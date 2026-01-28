La ce temperatură se spală corect blugii. Greșelile care îi pot deforma și decolora
Gândul, 28 ianuarie 2026 20:20
Blugii și produsele din denim sunt printre cele mai populare din întreaga lume. Pentru a le purta cât mai mult timp, este important să știm la câte grade trebuie spălate, dar și în ce condiții. Blugii și articolele din denim sunt nelipsite din garderoba oricui, însă pentru ca ele sa își păstreze aspectul pentru cât […]
Acum 5 minute
20:30
O americancă a cumpărat o ramă aurie cu 3 dolari, ca o coțofană. În ramă era un tablou de o valoare incredibilă # Gândul
O tânără americancă a cumpărat cu doar 3 euro un tablou dintr-un magazin caritabil, fără să bănuiască că a achiziționat o comoară. Ajunsă acasă, femeia a descoperit că pictura, semnată de artistul Johann Berthelsen, valora de fapt peste 30.000 de euro, preia Libertatea. Marisa Alcorn a cumpărat dintr-un magazin Emmaüs din Ohio, SUA, un tablou […]
Acum 15 minute
20:20
Acum 30 minute
20:10
O mamă din Anglia a rămas fără locuință după ce a oferit 250.000 de lire sterline unor escroci de pe Instagram care se dădeau drept staruri de la Hollywood și cântăreți pop, și care declarau că „o iubesc” nespus și vor să se căsătorească cu ea. Credulă, femeia a acceptat toate cererile și a plătit […]
Acum o oră
20:00
19:40
O femeie care a supraviețuit Holocaustului a murit de frig în propria casă în Kiev. La -18°C, apartamentul arăta ca un patinoar # Gândul
Evgenia Besfamilnaia, o supraviețuitoare a Holocaustului, a fost găsită decedată în apartamentul său din Kiev din cauza frigului. O persoană care a supraviețuit genocidului secolului XX, Evgenia Besfamilnaia a sfârșit ucisă de condițiile de viață precare provocate de războiul modern, scrie Novaia Gazeta Evropa. Cauza decesului a survenit într-o perioadă cu pene de curent prelungite, […]
19:40
CTP s-a năpustit asupra lui Crin Antonescu pentru declarațiile făcute la Gândul despre Ilie Bolojan: l-am evaluat greșit/Are un suflet mic # Gândul
Cristian Tudor Popescu a venit cu o reacție la adresa lui Crin Antonescu care, după spusele lui, are derapaje la adresa lui Ilie Bolojan. Fostul lider PNL l-a a numit guvernarea lui Ilie Bolojan, drept „Bolomanie”, chiar în emisiunea „Ai aflat!”, moderată de Ionuț Cristache. CTP, revoltat pe Crin Antonescu „Un suflet mic și murdar […]
19:40
Detalii de ultimă oră de la Poliție în cazul medicului Cristian Andrei. Cinci victime identificate, șase mandate de aducere # Gândul
Poliția a anunțat miercuri noi informații în dosarul în care este cercetat medicul Cristian Andrei, după ce acesta a fost încătușat și dus la audieri. Ancheta vizează fapte de agresiune sexuală comise asupra mai multor paciente în timpul ședințelor desfășurate în cabinet. În acest moment sunt identificate cinci victime. Dintre acestea, trei sunt considerate victime […]
Acum 2 ore
19:30
(P) Intervenții ample de reparații locale în Sectorul 5: Echipele Infrastructură 5 acționează pe mai multe artere și zone rezidențiale # Gândul
Societatea de Infrastructură a Sectorului 5 continuă programul intens de intervenții locale, derulat pentru a menține și îmbunătăți rețeaua stradală din comunitate. În ultimele săptămâni, echipele au acționat pe mai multe artere și zone rezidențiale, efectuând lucrări de reparații menite să crească siguranța și confortul locuitorilor. Printre străzile pe care s-au realizat intervenții se numără […]
19:20
Lia Olguța Vasilescu îl acuză pe Ilie Bolojan pentru criza de la Electrocentrale Craiova: „Nu mai rezistă nici măcar iarna asta” # Gândul
Lia Olguța Vasilescu afirmă că, după ultimele declarații ale premierului Ilie Bolojan, situația de la Electrocentrale Craiova arată clar că nu mai există timp pentru a aștepta construirea unei noi capacități de producție. Aceasta spune că centrala nu mai rezistă încă doi ani, în condițiile în care nu a primit bani nici măcar pentru reparațiile […]
19:20
Jucând un rol esențial pe viitor, limba engleza este una dintre cele mai utile competențe pentru un elev. Există o serie de resurse interesante, atât pentru părinți, cât și pentru copii, pentru a învăța limba engleză mai ușor. Toate acestea sunt ușor de folosit, iar eficiența lor este apreciată atât de cei mici, cât și […]
