Randamentul pensiilor private: performanța reală dezvăluită de o companie

Un bărbat din Covasna este anchetat pentru pornografie infantilă, după ce polițiștii au descoperit peste 3.000 de fotografii în telefoanele sale. Acestea reprezentau copii în ipostaze sexuale, iar unele victime erau de vârste foarte mici. Anchetatorii au demarat acțiuni pentru a combate această infracțiune gravă. Un bărbat de 38 de ani din Covasna este anchetat … Articolul Un covăsnean, anchetat pentru pornografie infantilă după descoperirea de imagini apare prima dată în Main News.