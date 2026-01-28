Miniștrii PSD convocați de Grindeanu după propunerea lui Bolojan pentru guvern minoritar
MainNews.ro, 28 ianuarie 2026 13:50
Miniștrii PSD, convocați de Sorin Grindeanu pentru a discuta bugetul 2026, în contextul declarațiilor premierului Bolojan despre posibilitatea unui guvern minoritar. Discuțiile se concentrează pe alocațiile pentru copiii cu dizabilități și pe propunerile de buget, în timp ce tensiunile între PNL și PSD cresc. Sorin Grindeanu convoacă miniștrii PSD pentru discuții pe tema bugetului 2026 … Articolul Miniștrii PSD convocați de Grindeanu după propunerea lui Bolojan pentru guvern minoritar apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 10 minute
14:20
Cetățenii din UE, inclusiv românii, pot înregistra online firme europene în 48 de ore, anunță Dragoș Pîslaru. Noua inițiativă EU Inc. va permite antreprenorilor să creeze societăți cu capital social de la 1 euro în oricare dintre cele 27 de țări UE, generând optimism în mediul de afaceri. Cetățenii UE pot înregistra firme europene online … Articolul Viitorul SRL-ului românesc: Cum putem înființa firme europene online apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
14:10
Ofițeri ai ICE au încercat să pătrundă în consulatul Ecuadorului din Minneapolis, dar au fost opriți de personalul consulatului. Ministerul de Externe al Ecuadorului a transmis o notă de protest ambasadei SUA. Incidentul ridică întrebări legate de drepturile diplomatice și protecția cetățenilor ecuadorieni. Ofițeri ICE au încercat să pătrundă în consulatul ecuadorian din Minneapolis, dar … Articolul ICE a încercat să pătrundă în consulatul Ecuadorului din Minneapolis apare prima dată în Main News.
Acum o oră
13:50
Miniștrii PSD convocați de Grindeanu după propunerea lui Bolojan pentru guvern minoritar # MainNews.ro
Miniștrii PSD, convocați de Sorin Grindeanu pentru a discuta bugetul 2026, în contextul declarațiilor premierului Bolojan despre posibilitatea unui guvern minoritar. Discuțiile se concentrează pe alocațiile pentru copiii cu dizabilități și pe propunerile de buget, în timp ce tensiunile între PNL și PSD cresc. Sorin Grindeanu convoacă miniștrii PSD pentru discuții pe tema bugetului 2026 … Articolul Miniștrii PSD convocați de Grindeanu după propunerea lui Bolojan pentru guvern minoritar apare prima dată în Main News.
13:40
Poli Timișoara își exprimă solidaritatea după accidentul rutier tragic în care șapte suporteri ai PAOK Salonic și-au pierdut viața. Clubul va acoperi cheltuielile de cazare și masă pentru familiile afectaților și le dorește celor trei răniți însănătoșire grabnică. Detalii pe site-ul oficial. Clubul Poli Timișoara și-a exprimat compasiunea pentru fanii PAOK Salonic afectați de accidentul … Articolul Timișorenii sprijină suporterii greci de la PAOK Salonic după accidentul rutier apare prima dată în Main News.
13:40
Fostul senator Joël Guerriau a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru drogarea deputatei Sandrine Josso cu ecstasy, având intenții agresive. Instanța din Paris subliniază importanța luptei împotriva „supunerii chimice”. Cazul marchează o etapă crucială în reformele legale privind violul în Franța. Fostul senator Joël Guerriau a fost condamnat la 4 ani de închisoare … Articolul Fost senator condamnat pentru drogarea unei deputate în Franța apare prima dată în Main News.