19:10
(P) Anunț important pentru locuitorii Sectorului 5. Contractul de salubrizare trebuie reînnoit până la 1 februarie # Gândul
Primăria Sectorului 5 anunță că, începând cu data de 1 februarie 2026, serviciile de salubrizare vor fi suspendate pentru utilizatorii care nu au reînnoit contractele de prestări servicii cu operatorul delegat Salubrizare Sector 5 S.A. Administrația locală din Sectorul 5 a publicat o informare prin care le atrage atenția cetățenilor asupra necesității reînnoirii contractului de […]
19:10
Nazare explică de ce sediul Vămii Europene trebuie să fie la București: „Capacitatea noastră în securitatea cibernetică” # Gândul
Ministrul Economiei şi Finanţelor, Alexandru Nazare, a propus ca sediul Vămii Europene să fie la București. El a susținut această idee chiar în Parlamentul European. De ce ar trebui ca sediul Vămii Europene să fie la București „Bucureștiul, din nou într-o competiție europeană importantă. Astăzi, la Parlamentul European, am susținut candidatura României pentru găzduirea sediului […]
19:10
Somnul de calitate este esențial pentru sănătatea fizică și mentală, influențând nivelul de energie, capacitatea de concentrare, starea emoțională și funcționarea sistemului imunitar. Într-o societate tot mai agitată, în care stresul, tehnologia și programul încărcat afectează rutina zilnică, obținerea unui somn odihnitor devine o provocare reală. Înțelegerea importanței somnului și aplicarea unor recomandări practice pot […]
18:50
Aceasta ar putea fi cea mai nesănătoasă cafea din România. Este consumată zilnic de foarte mulți oameni # Gândul
Cafeaua instant 3-în-1, opțiunea ieftin, rapid și bun, este considerată una din cele mai nefericite opțiuni. Se prepară rapid, nu necesită aparate speciale și promite gust, energie și „cremozitate”, totul într-un singur plic. Totuși, dincolo de ambalajul atrăgător, această cafea este considerată de mulți specialiști una dintre cele mai nesănătoase opțiuni de cafea disponibile pe […]
18:50
Lideră a „femeilor liberale”, prinsă în flagrant de DNA. O avocată apropiată de fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, cerea sute de mii de euro pentru presupuse intervenții în Justiție, la procurorul șef DNA și în Guvern. Avocata ar fi susținut că rezolvă dosare și prin intermediul unor persoane din cadrul Administrației Prezidențiale # Gândul
Procurorii DNA au prins-o astăzi în flagrant pe o avocată, membră PNL, denumită de presa apropiată partidului- „lidera femeilor PNL” – care ar fi promis, în schimbul unor sume de bani, intervenții în Justiție, la procurorul șef DNA și în Guvern. În aceeași acțiune în flagrant procurorii au prins și un personaj care se recomanda […]
18:40
Bella Santiago, despre cât de greu îi este cu soțul plecat la ”Survivor”. ”Nu eram obișnuită, dar acum trebuie să fac și asta” # Gândul
Cântăreața Bella Santiago, în vârstă de 36 de ani, a explicat cât de greu îi este să fie singură acasă, în condițiile în care soțul ei este plecat la show-ul ”Survivor”. Bella Santiago formează un cuplu cu Nicolae Ionuț Grigore. Vedeta are o fiică, Kescielle, dintr-o relație anterioară. Artista a reușit să o aducă […]
18:40
Descoperirea uluitoare a unui fetițe de nouă ani. Ce a găsit în timp ce se plimba pe malul mării # Gândul
O fetiță de doar nouă ani făcut o descoperire uluitoare. Copila se plimba cu familia pe o plajă din Țara Galilor, timp în care a găsit o piatră cu aspect neobișnuit, care s-a dovedit a fi chiar un meteorit vechi de 4,5 miliarde de ani. Obiectul ar fi mai vechi decât oceanele, dinozaurii sau chiar […]
18:40
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a găzduit un dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și Victor Ponta pe tema disensiunilor din coaliție, și mai ales a politicii controversate a premierului. Politicianul și-a exprimat convingerea că, deși oficial este liberal, ba chiar președintele PNL, Ilie Bolojan are o atitudine tipică […]
Acum 4 ore
18:30
Care sunt schimbările dramatice pe piața muncii aduse de AI. Ce meserii sunt în prag de dispariție # Gândul
