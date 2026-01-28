În sfârșit vești bune pentru românii cu credite. Și statul are de câștigat. Dobânzile de referință ROBOR scad considerabil, sub 6%. Cine pierde?
ROBOR la 3 și 6 luni au căzut sub nivelul de 6% pe an, înainte ca BNR să ia decizia de reducere a dobânzii de politică monetară. Adrian Codirlașu, președinte CFA România, este de părere că nivelul celor doi indicatori se va îndrepta către 5,5%. Au de câștigat cei cu credite ipotecare legate de ROBOR și statul care se va împrumuta mai ieftin. Menționăm că, pe termen scurt, titlurile de stat au randamente real negative pentru investitori, fiind sub inflație, făcându-le astfel puțin atractive.
Șeful ANAF dezvăluie cum scapă multe firme de datorii și controale. Andrei Nicușor Nica: Concordatul, insolvența și plângerile penale le scot din zona de acțiune # Economica.net
Andrei Nicușor Nica, președintele Autorității Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) se plânge că se confruntă cu o situație inedită: intrarea firmelor în concordat preventiv (foarte multe în ultima perioadă) sau în insolvență dosarele penale pentru administratorii unor firme pun bețe în roatele ANAF . Foarte interesant, Nica precizează că toate firmele care intră în concordat preventiv ajung până la urmă în insolvență, deși chiar scopul procedurii este evitarea insolvenței, așa cum prezintă concordatul preventiv inclusiv practicienii în insolvență.
O companie elvețiană din regenerabile a închis tot și pleacă din România. Avea planuri mărețe # Economica.net
Renera AG, o companie din Elveția din sectorul energiei regenerabile, a închis șapte firme pe care le controla în România și și-a încetat activitatea la noi în țară.
Dosarul cu şină, interzis din iulie 2023, cerut la angajare în postul de şef de Ocol Silvic. „Dosarele de candidatură care nu sunt depuse atât în format electronic, cât și în format fizic nu vor fi luate în considerare” # Economica.net
Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Ghimeș-Făget recrutează director în această perioadă. Suntem în 28 ianuarie 2026. Iată câteva dintre cerinţele insolite din anunţul de recrutare consultat de Economica.net: "La depunerea dosarelor de candidatură, candidatul trebuie să demonstreze faptul că a depus dosarul electronic (printscreen tipărit cu e-mail-ul depus). Dosarele care nu sunt depuse atât în format electronic, cât și în format fizic nu vor fi luate în considerare". (...) Ultima filă a dosarului va fi o filă albă care va conține următoarele informații: numărul de pagini din dosarul de candidatură/ semnătura candidatului", mai scrie în anunţul de recrutare.
Schimbări strategice la Kandia Dulce, cel mai mare producător de ciocolată din România # Economica.net
Kandia Dulce, cel mai mare producător de ciocolată de pe plan local, proprietar al brandurilor Rom și Măgura, a primit o infuzie de capital de 6,1 milioane de euro din Marea Britanie și a absorbit Kex Confectionery. Mutările au în spate decizia Grupului Kex, vehicul de investiții legat de grupul austriac Julius Meinl, proprietarul Kandia, de a-și consolida o parte din activitatea desfășurată în România.
India va reduce imediat taxele vamale pentru autoturismele europene de lux, de la 110% până la 30%, conform noului acord comercial convenit cu UE, deschizând o piaţă strict controlată pentru producătorii de maşini de lux precum BMW şi Mercedes-Benz, a declarat miercuri un oficial al Guvernului indian, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Curtea de Conturi Europeană avertizează că resursele proprii din bugetul UE 2028 – 2034 ar trebui reevaluate # Economica.net
Curtea de Conturi Europeană a emis miercuri două avize privind proiectele de lege ale Comisiei Europene care, odată aprobate de legiuitorii UE, vor decide cheltuielile şi veniturile UE în perioada 2028-2034, informează un comunicat de presă al instituţiei, transmite Agerpres.
21:50
Bolojan e de acord cu Rutte în privința dependenței statelor europene în raport cu SUA în privința apărării # Economica.net
Premierul român Ilie Bolojan s-a declarat miercuri la Berlin de acord cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a estimat că Europa nu se poate apăra fără ajutorul SUA, dar a insistat că în aceste momente este important să li se acorde un rol sporit ţărilor europene membre ale Alianţei, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
Retailerul de accesorii pentru telefoane mobile Contakt raportează o creștere de 8% a cifrei de afaceri în 2025 și venituri mai mari cu 300% din serviciile oferite # Economica.net
Rețeaua românească de magazine Contakt, lider în retailul de accesorii pentru telefoane mobile, raportează că a înregistrat o creștere de 8% a cifrei de afaceri 2025, ajungând la 138 de milioane de lei, față de 128,7 milioane lei în 2024. În plus, veniturile din servicii au crescut cu 300% anul trecut.