13:30
Șapte funcționari vamali de la punctele Leușeni–Albița și Oancea–Cahul au fost reținuți pentru corupție, acuzându-se că cereau mită de până la 1.000 de euro pentru a evita controalele vamale. CNA desfășoară investigații penale, documentând mai multe cazuri de mită, iar Serviciul Vamal inițiază o anchetă internă. Șapte vameși de la Leușeni–Albița și Oancea–Cahul reținuți pentru … Articolul Corupție la frontiere: Vameși suspectați că cereau mită de până la 1.000 euro apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
13:20
Tehnologia AI crește riscurile de fraudă online în România. Studiul Visa arată că românii care nu pot distinge între conținutul fals și cel real sunt de cinci ori mai expuși fraudelor. Conștientizarea riscurilor și educația digitală sunt esențiale pentru a proteja utilizatorii de escrocherii. Românii care nu disting conținutul fals creat cu AI sunt de … Articolul Românii și fraudele online: Cum să distingi realitatea de AI apare prima dată în Main News.
13:10
Un tren cu peste 200 de civili a fost atacat de drone rusești în regiunea Harkov, Ucraina, provocând cel puțin cinci morți. Președintele Zelenski a catalogat incidentul drept terorism. Operațiunile de salvare s-au încheiat, iar pasagerii răniți sunt în stare stabilă. Ancheta este în curs de desfășurare. Un tren cu peste 200 de pasageri a … Articolul Tren cu 200 de civili atacat de drone rusești în Ucraina: 5 morți confirmati apare prima dată în Main News.
12:50
Adrian Câciu, lider PSD, avertizează că premierul Ilie Bolojan trebuie să înțeleagă natura unei coaliții și să nu ignore voința cetățenilor. În cazul unui dialog eșuat, Câciu sugerează că Bolojan va confrunta “forța reală” a PSD, subliniind importanța colaborării în guvernare și riscurile unui guvern minoritar. Adrian Câciu îi reproșează premierului Ilie Bolojan că nu … Articolul Să evităm momentul în care forța noastră reală devine vizibilă apare prima dată în Main News.
12:40
Unul dintre supraviețuitorii accidentului din Timiș a dezvăluit că o eroare tehnică a microbuzului a dus la tragedie. Volanul s-a blocat din cauza sistemului de asistență la menținerea benzii, provocând impactul fatal cu un tir. În urma accidentului, 7 fani ai PAOK au murit, iar echipa va avea tribuna oaspeților închisă. Unul dintre supraviețuitorii accidentului … Articolul Accident Timiș: Detalii de la un supraviețuitor despre cauză apare prima dată în Main News.
12:40
Un supraviețuitor al accidentului din Timiș, soldat cu 7 morți, a declarat că activarea sistemului de asistență a blocat volanul microbuzului în timpul unei depășiri. Accidentul a implicat cetățeni greci, suporteri ai echipei PAOK Salonic, care se îndreptau spre un meci în Europa League. Starea supraviețuitorilor este stabilă. Un supraviețuitor al accidentului din Timiș a … Articolul Supraviețuitorul din accidentul cu 7 morți din Timiș dezvăluie detalii esențiale apare prima dată în Main News.
12:30
Oglinzile AI transformă modul în care persoanele nevăzătoare percep propria imagine, oferind descrieri detaliate ale aspectului fizic. Aceste aplicații pot fi eliberatoare, dar pot induce anxietate și comparații rigide cu standardele de frumusețe. Impactul emoțional și riscurile sunt încă studiate. Aplicații de inteligență artificială permit persoanelor nevăzătoare să își încarce fotografii și să primească descrieri … Articolul Oglinzile AI: Transformarea percepției de sine pentru persoanele nevăzătoare apare prima dată în Main News.
12:30
Un bărbat din Covasna este anchetat pentru pornografie infantilă, după ce polițiștii au descoperit peste 3.000 de fotografii în telefoanele sale. Acestea reprezentau copii în ipostaze sexuale, iar unele victime erau de vârste foarte mici. Anchetatorii au demarat acțiuni pentru a combate această infracțiune gravă. Un bărbat de 38 de ani din Covasna este anchetat … Articolul Un covăsnean, anchetat pentru pornografie infantilă după descoperirea de imagini apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
12:20
FinRadar a lansat un comparator de pensii private pentru a evalua randamentul real al fondurilor, ajustat cu rata inflației. Aceasta evidențiază performanțele fondurilor, care au fost puternic influențate de inflație. Fondurile cu risc ridicat au demonstrat o protecție mai bună a economiilor, având randamente reale pozitive. FinRadar a lansat un comparator al pensiilor private, evidențiind … Articolul Randamentul pensiilor private: performanța reală dezvăluită de o companie apare prima dată în Main News.