Inteligența artificială schimbă fundamental regulile pe piața muncii. Multe job-uri dispar, altele apar. Productivitatea muncii crește exponențial, dar unele meserii devin istorie. Un raport al Fondului Monetar Internațional arată că aproape jumătate dintre locurile de muncă sunt deja afectate de AI, fie prin automatizarea sarcinilor, fie prin schimbarea modului de lucru. Iar angajaţii care nu […]
18:30
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I) # Gândul
Mihai Morar, realizator radio și TV, vedetă a Radio Zu, realizator de podcasturi, prezentator de evenimente, autor de cărți, antreprenor în HORECA, s-a supărat foarte tare pe articolele publicate de Gândul despre relațiile foarte solide pe care le are cu premierul Bolojan și despre beneficiile din bani publici. Ca urmare a acestei supărări, domnul Morar […]
18:20
18:20
Melania Trump, prezență spectaculoasă pe Wall Street. Prima Doamnă a sunat clopotul la Bursa de Valori din New York pentru a-și promova documentarul # Gândul
Melania Trump, a deschis astăzi Bursa de la New York pentru a marca lansarea viitorului său documentar autobiografic, intitulat simplu „Melania”. Prima Doamnă a Americii a fost primită de președintel Bursei , Lynn Martin, care i-a oferit o medalie și o placă comemorativă gravata pentru a celebra lansarea filmului. Evenimentul de la bursa americană face […]
18:20
Rușii îl invită pe Zelenski la Moscova pentru o întâlnire cu Putin. Ideea ar fi fost sugerată de Trump # Gândul
Kremlinul s-a arătat dispus miercuri să organizeze o întrevedere între președinții Rusiei, Vladimir Putin, și Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu condiția ca aceasta să aibă loc la Moscova. Anunțul a fost făcut de consilierul prezidențial rus pentru politică externă, Iuri Ușakov. „În același timp, îi garantăm (lui Zelenski) securitatea și condițiile necesare”, a spus Iuri Ușakov, […]
18:00
Ellie Whitby a pornit în explorarea unei insule din nord-vestul Scoției, renumită pentru trecutul său tulburător și unde accesul era strict interzis. O creatoare de conținut și-a luat inima în dinți și a explorat o insulă scoțiană îndepărtată, care fusese ștearsă de pe hărți, însă ce a descoperit a fost terifiant. Ellie și o însoțitoare […]
17:50
Pe Elias Charalambous l-au lăsat nervii! Întrebat despre Gigi Becali, cipriotul a răbufnit: „Papagalii vorbesc. Mie nu îmi pasă” # Gândul
Scenariul unei demiteri pentru Elias Charalambous de la FCSB este foarte probabil, deși Gigi Becali încearcă să-l ferească pe cipriot de critici. Imediat ce patronul l-a cauționat pentru rezultate antrenorul campioanei a ieșit la atac. Elias Charalambous i-a făcut „papagali” pe cei care-l contestă: foști fotbaliști, jurnaliști și iubitori ai fotbalului. Pe Elias Charalambous l-au […]
17:50
Drumul Câmpina- Cornu s-a prăbușit în noaptea de marți spre miercuri, 27-28 ianuarie. Autoritățile au anunțat că, din cauza restricțiilor de trafic, se impune devierea pe perioadă nedeterminată a mai multor trasee de transport în comun. Consiliul Județean Prahova a emis un comunicat oficial cu privire la această situație, iar, potrivit acestuia, cu o seară în […]
17:50
Știrea care te omoară. Un şofer român de TIR a citit în presă că a murit într-un accident: „Sunt viu, îmi pare rău” # Gândul
Un român, şofer de TIR angajat al unei firme din Italia, a aflat din presă că ar fi murit într-un tragic accident produs în Germania. Bărbatul şi-a liniştit imediat rudele şi prietenii. Săptămâna trecută, doi şoferi de la firma unde lucra şi românul au murit în urma unui accident produs pe A44 din Germania. Potrivit […]
17:40
Valentin Sanfira se pricepe la gătit, dar are grijă să fie în formă. ”Să îmi fie ușor pe scenă, să pot să joc, să pot să cânt” # Gândul
Interpretul de muzică populară Valentin Sanfira a dezvăluit că se pricepe la gătit, însă a mărturisit că are mare grijă să fie într-o formă fizică foarte bună. În luna octombrie a anului 2020, interpretul de muzică populară Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au căsătorit. Cei doi au participat împreună și la emisiunea ”Te cunosc […]
17:40
Un tren ca în Europa, pe ruta Constanța–București, i-a uluit pe călătorii români. Interiorul impecabil și dotările tehnice i-a surprins pe mulți, iar experiențele împărtășite pe Facebook arată că nivelul confortului câștigă tot mai mulți adepți. Din păcate, la capitolul întârzieri lucurile stau la fel, publică Playtech. Pe grupul de Facebook ”Constanța Angajări”, un utilizator a […]
