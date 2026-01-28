Friedrich Merz promite investiţii în domeniul militar: „România este țara care ne apără pe toți, iar flancul sudic al NATO trebuie apărat mai bine”

15:00

Un bărbat din România a dus, miercuri, la o clinică veterinară din Kallithea, Grecia, fetița lui de 7 zile, fără puls. Copila era născută prematur. La intrebare de ce a dus copilul la veterinar, el a spus că a crezut că e spital. Familia e din România și are doi copii mici acasă.