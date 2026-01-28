Lideră a „femeilor liberale”, prinsă în flagrant de DNA. O avocată apropiată de fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, cerea sute de mii de euro pentru presupuse intervenții în Justiție, la procurorul șef DNA și în Guvern. Avocata ar fi susținut că rezolvă dosare și prin intermediul unor persoane din cadrul Administrației Prezidențiale
Aceasta ar putea fi cea mai nesănătoasă cafea din România. Este consumată zilnic de foarte mulți oameni # Gândul
Cafeaua instant 3-în-1, opțiunea ieftin, rapid și bun, este considerată una din cele mai nefericite opțiuni. Se prepară rapid, nu necesită aparate speciale și promite gust, energie și „cremozitate”, totul într-un singur plic. Totuși, dincolo de ambalajul atrăgător, această cafea este considerată de mulți specialiști una dintre cele mai nesănătoase opțiuni de cafea disponibile pe […]
Lideră a „femeilor liberale”, prinsă în flagrant de DNA. O avocată apropiată de fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, cerea sute de mii de euro pentru presupuse intervenții în Justiție, la procurorul șef DNA și în Guvern. Avocata ar fi susținut că rezolvă dosare și prin intermediul unor persoane din cadrul Administrației Prezidențiale # Gândul
Procurorii DNA au prins-o astăzi în flagrant pe o avocată, membră PNL, denumită de presa apropiată partidului- „lidera femeilor PNL” – care ar fi promis, în schimbul unor sume de bani, intervenții în Justiție, la procurorul șef DNA și în Guvern. În aceeași acțiune în flagrant procurorii au prins și un personaj care se recomanda […]
Bella Santiago, despre cât de greu îi este cu soțul plecat la ”Survivor”. ”Nu eram obișnuită, dar acum trebuie să fac și asta” # Gândul
Cântăreața Bella Santiago, în vârstă de 36 de ani, a explicat cât de greu îi este să fie singură acasă, în condițiile în care soțul ei este plecat la show-ul ”Survivor”. Bella Santiago formează un cuplu cu Nicolae Ionuț Grigore. Vedeta are o fiică, Kescielle, dintr-o relație anterioară. Artista a reușit să o aducă […]
Descoperirea uluitoare a unui fetițe de nouă ani. Ce a găsit în timp ce se plimba pe malul mării # Gândul
O fetiță de doar nouă ani făcut o descoperire uluitoare. Copila se plimba cu familia pe o plajă din Țara Galilor, timp în care a găsit o piatră cu aspect neobișnuit, care s-a dovedit a fi chiar un meteorit vechi de 4,5 miliarde de ani. Obiectul ar fi mai vechi decât oceanele, dinozaurii sau chiar […]
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a găzduit un dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și Victor Ponta pe tema disensiunilor din coaliție, și mai ales a politicii controversate a premierului. Politicianul și-a exprimat convingerea că, deși oficial este liberal, ba chiar președintele PNL, Ilie Bolojan are o atitudine tipică […]
Care sunt schimbările dramatice pe piața muncii aduse de AI. Ce meserii sunt în prag de dispariție # Gândul
Inteligența artificială schimbă fundamental regulile pe piața muncii. Multe job-uri dispar, altele apar. Productivitatea muncii crește exponențial, dar unele meserii devin istorie. Un raport al Fondului Monetar Internațional arată că aproape jumătate dintre locurile de muncă sunt deja afectate de AI, fie prin automatizarea sarcinilor, fie prin schimbarea modului de lucru. Iar angajaţii care nu […]
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I) # Gândul
Mihai Morar, realizator radio și TV, vedetă a Radio Zu, realizator de podcasturi, prezentator de evenimente, autor de cărți, antreprenor în HORECA, s-a supărat foarte tare pe articolele publicate de Gândul despre relațiile foarte solide pe care le are cu premierul Bolojan și despre beneficiile din bani publici. Ca urmare a acestei supărări, domnul Morar […]
