Imagini sfâșietoare cu Răzvan Lucescu! Unde a plecat după accidentul din Timiș, în care au murit suporterii echipei PAOK

Tzancă Uraganu este din nou în vacanță cu Lambada! Manelistul încearcă să le împace pe ambele femei din viața lui și se împarte, cum poate, între ele. După ce în urmă cu câteva luni a scos-o pe prima iubire în lume, a venit timpul pentru o nouă escapadă de familie. Totuși, iată ce face Alina Marymar, în tot acest timp!