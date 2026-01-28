După percheziții, Cristian Andrei a fost adus la Institutul de Relații Umane din București. Medicul urmează să fie audiat la Secția 1 de Poliție
Gândul, 28 ianuarie 2026 16:10
Miercuri dimineața, au fost făcute percheziții la domiciliul medicului Cristian Andrei, cercetat pentru agresiune sexuală și exercitarea fără drept a profesiei. După percheziții, Cristian Andrei a fost adus la Institutul de Relații Umane din București, urmând să meargă la Secția 1 de Poliție, acolo unde va fi audiat. Medicul Cristian Andrei urmează să fie audiat […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
16:20
Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, fostul premier Victor Ponta a purtat un dialog cu jurnalistul Ionuț Cristache pe tema absenței intolerabile a României de la Forumul mondial de la dvs., locul unde se dă ora exactă în materie de politică mondială. Invitatul jurnalistului Gândul a comentat ironic faptul că la Davos […]
16:20
Elena Lasoni a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Ce explicații a dat: „Nu îmi permite timpul” # Gândul
Elena Lasconi a renunțat la funcția de președinte al USR Câmpulung, motivând că nu mai dispune de timpul necesar pentru a conduce filiala în paralel cu activitatea de la Primărie. „Nu am timp să mă ocup de chestia asta, stau câte 12 ore la primărie. Nu am viceprimar, nu am city manager. Nu am avut […]
Acum 30 minute
16:10
După percheziții, Cristian Andrei a fost adus la Institutul de Relații Umane din București. Medicul urmează să fie audiat la Secția 1 de Poliție # Gândul
Miercuri dimineața, au fost făcute percheziții la domiciliul medicului Cristian Andrei, cercetat pentru agresiune sexuală și exercitarea fără drept a profesiei. După percheziții, Cristian Andrei a fost adus la Institutul de Relații Umane din București, urmând să meargă la Secția 1 de Poliție, acolo unde va fi audiat. Medicul Cristian Andrei urmează să fie audiat […]
16:00
Municipiul Zalău a decis desființarea Cantinei de Ajutor Social, unitate care servea lunar masa caldă pentru peste 100 de persoane aflate în dificultate. Administrația locală a motivat măsura prin necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare. Cantina a funcționat în cadrul Direcției de Asistență Socială (DAS) din anul 2002 până în 2025 și avea un număr de 11 […]
Acum o oră
15:50
Om de afaceri din Craiova, fiu de notar, arestat preventiv într-un dosar de evaziune fiscală de peste 15 milioane de lei # Gândul
Omul de afaceri din Craiova, Cătălin Găgeatu, fiul unui notar public, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, alături de mama sa, Viorica Găgeatu, într-un dosar penal de evaziune fiscală care vizează activitatea firmelor din grupul NPG. Decizia a fost luată marți de Curtea de Apel Craiova. Inițial, procurorii au dispus reținerea pentru 24 […]
15:50
Ponta susține că Maia Sandu trebuia adusă să candideze în România anul trecut. “Le-a stricat Trump planurile” # Gândul
Fostul premier PSD, Victor Ponta, spune că Maia Sandu trebuia adusă să candideze la alegerile prezidențiale din România de anul trecut. Invitat în ediția de miercuri a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ponta a sugerat că acest plan a fost stricat de către actualul președinte al României, Nicușor Dan. „Toate drumurile duc la Chișinău. […]
15:50
Ponta înfierează ținuta în blugi a lui Radu Miruță la Berlin. ”Nu mă surprinde, dar faptul că noi suntem fraierii Europei…” # Gândul
Invitatul ediției de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta, a comentat pe tema ținutei inadecvate a ministrului Apărării, Radu Miruță, plecat în delegaţie oficială la Berlin, alături de premierul Ilie Bolojan și alți demnitari. Ministrul a venit la întâlnirea cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei într-un sacou lejer […]
15:40
Cătălina, soția lui Nick de la trupa N&D, a dezvăluit că a existat o perioadă când a vrut să se separe de artist. ”Ne certam toată ziua”, a spus aceasta. Nick, pe numele său real, Nicolae Marin, a făcut parte din trupa N&D în urmă cu ani, unde a cântat alături de Delia. În plan […]