12:10
Vicepremierul statului Maharashtra din India, Ajit Pawar, a murit într-un accident aviatic tragic, alături de alte patru persoane. Avionul său charter s-a prăbușit în timp ce se îndrepta spre Baramati pentru o campanie electorală. Niciunul dintre pasageri nu a supraviețuit, conform autorităților aviatice. Ajit Pawar, vicepremierul statului Maharashtra din India, a decedat într-un accident aviatic … Articolul Vicepremierul celui mai bogat stat din India a decedat în accident aviatic apare prima dată în Main News.
11:50
Bugetul Primăriei București va fi discutat astăzi la Guvern, unde primarul Ciprian Ciucu subliniază criza financiară, afirmând că nu sunt suficiente fonduri pentru funcționare. În ciuda alocării de 317 milioane de lei, după cheltuieli, primăria a rămas cu doar 20 milioane. Nicușor Dan solicita reforme urgente pentru buget. Ciprian Ciucu și primarii de sectoare discută … Articolul Bugetul Primăriei București, discutat la Guvern după declarațiile lui Ciucu apare prima dată în Main News.
11:40
Trupele speciale ale Poliției Române au efectuat percheziții la medicul Cristian Andrei, acuzat de abuzuri sexuale și viol. Intervenția a inclus tragerea cu pistolul pentru a speria câinii agresivi. Andrei, fără atestat de psiholog, este cercetat pentru activități ilegale desfășurate pe parcursul a 20 de ani. Doctorul Cristian Andrei, acuzat de abuzuri sexuale de mai … Articolul Trupele speciale au tras cu pistolul în curtea doctorului Cristian Andrei | VIDEO apare prima dată în Main News.
11:30
Atacul cu drone rusești asupra unui tren de pasageri din Harkov a ucis cinci persoane și a rănit zeci. Președintele Zelenski a condamnat acțiunea ca un act de terorism, subliniind că nu există scopuri militare în atacuri asupra civili. Incidentul intensifică presiunea asupra Moscovei pentru a opri conflictul. Atac cu drone rusești asupra unui tren … Articolul Acte de terorism: definiție și impact asupra societății moderne apare prima dată în Main News.
11:30
Astronomii descoperă obiecte cosmice rare cu ajutorul inteligenței artificiale. Prin analiza rapidă a imaginilor Telescopului Spațial Hubble, un sistem AI a identificat aproape 1.400 de anomalii, dintre care 800 erau documentate pentru prima dată. Aceste descoperiri transformă explorarea Universului și pregătesc terenul pentru analize viitoare. Astronomii au descoperit sute de obiecte cosmice rare cu ajutorul … Articolul Inteligența artificială: instrument pentru astronauți în descoperirea obiectelor rare apare prima dată în Main News.
11:30
Percheziții au avut loc la locuința psihoterapeutului Cristian Andrei, acuzat de agresiune sexuală, viol și exercitarea ilegală a profesiei. Între 2019 și 2024, acesta ar fi profitat de vulnerabilitatea clientelor sale. Ancheta se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1. Poliția a efectuat percheziții la domiciliul și cabinetul psihoterapeutului Cristian Andrei, acuzat … Articolul Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei, acuzat de abuzuri asupra clientelei apare prima dată în Main News.
11:30
Juniorul Matei Todoran, ultimul român rămas la Australian Open, a fost eliminat din competiție după o înfrângere în optimile de finală în fața asiaticului Kai Thompson. Meciul s-a încheiat cu 7-6 (11), 6-3, iar Matei a ratat șanse importante în primul set, cedând într-un duel echilibrat și intens. Matei Todoran, ultimul român la Australian Open … Articolul Matei Todoran eliminat de un jucător asiatic în Australian Open apare prima dată în Main News.
