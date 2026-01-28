UE lansează propria alternativă la Starlink. Sistemul este destinat, deocamdată, guvernelor și armatelor europene
Adevarul.ro, 28 ianuarie 2026 14:00
Uniunea Europeană a activat, în premieră, elemente ale propriei rețele securizate de comunicații prin satelit, un proiect strategic în valoare de 10,6 miliarde de euro, conceput ca alternativă europeană la Starlink.
• • •
Acum 5 minute
14:30
Mafia contractelor de pază la CFR Craiova: arestări după o escrocherie de 3,1 milioane euro # Adevarul.ro
O anchetă amplă derulată de polițiștii de la Transporturi Craiova a scos la iveală o fraudă de peste 3,1 milioane de euro care ar fi fost comisă în dauna Regionalei CFR Craiova și a bugetului de stat.
14:30
The Telegraph: Telefoanele mai multor oficiali britanici, interceptate de hackeri din China. Ar fi fost vizați colaboratori ai foștilor premieri # Adevarul.ro
Dezvăluirile au fost publicate luni, 26 ianuarie, cu două zile înainte de începerea turneului în China al prim-ministrului britanic laburist Keir Starmer, primul şef al guvernului britanic care vine la Beijing în decurs de opt ani.
14:30
„Am venit să luptăm, nu să ne irosiți”. Detalii tulburătoare despre destrămarea Legiunii Internaționale a Ucrainei # Adevarul.ro
Publicația ucraineană „New Voice” relatează povestea unui voluntar britanic în Legiunea Internațională a Ucrainei, între timp desființată. Acesta critică lipsa de transparență a armatei ucrainene și modalitatea în care s-a făcut transferul voluntarilor în alte unități.
Acum 15 minute
14:15
Primarul Budapestei, pus sub acuzare pentru implicarea sa în organizarea unui miting pentru drepturile LGBTQ+ # Adevarul.ro
Primarul Budapestei, Gergely Karacsony, riscă amendă pentru implicarea sa în organizarea marșului Pride din iunie anul trecut.
14:15
Capcana în care a fost atrasă Mihaela, tânăra însărcinată ucisă de iubitul ei: „I-a spus de multe ori că o bagă în mormânt” # Adevarul.ro
O întâlnire aparent obișnuită s-a transformat într-o capcană mortală pentru Mihaela, tânăra însărcinată din Scobinți, județul Iași. Bărbatul de care era îndrăgostită a planificat crima pas cu pas, a dus-o într-o zonă izolată și a înjunghiat-o cu sânge rece.
Acum 30 minute
14:00
Elon Musk îl numește pe ministrul polonez de externe „imbecil care salivează” după apelul lui Sikorski privind blocarea Starlink pentru ruși # Adevarul.ro
Elon Musk l-a insultat pe ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, după ce acesta a distribuit un raport al Institului pentru Studiul Războului care arăta că dronele rusești utilizează Starlink în Ucraina.
14:00
Minorul de 13 ani implicat în crima de la Cenei poate părăsi țara fără restricții. Semnalele de alarmă trase de avocatul familiei lui Mario # Adevarul.ro
Copilul de 13 ani care, alături de doi adolescenți de 15 ani, este acuzat că l-a ucis pe Mario, un băiat de 15 ani din localitatea Cenei, poate fi scos din țară de către părinți, a explicat, la Antena 3 CNN, Adrian Cuculis, avocatul familiei victimei.
14:00
„Deținem avantajul”. Un echipaj ucrainean a distrus 43 de drone de recunoaștere în 72 de ore pe frontul din Pokrovsk # Adevarul.ro
Un singur echipaj ucrainean de apărare aeriană a distrus 43 de drone de recunoaștere rusești în doar trei zile pe frontul de la Pokrovsk, a raportat marți Brigada 25 Aeropurtată Separată, relatează Euromaidan Press.