15:40
Europarlamentarul Victor Negrescu demontează scenariul lui Ilie Bolojan: Soluția unui guvern minoritar poate fi riscantă pentru România /Orice fel de instabilitate riscă să afecteze credibilitatea țării # Gândul
Ilie Bolojan a declarat că nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, fără PSD. Deși premierul a recunoscut că „este de dorit să avem o stabilitate politică”, europarlamentarul Victor Negrescu avertizează: „soluția unui guvern minoritar poate fi riscantă pentru România”. ”Într-o situație de criză politică, am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud că în perioada […]
15:30
Blugii lui Miruță i-au revoltat și pe stiliști. Adina Buzatu acuză: „lipsă de respect, neglijență, nu se reprezintă pe sine, ci o țară întreagă” # Gândul
În ultima vreme, pe unde apare ministrul Apărării, Radu Miruţă, se face repede remarcat. Plecat în delegaţie oficială la Berlin, alături de premierul Ilie Bolojan şi de şeful Cancelariei Primului Ministru, Mihai Jurca, şeful de la Apărare, Radu Miruţă, a dus cu sine, la întâlnirea oficială, noul brand de ţară al României. Este vorba despre […]
15:30
Sarah Mullally a devenit al 106-lea Arhiepiscop de Canterbury și prima femeie din lume care conduce o Biserică # Gândul
Sarah Mullally a intrat în istorie ca prima femeie Arhiepiscop de Canterbury și devine astfel liderul spiritual al celor 85 de milioane de anglicani din întreaga lume. Numirea acesteia în funcția de Arhiepiscop a fost anunțată încă din octombrie anul trecut, iar pe 28 ianuarie a fost confirmată oficial în cadrul unei ceremonii la Catedrala […]
15:30
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a dat informații de culise despre actualul ministru al Apărării, Radu Miruță. Astfel, arată fostul premier, useristul este exemplul tipic de politruc numit în funcție pe linie de partid. Ne-am întors la anii 48 cînd PCR găsea câte un om din producție, un […]
Acum 2 ore
15:00
Un suporter grec a agresat un jurnalist de față cu prefectul județului Timiș, care nu a intervenit. Un echipaj de poliție a acționat # Gândul
Miercuri dimineața, au avut loc momente tensionate în fața Spitalului Județean Timișoara, acolo unde ambasadorul Republicii Elene și prefectul din Timiș se aflau pentru a se interesa de starea de sănătate a suporterilor răniți în urma accidentului cumplit care a avut loc în Timiș marți, relatează Opinia Timișoarei. În urma tragediei de marți, și-au pierdut […]
15:00
Kaja Kallas, șefa diplomației UE: Europa nu mai este centrul de gravitație al Washingtonului. Alianța Nord-Atlantică trebuie să devină „mai europeană” # Gândul
Alianța Nord-Atlantică trebuie să devină „mai europeană”, a declarat miercuri șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, într-o perioadă când președintele american Donald Trump lasă să planeze dubiile asupra viitorului relației transatlantice, relatează Reuters. „Într-un moment când Statele Unite privesc dincolo de Europa, NATO trebuie să devină mai europeană pentru a-și menține forța. Și pentru asta […]
14:50
Trump și-a atârnat fotografia cu Putin, de la întâlnirea din Alaska, la loc de cinste, în Casa Albă. Deasupra celei cu nepoata de 6 ani # Gândul
După aleea celebrităților prezidențiale, Donald Trump surprinde cu o nouă galerie controversată la Casa Albă. O fotografie a președintelui american, alături de omologul său rus, Vladimir Putin, a fost expusă într-un loc de cinste din interiorul reședinței prezidențiale. Imaginea îi înfățișează pe Trump și Putin, la summitul din Alaska, din luna august, în cadrul căruia […]
14:50
Declarată moartă pentru 60 de secunde, după ce a născut, o mamă povestește experiența simțită: „Stiam că nu-mi voi mai vedea copiii” # Gândul
Declarații incredibile făcute de o femeie din Statele Unite ale Americii, mamă a doi copii, care a povestit ce a simțit atunci când, după o naștere, a fost declarată moartă pentru 60 de secunde. S-a întâmplat la venirea pe lume a celui de-al doilea copil al ei. Din cauza unor complicații grave postnatale, inima i […]
14:50