11:20
Acțiunile Hidroelectrica au atins un maxim istoric de 138,4 lei, consolidând capitalizarea companiei la 62,3 miliarde de lei. Creșterea reflectă încrederea investitorilor în strategia de dezvoltare și proiecțiile favorabile. Hidroelectrica, lider în producția de energie, continuă să atragă atenția pe piața de capital. Acțiunile Hidroelectrica au atins un maxim istoric de 138,4 lei, cel mai … Articolul Hidroelectrica atinge record pe bursă: acțiuni la cel mai înalt nivel de la listare apare prima dată în Main News.
11:10
Astronomii australieni au descoperit exoplaneta HD 137010 b, similară Pământului, aflată la 150 de ani-lumină distanță. Aceasta orbitează o stea asemănătoare Soarelui și are potențial de locuibilitate. Studiul subliniază necesitatea de confirmare și explorări ulterioare pentru a evalua condițiile de viață. O planetă similară Pământului, denumită HD 137010 b, a fost descoperită la 150 de … Articolul Astronomii australieni descoperă o planetă similară Pământului, potențial locuibilă apare prima dată în Main News.
10:40
Percheziții la medicul psihoterapeut Cristian Andrei, acuzat de agresiune sexuală de către mai multe femei. Autoritățile desfășoară acțiuni în București, Ilfov și Dâmbovița, vizând abuzuri în timpul ședințelor de terapie. Descoperiri speră să aducă noi probe în acest caz grav. Rămâneți informați pentru detalii. Percheziții efectuate în București, Ilfov și Dâmbovița la medicul psihoterapeut Cristian … Articolul Percheziții la medicul Cristian Andrei, acuzat de agresiuni sexuale asupra clientelor apare prima dată în Main News.
10:40
Mihai Morar a stârnit polemici după ce o fotografie cu el, premierul Ilie Bolojan și primarul Florin Birta, la o cină în Oradea, a devenit virală. Morar a comentat pe blog despre întâlnirea privată, explicând relația sa cu Bolojan și respingând insinuările privind obținerea de avantaje. Într-o cină la restaurantul „Corsarul” din Oradea, Mihai Morar … Articolul Mihai Morar și premierul Bolojan: întâlnire controversată într-un separeu VIP apare prima dată în Main News.
10:30
Ciprian Damian, finul lui Adrian Porumboiu, este acuzat că a lăsat FC Vaslui cu datorii de 12 milioane de lei. Cu o sumă totală de 14,7 milioane de lei datorată la diverse instituții, Damian se confruntă cu acuzații grave și un conflict îndelungat cu nașul său, Porumboiu. Află mai multe despre acest scandal. Ciprian Damian, … Articolul Finul lui Porumboiu, implicat în scandal de milioane cu fostul arbitru apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
10:20
Dispariția a 7 milioane de sticle de băuturi spirtoase din piața fiscalizată în 2025 indică o migrare rapidă spre piața neagră, generând pierderi bugetare de 154 milioane lei. Majorările accizelor afectează consumul și veniturile statului, ridicând probleme serioase pentru sănătatea publică și mediul de afaceri legal. În 2025, piața fiscalizată a pierdut aproximativ 7 milioane … Articolul Milioane de sticle de spirtoase dispărute din piața fiscalizată apare prima dată în Main News.
10:20
Actualizarea din ianuarie 2026 afectează telefoanele Google Pixel, cauzând disfuncționalități majore la WiFi și Bluetooth. Utilizatorii raportează probleme cu funcțiile camerei și lanternei. Se recomandă evitarea instalării acestei actualizări până la soluționarea bug-urilor. Resetările nu garantează rezolvarea problemelor. Actualizarea din ianuarie 2026 afectează dispozitivele Google Pixel, provocând probleme de conectivitate WiFi și Bluetooth Unii utilizatori … Articolul Actualizare critică: WiFi și Bluetooth afectate pe telefoanele mobile apare prima dată în Main News.