14:00
Acum o oră
13:45
Gălbenușul de ou și broccoli: super-nutrienții care îți protejează creierul de Alzheimer. Nutriționist: „Colina joacă un rol esențial în funcția creierului” # Adevarul.ro
Un nou studiu realizat în Statele Unite arată că alimentele bogate în colină, nutrient regăsit în special în gălbenușul de ou, ar putea avea efecte benefice asupra sănătății creierului și ar putea contribui la încetinirea procesului de îmbătrânire cerebrală.
13:45
După evadarea cetățeanului turc de la Rahova, ministrul Justiției anunță că vrea să cumpere brăţări electronice pentru deținuții care merg în permisie și la muncă # Adevarul.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri că şi-a propus ca în bugetul din acest an să includă achiziţionarea de brăţări electronice, care să fie utilizate de deţinuţii care merg în permisie şi la muncă.
Acum 2 ore
13:30
Germania a restrâns accesul la ajutoarele sociale pentru aproape 1200 de români și bulgari. Familii întregi, obligate să părăsească țara # Adevarul.ro
Orașele Duisburg, Hagen, Dortmund și Gelsenkirchen au retras anul trecut ajutoarele sociale (Bürgergeld) în aproape 1.200 de cazuri care vizau imigranți din România și Bulgaria. Măsurile au fost luate după ce autoritățile au constatat utilizarea abuzivă a sistemului de beneficii
13:30
Putin îl primește din nou la Moscova pe liderul sirian Ahmed al-Sharaa, pentru a-și consolida prezența militară în Siria # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin îl primește miercuri pe omologul său sirian, Ahmed al-Sharaa, aceasta fiind a doua întâlnire dintre cei doi lideri după răsturnarea din 2024 a fostului președinte sirian Bashar al-Assad, aliat tradițional al Kremlinului, potrivit AFP.
13:30
Un bărbat și o femeie au dat o țeapă imobiliară în București. Au fentat notarul și au vândut 13 apartamente de mai multe ori # Adevarul.ro
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au făcut, miercuri, două percheziții domiciliare în București și Ilfov. Doi administratori ai unei agenții imobiliare sunt bănuiți de înșelăciune în formă continuată.
13:30
Sub tirul artileriei ruse. Orașe-cheie din sud-estul Ucrainei riscă să intre într-o nouă fază a războiului, una mult mai dură pentru populația civilă # Adevarul.ro
Situația de pe frontul din apropierea orașului Zaporoje se degradează, iar riscul ca orașul să ajungă sub tir de artilerie este tot mai mare. Forțele ruse încearcă să avanseze dinspre est și sud pentru a ajunge la distanțe care le-ar permite bombardarea centrului regional.
13:15
Orașul din România care desființează cantina socială din cauza austerității. Primăria introduce tichete sociale # Adevarul.ro
Municipiul Zalău a decis desființarea Cantinei de Ajutor Social, unitate care servea lunar masa caldă pentru peste 100 de persoane aflate în dificultate. Administrația locală a motivat măsura prin necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare.
13:15
Marian Godină debutează în acest weekend la Survivor. Sunt patru concurenți noi în jungla Dominicană # Adevarul.ro
În acest weekend, Survivor va avea parte de întăriri în fiecare echipă. Câte doi noi concurenți se vor alătura fiecărui trib, Faimoși și Războinici.
13:15
Ministrul Economiei, Irineu Darău, la Interviurile Adevărul: Ce se poate întâmpla cu proiectele SAFE, dacă se schimbă guvernarea # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Irinel Darău, vorbește miercuri la Interviurile Adevărul despre proiectele pe care România le-a depus pentru a obține finanțarea prin mecanismul european SAFE, dar și despre achizițiile de armament și echipamente militare pe care le vom face.