INML a găsit droguri în sângele șoferului care a provocat accidentul din Timiș. În mașina suporterilor se aflau și energizante și sticle de alcool # Gândul
Potrivit anchetatorilor ar fi fost găsite substanțe interzise la locul accidentului din județul Timiș soldat cu șapte morți și trei răniți, relatează News.ro, potrivit unor surse din cadrul anchetei. Pasagerii microbuzului spulberat de tir pe șoseaua dintre Lugoj și Caransebeș erau suporteri ai echipei PAOK Salonic care se îndreptau spre Franța, pentru meciul dintre echipa […]
Melania Trump, prezență spectaculoasă pe Wall Street. Prima Doamnă a sunat clopotul la Bursa de Valori din New York pentru a-și promova documentarul # Gândul
Melania Trump, a deschis astăzi Bursa de la New York pentru a marca lansarea viitorului său documentar autobiografic, intitulat simplu „Melania”. Prima Doamnă a Americii a fost primită de președintel Bursei , Lynn Martin, care i-a oferit o medalie și o placă comemorativă gravata pentru a celebra lansarea filmului. Evenimentul de la bursa americană face […]
Rușii îl invită pe Zelenski la Moscova pentru o întâlnire cu Putin. Ideea ar fi fost sugerată de Trump # Gândul
Kremlinul s-a arătat dispus miercuri să organizeze o întrevedere între președinții Rusiei, Vladimir Putin, și Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu condiția ca aceasta să aibă loc la Moscova. Anunțul a fost făcut de consilierul prezidențial rus pentru politică externă, Iuri Ușakov. „În același timp, îi garantăm (lui Zelenski) securitatea și condițiile necesare”, a spus Iuri Ușakov, […]
Ellie Whitby a pornit în explorarea unei insule din nord-vestul Scoției, renumită pentru trecutul său tulburător și unde accesul era strict interzis. O creatoare de conținut și-a luat inima în dinți și a explorat o insulă scoțiană îndepărtată, care fusese ștearsă de pe hărți, însă ce a descoperit a fost terifiant. Ellie și o însoțitoare […]
Pe Elias Charalambous l-au lăsat nervii! Întrebat despre Gigi Becali, cipriotul a răbufnit: „Papagalii vorbesc. Mie nu îmi pasă” # Gândul
Scenariul unei demiteri pentru Elias Charalambous de la FCSB este foarte probabil, deși Gigi Becali încearcă să-l ferească pe cipriot de critici. Imediat ce patronul l-a cauționat pentru rezultate antrenorul campioanei a ieșit la atac. Elias Charalambous i-a făcut „papagali” pe cei care-l contestă: foști fotbaliști, jurnaliști și iubitori ai fotbalului. Pe Elias Charalambous l-au […]
Drumul Câmpina- Cornu s-a prăbușit în noaptea de marți spre miercuri, 27-28 ianuarie. Autoritățile au anunțat că, din cauza restricțiilor de trafic, se impune devierea pe perioadă nedeterminată a mai multor trasee de transport în comun. Consiliul Județean Prahova a emis un comunicat oficial cu privire la această situație, iar, potrivit acestuia, cu o seară în […]
Știrea care te omoară. Un şofer român de TIR a citit în presă că a murit într-un accident: „Sunt viu, îmi pare rău” # Gândul
Un român, şofer de TIR angajat al unei firme din Italia, a aflat din presă că ar fi murit într-un tragic accident produs în Germania. Bărbatul şi-a liniştit imediat rudele şi prietenii. Săptămâna trecută, doi şoferi de la firma unde lucra şi românul au murit în urma unui accident produs pe A44 din Germania. Potrivit […]
Valentin Sanfira se pricepe la gătit, dar are grijă să fie în formă. ”Să îmi fie ușor pe scenă, să pot să joc, să pot să cânt” # Gândul
Interpretul de muzică populară Valentin Sanfira a dezvăluit că se pricepe la gătit, însă a mărturisit că are mare grijă să fie într-o formă fizică foarte bună. În luna octombrie a anului 2020, interpretul de muzică populară Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au căsătorit. Cei doi au participat împreună și la emisiunea ”Te cunosc […]
