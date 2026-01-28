„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 29 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: George Simion
Gândul, 28 ianuarie 2026 17:20
Invitatul emisiunii este George Simion. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
• • •
Acum 10 minute
17:50
Pe Elias Charalambous l-au lăsat nervii! Întrebat despre Gigi Becali, cipriotul a răbufnit: „Papagalii vorbesc. Mie nu îmi pasă” # Gândul
Scenariul unei demiteri pentru Elias Charalambous de la FCSB este foarte probabil, deși Gigi Becali încearcă să-l ferească pe cipriot de critici. Imediat ce patronul l-a cauționat pentru rezultate antrenorul campioanei a ieșit la atac. Elias Charalambous i-a făcut „papagali” pe cei care-l contestă: foști fotbaliști, jurnaliști și iubitori ai fotbalului. Pe Elias Charalambous l-au […]
17:50
Drumul Câmpina- Cornu s-a prăbușit în noaptea de marți spre miercuri, 27-28 ianuarie. Autoritățile au anunțat că, din cauza restricțiilor de trafic, se impune devierea pe perioadă nedeterminată a mai multor trasee de transport în comun. Consiliul Județean Prahova a emis un comunicat oficial cu privire la această situație, iar, potrivit acestuia, cu o seară în […]
17:50
Știrea care te omoară. Un şofer român de TIR a citit în presă că a murit într-un accident: „Sunt viu, îmi pare rău” # Gândul
Un român, şofer de TIR angajat al unei firme din Italia, a aflat din presă că ar fi murit într-un tragic accident produs în Germania. Bărbatul şi-a liniştit imediat rudele şi prietenii. Săptămâna trecută, doi şoferi de la firma unde lucra şi românul au murit în urma unui accident produs pe A44 din Germania. Potrivit […]
Acum 30 minute
17:40
Valentin Sanfira se pricepe la gătit, dar are grijă să fie în formă. ”Să îmi fie ușor pe scenă, să pot să joc, să pot să cânt” # Gândul
Interpretul de muzică populară Valentin Sanfira a dezvăluit că se pricepe la gătit, însă a mărturisit că are mare grijă să fie într-o formă fizică foarte bună. În luna octombrie a anului 2020, interpretul de muzică populară Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au căsătorit. Cei doi au participat împreună și la emisiunea ”Te cunosc […]
17:40
Un tren ca în Europa, pe ruta Constanța–București, i-a uluit pe călătorii români. Interiorul impecabil și dotările tehnice i-a surprins pe mulți, iar experiențele împărtășite pe Facebook arată că nivelul confortului câștigă tot mai mulți adepți. Din păcate, la capitolul întârzieri lucurile stau la fel, publică Playtech. Pe grupul de Facebook ”Constanța Angajări”, un utilizator a […]
17:30
O șoferiță vrea să dea în judecată Meta, Turo, YouTube și Reddit. A intrat cu mașina închiriată într-un șanț pentru că stătea pe telefon # Gândul
Imaginile de pe camera de bord au surprins momentul în care șoferița trimitea un text în timp ce conducea în Washington și a intrat cu mașina închiriată de la Turo într-un șanț. Dă în judecată mai multe companii pentru că a intrat cu mașina în șanț În înregistrare ea este surprinsă cum stă pe telefon […]
17:30
Ponta dezvăluie mecanismul din spatele Mercosur: Cineva de la Bruxelles, de la cabinetul Ursulei von der Leyen, a sunat la Țoiu și Țoiu a sunat la Cotroceni # Gândul
Invitatul lui Ionuț Cristache în cadrul emisiunii Ai Aflat! de miercuri, Victor Ponta, a oferit detalii explozive despre cum au ajuns miniștrii USR să semneze acordul care va afecta interesele fermierilor români. Astfel, fostul premier arată că Oana Țoiu a fost sunată direct de la cabinetul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. În primul […]
Acum o oră
17:20
17:10
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Ce explicații a dat: „Nu îmi permite timpul” # Gândul
Elena Lasconi a renunțat la funcția de președinte al USR Câmpulung, motivând că nu mai dispune de timpul necesar pentru a conduce filiala în paralel cu activitatea de la Primărie. „Nu am timp să mă ocup de chestia asta, stau câte 12 ore la primărie. Nu am viceprimar, nu am city manager. Nu am avut […]
17:10
Amenințarea Groenlandei este „un semnal de alarmă strategic pentru întreaga Europă”, susține Macron. „Susținem consolidarea apărării în Arctica“ # Gândul
