # Adevarul.ro
La poza de grup ocazionată de întâlnirea delegației române cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei, ministrul român al Apărării a apărut într-o postură relaxată, inclusiv vestimentar.
11:45
Numărul victimelor în războiul din Ucraina se apropie de pragul de două milioane, se arată într-un nou studiu # Adevarul.ro
După aproape patru ani, războiul din Ucraina a făcut aproape două milioane de victime în rândul trupelor ruse şi ucrainene - răniţi, ucişi şi dispăruţi-potrivit estimărilor Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), publicate marți.
11:30
Emil Hurezeanu, la Interviurile Adevărul. Ce spune fostul ministru de Externe despre situația politică internațională # Adevarul.ro
Fostul ministru de Externe, Emil Hurezeanu, prezent la Interviurile Adevărul, conturează tabloul politic internațional și explică ultimele mișcări în plan politic extern.
11:30
Creşterea veniturilor, crearea de locuri de muncă şi încheierea războiului din Ucraina se află în topul aşteptărilor românilor pentru 2026, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediţia a VII-a, realizat în perioada 12-15 ianuarie.
11:30
Supraviețuitor al accidentului groaznic din Timiș, dezvăluiri șocante: „Volanul s-a blocat în timpul depășirii” # Adevarul.ro
Noi detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tragediei de pe DN E70 în care șapte persoane au murit: unul dintre supraviețuitori le-a spus medicilor că volanul microbuzului s-ar fi blocat în timpul unei depășiri, din cauza sistemului de asistență în bandă (lane assist).
11:30
Mihai Bendeac, mesaj după apariția călare de la gala Florin Piersic: „Cum exact cred ei că a fost regizat?” # Adevarul.ro
Mihai Bendeac a transmis un mesaj pe rețelele de socializare după momentul său de la gala aniversară dedicată lui Florin Piersic, organizată la Teatrul Național din București, cu prilejul împlinirii a 90 de ani de către marele actor.
Acum 4 ore
11:15
Ministrul Sănătății: Statul român a economisit 1,5 miliarde de lei după stoparea concediilor medicale fictive # Adevarul.ro
De când Ministerul Sănătății a avertizat medicii să nu mai acorde pacienților concedii medicale fictive, statul român a economisit aproximativ 1,5 miliarde de lei pe an, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete,
11:15
Evreii din Berlin se confruntă cu un antisemitism accentuat și au devenit precauți în viața de zi cu zi. Nu puțini dintre ei privesc cu un anumit scepticism ritualurile oficiale de comemorare a Holocaustului.
11:00
PSD susţine reforma administraţiei doar la pachet cu programul propriu privind stimularea economiei naţionale. „Singura reformă autentică dezbătută în cadrul Coaliției” # Adevarul.ro
Partidul Social Democrat anunță că va susține în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administrația publică doar dacă acesta va fi însoțit de măsuri de stimulare a economiei naționale, propuse de PSD.
11:00
Festivalul NOSTALGIA, conceptul Retro-Disco-Future care a redefinit experiența de eveniment și festival în România, anunță lansarea magazinului online oficial de merchandising: nostalgiastore.love # Adevarul.ro
NOSTALGIA lansează magazinul online oficial de merchandising: nostalgiastore.love.
11:00
Zeci de persoane au fentat munca în folosul comunității cu acte medicale false. Percheziții în 41 de locații din județul Gorj # Adevarul.ro
Zeci de persoane sunt suspectate că s-au folosit de documente medicale false pentru a evita munca în folosul comunității impusă de instanțe. Miercuri dimineață, polițiștii au descins la 41 de adrese din Gorj, la locuințele unor persoane și la sediile unor cabinete de medicină a muncii.
10:30
Mii de bucureșteni rămân fără apă caldă și căldură. Lucrări la CET Sud, nemulțumiri și plângeri penale # Adevarul.ro
Mii de bucureșteni nu vor avea apă caldă și căldură în zilele următoare, anunță Termoenergetica. Cei mai afectați sunt locuitorii care se confruntă cu probleme încă de la începutul anului, în urma avariei de la CET Sud, unde vor fi efectuate noi lucrări tehnice.
10:30
Cine se pune cu Trump. Numele-surpriză din culisele politicii americane: „Oamenii ar trebui pur și simplu să se obișnuiască cu asta” # Adevarul.ro
Andreea Maierean, profesor universitar de ştiinţe politice în Statele Unite ale Americi, la Wilkes University, în Pensylvania, analizează, pentru „Adevărul”, situaţia din SUA și indică numele care s-ar putea ridica pentru a-l înfunta pe Trump, la viitoarele alegeri.
10:30
Percheziții la domiciliul medicului Cristian Andrei. Este acuzat că a hărțuit sexual mai multe cliente # Adevarul.ro
Mascații au descins miercuri, 28 ianuarie, la domiciliul medicului Cristian Andrei, acuzat de hărțuire sexuală și de practicarea ilegală a profesiei de psihoterapeut.