Un tren ca în Europa, pe ruta Constanța–București, i-a uluit pe călătorii români. Interiorul impecabil și dotările tehnice i-a surprins pe mulți, iar experiențele împărtășite pe Facebook arată că nivelul confortului câștigă tot mai mulți adepți. Din păcate, la capitolul întârzieri lucurile stau la fel, publică Playtech. Pe grupul de Facebook ”Constanța Angajări”, un utilizator a […]
O șoferiță vrea să dea în judecată Meta, Turo, YouTube și Reddit. A intrat cu mașina închiriată într-un șanț pentru că stătea pe telefon # Gândul
Imaginile de pe camera de bord au surprins momentul în care șoferița trimitea un text în timp ce conducea în Washington și a intrat cu mașina închiriată de la Turo într-un șanț. Dă în judecată mai multe companii pentru că a intrat cu mașina în șanț În înregistrare ea este surprinsă cum stă pe telefon […]
Ponta dezvăluie mecanismul din spatele Mercosur: Cineva de la Bruxelles, de la cabinetul Ursulei von der Leyen, a sunat la Țoiu și Țoiu a sunat la Cotroceni # Gândul
Invitatul lui Ionuț Cristache în cadrul emisiunii Ai Aflat! de miercuri, Victor Ponta, a oferit detalii explozive despre cum au ajuns miniștrii USR să semneze acordul care va afecta interesele fermierilor români. Astfel, fostul premier arată că Oana Țoiu a fost sunată direct de la cabinetul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. În primul […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 29 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: George Simion # Gândul
Invitatul emisiunii este George Simion. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Ce explicații a dat: „Nu îmi permite timpul” # Gândul
Elena Lasconi a renunțat la funcția de președinte al USR Câmpulung, motivând că nu mai dispune de timpul necesar pentru a conduce filiala în paralel cu activitatea de la Primărie. „Nu am timp să mă ocup de chestia asta, stau câte 12 ore la primărie. Nu am viceprimar, nu am city manager. Nu am avut […]
Amenințarea Groenlandei este „un semnal de alarmă strategic pentru întreaga Europă”, susține Macron. „Susținem consolidarea apărării în Arctica“ # Gândul
Situația din Groenlanda „este un apel la trezire strategică pentru întreaga Europă”, a declarat, miercuri, președintele francez Emmanuel Macron. Acesta a făcut afirmația în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Élysée, alături de prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, și de prim-ministrul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, relatează Le Parisen. Această „trezire” trebuie să se concentreze „pe […]
După discuțiile cu Friedrich Merz, Bolojan anunță o cooperare mai strânsă cu Germania pe securitate, apărare aeriană și sprijin pentru Ucraina # Gândul
După discuțiile de la Berlin alături de cancelarul german Friedrich Merz, premierul Ilie Bolojan pune accent pe faptul că Germania rămâne principalul partener economic al României și unul dintre cei mai importanți investitori. De asemenea, cei doi au discutat și despre memorandumul de securitate pe care îl vor semna miniștrii Apărării. „Memorandumul pe care astăzi îl […]
Schimbare la vârful BNR după 25 de ani. Cine este Mugur Tolici, cel care va avea imprimată semnătura pe fiecare bancnotă din România # Gândul
Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, a anunțat pe pagina sa de Facebook, că, înceând de la 1 februarie 2026, Mugur Tolici va prelua funcția de director al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie (DETC) din cadrul Băncii Naționale a României. Ion Nițu îi va ceda lui Mugor Tolici funcția […]
Europarlamentarul Victor Negrescu amenință cu dezastrul în cazul unui guvern minoritar Bolojan. „Riscă să afecteze credibilitatea României și să crească inclusiv dobânzile cu care România se împrumută” # Gândul
Ilie Bolojan a declarat că nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, fără PSD. Deși premierul a recunoscut că „este de dorit să avem o stabilitate politică”, europarlamentarul Victor Negrescu avertizează: „soluția unui guvern minoritar poate fi riscantă pentru România”. ”Într-o situație de criză politică, am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud că în perioada […]