17:30
O șoferiță vrea să dea în judecată Meta, Turo, YouTube și Reddit. A intrat cu mașina închiriată într-un șanț pentru că stătea pe telefon # Gândul
Imaginile de pe camera de bord au surprins momentul în care șoferița trimitea un text în timp ce conducea în Washington și a intrat cu mașina închiriată de la Turo într-un șanț. Dă în judecată mai multe companii pentru că a intrat cu mașina în șanț În înregistrare ea este surprinsă cum stă pe telefon […]
17:30
Ponta dezvăluie mecanismul din spatele Mercosur: Cineva de la Bruxelles, de la cabinetul Ursulei von der Leyen, a sunat la Țoiu și Țoiu a sunat la Cotroceni # Gândul
Invitatul lui Ionuț Cristache în cadrul emisiunii Ai Aflat! de miercuri, Victor Ponta, a oferit detalii explozive despre cum au ajuns miniștrii USR să semneze acordul care va afecta interesele fermierilor români. Astfel, fostul premier arată că Oana Țoiu a fost sunată direct de la cabinetul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. În primul […]
17:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 29 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: George Simion # Gândul
Invitatul emisiunii este George Simion. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:10
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Ce explicații a dat: „Nu îmi permite timpul” # Gândul
Elena Lasconi a renunțat la funcția de președinte al USR Câmpulung, motivând că nu mai dispune de timpul necesar pentru a conduce filiala în paralel cu activitatea de la Primărie. „Nu am timp să mă ocup de chestia asta, stau câte 12 ore la primărie. Nu am viceprimar, nu am city manager. Nu am avut […]
17:10
Amenințarea Groenlandei este „un semnal de alarmă strategic pentru întreaga Europă”, susține Macron. „Susținem consolidarea apărării în Arctica“ # Gândul
Situația din Groenlanda „este un apel la trezire strategică pentru întreaga Europă”, a declarat, miercuri, președintele francez Emmanuel Macron. Acesta a făcut afirmația în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Élysée, alături de prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, și de prim-ministrul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, relatează Le Parisen. Această „trezire” trebuie să se concentreze „pe […]
17:10
După discuțiile cu Friedrich Merz, Bolojan anunță o cooperare mai strânsă cu Germania pe securitate, apărare aeriană și sprijin pentru Ucraina # Gândul
După discuțiile de la Berlin alături de cancelarul german Friedrich Merz, premierul Ilie Bolojan pune accent pe faptul că Germania rămâne principalul partener economic al României și unul dintre cei mai importanți investitori. De asemenea, cei doi au discutat și despre memorandumul de securitate pe care îl vor semna miniștrii Apărării. „Memorandumul pe care astăzi îl […]
16:50
Schimbare la vârful BNR după 25 de ani. Cine este Mugur Tolici, cel care va avea imprimată semnătura pe fiecare bancnotă din România # Gândul
Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, a anunțat pe pagina sa de Facebook, că, înceând de la 1 februarie 2026, Mugur Tolici va prelua funcția de director al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie (DETC) din cadrul Băncii Naționale a României. Ion Nițu îi va ceda lui Mugor Tolici funcția […]
16:40
Europarlamentarul Victor Negrescu amenință cu dezastrul în cazul unui guvern minoritar Bolojan. „Riscă să afecteze credibilitatea României și să crească inclusiv dobânzile cu care România se împrumută” # Gândul
Ilie Bolojan a declarat că nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, fără PSD. Deși premierul a recunoscut că „este de dorit să avem o stabilitate politică”, europarlamentarul Victor Negrescu avertizează: „soluția unui guvern minoritar poate fi riscantă pentru România”. ”Într-o situație de criză politică, am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud că în perioada […]
16:40
Cum a început relația dintre Magdalena Chihaia și Dinu Maxer. ”În gândul meu era că nu îl voi suna niciodată” # Gândul
