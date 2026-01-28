Presa spaniolă atacă Real Madrid: „Dezastru total!”

17:40

Trei medici și patru asistenți din Gorj sunt anchetați pentru eliberarea de adeverințe false, prin care 31 de persoane condamnate evitau munca în folosul comunității. În cursul perchezițiilor, au fost descoperite documente medicale falsificate, utilizate ilegal în procese. Ancheta continuă pentru stabilirea responsabilităților. Trei medici și patru asistenți medicali din Gorj, cercetați pentru eliberarea de