Marco Rubio, în fața Senatului SUA: Obiectivul nostru este să avem o Venezuelă prietenoasă, stabilă, prosperă și democratică # Economica.net
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat miercuri că obiectivul administraţiei preşedintelui Donald Trump după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro este să obţină o "Venezuela prietenoasă, stabilă, prosperă şi democratică", informează EFE, transmite Agerpres.
Bursa de la București a închis în creștere. Tranzacțiile au depășit 154 de milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere şedinţa de miercuri, iar valoarea tranzacţiilor s-a situat la 154,2 milioane de lei (30,27 de milioane de euro), relatează Agerpres.
Uniunea Europeană se uită tot mai mult spre Canada și Qatar pentru a-și reduce dependența de importurile de gaze naturale din SUA # Economica.net
Comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen (foto), a declarat miercuri că blocul comunitar este din ce în ce mai îngrijorat de dependenţa sa de gazele naturale lichefiate importate din SUA, în special în urma ameninţărilor preşedintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
UE are nevoie de euro digital pentru a-și reduce dependența de SUA, consideră comisarul Valdis Dombrovskis # Economica.net
Uniunea Europeană trebuie să pună la punct rapid un euro digital pentru a reduce dependenţa blocului de companiile de plăţi dominante din SUA, a declarat miercuri comisarul pentru Economie şi Productivitate, Implementare şi Simplificare, Valdis Dombrovskis, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Friedrich Merz consideră că Parlamentul European ar trebui să ratifice acordul comercial dintre UE și cere Comisiei Europene intrarea temporară în vigoare a acordului cu Mercosur # Economica.net
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că, după ce preşedintele american Donald Trump şi-a retras ameninţarea cu noi taxe vamale împotriva europenilor, este posibil să se avanseze către ratificarea acordului comercial dintre UE şi SUA, dar l-a avertizat pe liderul de la Casa Albă să nu exacerbeze incertitudinile prin noi decizii imprevizibile, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
Ministerul Finanțelor estimează pentru acest an împrumuturi de până la 170 de miliarde de lei de pe piața internă și 21 de miliarde de euro de pe piața externă # Economica.net
Planul anual de finanţare previzionat pentru acest an este de aproximativ 265-275 de miliarde de lei, care să acopere un nivel al deficitului bugetar între 6% şi 6,4% din PIB şi refinanţarea datoriei publice scadente, iar din punct de vedere al surselor de finanţare se estimează contractarea de datorie publică de pe piaţa internă de aproximativ 160-170 de miliarde de lei şi de pe piaţa externă de aproximativ 21 de miliarde de euro, arată un proiect de Hotărâre de Guvern.
Un număr record de 9,3 milioane de turiști străini au vizitat Brazilia în 2025. Succesul este pus pe seama puterii soft pe care o are imensa țară sud-americană # Economica.net
Brazilia a fost vizitată anul trecut de un număr record de 9,3 milioane de turişti străini, o creştere de 37,1% faţă de 2024, impulsionată de "puterea soft" a ţării, care îşi propune să accelereze şi mai mult creşterea în sectorul turismului, transmite EFE, relatează Agerpres.
HiSky lansează de astăzi o campanie de reduceri la biletele de avion. Prețuri de la 24,99 de euro # Economica.net
Compania aeriană HiSky anunță că organizează o campanie nouă de promoții, dedicată pasagerilor care caută să își planifice din timp călătoriile din 2026. Astfel, în perioada 28 ianuarie - 8 februarie 2026, biletele de avion către cele mai populare destinații din rețeaua companiei pot fi rezervate la tarife speciale, pentru călătorii efectuate între 9 februarie și 24 octombrie 2026.
Ilie Bolojan: Până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, intrarea noastră în zona euro nu este pe agendă # Economica.net
România a avut în aceşti ani deficite foarte mari şi până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, aderarea la zona euro nu este pe agendă, a afirmat premierul Ilie Bolojan.
