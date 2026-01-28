Viitorul SRL-ului românesc: Cum putem înființa firme europene online

13:20

Tehnologia AI crește riscurile de fraudă online în România. Studiul Visa arată că românii care nu pot distinge între conținutul fals și cel real sunt de cinci ori mai expuși fraudelor. Conștientizarea riscurilor și educația digitală sunt esențiale pentru a proteja utilizatorii de escrocherii. Românii care nu disting conținutul fals creat cu AI sunt de …