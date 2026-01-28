Friedrich Merz promite investiţii în domeniul militar: „România este țara care ne apără pe toți, iar flancul sudic al NATO trebuie apărat mai bine”
Adevarul.ro, 28 ianuarie 2026 19:00
Friedrich Merz a afirmat, miercuri, la Berlin, că România joacă un rol esențial în apărarea NATO și a anunțat că Germania va investi în industria militară românească și în modernizarea armatei prin programul european SAFE.
Acum 10 minute
19:00
Acum o oră
18:30
La modul ideal, absolut teoretic, ar trebui să avem și noi un răspuns în raport cu prioritățile strategice românești pe termen mediu și lung dar și al dezvoltărilor estimate la un orizont foarte lung de timp. N-avem, deci nu se pune.
18:30
Ce se ascunde în spatele „Formulei Anchorage”, promovată de Moscova drept cadru pentru un acord de pace # Adevarul.ro
În declarațiile oficiale ale Rusiei privind cea mai recentă rundă de negocieri de pace, la Abu Dhabi, o nouă sintagmă, „Formula Anchorage”, a căpătat un rol proeminent în poziția publică a Moscovei, relatează CNN.
18:30
Au pierdut Statele Unite avantajul în cursa globală a AI? De ce folosesc companiile americane inteligență artificială din China # Adevarul.ro
În fiecare lună, sute de milioane de utilizatori intră pe Pinterest în căutarea celor mai noi tendințe.
18:15
Corupția în apărare, o amenințare la adresa României: avertismentul ministrului Irineu Darău # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a vorbit miercuri la Interviurile Adevărul despre marea corupție, care nu a dispărut din România, iar în domeniul industriei de apărare acest lucru este extrem de grav, însemnând amenințări la securitatea țării.
18:15
Fostul ministru al Sănătății Sorina Pintea, condamnată definitiv la 3 ani și jumătate de închisoare pentru luare de mită # Adevarul.ro
Sorina Pintea, fost ministru al Sănătăţii, a fost condamnată definitiv la 3 ani și jumătate de închisoare pentru luare de mită, după ce, în 2025, instanţa amânase pronunţarea.
Acum 2 ore
18:00
Scafandrii militari au neutralizat mina marină eșuată pe plaja din dreptul poligonului Midia # Adevarul.ro
Scafandrii militari au neutralizat miercuri, 28 ianuarie, mina marină eșuată pe plaja din dreptul poligonului de tragere Midia.
18:00
Ialta, reîncălzită și teoria haosului. Cum profită Vladimir Putin de viziunea lui Donald Trump asupra dezordinii globale # Adevarul.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis semnale clare de susținere față de viziunea președintelui american Donald Trump privind remodelarea ordinii mondiale.
18:00
Final tragic pentru un român dat dispărut de familie în Turcia. Trupului lui, în costum de scafandru, a fost recuperat în Golful Izmit # Adevarul.ro
Un român de 32 de ani a fost descoperit mort, după mai bine de o lună de la dispariția sa în Turcia. Autoritățile investighează circumstanțele decesului, după ce trupul său, îmbrăcat în constum de scafandru a fost recuperat din mare.
18:00
Aproape 900 de militari și peste 200 de vehicule de luptă, la exercițiul NATO EAGLE SPEARHEAD 2026 de la Cincu # Adevarul.ro
Grupul de Luptă NATO din România (FLF BG) a organizat, în perioada 19–25 ianuarie, exercițiul EAGLE SPEARHEAD 2026. Activitatea a avut loc la Cincu.
18:00
Bolojan a lămurit condițiile trecerii la euro: Până când deficitul nu scade sub 3%, aderarea României la Zona euro nu e pe agendă # Adevarul.ro
România a avut în aceşti ani deficite foarte mari şi până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, aderarea la Zona euro nu este pe agendă, a afirmat premierul Ilie Bolojan.
17:45
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura” # Adevarul.ro
Cântăreața Andreea Bălan va face parte din Selecției Naționale Eurovision 2026, alături de alți șase specialiști din muzică și media. Un artist care va participa la competiție s-a arătat revoltat de numirea Andreei Bălan în acest juriu.
17:30
Ministrul Economiei: Sprijinul constant al serviciilor de informații este vital deoarece România este în război hibrid # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a vorbit miercuri la Interviurile Adevărul despre modalitatea prin care România poate evita riscul ca rușii să preia prin interpuși contracte de producție militară finanțate prin SAFE.