Situația din Groenlanda „este un apel la trezire strategică pentru întreaga Europă”, a declarat, miercuri, președintele francez Emmanuel Macron. Acesta a făcut afirmația în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Élysée, alături de prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, și de prim-ministrul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, relatează Le Parisen. Această „trezire” trebuie să se concentreze „pe […]
17:10
După discuțiile cu Friedrich Merz, Bolojan anunță o cooperare mai strânsă cu Germania pe securitate, apărare aeriană și sprijin pentru Ucraina # Gândul
După discuțiile de la Berlin alături de cancelarul german Friedrich Merz, premierul Ilie Bolojan pune accent pe faptul că Germania rămâne principalul partener economic al României și unul dintre cei mai importanți investitori. De asemenea, cei doi au discutat și despre memorandumul de securitate pe care îl vor semna miniștrii Apărării. „Memorandumul pe care astăzi îl […]
Acum 2 ore
16:50
Schimbare la vârful BNR după 25 de ani. Cine este Mugur Tolici, cel care va avea imprimată semnătura pe fiecare bancnotă din România # Gândul
Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, a anunțat pe pagina sa de Facebook, că, înceând de la 1 februarie 2026, Mugur Tolici va prelua funcția de director al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie (DETC) din cadrul Băncii Naționale a României. Ion Nițu îi va ceda lui Mugor Tolici funcția […]
16:40
Europarlamentarul Victor Negrescu amenință cu dezastrul în cazul unui guvern minoritar Bolojan. „Riscă să afecteze credibilitatea României și să crească inclusiv dobânzile cu care România se împrumută” # Gândul
Ilie Bolojan a declarat că nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, fără PSD. Deși premierul a recunoscut că „este de dorit să avem o stabilitate politică”, europarlamentarul Victor Negrescu avertizează: „soluția unui guvern minoritar poate fi riscantă pentru România”. ”Într-o situație de criză politică, am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud că în perioada […]
16:40
Cum a început relația dintre Magdalena Chihaia și Dinu Maxer. ”În gândul meu era că nu îl voi suna niciodată” # Gândul
Magdalena Chihaia a povestit cum a început relația sa cu Dinu Maxer, cel care acum îi este soț. ”În gândul meu era că nu îl voi suna niciodată” , și-a amintit aceasta. Deea Maxer a fost căsătorită foarte mulți ani cu muzicianul Dinu Maxer. Cuplul are doi copii, un băiat și o fetiță, Andreas și […]
16:40
Un șofer în vârstă de 40 de ani din Belluno, provincia cu același nume din Italia, spune că a primit cinci amenzi în doar șapte minute, după ce a depășit limita de 70 km/h pe un segment de 9 kilometri al șoselei 53 Postumia, în zona Padovei. Potrivit relatării sale, sancțiunile l-au costat în total […]
16:40
Ar fi fost găsite substanțe interzise la locul accidentului din Timiș. Accidentul, soldat cu șapte morți și trei răniți, suporteri ai echipei PAOK # Gândul
Potrivit anchetatorilor ar fi fost găsite substanțe interzise la locul accidentului din județul Timiș soldat cu șapte morți și trei răniți, relatează News.ro, potrivit unor surse din cadrul anchetei. Pasagerii microbuzului spulberat de tir pe șoseaua dintre Lugoj și Caransebeș erau suporteri ai echipei PAOK Salonic care se îndreptau spre Franța, pentru meciul dintre echipa […]
16:40
„Au revoir” pentru Teams și Zoom. După WhatsApp și Telegram, Franța obligă funcționarii publici să renunțe la platformele americane de videoconferință # Gândul
Franța va interzice funcționarilor din administrația publică să utilizeze aplicațiile și platformele americane, inclusiv Google Meet, Zoom sau Teams, a declarat un oficial francez pentru publicația POLITICO. Această decizie a Franței face parte dintr-un efort mai larg de a muta activitățile guvernamentale pe o platformă internă și vine pe fondul unei sensibilități crescânde în Europa […]
16:40
Cristina Demetrescu a prezentat previziunile săptămânale pentru horoscop, acoperind perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV. Află ce influențe astrale afectează fiecare zodie. Dacă vedeți pe cineva din anturajul vostru că se comportă ciudat, înseamnă că nu-i priesc planetele. Sunt foarte multe modificări, schimbări, aceleași multe […]
16:30
Detaliul tehnic care ar fi provocat teribilul accident al suporterilor PAOK Salonic. Sistemul Lane Assist ar fi blocat volanul microbuzului # Gândul
