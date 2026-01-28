Un avion columbian cu 15 persoane la bord, inclusiv un deputat, ”dispare” de pe radar cu puţin înainte de aterizare, în apropiere de Venezuela

18:20

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunăă că anul viitor va finaliza supralărgirea şi sistemul rutier pe toată Prelungirea Ghencea, iar lucrările la noua şină de tramvai şi park&ride vor fi gata în primăvara lui 2028. Primarul mai spune că a primit sesizări cu privire la organizarea de şantier, accesul şi siguraţa pietonilor şi le-a dat un termen scurt să se organizeze, altfel vor veni amenzi. Primarul mai spune că Prelungirea Ghencea va fi lărgit la patru benzi, va avea linie dublă de tramvai, modernă, construită de la zero, piste de biciclete, trotuare, spaţii verzi, iluminat cu led, cabluri îngropate în subteran, intersecţii cu semafoare inteligente pentru fluidizarea traficului. Valoarea lucrărilor la infrastructura rutieră ajung la 45,2 milioane de lei, bani de la bugetul local.