17:30
Autorităţile franceze anchetează patru minori, acuzaţi că au sechestrat şi agresat violent o fată de 15 ani în apropiere de Lyon.
17:30
Mărturia sfâșietoare a unei mame care și-a pierdut copiii într-un lac: „Ei erau trei, eu singură. Toți aveau nevoie de mine în același timp” # Adevarul.ro
Trei băieți cu vârste de 6, 8 și 9 ani au murit după ce au căzut prin gheața unui iaz aflat vizavi de casa în care se aflau împreună cu familia.
17:30
Un elev de 13 ani, aflat în recreaţie, s-ar fi aruncat miercuri de la primul etaj al şcolii unde învaţă, în municipiul Mangalia, din cauza unei note mici pe care o primise, copilul fiind transportat la spital.
17:15
Marioneta lui Becali a început să facă scandal. I-a numit „papagali” pe cei care îl critică # Adevarul.ro
Elias Charalambous (45 de ani) este cel mai longeviv antrenor din „era Becali”.
17:15
Veşti proaste pentru românii din diaspora. Atlassib s-ar putea închide, după 33 de ani: „Nu știu ce va fi săptămâna viitoare” # Adevarul.ro
După 33 de ani de activitate, una dintre firmele de transport folosite de românii din diaspora pentru deplasări și trimiterea de pachete riscă să se închidă, pe fondul pierderilor acumulate în ultimele luni.
Acum 4 ore
17:00
Protest la Ambasada Iranului din București: Ne dorim libertate, așa cum și românii și-au dorit în 1989 # Adevarul.ro
Câteva zeci de iranieni s-au adunat miercuri în fața Ambasadei Iranului la București pentru a protesta față de regimul teocratic de la Teheran. Oamenii au venit cu steaguri, inclusiv ale Statelor Unite, și au afișat mesaje de susținere pentru manifestațiile care au cuprins Iranul.
17:00
Momentul în care unui avion British Airways îi cade o roată imediat după decolare în Las Vegas # Adevarul.ro
Un avion Airbus A350-1000 al companiei British Airways, care zbura luni, 26 ianuarie, din Las Vegas spre Londra, a rămas fără o roată din spate la scurt timp după ce decolase.
16:45
Tsunami de scumpiri – Negrescu, despre impactul liberalizării pieței energiei în România # Adevarul.ro
Suntem, din păcate, campioni europeni la scumpiri, în principal din cauza creşterii necontrolate a preţului la energie de anul trecut, după ce s-a renunțat la plafonarea prețurilor la energia electrică, a declarat analistul Adrian Negrescu.
16:45
Cele mai bune storcătoare 2026 – top modele pentru sucuri proaspete și nutritive, din peste 1.400 modele eMAG, pentru schimbări reale în dieta zilnică # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune storcătoare 2026 din peste 1.400 modele eMAG. Alege top modele pentru sucuri proaspete și nutritive care aduc schimbări reale în dieta ta zilnică.
16:45
Băsescu a câștigat procesul cu Administrația Prezidențială: câți bani trebuie să îi plătească statul după suspendarea indemnizației # Adevarul.ro
Curtea de Apel Bucureşti a decis, miercuri, să îi dea câștig de cauză fostului președinte Traian Băsescu în procesul cu Administraţia Prezidenţială. Decizia nu este, însă, definitivă.
16:45
Grindeanu transmite că toate şantierele legate de infrastructura medicală şi de transport trebuie să aibă finanţare # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a declarat că toate şantierele legate de infrastructura medicală şi cea de transport trebuie să aibă finanţare „asigurată pentru ca ritmul de lucru să permită, în special, finalizarea obiectivelor prinse în PNRR”.
16:45
„O armadă masivă se îndreaptă spre Iran”. Trump amenință că flota este mai mare decât cea trimisă în Venezuela # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a anunțat miercuri, 28 ianuarie, că o „armadă masivă” se îndreaptă spre Iran, mai mare decât cea trimisă în Venezuela. Marți, portavionul nuclear USS Abraham Lincoln a fost trimis în Orientul Mijlociu.
16:30
Trump a ironizat patrulele cu sănii trase de câini din Groenlanda. Acestea sunt însă veritabile unităţi de elită ale marinei # Adevarul.ro
Donald Trump a ridiculizat apărarea Groenlandei reducând-o la "două sănii trase de câini", dar patrula Sirius este considerată o unitate de elită a marinei care îşi desfăşoară activitatea în condiţii extreme, în care numai cei mai rezistenţi supravieţuiesc.