10:00
Fosta primă-doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost condamnată la un an și opt luni de închisoare pentru luare de mită din partea oficialilor Bisericii Unite. Tribunalul a achitat-o însă de alte acuzații. Pedeapsa vine în contextul scandalurilor politice care au afectat fostul cuplu prezidențial. Fosta primă-doamnă a Coreei de Sud, Kim … Articolul Kim Keon Hee, fosta primă-doamnă a Coreei de Sud, condamnată pentru mită apare prima dată în Main News.
09:40
Premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită oficială în Germania, unde se va întâlni cu cancelarul federal Friedrich Merz. În cadrul vizitei, Bolojan va discuta cu oficiali germani și va marca Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului. România are o comunitate românească semnificativă în Germania, de aproximativ 910.000 de persoane. Premierul Ilie Bolojan se află … Articolul Bolojan și Merz se întâlnesc la Berlin pentru colaborări bilaterale apare prima dată în Main News.
09:30
Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la Australian Open după abandonul lui Lorenzo Musetti, care se afla în avantaj cu 6-4, 6-3, 1-3. Sârbul, de zece ori câștigător la Melbourne, a recunoscut că a avut noroc. În semifinale, Djokovic va înfrunta învingătorul din meciul Jannik Sinner – Ben Shelton. Lorenzo Musetti a abandonat în sferturile … Articolul Novak Djokovic avansează în semifinale după abandonul lui Musetti apare prima dată în Main News.
09:30
Atlassib, una dintre cele mai mari companii de transport persoane din România, se confruntă cu probleme financiare grave după 33 de ani de activitate. Clienții au raportat neeliberarea biletelor și neexpedierea coletelor, iar patronul Ilie Carabulea a confirmat pierderile, având incertitudini asupra viitorului firmei. Atlassib, companie românească de transport, se confruntă cu probleme financiare grave … Articolul Companie de transport românească, legătura cu diaspora, pe cale să se închidă apare prima dată în Main News.
09:20
Pensionarii vulnerabili din România vor beneficia, începând cu toamna anului 2026, de un ajutor financiar de 100 de lei lunar pentru plata facturilor la gaze. Această măsură, propusă de Partidul Social Democrat, vizează persoanele cu venituri sub 2.500 lei, având scopul de a sprijini în perioadele cu facturi mari. Pensionarii vulnerabili din România vor primi … Articolul Pensionarii români care primesc 100 de lei în plus pe lună la pensie apare prima dată în Main News.
09:20
Războiul din Ucraina a ajuns în a 1.434-a zi, cu un atac rusesc în apropiere de Kiev soldat cu două morți și patru răniți. În contextul tensiunilor, SUA condiționează garanțiile de securitate de cedarea regiunii Donbas, în timp ce Ucraina cere confirmarea acestor garanții înainte de orice concesii teritoriale. Războiul din Ucraina a ajuns la … Articolul Atac rusesc lângă Kiev: două victime în ziua 1.434 a războiului din Ucraina apare prima dată în Main News.
09:20
În lumea criptomonedelor, riscurile sunt mari. Descoperă capcanele comune în care poți cădea, cum ar fi giveaway-urile false, schemele Ponzi și phishing-ul. Află cele mai bune practici de securitate pentru a-ți proteja fondurile. Informează-te pentru a naviga în siguranță în universul crypto! Criptomonedele sunt ținte atractive pentru infractori datorită lichidității și dificultății de a anula … Articolul Furtișaguri în crypto: cum să-ți protejezi fondurile rapid și eficient apare prima dată în Main News.
