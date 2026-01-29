ASPA a încheiat primul contract de foster pentru un cățel din adăpost

13:20

Află despre piața muncii din România și cum te poate ajuta Jooble să găsești mai ușor un loc de muncă potrivit. În ultima vreme, tot mai multă lume vorbește despre schimbări în muncă: joburi hibride, reconversii profesionale, salarii mai competitive. Nu știu dacă ai observat și tu, dar parcă nimeni nu mai vrea „doar un […] The post Jooble și noile tendințe de pe piața muncii din România (P) appeared first on Buletin de București.