16:30
Cauza morții fetiței de 2 ani într-o clinică stomatologică: detaliile descoperite nu erau cunoscute nici de părinți # Adevarul.ro
Institutul Național de Medicină Legală (INML) a finalizat analizele în cazul fetiței de 2 ani care a murit toamna trecută într-o clinică stomatologică din București.
16:30
A murit medicul Nicolae Poiană, pionier în fertilizarea in vitro în România. „Cred că am adus pe lume mii de copii” # Adevarul.ro
Medicul Nicolae Poiană, un nume de referinţă în obstetrică-ginecologie şi pionier în reproducerea asistată în România, cu o carieră impresionantă de peste 40 de ani în slujba sănătăţii femeii, a decedat.
16:30
Antrenorul de tenis Font de Mora, reclamat pentru relația „nepotrivită” cu o jucătoare. Sportiva minoră s-a mutat în casa spaniolului # Adevarul.ro
WTA are pe masă dosarul lui Rafael Font de Mora, un antrenor spaniol de tenis pe care două foste jucătoare îl acuză de conduită inadecvată.
16:15
La sala din str. General Berthelot, într-o vineri de ianuarie, Orchestra Națională și Corul Academic Radio au propus o Gală de operă sub bagheta cunoscutului și deja... naturalizatului pe scenele lirice și podiumurile românești de concert, David Crescenzi.
16:00
Schimbare majoră la BNR. Cine va conduce Direcția de Emisiune, Tezaur și Casierie. Semnătura sa va apărea pe bancnote # Adevarul.ro
Banca Națională a României intră într-o nouă etapă administrativă, prin numirea lui Mugur Tolici, actualul director al Direcției de Resurse Umane, în fruntea Direcției de Emisiune, Tezaur și Casierie
16:00
Bărbat condamnat la trei ani de închisoare după ce a ucis prin spânzurare câinele unui consătean # Adevarul.ro
Un bărbat de 38 de ani, din localitatea bihoreană Poienii de Jos, a fost încarcerat luni în Penitenciarul Oradea, unde va executa o pedeapsă de trei ani de închisoare, după ce a ucis prin spânzurare câinele unui consătean, informează Agerpres.
16:00
Un studiu american arată că în războiul din Ucraina au murit două milioane de oameni. Rușii au cele mai mari pierderi # Adevarul.ro
Numărul soldaţilor ruşi şi ucraineni ucişi, răniţi sau dispăruţi în aproape patru ani de război ar putea ajunge la 2 milioane până în primăvara acestui an, potrivit unui studiu, întrucât invazia Moscovei nu dă semne de încetinire, relatează The Guardian.
16:00
Cine transmite la TV FCSB - Fenerbahce. Meciul începe la oraa 22:00. Campioana României are 7% șanse de calificare în faza următoare a Ligii Europa # Adevarul.ro
FCSB are șanse infime să treacă mai departe în Liga Europa, urmând să-și încheie mâine, de la ora 22:00, meciurile din grupă.
16:00
Ultima luna de iarnă va fi una a contrastelor: un val de ger scade temperaturile la -10 grade în est. Unde ne așteptăm la vreme primăvăratică # Adevarul.ro
Meteorologii au transmis miercuri, 28 ianuarie, că luna februarie va fi una a contrastelor termice, întrucât vremea va fi atât geroasă și friguroasă, cât și primăvăratică în alte zile.
15:45
Un accident feroviar a avut loc miercuri după-amiază în municipiul Brașov, pe strada Borzești, unde o garnitură de tren a intrat în coliziune cu un autoturism.
15:45
Deși majoritatea oamenilor se spală pe dinți de două ori pe zi, mulți se confruntă în continuare cu sensibilitate, retracții gingivale sau apariția cariilor. Gestul zilnic al periajului dentar, aparent simplu, poate fi realizat incorect, cu efecte negative pe termen lung.
15:45
Ce au găsit anchetatorii în microbuzul distrus în accidentul teribil din Timiș, soldat cu șapte morți # Adevarul.ro
În urma verificărilor efectuate de autorități, în microbuzul implicat în accidentul mortal din Timiș au fost descoperite băuturi alcoolice, energizante și substanțe interzise.
15:30
Programul de relansare economică al PSD, bomba care riscă să arunce în aer bugetul pe 2026 # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, iese la atac împotriva premierului Ilie Bolojan și îi transmite că economia nu se repară doar prin biruri și taxe făcute din pix.