FOTO Prelungirea Ghencea, anunț mare de la primarul Ciprian Ciucu – termene noi de finalizare și un park&ride. Se va închide însă traficul # Economica.net
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu a declarat că a pus la masă toate părțile implicate în proiectul supralărgirii șoselei Prelungirea Ghencea din vestul Bucureștiului. Ciucu a dat termene de finalizare pentru fiecare tronson, a anunțat un park&ride la capătul dinspre Domnești, dar a spus și că, temporar, traficul va fi închis pe o porțiune din Prelungirea Ghencea
Guvernul german şi-a redus miercuri previziunile de creştere pentru 2026, deoarece pachetul substanţial de stimulare fiscală adoptat anul trecut nu a reuşit să ofere soluţia rapidă de care avea nevoie o ţară afectată de conflicte comerciale şi o criză în sectorul industrial, transmite AFP, citată de Agerpres.
Patronatul producătorilor de băuturi alcoolice acuză Guvernul că a făcut să dispară 7 milioane de sticle de băuturi spirtoase în 2025, ca urmare a taxelor impuse # Economica.net
Spirits România, asociație patronală care reprezintă principalii producători și importatori de băuturi spirtoase din România, atenționează că în 2025, cantitatea de alcool accizat a înregistrat o contracție de 7% față de 2024 în cazul băuturilor spirtoase, echivalentul a aproape 7 milioane de sticle de 700 ml (la 40% alcool).
ANOFM: 34.209 de locuri de muncă sunt vacante la nivel național, dintre care aproape 2.600 pentru absolvenții de studii superioare # Economica.net
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) are în evidenţe 34.209 locuri de muncă disponibile la nivel naţional, 2.588 dintre ele fiind destinate persoanelor cu studii superioare, precum, ingineri, economişti sau medici, transmite Agerpres.
Kazahstanul susține că nu a putut să exporte 3,8 milioane de tone de petrol din cauza atacurilor dronelor ucrainene # Economica.net
Kazahstan nu a putut să exporte 3,8 milioane tone de petrol din cauza atacurilor cu drone ucrainene împotriva instalaţiilor CPC (Caspian Pipeline Consortium) din Marea Neagră, a semnalat ministrul kazah al Energiei, Erlan Akkenzhenov, informează agenţia EFE, transmite Agerpres.
Inspecția Muncii a intrat peste proprietarii de restaurante, baruri și hoteluri. Instituția a dat amenzi de 3 milioane de lei în urma unei campanii de control la nivel național # Economica.net
Inspecţia Muncii a aplicat amenzi în valoare totală de aproape 3 milioane de lei şi a identificat 51 de persoane care prestau muncă nedeclarată, în urma unei campanii naţionale de control desfăşurate în perioada 12-16 ianuarie 2026 în sectoarele hoteluri şi restaurante, a anunţat miercuri instituţia, relatează Agerpres.
Designul modular al Battery-Box BYD – cum scalezi sistemul de stocare pe măsura nevoilor tale # Economica.net
Tot mai multe familii își montează panouri solare, dar întrebarea esențială este oarecum în afara panourilor în sine – să optezi pentru soluții de stocare și dacă da, cât de mari, eficiente?
Intrarea Bulgariei în zona euro, la 1 ianuarie 2026, a generat, după cum era de așteptat, dezbateri în mass-media autohtonă, prin raportare la situația din România. Din multitudinea de opinii exprimate, una iese însă în relief prin clara lipsă de înțelegere a modului cum funcționează băncile centrale naționale în cadrul Eurosistemului. Poziția respectivă ne obligă să venim, mai jos, cu precizări ce se înscriu în politica de educație financiară a BNR.
Asirom anunță că lansează FamilyCare Senior, un nou pachet de asigurare dedicat seniorilor, creat pentru cei care vor să întoarcă grija, sprijinul și protecția primite de la părinți și bunici de-a lungul timpului.
Otokar, care se asociase cu Automecanica S.A. pentru producția de blindate Cobra, a anunțat că a semnat un Memorandum de Înțelegere privind achiziția acțiunilor Automecanica S.A.
Carmistin The Food Company participă, pentru prima dată, la Gulfood Dubai, unul dintre cele mai importante târguri alimentare din lume # Economica.net
Carmistin The Food Company participă, pentru prima dată, la Gulfood Dubai, eveniment de referință pentru industria alimentară globală, desfășurat în perioada 26 - 30 ianuarie 2026, la Dubai World Trade Center&Dubai Exibition Centre. Prezența la acest târg internațional marchează un pas strategic în consolidarea poziționării externe a companiei, reflectând maturizarea modelului de business Carmistin într-un context global extrem de competitiv.