După premierul Canadei, Keir Starmer merge la Beijing pentru a încheia un parteneriat pragmatic cu chinezii. Prim-ministrul caută un „reset” economic # Gândul
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a ajuns miercuri la Beijing, fiind prima vizită a unui lider britanic în China în ultimii opt ani. Starmer are pe agenda „resetarea” relațiilor bilaterale și trecerea de la o perioadă de tensiuni la un parteneriat pragmatic și constant, scrie Reuters. Principalul obiectiv al Londrei în contextul acestei vizite oficiale […]
14:50
Cât ai putea plăti la factura la gaze de la 1 aprilie 2026, dacă va fi eliminată plafonarea de 0,31 lei/kWh # Gândul
În condițiile în care plafonarea de 0,31 lei/kWh este eliminată, atunci există șanse foarte mari să se înregistreze creșteri considerabile pentru consumatorii casnici. Majorarea ar putea fi de până la 32%, dacă plafonarea este eliminată de la 1 aprilie 2026, rezultând facturi mai mari la gaze. Asociația Energia Inteligentă (AEI) a explicat ce ar putea […]
14:40
Prezentatoarea TV Diana Bart a făcut declarații despre relația cu fostul său soț Mihai Dumitrescu, împreună cu care are doi copii. Diana Bart a prezentat mulți ani emisiunea ”Flash Monden” de la postul Prima TV. În prezent, aceasta lucrează la postul de televiziune Antena Stars. În plan personal, aceasta a fost căsătorită cu Mihai Dumitrescu, […]
14:40
Trump își expune fotografia cu Putin la Casa Albă, după ce i-a „trolat“ pe Biden și Obama pe „Aleea Celebrităților Prezidențiale” # Gândul
După aleea celebrităților prezidențiale, Donald Trump surprinde cu o nouă galerie controversată la Casa Albă. O fotografie a președintelui american, alături de omologul său rus, Vladimir Putin, a fost expusă într-un loc de cinste din interiorul reședinței prezidențiale. Imaginea îi înfățișează pe Trump și Putin, la summitul din Alaska, din luna august, în cadrul căruia […]
14:30
Actorul mexican Alexis Ortega, care și-a „împrumutat” vocea personajului „Spider-Man”, a murit la doar 38 de ani. „Anunțăm cu regret dispariția actorului de voce Alexis Ortega și transmitem condoleanțe familiei, prietenilor și colegilor săi, în aceste momente grele”, transmit reprezentanții actorului. Cauza morții starului mexican nu a fost încă dezvăluită, scrie metro.co.uk. Cine a fost […]
Acum 4 ore
14:10
Bolojan, tot mai dator. Guvernul crește plafonul de împrumut la aproape 100 miliarde de euro în 2026 # Gândul
Guvernul crește limita maximă de îndatorare prin obligațiuni emise pe piețele externe de la 90 de miliarde de euro la 99 de miliarde de euro. Practic, se crește plafonul de împrumut prin vânzarea de obligațiuni pe piețele externe. Decizia vine după ce, în 2025, Guvernul a făcut sume frumoase din succesul vânzării titlurilor de stat. […]
14:00
Motivul pentru care scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor. Pe ce loc să stai ca să te ferești de boli # Gândul
Te-ai întrebat vreodată de ce scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor? Acesta reprezintă un detaliu care nu este observat de toți pasagerii, mai ales în graba de a așeza bagajele și de a ocupa locul pentru care a fost plătit bilet. Specialiștii vin, însă, cu o serie de explicații legate de culoarea scaunelor și relevă, […]
14:00
FT: SUA ar putea ieși din NATO. „Cea mai profundă criză” din cei 77 de ani de istorie ai Alianței Nord-Atlantice # Gândul
În urma impasului cu Washingtonul privind Groenlanda, liderii europeni sunt nevoiți să ia în calcul o variantă considerată anterior „de neimaginat” – ieșirea SUA din NATO, consemnează în ediția sa de miercuri publicația britanică Financial Times (FT). Potrivit ziarului, unii oficiali au început „să insiste asupra unei discuții mai active privind arhitectura de securitate a […]
13:50
O nouă amânare în Dosarul Mineriadei. Judecătorii ICCJ ar fi trebuit să se pronunțe dacă dosarul trece de camera preliminară și intră la judecată, dar pronunțarea a fost amânată din nou # Gândul
Pronunțarea în dosarul Mineriadei a fost amânată din nou, conform deciziei judecătorilor de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Dosarul așteaptă de 36 de ani judecarea. Dosarul se află în procedură de cameră preliminară și judecătorii urmează să se pronunțe dacă va trece la judecata propriu-zisă. Un termen pentru pronunțare […]