Unul dintre supraviețuitorii accidentului rutier în care au fost implicați fani ai PAOK a relatat medicilor că, imediat după depășire, direcția autovehiculului ar fi devenit imposibil de controlat din cauza intervenției sistem de asistență Lane Assist, relatează publicația ertnews.gr. Un detaliu tehnic ar putea schimba direcția anchetei în cazul accidentului rutier mortal în care au fost implicați suporteri […]
16:30
16:30
Băsescu își primește banii restanți de la Cotroceni. Câți bani trebuie să încaseze fostul președinte. Suma depășește 100.000 de euro # Gândul
Curtea de Apel București a admis, miercuri, cererea formulată de fostul președinte Traian Băsescu împotriva Administrației Prezidențiale, prin care a obligat instituția să-i plătească retroactiv îndemnizația de fost șef al statului. Plata acesteia fusese suspendată în anul 2022. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Instanța […]
16:20
Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, fostul premier Victor Ponta a purtat un dialog cu jurnalistul Ionuț Cristache pe tema absenței intolerabile a României de la Forumul mondial de la dvs., locul unde se dă ora exactă în materie de politică mondială. Invitatul jurnalistului Gândul a comentat ironic faptul că la Davos […]
16:20
16:10
După percheziții, Cristian Andrei a fost adus la Institutul de Relații Umane din București. Medicul urmează să fie audiat la Secția 1 de Poliție # Gândul
Miercuri dimineața, au fost făcute percheziții la domiciliul medicului Cristian Andrei, cercetat pentru agresiune sexuală și exercitarea fără drept a profesiei. După percheziții, Cristian Andrei a fost adus la Institutul de Relații Umane din București, urmând să meargă la Secția 1 de Poliție, acolo unde va fi audiat. Medicul Cristian Andrei urmează să fie audiat […]
16:00
Municipiul Zalău a decis desființarea Cantinei de Ajutor Social, unitate care servea lunar masa caldă pentru peste 100 de persoane aflate în dificultate. Administrația locală a motivat măsura prin necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare. Cantina a funcționat în cadrul Direcției de Asistență Socială (DAS) din anul 2002 până în 2025 și avea un număr de 11 […]
Acum 4 ore
15:50
Om de afaceri din Craiova, fiu de notar, arestat preventiv într-un dosar de evaziune fiscală de peste 15 milioane de lei # Gândul
Omul de afaceri din Craiova, Cătălin Găgeatu, fiul unui notar public, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, alături de mama sa, Viorica Găgeatu, într-un dosar penal de evaziune fiscală care vizează activitatea firmelor din grupul NPG. Decizia a fost luată marți de Curtea de Apel Craiova. Inițial, procurorii au dispus reținerea pentru 24 […]
15:50
Ponta susține că Maia Sandu trebuia adusă să candideze în România anul trecut. “Le-a stricat Trump planurile” # Gândul
Fostul premier PSD, Victor Ponta, spune că Maia Sandu trebuia adusă să candideze la alegerile prezidențiale din România de anul trecut. Invitat în ediția de miercuri a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ponta a sugerat că acest plan a fost stricat de către actualul președinte al României, Nicușor Dan. „Toate drumurile duc la Chișinău. […]
15:50
Ponta înfierează ținuta în blugi a lui Radu Miruță la Berlin. ”Nu mă surprinde, dar faptul că noi suntem fraierii Europei…” # Gândul
Invitatul ediției de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta, a comentat pe tema ținutei inadecvate a ministrului Apărării, Radu Miruță, plecat în delegaţie oficială la Berlin, alături de premierul Ilie Bolojan și alți demnitari. Ministrul a venit la întâlnirea cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei într-un sacou lejer […]
15:40
Cătălina, soția lui Nick de la trupa N&D, a dezvăluit că a existat o perioadă când a vrut să se separe de artist. ”Ne certam toată ziua”, a spus aceasta. Nick, pe numele său real, Nicolae Marin, a făcut parte din trupa N&D în urmă cu ani, unde a cântat alături de Delia. În plan […]
15:40
15:30
Blugii lui Miruță i-au revoltat și pe stiliști. Adina Buzatu acuză: „lipsă de respect, neglijență, nu se reprezintă pe sine, ci o țară întreagă” # Gândul
În ultima vreme, pe unde apare ministrul Apărării, Radu Miruţă, se face repede remarcat. Plecat în delegaţie oficială la Berlin, alături de premierul Ilie Bolojan şi de şeful Cancelariei Primului Ministru, Mihai Jurca, şeful de la Apărare, Radu Miruţă, a dus cu sine, la întâlnirea oficială, noul brand de ţară al României. Este vorba despre […]