Cum a început relația dintre Magdalena Chihaia și Dinu Maxer. ”În gândul meu era că nu îl voi suna niciodată” # Gândul
Magdalena Chihaia a povestit cum a început relația sa cu Dinu Maxer, cel care acum îi este soț. ”În gândul meu era că nu îl voi suna niciodată” , și-a amintit aceasta. Deea Maxer a fost căsătorită foarte mulți ani cu muzicianul Dinu Maxer. Cuplul are doi copii, un băiat și o fetiță, Andreas și […]
Un șofer în vârstă de 40 de ani din Belluno, provincia cu același nume din Italia, spune că a primit cinci amenzi în doar șapte minute, după ce a depășit limita de 70 km/h pe un segment de 9 kilometri al șoselei 53 Postumia, în zona Padovei. Potrivit relatării sale, sancțiunile l-au costat în total […]
Ar fi fost găsite substanțe interzise la locul accidentului din Timiș. Accidentul, soldat cu șapte morți și trei răniți, suporteri ai echipei PAOK # Gândul
Potrivit anchetatorilor ar fi fost găsite substanțe interzise la locul accidentului din județul Timiș soldat cu șapte morți și trei răniți, relatează News.ro, potrivit unor surse din cadrul anchetei. Pasagerii microbuzului spulberat de tir pe șoseaua dintre Lugoj și Caransebeș erau suporteri ai echipei PAOK Salonic care se îndreptau spre Franța, pentru meciul dintre echipa […]
„Au revoir” pentru Teams și Zoom. După WhatsApp și Telegram, Franța obligă funcționarii publici să renunțe la platformele americane de videoconferință # Gândul
Franța va interzice funcționarilor din administrația publică să utilizeze aplicațiile și platformele americane, inclusiv Google Meet, Zoom sau Teams, a declarat un oficial francez pentru publicația POLITICO. Această decizie a Franței face parte dintr-un efort mai larg de a muta activitățile guvernamentale pe o platformă internă și vine pe fondul unei sensibilități crescânde în Europa […]
Cristina Demetrescu a prezentat previziunile săptămânale pentru horoscop, acoperind perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV. Află ce influențe astrale afectează fiecare zodie. Dacă vedeți pe cineva din anturajul vostru că se comportă ciudat, înseamnă că nu-i priesc planetele. Sunt foarte multe modificări, schimbări, aceleași multe […]
Detaliul tehnic care ar fi provocat teribilul accident al suporterilor PAOK Salonic. Sistemul Lane Assist ar fi blocat volanul microbuzului # Gândul
Unul dintre supraviețuitorii accidentului rutier în care au fost implicați fani ai PAOK a relatat medicilor că, imediat după depășire, direcția autovehiculului ar fi devenit imposibil de controlat din cauza intervenției sistem de asistență Lane Assist, relatează publicația ertnews.gr. Un detaliu tehnic ar putea schimba direcția anchetei în cazul accidentului rutier mortal în care au fost implicați suporteri […]
Băsescu își primește banii restanți de la Cotroceni. Câți bani trebuie să încaseze fostul președinte. Suma depășește 100.000 de euro # Gândul
Curtea de Apel București a admis, miercuri, cererea formulată de fostul președinte Traian Băsescu împotriva Administrației Prezidențiale, prin care a obligat instituția să-i plătească retroactiv îndemnizația de fost șef al statului. Plata acesteia fusese suspendată în anul 2022. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Instanța […]
Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, fostul premier Victor Ponta a purtat un dialog cu jurnalistul Ionuț Cristache pe tema absenței intolerabile a României de la Forumul mondial de la dvs., locul unde se dă ora exactă în materie de politică mondială. Invitatul jurnalistului Gândul a comentat ironic faptul că la Davos […]
Elena Lasconi a renunțat la funcția de președinte al USR Câmpulung, motivând că nu mai dispune de timpul necesar pentru a conduce filiala în paralel cu activitatea de la Primărie. „Nu am timp să mă ocup de chestia asta, stau câte 12 ore la primărie. Nu am viceprimar, nu am city manager. Nu am avut […]