09:00
Galeria de artă Galerie L din Paris, unde lucrează Elizaveta Krivonogih, fiica secretă a lui Vladimir Putin, a fost vandalizată. Inscripțiile cu mesajele anti-Putin au apărut pe fațada clădirii, atrăgând atenția asupra contextului politic actual. Descoperă detalii despre incident și despre legăturile sale controversate. Galeria de artă Galerie L din Paris a fost vandalizată cu … Articolul Vandalism la galeria de artă din Paris legată de fiica lui Putin apare prima dată în Main News.
08:40
Ilie Bolojan a ales angajarea răspunderii ca metodă preferată de adoptare a reformelor, ceea ce stârnește controverse juridice. Experți avertizează că această abordare subminează democrația și dezbaterea parlamentară, transformând procesul legislativ într-o simplă ratificare a deciziilor guvernului. Ilie Bolojan propune adoptarea reformelor prin asumarea răspunderii sau OUG, evitând dezbaterile parlamentare Metoda angajării răspunderii devine obișnuită, … Articolul Juriști avertizează: Ilie Bolojan confundă democrația cu interese personale apare prima dată în Main News.
08:30
Jose Mourinho a fost întrebat despre afirmațiile sale referitoare la Cristi Chivu înaintea meciului din Liga Campionilor împotriva fostei sale echipe, Real Madrid. Deși a evitat să confirme atacurile, Mourinho a subliniat respectul său pentru ambiifoști jucători. Declarațiile lui au stârnit controverse în rândul jurnaliștilor italieni. Jose Mourinho, antrenorul Benficăi, a fost întrebat despre comentariile … Articolul Mourinho neagă atacurile asupra lui Cristi Chivu: „Nu am spus asta” apare prima dată în Main News.
08:30
Franța va interzice platformele americane Microsoft Teams, Zoom și Google Meet pentru funcționarii publici, în favoarea soluției autohtone Visio, până în 2027. Măsura face parte din strategia de securitate a datelor și de reducere a dependenței tehnologice de SUA, promovând suveranitatea digitală în Europa. Funcționarii publici din Franța vor folosi exclusiv platforma națională Visio până … Articolul Franța alegere suverană: eliminarea Microsoft Teams și Zoom pentru securitate apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
08:20
WhatsApp va introduce reclame și un model de abonament, începând cu utilizatorii din Statele Unite. Utilizatorii vor putea opta pentru o variantă gratuită cu reclame sau un abonament pentru eliminarea acestora. Această schimbare reflectă tendința generală în serviciile online și urmărește rentabilizarea aplicației de către Meta. WhatsApp va introduce opțiunea de reclame sau abonament pentru … Articolul Reclame sau abonament: Cum va funcționa aplicația ta preferată? apare prima dată în Main News.
08:00
Donald Trump a confirmat că șefa Securității Interne, Kristi Noem, va rămâne în funcție, apreciind că își îndeplinește sarcinile cu succes. În contextul tulburărilor din Minneapolis și a criticilor aduse de opoziție, Trump a respins apelurile pentru demisia acesteia, deși s-au înregistrat demiteri importante în cadrul administrației sale. Donald Trump a declarat că șefa Departamentului … Articolul Trump susține șefa Securității Interne: „Face o treabă foarte bună” apare prima dată în Main News.
07:40
Premierul Ilie Bolojan a acuzat PSD de întârzierea reformelor și nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, subliniind că stabilitatea politică este esențială. El a avertizat că scandalurile interne afectează ratingul țării și că un guvern minoritar nu este o soluție dorită. Responsabilitatea partidelor politice este crucială. Premierul Ilie Bolojan acuză PSD de întârzierea reformelor Bolojan … Articolul Bolojan sugerează guvern minoritar; PSD întârzie reformele acuzate apare prima dată în Main News.
07:30
Alimente anti-îmbătrânire consumate de Georgina Rodriguez, partenera lui Cristiano Ronaldo # MainNews.ro
Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, își menține tinerețea și vitalitatea printr-o dietă echilibrată și exerciții regulate. Celebra pentru rutina sa, include pește bogat în Omega-3, legume proaspete și o alimentație sănătoasă, toate contribuind la un fizic impresionant și o piele strălucitoare. Georgina Rodriguez, în vârstă de 32 de ani, își menține fizicul prin yoga, … Articolul Alimente anti-îmbătrânire consumate de Georgina Rodriguez, partenera lui Cristiano Ronaldo apare prima dată în Main News.