15:30
Sarah Mullally a devenit al 106-lea Arhiepiscop de Canterbury și prima femeie din lume care conduce o Biserică # Gândul
Sarah Mullally a intrat în istorie ca prima femeie Arhiepiscop de Canterbury și devine astfel liderul spiritual al celor 85 de milioane de anglicani din întreaga lume. Numirea acesteia în funcția de Arhiepiscop a fost anunțată încă din octombrie anul trecut, iar pe 28 ianuarie a fost confirmată oficial în cadrul unei ceremonii la Catedrala […]
15:30
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a dat informații de culise despre actualul ministru al Apărării, Radu Miruță. Astfel, arată fostul premier, useristul este exemplul tipic de politruc numit în funcție pe linie de partid. Ne-am întors la anii 48 cînd PCR găsea câte un om din producție, un […]
15:00
Un suporter grec a agresat un jurnalist de față cu prefectul județului Timiș, care nu a intervenit. Un echipaj de poliție a acționat # Gândul
Miercuri dimineața, au avut loc momente tensionate în fața Spitalului Județean Timișoara, acolo unde ambasadorul Republicii Elene și prefectul din Timiș se aflau pentru a se interesa de starea de sănătate a suporterilor răniți în urma accidentului cumplit care a avut loc în Timiș marți, relatează Opinia Timișoarei. În urma tragediei de marți, și-au pierdut […]
15:00
Kaja Kallas, șefa diplomației UE: Europa nu mai este centrul de gravitație al Washingtonului. Alianța Nord-Atlantică trebuie să devină „mai europeană” # Gândul
Alianța Nord-Atlantică trebuie să devină „mai europeană”, a declarat miercuri șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, într-o perioadă când președintele american Donald Trump lasă să planeze dubiile asupra viitorului relației transatlantice, relatează Reuters. „Într-un moment când Statele Unite privesc dincolo de Europa, NATO trebuie să devină mai europeană pentru a-și menține forța. Și pentru asta […]
14:50
14:50
Declarată moartă pentru 60 de secunde, după ce a născut, o mamă povestește experiența simțită: „Stiam că nu-mi voi mai vedea copiii” # Gândul
Declarații incredibile făcute de o femeie din Statele Unite ale Americii, mamă a doi copii, care a povestit ce a simțit atunci când, după o naștere, a fost declarată moartă pentru 60 de secunde. S-a întâmplat la venirea pe lume a celui de-al doilea copil al ei. Din cauza unor complicații grave postnatale, inima i […]
14:50
După premierul Canadei, Keir Starmer merge la Beijing pentru a încheia un parteneriat pragmatic cu chinezii. Prim-ministrul caută un „reset” economic # Gândul
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a ajuns miercuri la Beijing, fiind prima vizită a unui lider britanic în China în ultimii opt ani. Starmer are pe agenda „resetarea” relațiilor bilaterale și trecerea de la o perioadă de tensiuni la un parteneriat pragmatic și constant, scrie Reuters. Principalul obiectiv al Londrei în contextul acestei vizite oficiale […]
14:50
Cât ai putea plăti la factura la gaze de la 1 aprilie 2026, dacă va fi eliminată plafonarea de 0,31 lei/kWh # Gândul
În condițiile în care plafonarea de 0,31 lei/kWh este eliminată, atunci există șanse foarte mari să se înregistreze creșteri considerabile pentru consumatorii casnici. Majorarea ar putea fi de până la 32%, dacă plafonarea este eliminată de la 1 aprilie 2026, rezultând facturi mai mari la gaze. Asociația Energia Inteligentă (AEI) a explicat ce ar putea […]
14:40
Prezentatoarea TV Diana Bart a făcut declarații despre relația cu fostul său soț Mihai Dumitrescu, împreună cu care are doi copii. Diana Bart a prezentat mulți ani emisiunea ”Flash Monden” de la postul Prima TV. În prezent, aceasta lucrează la postul de televiziune Antena Stars. În plan personal, aceasta a fost căsătorită cu Mihai Dumitrescu, […]
14:40
Trump își expune fotografia cu Putin la Casa Albă, după ce i-a „trolat“ pe Biden și Obama pe „Aleea Celebrităților Prezidențiale” # Gândul
După aleea celebrităților prezidențiale, Donald Trump surprinde cu o nouă galerie controversată la Casa Albă. O fotografie a președintelui american, alături de omologul său rus, Vladimir Putin, a fost expusă într-un loc de cinste din interiorul reședinței prezidențiale. Imaginea îi înfățișează pe Trump și Putin, la summitul din Alaska, din luna august, în cadrul căruia […]
