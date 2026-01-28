România și Germania: Acord militar pentru „locomotiva efortului european”

17:50

Numărul 2 din AUR, Petrișor Peiu, acuză Guvernul de date false privind deficitul bugetar. El afirmă că deficitul real pentru 2024 este cu 0,65% din PIB mai mare față de cel raportat. De asemenea, avertizează că o reducere a încasărilor de la UE ar putea duce România în colaps financiar, subliniind problemele actuale. Senatorul Petrișor … Articolul AUR acuză Guvernul de falsificare a datelor: România în pericol de colaps financiar apare prima dată în Main News.