15:30
De ce e disperare să fie trântit Bolojan fix acum? Deputat PNL: „Sistemul simte că i se taie oxigenul” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Gigel Ştirbu a afirmat, miercuri, că atacurile la adresa lui Ilie Bolojan arată panica unui sistem care îşi pierde privilegiile, susţinând că miza reală este reforma şi ruperea de vechile reţele de putere.
15:15
Ucraina va semna acordul de pace în 20 de puncte privind soluționarea războiului ruso-ucrainean cu Statele Unite, în timp ce Washingtonul urmează să semneze un document separat cu Rusia, a declarat ministrul de externe Andrii Sibiha, într-un interviu acordat publicației European Pravda.
15:15
Elena Lasconi a demisionat din funcția de președinte al USR Câmpulung. Cum a explicat gestul politic # Adevarul.ro
Elena Lasconi a demisionat de la șefia filialei USR Câmpulung. Contactată de Digi24.ro, aceasta a declarat că nu ar fi avut timp să se ocupe atât de filială, cât și de primărie. „Eu centrez, eu dau cu capul”, a spus fosta președintă USR.
Acum 6 ore
15:00
Reorganizarea ANRE, pe masa judecătorilor. Agenția a câștigat o prima bătălie, dar procesul pe fond abia începe: 102 angajați au atacat tăierile salariale # Adevarul.ro
Tribunalul București a respins, miercuri, cererea unei foste angajate a ANRE, concediate în cadrul procesului de reorganizare impus de Guvern. Procesul colectiv deschis de 102 angajați nemulțumiți de reducerea salariilor are joi primul termen la Curtea de Apel București.
15:00
Putin va rămâne la putere cel mai probabil până la moartea sa. Expert: „Greu de imaginat că ar putea fi înlăturat” # Adevarul.ro
Un expert rus a afirmat recent că președintele Vladimir Putin (73 de ani) va rămâne la putere cel mai probabil până la moartea sa, întrucât șansele de a fi înlăturat de la putere sunt foarte mici.
15:00
Ministrul Transporturilor: „Fără măsuri reale pentru firmele românești, nu putem vorbi despre guvernare responsabilă” # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, susține că exporturile românești „nu mai pot fi ignorate” și cere măsuri concrete de relansare economică, avertizând că PSD nu va accepta un pachet guvernamental fără sprijin real pentru firmele românești.
15:00
O fetiță în stop cardiac, dusă de tatăl român la o clinică veterinară din Grecia. Cum a explicat bărbatul confuzia # Adevarul.ro
Un bărbat din România a dus, miercuri, la o clinică veterinară din Kallithea, Grecia, fetița lui de 7 zile, fără puls. Copila era născută prematur. La intrebare de ce a dus copilul la veterinar, el a spus că a crezut că e spital. Familia e din România și are doi copii mici acasă.
14:45
Kievul salută discuțiile „focusate”, „fără prelegeri pseudo-istorice”, cu noua delegație rusă trimisă la negocieri # Adevarul.ro
Ucraina a observat o schimbare binevenită în purtarea discuțiilor după ce Rusia a schimbat componența delegației desemnate pentru negocierile trilaterale în curs, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha.
14:45
Deputatul PNL Robert Sighiartău dă vina pe guvernarea Ciolacu pentru criza bugetară. „Nu mă miră atacurile PSD la adresa lui Bolojan” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Robert Sighiartău a afirmat, miercuri, că "iresponsabilitatea guvernării Ciolacu a dus România într-o criză bugetară" şi că atacurile PSD la adresa premierului Ilie Bolojan sunt o confirmare că acesta "face bine ce face".
14:30
Mafia contractelor de pază la CFR Craiova: arestări după o escrocherie de 3,1 milioane euro # Adevarul.ro
O anchetă amplă derulată de polițiștii de la Transporturi Craiova a scos la iveală o fraudă de peste 3,1 milioane de euro care ar fi fost comisă în dauna Regionalei CFR Craiova și a bugetului de stat.
14:30
The Telegraph: Telefoanele mai multor oficiali britanici, interceptate de hackeri din China. Ar fi fost vizați colaboratori ai foștilor premieri # Adevarul.ro
Dezvăluirile au fost publicate luni, 26 ianuarie, cu două zile înainte de începerea turneului în China al prim-ministrului britanic laburist Keir Starmer, primul şef al guvernului britanic care vine la Beijing în decurs de opt ani.