10:30
Premierul Indiei, mesaj surpriză în limba română după semnarea acordului comercial cu UE: „Pentru un viitor prosper” # Adevarul.ro
Premierul Indiei, Narendra Modi, a transmis miercuri un mesaj neașteptat în limba română, cu ocazia finalizării Acordului de liber schimb dintre India și Uniunea Europeană.
10:30
Cămătar, prins în flagrant în timp ce primea 160.000 de lei. El l-a șantajat și amenințat pe tânărul căruia îi împrumutase bani # Adevarul.ro
Un bărbat de 42 de ani, din Ţicleni, a fost reţinut pentru şantaj şi camătă, acesta fiind prins în flagrant în timp ce primea 160.000 de lei solicitaţi de la un tânăr de 29 de ani, a informat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu.
10:15
Vicepremierul celui mai bogat stat din India a murit într-un accident aviatic. Alte patru persoane și-au pierdut viața # Adevarul.ro
Ajit Pawar, vicepremierul celui mai bogat stat indian, Maharashtra, a murit, miercuri, împreună cu alte patru persoane aflate la bordul avionului său charter, care s-a prăbuşit, a anunţat autoritatea de reglementare a aviaţiei, potrivit Reuters.
10:00
Un fost senator francez i-a pus droguri în băutură unei deputate cu scopul de a o agresa sexual. A fost condamnat la pușcărie # Adevarul.ro
Fostul senator francez Joël Guerriau a fost condamnat marţi la 4 ani de închisoare, dintre care un an şi jumătate cu executare, pentru că a drogat-o pe o colegă parlamentară, Sandrine Josso, punându-i ecstasy în băutură fără ştirea acesteia, cu scopul de a o agresa sexual.
10:00
Finul lui Porumboiu, acuzat de țepe de milioane. Ciprian Damian este la cuțite cu fostul arbitru # Adevarul.ro
Ciprian Damian este finul fostul arbitru Adrian Porumboiu, cei doi fiind certați.
10:00
Minoră exploatată sexual prin metoda „loverboy”, bătută și obligată să consume droguri # Adevarul.ro
O minoră de 15 ani a fost exploatată sexual, agresată fizic și obligată să consume droguri pentru a putea face față clienților, după ce a fost racolată prin metoda „loverboy” de un tânăr din județul Vaslui, aflat la muncă în Germania.
10:00
Cina care a făcut valuri: Mihai Morar, despre întâlnirea cu premierul Bolojan: „Ce să ascund? Nu-s obișnuit să mă întâlnesc în separeuri VIP” # Adevarul.ro
O fotografie surprinsă într-un restaurant din Oradea, în care apar Mihai Morar, premierul Ilie Bolojan și primarul Florin Birta, a devenit virală pe rețelele sociale, stârnind speculații privind eventuale interese ascunse.
09:30
Fosta primă-doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, condamnată la un an și opt luni de închisoare pentru luare de mită # Adevarul.ro
Un tribunal sud-coreean a condamnat-o miercuri pe fosta primă-doamnă Kim Keon Hee la un an și opt luni de închisoare, după ce a găsit-o vinovată de acceptarea de mită de la oficiali ai Bisericii Unite, în schimbul unor favoruri politice.
09:30
Țara din Europa cu cea mai mare densitate de milionari, dar fără niciun aeroport și aproape necunoscută turiștilor # Adevarul.ro
O țară europeană extrem de bogată, cu o populație redusă și fără aeroport, rămâne greu accesibilă turiștilor. Oferă peisaje alpine spectaculoase, lux discret și liniște absolută, fiind una dintre cele mai exclusiviste destinații din Europa
09:30
Ministrul Sănătății, detalii despre situația medicală a suporterilor greci accidentați în Timiș # Adevarul.ro
Pacienţii răniţi în accidentul rutier produs marţi în localitatea Lugojel sunt stabili hemodinamic, însă situaţia lor medicală rămâne dinamică, a transmis ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
Acum 6 ore
09:15
Capcanele din crypto: cum îți pot fi furate fondurile în câteva secunde și cum te poți proteja # Adevarul.ro
În lumea de astăzi, criptomonedele reprezintă un activ extrem de valoros pentru infractori.
09:15
Interesul ascuns din spatele documentarului despre Melania Trump. Analiștii estimează încasări de șapte ori mai mici decât bugetul filmului # Adevarul.ro
Amazon a alocat zeci de milioane de dolari pentru un film cu șanse reduse de rentabilitate, o mișcare care pare să aibă motivații politice și de imagine, mai degrabă decât pur comerciale, scrie publicația Il Post.
09:00
Premierul Ilie Bolojan, care se află într-o vizită oficială de două zile în Germania, se va întâlni miercuri cu cancelarul federal Friedrich Merz.
09:00
„Nimeni nu se aștepta”. Ultima zi din viața lui Eduard, copilul de 13 ani care s-a aruncat de pe un bloc cu 8 etaje din Oradea # Adevarul.ro
Eduard, copilul în vârstă de 13 ani care a șocat întreaga comunitate din Oradea după ce, luni dimineață, s-a aruncat de pe terasa unui bloc cu 8 etaje din oraș, nu a lăsat să se întrevadă că ar avea un plan atât de dramatic.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.