Magdalena Chihaia a povestit cum a început relația sa cu Dinu Maxer, cel care acum îi este soț. ”În gândul meu era că nu îl voi suna niciodată” , și-a amintit aceasta. Deea Maxer a fost căsătorită foarte mulți ani cu muzicianul Dinu Maxer. Cuplul are doi copii, un băiat și o fetiță, Andreas și […]
16:40
Un șofer în vârstă de 40 de ani din Belluno, provincia cu același nume din Italia, spune că a primit cinci amenzi în doar șapte minute, după ce a depășit limita de 70 km/h pe un segment de 9 kilometri al șoselei 53 Postumia, în zona Padovei. Potrivit relatării sale, sancțiunile l-au costat în total […]
16:40
16:40
„Au revoir” pentru Teams și Zoom. După WhatsApp și Telegram, Franța obligă funcționarii publici să renunțe la platformele americane de videoconferință # Gândul
Franța va interzice funcționarilor din administrația publică să utilizeze aplicațiile și platformele americane, inclusiv Google Meet, Zoom sau Teams, a declarat un oficial francez pentru publicația POLITICO. Această decizie a Franței face parte dintr-un efort mai larg de a muta activitățile guvernamentale pe o platformă internă și vine pe fondul unei sensibilități crescânde în Europa […]
16:40
Cristina Demetrescu a prezentat previziunile săptămânale pentru horoscop, acoperind perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV. Află ce influențe astrale afectează fiecare zodie. Dacă vedeți pe cineva din anturajul vostru că se comportă ciudat, înseamnă că nu-i priesc planetele. Sunt foarte multe modificări, schimbări, aceleași multe […]
Acum 6 ore
16:30
Detaliul tehnic care ar fi provocat teribilul accident al suporterilor PAOK Salonic. Sistemul Lane Assist ar fi blocat volanul microbuzului # Gândul
Unul dintre supraviețuitorii accidentului rutier în care au fost implicați fani ai PAOK a relatat medicilor că, imediat după depășire, direcția autovehiculului ar fi devenit imposibil de controlat din cauza intervenției sistem de asistență Lane Assist, relatează publicația ertnews.gr. Un detaliu tehnic ar putea schimba direcția anchetei în cazul accidentului rutier mortal în care au fost implicați suporteri […]
16:30
16:30
Băsescu își primește banii restanți de la Cotroceni. Câți bani trebuie să încaseze fostul președinte. Suma depășește 100.000 de euro # Gândul
Curtea de Apel București a admis, miercuri, cererea formulată de fostul președinte Traian Băsescu împotriva Administrației Prezidențiale, prin care a obligat instituția să-i plătească retroactiv îndemnizația de fost șef al statului. Plata acesteia fusese suspendată în anul 2022. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Instanța […]
16:20
Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, fostul premier Victor Ponta a purtat un dialog cu jurnalistul Ionuț Cristache pe tema absenței intolerabile a României de la Forumul mondial de la dvs., locul unde se dă ora exactă în materie de politică mondială. Invitatul jurnalistului Gândul a comentat ironic faptul că la Davos […]
16:20
16:10
După percheziții, Cristian Andrei a fost adus la Institutul de Relații Umane din București. Medicul urmează să fie audiat la Secția 1 de Poliție # Gândul
Miercuri dimineața, au fost făcute percheziții la domiciliul medicului Cristian Andrei, cercetat pentru agresiune sexuală și exercitarea fără drept a profesiei. După percheziții, Cristian Andrei a fost adus la Institutul de Relații Umane din București, urmând să meargă la Secția 1 de Poliție, acolo unde va fi audiat. Medicul Cristian Andrei urmează să fie audiat […]
16:00
Municipiul Zalău a decis desființarea Cantinei de Ajutor Social, unitate care servea lunar masa caldă pentru peste 100 de persoane aflate în dificultate. Administrația locală a motivat măsura prin necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare. Cantina a funcționat în cadrul Direcției de Asistență Socială (DAS) din anul 2002 până în 2025 și avea un număr de 11 […]
15:50
Om de afaceri din Craiova, fiu de notar, arestat preventiv într-un dosar de evaziune fiscală de peste 15 milioane de lei # Gândul
Omul de afaceri din Craiova, Cătălin Găgeatu, fiul unui notar public, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, alături de mama sa, Viorica Găgeatu, într-un dosar penal de evaziune fiscală care vizează activitatea firmelor din grupul NPG. Decizia a fost luată marți de Curtea de Apel Craiova. Inițial, procurorii au dispus reținerea pentru 24 […]