13:40
Bănel Nicoliță a făcut eforturi pentru a reuși. ”Eu nu am avut vacanțe, eu nu am fost nici măcar în excursiile școlare” # Gândul
Fostul jucător de fotbal Bănel Nicoliță, în vârstă de 41 de ani, a făcut eforturi de-a lungul anilor pentru a reuși în carieră. Fostul jucător de fotbal Bănel Nicoliță a avut parte de o copilărie foarte grea, marcată de numeroase lipsuri. Cu toate acestea a ajuns fotbalist profesionist și a avut o carieră impresionantă. […]
13:40
Un accident teribil a avut loc miercuri dimineața la intersecția Strada Gherghiței cu Șoseaua Colentina din sectorul 2 al Capitalei. Un bărbat a murit după ce a fost lovit în plin de un camion. Circulația tramvaielor 21 pe Șoseaua Colentina, pe ambele sensuri de circulație, a fost restricționată. Un accident mortal a avut loc în […]
13:30
Premierul slovac în război cu Politico. Publicația a scris că Robert Fico a plecat din SUA „traumatizat” de starea mentală a lui Donald Trump. Fico susține că totul e o minciună și acuză publicația # Gândul
Robert Fico a intrat în război cu POLITICO după ce aceștia au publicat un articol în care se menționează că premierul Slovaciei le-ar fi mărturisit colegilor săi din Uniunea Europeană că a rămas șocat de starea de spirit și de comportamentul președintelui Donald Trump în timpul întrevederii dintre cei doi de la Mar-a-Lago, din 17 […]
13:20
Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Bolojan că a prezentat date false despre deficit: „Guvernul vinde românilor o falsă stabilitate economică” # Gândul
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, susţine că „aşa-zisa reducere” a deficitului bugetar prezentată de Guvernul Bolojan este „o minciună contabilă” şi că, în realitate, ”statul trăieşte pe datorie, ascunde plăţi, manipulează fondurile europene şi împinge România spre stagnare economică şi colaps bugetar, în timp ce cheltuielile cresc mai repede decât veniturile”. „Guvernul Bolojan se laudă […]
13:10
La cât a ajuns amenda ITP în 2026. Cât vor plăti șoferii, după creșterea valorii punctului de amendă, de la 1 iulie 2026 # Gândul
Amendă ITP 2026. Iată cât vor plăti șoferii pentru sancțiunea contravențională dacă vor circula cu autoturisme care nu au Inspecția Tehnică Periodică valabilă. Începând cu data de 1 iulie 2026, se preconizează o majorare a valorii punctului de amendă. Vezi mai jos informațiile. Așa cum arată legislația în vigoare, șoferii care circulă fără un ITP […]
13:10
Trump trimite o a doua „armadă“ americană spre Iran. „Sper că vor face o înțelegere“. Armata SUA se pregătește pentru posibile atacuri # Gândul
Președintele american Donald Trump a transmis, marți, de pe scena mitingului său din Iowa, că „încă o frumoasă armadă“ americană se îndreaptă spre Iran. „În iunie, am distrus capacitatea nucleară a Iranului în cadrul operațiunii Midnight Hammer”, a declarat Trump, referindu-se la operațiunile militare americane din vară. „Oamenii au așteptat 22 de ani pentru a […]
13:10
Ministrul Transporturilor îl critică dur pe Ilie Bolojan: ”Economia nu se repară prin biruri”. Cu ce propuneri vine Ciprian Șerban # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, l-a criticat dur pe Ilie Bolojan prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. El a transmis că este nevoie de „acțiune” pentru că „până acum, s-a mers pe calea cea mai simplă: creșteri de taxe și impozite”. În mesajul transmis pe pagina sa de Facebook, ministrul Transporturilor anunță că susține […]
13:00
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Șefii încearcă o lovitură importantă la Dinamo. Moment special în emisiune # Gândul
„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre mutările încercate de Dinamo: clubul poate intra într-o nouă fază! Moment special în emisiune: avem o premieră pe care o așteptam încă din momentul în care am început să dăm calificative pentru jucătorii lui Dinamo. Nu neglijăm […]
13:00
Ciprian Ciucu cheamă primarii de sector să discute bugetul Primăriei Capitalei. Întâlnirea are loc la Guvern, în lipsa premierului Bolojan # Gândul
