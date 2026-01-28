Schimbare la vârful BNR după 25 de ani. Cine este Mugur Tolici, cel care va avea imprimată semnătura pe fiecare bancnotă din România

13:10

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, l-a criticat dur pe Ilie Bolojan prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. El a transmis că este nevoie de „acțiune” pentru că „până acum, s-a mers pe calea cea mai simplă: creșteri de taxe și impozite”. În mesajul transmis pe pagina sa de Facebook, ministrul Transporturilor anunță că susține […]