După percheziții, Cristian Andrei a fost adus la Institutul de Relații Umane din București. Medicul urmează să fie audiat la Secția 1 de Poliție # Gândul
Miercuri dimineața, au fost făcute percheziții la domiciliul medicului Cristian Andrei, cercetat pentru agresiune sexuală și exercitarea fără drept a profesiei. După percheziții, Cristian Andrei a fost adus la Institutul de Relații Umane din București, urmând să meargă la Secția 1 de Poliție, acolo unde va fi audiat. Medicul Cristian Andrei urmează să fie audiat […]
Municipiul Zalău a decis desființarea Cantinei de Ajutor Social, unitate care servea lunar masa caldă pentru peste 100 de persoane aflate în dificultate. Administrația locală a motivat măsura prin necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare. Cantina a funcționat în cadrul Direcției de Asistență Socială (DAS) din anul 2002 până în 2025 și avea un număr de 11 […]
Om de afaceri din Craiova, fiu de notar, arestat preventiv într-un dosar de evaziune fiscală de peste 15 milioane de lei # Gândul
Omul de afaceri din Craiova, Cătălin Găgeatu, fiul unui notar public, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, alături de mama sa, Viorica Găgeatu, într-un dosar penal de evaziune fiscală care vizează activitatea firmelor din grupul NPG. Decizia a fost luată marți de Curtea de Apel Craiova. Inițial, procurorii au dispus reținerea pentru 24 […]
Ponta susține că Maia Sandu trebuia adusă să candideze în România anul trecut. “Le-a stricat Trump planurile” # Gândul
Fostul premier PSD, Victor Ponta, spune că Maia Sandu trebuia adusă să candideze la alegerile prezidențiale din România de anul trecut. Invitat în ediția de miercuri a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ponta a sugerat că acest plan a fost stricat de către actualul președinte al României, Nicușor Dan. „Toate drumurile duc la Chișinău. […]
Ponta înfierează ținuta în blugi a lui Radu Miruță la Berlin. ”Nu mă surprinde, dar faptul că noi suntem fraierii Europei…” # Gândul
Invitatul ediției de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta, a comentat pe tema ținutei inadecvate a ministrului Apărării, Radu Miruță, plecat în delegaţie oficială la Berlin, alături de premierul Ilie Bolojan și alți demnitari. Ministrul a venit la întâlnirea cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei într-un sacou lejer […]
Cătălina, soția lui Nick de la trupa N&D, a dezvăluit că a existat o perioadă când a vrut să se separe de artist. ”Ne certam toată ziua”, a spus aceasta. Nick, pe numele său real, Nicolae Marin, a făcut parte din trupa N&D în urmă cu ani, unde a cântat alături de Delia. În plan […]
Europarlamentarul Victor Negrescu demontează scenariul lui Ilie Bolojan: Soluția unui guvern minoritar poate fi riscantă pentru România /Orice fel de instabilitate riscă să afecteze credibilitatea țării # Gândul
Ilie Bolojan a declarat că nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, fără PSD. Deși premierul a recunoscut că „este de dorit să avem o stabilitate politică”, europarlamentarul Victor Negrescu avertizează: „soluția unui guvern minoritar poate fi riscantă pentru România”. ”Într-o situație de criză politică, am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud că în perioada […]
Blugii lui Miruță i-au revoltat și pe stiliști. Adina Buzatu acuză: „lipsă de respect, neglijență, nu se reprezintă pe sine, ci o țară întreagă” # Gândul
În ultima vreme, pe unde apare ministrul Apărării, Radu Miruţă, se face repede remarcat. Plecat în delegaţie oficială la Berlin, alături de premierul Ilie Bolojan şi de şeful Cancelariei Primului Ministru, Mihai Jurca, şeful de la Apărare, Radu Miruţă, a dus cu sine, la întâlnirea oficială, noul brand de ţară al României. Este vorba despre […]