14:30
Actorul mexican Alexis Ortega, care și-a „împrumutat” vocea personajului „Spider-Man”, a murit la doar 38 de ani. „Anunțăm cu regret dispariția actorului de voce Alexis Ortega și transmitem condoleanțe familiei, prietenilor și colegilor săi, în aceste momente grele”, transmit reprezentanții actorului. Cauza morții starului mexican nu a fost încă dezvăluită, scrie metro.co.uk. Cine a fost […]
14:10
Bolojan, tot mai dator. Guvernul crește plafonul de împrumut la aproape 100 miliarde de euro în 2026 # Gândul
Guvernul crește limita maximă de îndatorare prin obligațiuni emise pe piețele externe de la 90 de miliarde de euro la 99 de miliarde de euro. Practic, se crește plafonul de împrumut prin vânzarea de obligațiuni pe piețele externe. Decizia vine după ce, în 2025, Guvernul a făcut sume frumoase din succesul vânzării titlurilor de stat. […]
14:00
Motivul pentru care scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor. Pe ce loc să stai ca să te ferești de boli # Gândul
Te-ai întrebat vreodată de ce scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor? Acesta reprezintă un detaliu care nu este observat de toți pasagerii, mai ales în graba de a așeza bagajele și de a ocupa locul pentru care a fost plătit bilet. Specialiștii vin, însă, cu o serie de explicații legate de culoarea scaunelor și relevă, […]
14:00
FT: SUA ar putea ieși din NATO. „Cea mai profundă criză” din cei 77 de ani de istorie ai Alianței Nord-Atlantice # Gândul
În urma impasului cu Washingtonul privind Groenlanda, liderii europeni sunt nevoiți să ia în calcul o variantă considerată anterior „de neimaginat” – ieșirea SUA din NATO, consemnează în ediția sa de miercuri publicația britanică Financial Times (FT). Potrivit ziarului, unii oficiali au început „să insiste asupra unei discuții mai active privind arhitectura de securitate a […]
Acum 6 ore
13:50
O nouă amânare în Dosarul Mineriadei. Judecătorii ICCJ ar fi trebuit să se pronunțe dacă dosarul trece de camera preliminară și intră la judecată, dar pronunțarea a fost amânată din nou # Gândul
Pronunțarea în dosarul Mineriadei a fost amânată din nou, conform deciziei judecătorilor de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Dosarul așteaptă de 36 de ani judecarea. Dosarul se află în procedură de cameră preliminară și judecătorii urmează să se pronunțe dacă va trece la judecata propriu-zisă. Un termen pentru pronunțare […]
13:40
Bănel Nicoliță a făcut eforturi pentru a reuși. ”Eu nu am avut vacanțe, eu nu am fost nici măcar în excursiile școlare” # Gândul
Fostul jucător de fotbal Bănel Nicoliță, în vârstă de 41 de ani, a făcut eforturi de-a lungul anilor pentru a reuși în carieră. Fostul jucător de fotbal Bănel Nicoliță a avut parte de o copilărie foarte grea, marcată de numeroase lipsuri. Cu toate acestea a ajuns fotbalist profesionist și a avut o carieră impresionantă. […]
13:40
Un accident teribil a avut loc miercuri dimineața la intersecția Strada Gherghiței cu Șoseaua Colentina din sectorul 2 al Capitalei. Un bărbat a murit după ce a fost lovit în plin de un camion. Circulația tramvaielor 21 pe Șoseaua Colentina, pe ambele sensuri de circulație, a fost restricționată. Un accident mortal a avut loc în […]
13:30
Premierul slovac în război cu Politico. Publicația a scris că Robert Fico a plecat din SUA „traumatizat” de starea mentală a lui Donald Trump. Fico susține că totul e o minciună și acuză publicația # Gândul
Robert Fico a intrat în război cu POLITICO după ce aceștia au publicat un articol în care se menționează că premierul Slovaciei le-ar fi mărturisit colegilor săi din Uniunea Europeană că a rămas șocat de starea de spirit și de comportamentul președintelui Donald Trump în timpul întrevederii dintre cei doi de la Mar-a-Lago, din 17 […]
13:20
Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Bolojan că a prezentat date false despre deficit: „Guvernul vinde românilor o falsă stabilitate economică” # Gândul
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, susţine că „aşa-zisa reducere” a deficitului bugetar prezentată de Guvernul Bolojan este „o minciună contabilă” şi că, în realitate, ”statul trăieşte pe datorie, ascunde plăţi, manipulează fondurile europene şi împinge România spre stagnare economică şi colaps bugetar, în timp ce cheltuielile cresc mai repede decât veniturile”. „Guvernul Bolojan se laudă […]