13:15
Cod portocaliu și Cod galben de inundații, valabile până joi seara, în mai multe județe din țară. Care sunt zonele vizate # Adevarul.ro
INHGA a emis miercuri noi avertizări hidrologice, valabile până joi seara, pentru nouă bazine hidrografice din România, din cauza precipitațiilor abundente și a topirii zăpezilor. Potrivit hidrologilor, cea mai gravă situație este pe râul Jiu, unde se așteaptă depășirea Cotelor de apărare.
13:15
Solidaritate între suporteri. Timișorenii sar în ajutorul grecilor de la PAOK Salonic răniți în accidentul rutier # Adevarul.ro
Suporteri care au murit se aflau într-o microbuz care a efectuat o depășire neregulamentară.
13:15
Franța face următorul pas în suveranitatea digitală. Funcționarii publici nu vor mai putea folosi platformele americane Microsoft Teams și Zoom # Adevarul.ro
Franța a anunțat planuri de a înlocui platformele de videoconferință din SUA, precum Microsoft Teams și Zoom, în întreaga administrație publică până în 2027. Serviciile vor fi înlocuite de platforma „Visio”, dezvoltată pe plan intern.
13:00
Putin folosește cazinourile online din teritoriile ocupate pentru a finanța războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Autoritățile de la Moscova, împreună cu administrațiile de ocupație, au pus în funcțiune pe teritoriile temporar ocupate (TOT) un mecanism de „legalizare” a cazinourilor online, menit să aducă venituri suplimentare statului rus și să susțină financiar războiul împotriva Ucrainei.
13:00
Șeful ANAF, despre acuzațiile că verifică persoane doar pentru că sunt rudele cuiva: Sunt vizate doar cele cu venituri nedeclarate # Adevarul.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva, însă o persoană care are probleme cu veniturile nedeclarate va fi vizată în perioada următoare de instituţie, a declarat miercuri preşedintele ANAF, Adrian Nica.
13:00
„Ești un răzgâiat, un patetic”. Elevii unui liceu din Bihor îl acuză pe profesorul de informatică de comportament agresiv # Adevarul.ro
O situație tensionată a fost semnalată într-o clasă de-a IX-a de la Liceul Teoretic nr. 1 Bratca, după ce mai mulți elevi l-au reclamat pe profesorul de informatică, acuzându-l că „bagă frica în ei” și urlă frecvent prin clasă.
13:00
„Este grozav”. Lauda lui Trump pentru dolar accelerează scăderea monedei americane. Ce urmărește președintele SUA? # Adevarul.ro
Dolarul american s-a depreciat mai accentuat după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că valoarea monedei este „grozavă”, respingând sugestiile potrivit cărora aceasta ar fi scăzut prea mult.
12:45
Fico neagă că le-ar fi spus liderilor UE că este îngrijorat de starea psihică a lui Trump: „Încercări de a discredita Slovacia” # Adevarul.ro
Prim-ministrul slovac Robert Fico a negat miercuri informațiile publicate de site-ul Politico, conform cărora ar fi comentat starea psihologică a președintelui american Donald Trump și ar fi fost „șocat” de discuția avută cu acesta, la summitul informal al Uniunii Europene.
12:45
Un tablou cu Trump și Putin, fotografiați la întâlnirea din Alaska, expus în vestibulul Casei Albe # Adevarul.ro
O imagine surprinsă în timpul summitului americano-rus din Alaska în care Donald trump apare alături de Vladimir Putin a fost amplasată recent în Casa Albă, în zona care face legătura între Aripa de Vest și reședința prezidențială, relatează jurnalista Elizabeth Landers de la PBS.
12:45
Cum fura Securitatea din coletele românilor. Bunurile confiscate erau vândute la consignație # Adevarul.ro
Securitatea comunistă confisca sistematic bunuri din pachetele trimise de românii din străinătate, apoi le vindea, arată documente de arhivă prezentate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
Acum 4 ore
12:30
Atacuri zilnice. Odesa, din nou în vizorul Rusiei, pe măsură ce războiul se mută în Marea Neagră # Adevarul.ro
La câteva sute de metri de litoralul Mării Negre, în fața complexului rezidențial Kadorr din Odesa, locuitorii și echipele de intervenție se mișcă printre moloz, în frig tăios.