Sarah Mullally a devenit al 106-lea Arhiepiscop de Canterbury și prima femeie din lume care conduce o Biserică # Gândul
Sarah Mullally a intrat în istorie ca prima femeie Arhiepiscop de Canterbury și devine astfel liderul spiritual al celor 85 de milioane de anglicani din întreaga lume. Numirea acesteia în funcția de Arhiepiscop a fost anunțată încă din octombrie anul trecut, iar pe 28 ianuarie a fost confirmată oficial în cadrul unei ceremonii la Catedrala […]
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a dat informații de culise despre actualul ministru al Apărării, Radu Miruță. Astfel, arată fostul premier, useristul este exemplul tipic de politruc numit în funcție pe linie de partid. Ne-am întors la anii 48 cînd PCR găsea câte un om din producție, un […]
Un suporter grec a agresat un jurnalist de față cu prefectul județului Timiș, care nu a intervenit. Un echipaj de poliție a acționat # Gândul
Miercuri dimineața, au avut loc momente tensionate în fața Spitalului Județean Timișoara, acolo unde ambasadorul Republicii Elene și prefectul din Timiș se aflau pentru a se interesa de starea de sănătate a suporterilor răniți în urma accidentului cumplit care a avut loc în Timiș marți, relatează Opinia Timișoarei. În urma tragediei de marți, și-au pierdut […]
Kaja Kallas, șefa diplomației UE: Europa nu mai este centrul de gravitație al Washingtonului. Alianța Nord-Atlantică trebuie să devină „mai europeană” # Gândul
Alianța Nord-Atlantică trebuie să devină „mai europeană”, a declarat miercuri șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, într-o perioadă când președintele american Donald Trump lasă să planeze dubiile asupra viitorului relației transatlantice, relatează Reuters. „Într-un moment când Statele Unite privesc dincolo de Europa, NATO trebuie să devină mai europeană pentru a-și menține forța. Și pentru asta […]
Trump și-a atârnat fotografia cu Putin, de la întâlnirea din Alaska, la loc de cinste, în Casa Albă. Deasupra celei cu nepoata de 6 ani # Gândul
După aleea celebrităților prezidențiale, Donald Trump surprinde cu o nouă galerie controversată la Casa Albă. O fotografie a președintelui american, alături de omologul său rus, Vladimir Putin, a fost expusă într-un loc de cinste din interiorul reședinței prezidențiale. Imaginea îi înfățișează pe Trump și Putin, la summitul din Alaska, din luna august, în cadrul căruia […]
Declarată moartă pentru 60 de secunde, după ce a născut, o mamă povestește experiența simțită: „Stiam că nu-mi voi mai vedea copiii” # Gândul
Declarații incredibile făcute de o femeie din Statele Unite ale Americii, mamă a doi copii, care a povestit ce a simțit atunci când, după o naștere, a fost declarată moartă pentru 60 de secunde. S-a întâmplat la venirea pe lume a celui de-al doilea copil al ei. Din cauza unor complicații grave postnatale, inima i […]
După premierul Canadei, Keir Starmer merge la Beijing pentru a încheia un parteneriat pragmatic cu chinezii. Prim-ministrul caută un „reset” economic # Gândul
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a ajuns miercuri la Beijing, fiind prima vizită a unui lider britanic în China în ultimii opt ani. Starmer are pe agenda „resetarea” relațiilor bilaterale și trecerea de la o perioadă de tensiuni la un parteneriat pragmatic și constant, scrie Reuters. Principalul obiectiv al Londrei în contextul acestei vizite oficiale […]
Cât ai putea plăti la factura la gaze de la 1 aprilie 2026, dacă va fi eliminată plafonarea de 0,31 lei/kWh # Gândul
În condițiile în care plafonarea de 0,31 lei/kWh este eliminată, atunci există șanse foarte mari să se înregistreze creșteri considerabile pentru consumatorii casnici. Majorarea ar putea fi de până la 32%, dacă plafonarea este eliminată de la 1 aprilie 2026, rezultând facturi mai mari la gaze. Asociația Energia Inteligentă (AEI) a explicat ce ar putea […]