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, urmează să meargă miercuri la Guvern, alături de primarii de sector, pentru o discuție cu vicepremierul Tánczos Barna despre bugetul Capitalei. Singurul care va lipsi va fi Daniel Băluță, din cauza unor probleme de sănătate. Întâlnirea este programată la ora 15 și are loc într-o zi în care premierul […]
12:50
Cristi Chivu, pe lista scurtă a lui Real Madrid. Florentino Perez s-ar fi interesat de serviciile antrenorului român # Gândul
Performanța remarcabilă reușită de Cristi Chivu la Inter l-a adus pe antrenor în atenția celor de la Real Madrid. Potrivit GSP, tehnicianul român s-ar afla pe lista scurtă a lui Florentino Perez pentru a deveni antrenorul lui Real Madrid din vară. Cristi Chivu, dorit de Real Madrid, după performanța de la Inter Sursa citată menționează […]
12:40
Toți proprietarii de locuințe din România trebuie să facă rost de acest document, fără de care nu pot vinde sau închiria o casă. De unde se obține # Gândul
Un document oficial care evaluează eficiența energetică a locuințelor este actul obligatoriu care nu trebuie să lipsească din dosarul niciunui proprietar de casă din România. Certificatul de performanță energetică, scrie bzi.ro, trebuie prezentat ori de câte ori vindem, închiriem sau facem recepția unei clădiri noi. Acest document a fost prevăzut în lege pentru a asigura […]
12:40
Corina Dănilă face dezvăluiri despre fiica sa. ”Are o modalitate de a te scana în mai puțin de 30 de secunde” # Gândul
Corina Dănilă, în vârstă de 53 de ani, a făcut dezvăluiri despre fiica sa, Rianna. ”Are o modalitate de a te scana în mai puțin de 30 de secunde”, a spus vedeta. Corina Dănilă este cunoscută publicului larg ca actriță, dar și prezentatoare de televiziune. În ceea ce privește viața personală, Corina Dănilă este […]
12:40
Marcel Răducanu nu dă șanse celor de la FCSB în partida cu turcii de la Fenerbahce: „Au moralul la pământ” # Gândul
FCSB, formația antrenată de Elias Charalambous, va disputa ultimul meci din Europa League joi seara, cu Fenerbahce Istanbul. Roș-albaștrii au eșecuri pe linie în cele trei jocuri disputate în 2026 și au ajuns pe locul 11 în Superliga de fotbal. Marcel Răducanu nu dă șanse celor de la FCSB în partida cu turcii de la […]
12:40
Sorin Grindeanu a chemat miniștrii PSD în ședință, la biroul lui din Parlament. Ce e pe agenda social-democraților # Gândul
Sorin Grindeanu, a convocat o ședință cu miniștrii PSD, pentru a discuta măsurile de relansare economică și bugetul pe 2026. Este prima ședință a social democraților pe împărțirea banilor din buget. Ședința are loc în pline tensiuni în Coaliție, după ce premierul Ilie Bolojan a amenințat cu varianta unui guvern minoritar. Discuțiile au loc la […]
12:40
Premierul Slovaciei este alarmat de starea mentală a lui Trump. Fico a plecat de la Mar-a-Lago „traumatizat”, dezvăluie Politico # Gândul
Robert Fico, prim-ministrul Slovaciei, le-a mărturisit confidențial colegilor săi din Uniunea Europeană că a fost șocat de starea de spirit și de comportamentul președintelui Donald Trump în timpul întâlnirii dintre cei doi de la Mar-a-Lago, pe 17 ianuarie. Fico a părut „traumatizat” de întâlnirea sa cu Trump, a declarat un diplomat european. Mai mult, premierul […]
12:30
„Regina sinecurilor la stat”. Partenera de viață a șefului CJ Iași, liberalul Costel Alexe, lovitură după lovitură: IOR, Apă, Delgaz, Digitalizare, Imprimerie, Senat și Camera Deputaților # Gândul
Anamaria Florescu – Partenera de viață a liberalului Costel Alexe, șeful Consiliului Județean (CJ) Iași, a trecut – în ultimii cinci ani – de la apă la gaz, de la Camera Deputaților la Senat, de la armament la digitalizare, de la Guvern la Imprimeria Națională. Reporter de Iași a prezentat o listă impresionantă și un […]
12:30
Relațiile dintre Kiev și Budapesta sunt tot mai tensionate. Orban asigură că nu va interzice importurile de petrol și gaze rusești: „Conducerea ucraineană a depășit limita“ # Gândul
Prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, a transmis, miercuri dimineață, un mesaj dur Ucrainei: nu vom trimite bani în Ucraina, nu vom permite o interdicție a importurilor de petrol și gaze din Rusia și nu vom permite ca Ucraina să fie împinsă în Uniunea Europeană în termen de doi ani. Premierul maghiar acuză Kievul că „a depășit […]
12:30
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană despre care spune că „lasă în ofsaid Republica Moldova”. „Volodimir Zelenski a dezvăluit pe X că într-o discuție pe care a avut-o cu cancelarul austriac despre întâlnirea, trilaterala Ucraina-Rusia-America din Emiratele […]
Acum 6 ore
12:20
Cel mai ieftin curent electric din Europa, lecția Bulgariei pentru România. Am pierdut peste 20% din producția de energie electrică în ultimii 10 ani, caz unic în Europa. Românii sunt campioni la cele mai scumpe facturi # Gândul
Bulgaria are unele dintre cele mai mici prețuri la energia electrică pentru gospodării din Europa. Pe de altă parte, în ultimii 10 ani, România a pierdut peste 20% din producţia de energie, caz UNIC la nivel european. Rezultatul? Prin scumpirea impresionantă a energiei din ultimii ani, românii ajung să suporte practic cele mai mari facturi […]
12:20
Tragedia din Timiș. Mărturia cutremurătoare a șoferului polonez din TIR-ul lovit de microbuz: „În 34 de ani de carieră n-am văzut așa ceva” # Gândul
Teribilul accident de marți din Timiș s-a soldat cu 7 morți, toți suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic din Grecia. Alți 3 oameni se luptă pentru viața lor pe paturile de spital. Este cel mai grav accident produs în județul Timiș în ultimii 20 de ani. Șoferul polonez al TIR-ului în care a intrat […]
12:20
O mină marină a fost descoperită pe plaja Midia din Constanța. Scafandri acționează pentru a o neutraliza # Gândul
O posibilă mină marină a fost descoperită pe plaja Midia, în județul Constanța, anunță MApN. Zona a fost securizată de autorități, iar la fața locului se află și un echipaj al poliției. „Miercuri, 28 ianuarie, în jurul orei 10.05, militari din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit o mină marină eșuată, pe plaja din […]
12:10
Bulgaria ne dă clasă cu cel mai ieftin curent electric din Europa. România a pierdut peste 20% din producția de energie electrică în ultimii 10 ani, caz UNIC în Europa. Românii sunt campioni la cele mai scumpe facturi # Gândul
Bulgaria are unele dintre cele mai mici prețuri la energia electrică pentru gospodării din Europa. Pe de altă parte, în ultimii 10 ani, România a pierdut peste 20% din producţia de energie, caz UNIC la nivel european. Rezultatul? Prin scumpirea impresionantă a energiei din ultimii ani, românii ajung să suporte practic cele mai mari facturi […]
12:10
Marian Godină intră în competiția Survivor România 2026. Polițistul își va testa limitele în Republica Dominicană # Gândul
Polițistul Marian Godină intră în competiția Survivor Româia 2026, show-ul difuzat de Antena 1. Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook, miercuri. După trei săptămâni deja încheiate și eliminări pe bază de Duel sau din motive medicale, vin întăriri pentru Faimoși și Războinici. Marian Godină va face parte din echipa Faimoșilor la Survivor […]
12:00
Apelul disperat al nevăzătorilor după ce Bolojan le-a tăiat “privilegiile”. Oamenii cer să se reducă taxele pentru persoanele cu handicap grav și accentuat # Gândul
Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Vaslui a trimis o adresã Consiliului Local Bârlad în care roagă autoritățile locale să analizeze posibilitatea unor reduceri de taxe si impozite, scrie Vremea Nouă. Filiala județeană numără 82 de membri, însă în cerere nu se vorbește numai despre nevăzători, ci de toate persoanele cu handicap grav si […]
12:00
Trump continuă războiul cu presa din SUA. „ABC Fake News este cât se poate de rău! Nu mi-a pus o întrebare bună de ani de zile” # Gândul
Seria de atacuri pe care Donad Trump a lansat-o la adresa unor jurnaliste din Statele Unite, în 2025, pare să continue și în 2026. Seara trecută, în fața unei mulțimi entuziaste din Iowa, președintele american a respins o întrebare a unui reporter ABC News despre agenții ICE care au ucis un cetățean american în Minneapolis. […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.