12:30
Viktor Orbán, mustrat de ministrul ucrainean de Externe. „O amenințare pentru propriul său popor” # Adevarul.ro
În ultimele zile, Ungaria a acuzat în mod activ Ucraina că se amestecă în alegerile parlamentare în favoarea opoziției maghiare. În plus, Orbán a promis că Ungaria nu va permite Ucrainei să adere la UE încă 100 de ani .
12:30
Ofițeri ai Serviciului de Imigrări și Control Vamal al SUA (ICE) au încercat marți să pătrundă în consulatul ecuadorian din Minneapolis, dar au fost opriți de personalul consulatului, a transmis Ministerul de Externe al Ecuadorului.
12:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reușit recent să detensioneze o criză majoră legată de Groenlanda, după ce l-a convins pe Donald Trump să renunțe la amenințările privind anexarea teritoriului. Însă, în Europa, tot mai multe voci se întreabă care este costul acestei strategii.
12:15
Un deputat PSD îi răspunde premierului Bolojan în chestiunea guvernului minoritar. Ce spune despre alegerile anticipate # Adevarul.ro
Deputatul PSD, Adrian Câciu, a susținut că ipoteza organizării alegerilor anticipate este la fel de probabilă ca cea a unui guvern minoritar, după ce premierul Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea unei guvernări fără o majoritate clară.
12:15
Cât îi costă pe români traiul în cele mai sărace locuri: chirii simbolice pentru locuințe care dau fiori # Adevarul.ro
Românii din câteva localități nu au avut niciodată grija chiriilor, iar costurile locuirii au rămas încremenite în timp. Motivele sunt întemeiate și țin de condițiile de trai, riscul unor calamități și problemele din jurul vechilor exploatări miniere.
12:15
Mină marină descoperită pe plaja din dreptul poligonului Midia. Zona a fost securizată # Adevarul.ro
Militarii din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit miercuri, 28 ianuarie o mină marină eșuată pe plaja aflată în apropierea poligonului, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MAPN).
12:00
Cursa groazei: taximetrist înjunghiat de trei adolescenți din Târgu Mureș după ce au refuzat să plătească # Adevarul.ro
Un taximetrist din Târgu Mureș a ajuns la spital după ce a fost atacat de trei adolescenți care au refuzat să plătească pentru cursa efectuată. Unul dintre minori l-a înjunghiat pe șofer în zona feței.
12:00
Virusul Nipah revine în atenția autorităților după noi focare în India. Ce este, cum se transmite și cât de mare este riscul # Adevarul.ro
Virusul Nipah a revenit recent în atenția presei și a autorităților sanitare internaționale, după apariția unor noi focare în India. Considerat de OMS un agent patogen cu potențial epidemic ridicat, virusul ridică îngrijorări din cauza ratei extrem de mari de mortalitate.
11:45
Radu Miruță, criticat după ce s-a pozat în blugi, în vizita oficială din Germania. „Eu nu aș fi mers niciodată așa” # Adevarul.ro
La poza de grup ocazionată de întâlnirea delegației române cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei, ministrul român al Apărării a apărut într-o postură relaxată, inclusiv vestimentar.
11:45
Numărul victimelor în războiul din Ucraina se apropie de pragul de două milioane, se arată într-un nou studiu # Adevarul.ro
După aproape patru ani, războiul din Ucraina a făcut aproape două milioane de victime în rândul trupelor ruse şi ucrainene - răniţi, ucişi şi dispăruţi-potrivit estimărilor Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), publicate marți.
11:30
Emil Hurezeanu, la Interviurile Adevărul. Ce spune fostul ministru de Externe despre situația politică internațională # Adevarul.ro
Fostul ministru de Externe, Emil Hurezeanu, prezent la Interviurile Adevărul, conturează tabloul politic internațional și explică ultimele mișcări în plan politic extern.