07:30
Digi devine un paradis al locurilor de muncă în Spania, triplicându-și forța de muncă, în contrast cu concurența care își reduce personalul. Această abordare inovatoare sfidează piața și reguli tradiționale, oferind un adăpost sigur pentru angajați. Află mai multe despre acest fenomen pe Profit.ro. Digi își triplează forța de muncă în Spania Compania se abate … Articolul Digi: Paradisul locurilor de muncă pentru angajați în Spania apare prima dată în Main News.
07:00
Elon Musk este solicitat de Polonia să blocheze accesul Rusiei la serviciul Starlink, utilizat pentru atacuri asupra Ucrainei. Radoslaw Sikorski avertizează că profitul din crimele de război afectează imaginea CEO-ului. Utilizarea Starlink de către forțele ruse ridică îngrijorări serioase în contextul conflictului actual. Radoslaw Sikorski, șeful diplomației poloneze, îl atacă pe Elon Musk pentru accesul … Articolul Elon Musk, imaginea ta afectată de banii din crimele de război apare prima dată în Main News.
06:40
Guvernul minoritar avansat de Ilie Bolojan ridică semne de întrebare asupra stabilității politice din România. Criticile din partea PSD și analiștilor subliniază riscurile de instabilitate financiară și șantaj politic. Ce implicații are acest scenariu asupra reformelor economice și reputației României pe piețele internaționale? Ipoteza unui guvern minoritar avansată de premierul Ilie Bolojan stârnește temeri legate … Articolul Guvern minoritar în România: soluție de criză sau risc pentru stabilitate? apare prima dată în Main News.
06:30
Fostul arbitru Marius Avram analizează faza penalty-ului acordat Rapidului în meciul cu UTA. Colțescu a decis să acorde lovitura de la 11 metri, dar Avram consideră că aceasta a fost o greșeală, argumentând că jucătorul arădean a încercat să-și micșoreze suprafața corpului. Detalii despre decizie și impactul asupra jocului. Marius Avram, fost arbitru, analizează penalty-ul … Articolul Verdictul specialistului: Rapid egalează UTA din penalty și câștigă meciul! apare prima dată în Main News.
06:30
Virusul Nipah, cunoscut pentru potențialul său epidemic, nu este nou, dar a fost reluat în discuții din cauza riscurilor de infectare. Autoritățile din România monitorizează călătorii din India, Pakistan și Bangladesh care prezintă febră, implementând teste pentru prevenirea răspândirii. Prevenția rămâne esențială. Virusul Nipah, deși cunoscut, are potențial epidemic și o rată mare de mortalitate … Articolul Testăm persoanele din India cu febră pentru siguranța sănătății publice apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
06:00
Italienii sunt revoltați de decizia SUA de a trimite agenți ICE la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026. Primarul din Milano a declarat că aceștia nu sunt bineveniți, subliniind metodele contestate ale agenției. Petiții împotriva implicării ICE circulă, iar autoritățile italiene afirmă că pot asigura securitatea singure. Italia se opune trimiterii agenților ICE pentru securitatea … Articolul Italienii protestează împotriva agenților ICE la Jocurile Olimpice de iarnă apare prima dată în Main News.
05:40
Gigi Becali a alcătuit echipa ideală a FCSB-ului în căutarea unui nou titlu în Liga 1, în ciuda incertitudinii pentru play-off. Analizăm jucătorii pe care patronul mizează, surpriza din poartă și strategia de joc ce vizează câștigarea meciurilor. Rămâneți alături pentru detalii exclusive. FCSB nu se află în cea mai bună formă, fiind nesigură de … Articolul Gigi Becali dezvăluie echipa de titlu FCSB pentru campionatul viitor! apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.