Se schimbă toţi banii din România – O nouă semnătură pe toate bancnotele. Anunţ oficial de la BNR # Economica.net
Bancnotele aflate în circulaţie în România vor avea o nouă semnătură începând cu anul 2026, pentru prima dată în ultimii 25 de ani, ca urmare a numirii unui nou casier central al Băncii Naţionale a României, susţine Cristian Popa, preşedinte al Comisiei de numismatică şi membru al Consiliului de Administraţie al băncii centrale, într-o postare pe reţeaua LinkedIn.
Ghid practic pentru diminuarea risipei alimentare la domiciliu, propus de băncile pentru alimente # Economica.net
Federaţia Băncilor pentru Alimente din România (FBAR) propune patru strategii esenţiale pentru a diminua risipa acasă, prin intermediul unui ghid practic de responsabilitate acasă pentru reducerea risipei alimentare.
„Nebunie” în februarie – Cum va fi vremea în ultima lună de iarnă calendaristică (prognoză oficială ANM) # Economica.net
Luna februarie din acest an poate fi una a contrastelor termice, cu temperaturi la fel de scăzute ca în prima lună a anului, însă aerul mai cald dinspre Oceanul Atlantic sau Marea Mediterană poate conduce şi la episoade cu un regim termic primăvăratic, arată Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
Majorarea salariului minim îmbunătăţeşte încrederea consumatorilor în Germania – GfK # Economica.net
Încrederea consumatorilor din Germania ar urma să se îmbunătăţească în februarie, pe fondul majorării semnificative a aşteptărilor privind veniturile, după creşterea salariului minim la începutul anului şi reducerea temerilor privind inflaţia în cea mai mare economie europeană, arată rezultatele studiului publicat miercuri de Institutul GfK şi de Institutul Nuremberg pentru decizii de piaţă (NIM), transmite Reuters.
Mugur Tolici va prelua, de la 1 februarie, funcţia de director al Direcţiei emisiune, tezaur şi casierie (DETC) din cadrul Băncii Naţionale a României (BNR), a anunţat, miercuri, banca centrală, într-un comunicat al instituţiei.
Americanii aduc un miliard la două fabrici de renume din România. Majorare masivă de capital la Artrom Tubes # Economica.net
Acționatul majoritar din Germania al companiei Artrom Tubes SA a adus la capitalul firmei din România echivalentul a 193 de milioane de euro în luna decembrie a anului trecut, sau aproapre un miliard de lei, potrivit datelor de la Registrul Conerțului.
Cum susţine Guvernul Bolojan candidatura României la găzduirea viitoarei Agenţii vamale a UE # Economica.net
România şi-a susţinut miercuri, alături de alte opt ţări, candidatura pentru găzduirea viitoarei Agenţii vamale a UE, în cadrul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri din Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (IMCO) a Parlamentului European, ministrul finanţelor Alexandru Nazare insistând pe atuurile expertizei ţării în domeniul securităţii cibernetice, competitivităţii pieţei muncii din Bucureşti şi disponibilităţii imediate a viitorului sediu.
Kazahstanul a depus o ofertă oficială către autorităţile americane pentru a achiziţiona participaţiile deţinute de producătorul rus de petrol Lukoil la proiectele energetice din Kazahstan, a declarat miercuri ministrul Energiei, Yerlan Akkenzhenov, transmite Reuters.
Cel puţin o ofertă de furnizare gaze sub preţul plafonat există în prezent, conform comparatorului de preţuri, respectiv de 0,30 lei/kWh, ceea ce arată că ofertele pe care le vedem la 0,42 lei/kWh sunt neserioase, a declarat, miercuri, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu.
Cât costă un hectar de teren arabil în România şi care e preţul mediu în UE – date oficiale Eurostat # Economica.net
Preţul mediu al unui hectar de teren arabil în Uniunea Europeană era, în 2024, de 15.224 euro (o creştere de 6,1% comparativ cu 2023), în România fiind de 8.700 euro, în timp ce preţul mediu anual de închiriere pentru terenul arabil sau păşunile permanente se situa la 295 euro pe hectar (o creştere de 6,4% comparativ cu 2023), arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
Maşini second-hand. Automobilelele cumpărate din străinătate au şanse foarte mari să aibă kilometrajul dat înapoi (analiză carVertical) # Economica.net
Cumpărătorii de maşini rulate din România ar trebui să fie deosebit de precauţi pentru că vehiculele importate din străinătate au o probabilitate cu 50% mai ridicată de a avea kilometrajul dat înapoi, relevă un studiu realizat de compania de date auto carVertical.