11:30
Creşterea veniturilor, crearea de locuri de muncă şi încheierea războiului din Ucraina se află în topul aşteptărilor românilor pentru 2026, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediţia a VII-a, realizat în perioada 12-15 ianuarie.
11:30
Supraviețuitor al accidentului groaznic din Timiș, dezvăluiri șocante: „Volanul s-a blocat în timpul depășirii” # Adevarul.ro
Noi detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tragediei de pe DN E70 în care șapte persoane au murit: unul dintre supraviețuitori le-a spus medicilor că volanul microbuzului s-ar fi blocat în timpul unei depășiri, din cauza sistemului de asistență în bandă (lane assist).
11:30
Mihai Bendeac, mesaj după apariția călare de la gala Florin Piersic: „Cum exact cred ei că a fost regizat?” # Adevarul.ro
Mihai Bendeac a transmis un mesaj pe rețelele de socializare după momentul său de la gala aniversară dedicată lui Florin Piersic, organizată la Teatrul Național din București, cu prilejul împlinirii a 90 de ani de către marele actor.
11:15
Ministrul Sănătății: Statul român a economisit 1,5 miliarde de lei după stoparea concediilor medicale fictive # Adevarul.ro
De când Ministerul Sănătății a avertizat medicii să nu mai acorde pacienților concedii medicale fictive, statul român a economisit aproximativ 1,5 miliarde de lei pe an, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete,
11:15
Evreii din Berlin se confruntă cu un antisemitism accentuat și au devenit precauți în viața de zi cu zi. Nu puțini dintre ei privesc cu un anumit scepticism ritualurile oficiale de comemorare a Holocaustului.
11:00
PSD susţine reforma administraţiei doar la pachet cu programul propriu privind stimularea economiei naţionale. „Singura reformă autentică dezbătută în cadrul Coaliției” # Adevarul.ro
Partidul Social Democrat anunță că va susține în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administrația publică doar dacă acesta va fi însoțit de măsuri de stimulare a economiei naționale, propuse de PSD.
11:00
Festivalul NOSTALGIA, conceptul Retro-Disco-Future care a redefinit experiența de eveniment și festival în România, anunță lansarea magazinului online oficial de merchandising: nostalgiastore.love # Adevarul.ro
NOSTALGIA lansează magazinul online oficial de merchandising: nostalgiastore.love.
11:00
Zeci de persoane au fentat munca în folosul comunității cu acte medicale false. Percheziții în 41 de locații din județul Gorj # Adevarul.ro
Zeci de persoane sunt suspectate că s-au folosit de documente medicale false pentru a evita munca în folosul comunității impusă de instanțe. Miercuri dimineață, polițiștii au descins la 41 de adrese din Gorj, la locuințele unor persoane și la sediile unor cabinete de medicină a muncii.
Acum 6 ore
10:30
Mii de bucureșteni rămân fără apă caldă și căldură. Lucrări la CET Sud, nemulțumiri și plângeri penale # Adevarul.ro
Mii de bucureșteni nu vor avea apă caldă și căldură în zilele următoare, anunță Termoenergetica. Cei mai afectați sunt locuitorii care se confruntă cu probleme încă de la începutul anului, în urma avariei de la CET Sud, unde vor fi efectuate noi lucrări tehnice.
10:30
Cine se pune cu Trump. Numele-surpriză din culisele politicii americane: „Oamenii ar trebui pur și simplu să se obișnuiască cu asta” # Adevarul.ro
Andreea Maierean, profesor universitar de ştiinţe politice în Statele Unite ale Americi, la Wilkes University, în Pensylvania, analizează, pentru „Adevărul”, situaţia din SUA și indică numele care s-ar putea ridica pentru a-l înfunta pe Trump, la viitoarele alegeri.