Record negativ: Suntem primii în UE la proporţia tinerilor care nici nu muncesc, nici nu învaţă # Economica.net
România continuă să aibă cea mai mare proporție din Uniunea Europeană în privința tinerilor cu vârsta între 15 și 29 de ani care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEETs): 19,4% din totalul populației din grupa respectivă de vârstă, în anul 2024, conform datelor Eurostat prelucrate de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România.
Prima tranzacție imobiliară mare din București din 2026. Un fond maghiar, cu Poșta ungară printre parteneri, a cumpărat clădirea de birouri Equilibrium 2, din nordul orașului # Economica.net
Dezvoltatorul Skanska a vândut a doua clădire din complexul de birouri Equilibrium către Magyar Posta Takarék Real Estate Investment Fund (MPTIA), un fond public de investiții imobiliare care reunește peste 40.000 de investitori, potrivit unui comuncat de presă
NATO trebuie să fie mai europeană pentru a combate schimbarea de paradigmă a SUA, spune şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas # Economica.net
Alianţa Nord-Atlantică trebuie să devină ''mai europeană'', a apreciat miercuri şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, într-o perioadă când preşedintele american Donald Trump lasă să planeze dubiile asupra viitorului relaţiei transatlantice, relatează AFP şi Reuters.
Airvolt lansează o rundă de finanțare de tip INFRA, în valoare de 12,5 milioane USD, și își consolidează echipa de conducere # Economica.net
Airvolt Inc., companie internațională de media și infrastructură urbană pentru aer curat, cunoscută comercial sub denumirea Airvolt DOOH, anunță lansarea unei runde de finanțare de tip INFRA, în valoare de 12,5 milioane USD, destinată extinderii infrastructurii sale în spații publice și piețe reglementate. Anunțul vine simultan cu consolidarea echipei de conducere prin numirea Angelei Mincey, MBA în funcția de Co-Fondator și Director Operațional, precum și a lui Alice Alieva în rolul de Advisor Strategic pentru Relația cu Investitorii.
AI la nivel enterprise prinde avânt. Companiile estimează un randament mediu de 2,78 dolari pentru fiecare dolar investit în Europa și Orientul Mijlociu # Economica.net
Companiile au trecut de la proiectele pilot de AI la implementări la scară largă, impulsionate de beneficiile dovedite și de așteptările unor randamente financiare semnificative, potrivit Lenovo Europe & Middle East CIO Playbook 2026, pe baza unei cercetări realizate de IDC. Aproape jumătate (46%) dintre proiectele pilot AI au ajuns deja în producție, organizațiile estimând un randament mediu de 2,78 dolari pentru fiecare dolar investit.
Opțiunile de export al petrolului rusesc se diminuează drastic. 140 de milioane de barili sunt stocate acum în petroliere pe mările lumii, în lipsa cumpărătorilor # Economica.net
Petrolul rusesc se acumulează pe mările lumii, pe măsură ce rafinăriile din India se retrag din achiziții, lăsând Moscova cu milioane de barili încărcați pe petroliere și cu mai puține destinații clare pentru exporturile sale de țiței, scrie OilPrice.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva, însă o persoană care are probleme cu veniturile nedeclarate va fi vizată în perioada următoare de instituţie, a declarat miercuri preşedintele ANAF, Adrian Nica.
Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi într-un discurs în statul Iowa că "încă o armadă minunată" a Statelor Unite navighează către Iran, transmite dpa; nu a fost clar imediat dacă el s-a referit la grupul de luptă al portavionului Abraham Lincoln, sosit în Orientul Mijlociu încă de luni, sau la o a doua forţă armată.
Consilierii generali ai Municipiului Bucureşti urmează să dezbată joi un proiect de hotărâre prin care Capitala ar putea candida pentru a găzdui Forumul Oraşelor (Cities Forum) în anul 2027.
Olanda – Trei partide politice au încheiat un acord de coaliţie pentru a forma un nou guvern # Economica.net
Trei partide politice olandeze au încheiat marţi un acord de coaliţie mult aşteptat, deschizând calea pentru formarea unui nou guvern în Olanda, a cincea cea mai mare economie a Uniunii Europene, la trei luni după alegeri cu rezultate foarte strânse, notează AFP.
