Robert Treviño va conduce orchestra Filarmonicii George Enescu, din stagiunea viitoare
Buletin de București, 29 ianuarie 2026 05:20
Robert Treviño va prelua conducerea celei mai importante orchestre a României, din stagiunea 2026-2027. Debutul cu Orchestra Filarmonicii a avut loc în noiembrie 2025. Planurile viitorului dirijor principal includ programe creative, turnee internaționale ample și realizarea de înregistrări cu casa de discuri Ondine Records, pentru aniversarea a 160 de ani, care va avea loc în stagiunea
• • •
Robert Treviño va conduce orchestra Filarmonicii George Enescu, din stagiunea viitoare # Buletin de București
Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București a anunțat că a fost încheiat primul contract de foster pentru un cățel din adăpostul ASPA Mihăilești. În septembrie 2025, Consiliul General al Municipiului București a aprobat proiectul „Foster pentru adopție". Programul foster le permite doritorilor să găzduiască temporar câini din adăpost, pentru îngrijire, socializare și pregătirea
Expoziție dedicată lui Theodor Aman, organizată de Muzeul Municipiului București începând cu 6 februarie # Buletin de București
O expoziție dedicată lui Theodor Aman va putea fi vizitată începând cu 6 februarie la Muzeul Theodor Aman, aflat în subordinea Muzeului Municipiului București. Potrivit unui anunț al instituției de cultură, lucrările expuse vor putea fi vizitate până la începutul lunii noiembrie a acestui an. „Expoziția propune întâlnirea publicului cu o categorie de opere extrem
04:00
Sector 1 | Ajutor de 1,1 milioane de euro către Institutul „Ana Aslan”. Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” primește 400 de mii de euro # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 1 urmează să acorde un ajutor de 1,1 milioane de euro către Institutul „Ana Aslan". Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu" ar putea primi și el 400 de mii de euro, dacă proiectele de hotărâre vor trece de votul consilierilor generali în ședința de joi, 29 ianuarie. Potrivit unui referat de specialitate
ANALIZĂ | Biletul STB vs. transportul în comun în restul capitalelor europene. Ce prețuri sunt în Zagreb, Sofia, Londra, Atena, Kiev și Chișinău # Buletin de București
Biletul STB ar rămâne mai ieftin decât călătoria în majoritatea capitalelor europene, chiar și după majorarea propusă în Consiliul General al Municipiului București. Decizia de creștere a titlului tarifar va fi supusă la vot în ședința de joi, 29 ianuarie, iar dacă va fi aprobată, o călătorie ar urma să coste cinci lei. De asemenea,
Vicepremierul Tanczos Barna: „Se caută soluții astfel încât Bucureștiul să beneficieze de finanțarea necesară dezvoltării” # Buletin de București
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri, în urma unei întâlniri cu primarul general al Capitalei și cu primarii de sector, că se caută soluții astfel încât Bucureștiul să beneficieze de finanțarea necesară dezvoltării. Discuțiile vor continua săptămâna viitoare cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, pe baza propunerilor venite din partea PMB și a celor șase sectoare, conform
Stadiul lucrărilor la Prelungirea Ghencea, pentru fiecare tronson. Ciprian Ciucu anunță măsuri pentru deblocarea șantierelor # Buletin de București
Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că a analizat stadiul lucrărilor de modernizare la Prelungirea Ghencea, în cadrul unei întâlniri la care au participat toate părțile implicate în proiect și au discutat soluțiile necesare pentru deblocarea șantierelor. „Am adus astăzi la masă toate părțile implicate (Apa Nova, Distrigaz, Comp. de Iluminat Public, Primăria Sectorului 6,
Registratura DGITL (Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1), din Piața Amzei nr. 13, se închide din 2 februarie 2026. Activitatea de registratură și relații cu publicul se va desfășura doar la sediul din Strada Mureș nr. 18-24, parter, anunță Primăria Sectorului 1. Registratura DGITL Piața Amzei nu va mai funcționa din 2
Program de incluziune a 30.000 de romi din Sectorul 2. Peste 40% dintre familii trăiesc în condiții improprii # Buletin de București
Consiliul General al Municipiului Bucureşti urmează să voteze un proiect de hotărâre care vizează împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 pentru încheierea unui protocol de colaborare cu Fundaţia Roma Education Fund România (REF). Parteneriatul are ca obiectiv dezvoltarea unor programe educaţionale, culturale, sociale şi economice dedicate comunităţii rome din Sectorul 2, cea mai numeroasă din
Sector 3 | 115.000 de euro pentru supraînălțarea unei singure intersecții. Cum vor arăta trecerile de pietoni la „preț de apartament” # Buletin de București
205 de intersecții și 530 de treceri de pietoni din Sectorul 3 ar urma să fie supraînălțate cu 85 de milioane de euro, dacă autoritatea locală va obține finanțarea necesară prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027. Rezultă un cost unitar de peste 115.000 de euro pentru fiecare obiectiv de investiții, „echivalentul unui apartament". Hotărârea în acest
Programul „Masă Sănătoasă”, pentru trei școli din Sectorul 5. Proiectul se votează în Consiliul Local # Buletin de București
Programul „Masă Sănătoasă" s-ar putea derula în trei școli din Sectorul 5. Dacă se aprobă în Consiliul Local din 29 ianuarie, se va implementa în școlile nr. 124, 125 și 131. Potrivit notei de fundamentare, suportul alimentar va consta într-o masă caldă pentru școlarii și elevii de nivel gimnazial. Pachetul alimentar se va acorda în
Sector 5 | Locuitorii care nu și-au reînnoit contractele de salubrizare rămân fără acest serviciu de la 1 februarie # Buletin de București
Locuitorii din Sectorul 5 care nu și-au reînnoit contractele de salubrizare vor rămâne fără acest serviciu de la 1 februarie, potrivit unui comunicat al administrației locale. Noile documente trebuie încheiate cu operatorul agreat de primărie, Salubrizare Sector 5 S.A. „Prestarea serviciilor de salubrizare se poate realiza exclusiv pe baza unui contract valabil, încheiat conform legislației
Termoficare | O lună fără căldură, în plin ger. Avaria s-a rezolvat, agentul termic tot nu vine # Buletin de București
Locuitorii din peste 450 de blocuri din București nu au apă caldă și căldură de aproape o lună. Agentul termic s-a oprit pe 4 ianuarie, când a avut loc o avarie la CET Sud, și nu va reveni decât pe 31 ianuarie, potrivit ultimei estimări a Termoenergetica. Avaria de la CET Sud s-a produs în
O nouă cerere de finanțare către Sectorul 1, de la Spitalul de Arşi. Proiectul se dezbate in CGMB # Buletin de București
Spitalul de Arşi, din Capitală, (Spitalul Clinic de Urgență, Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri) are nevoie de bani. Peste 1 milion de lei ar putea ajunge la instituția medicală, dacă un proiect în acest sens se votează în CGMB, pe 29 ianuarie. Potrivit notei de fundamentare, conducerea spitalului a înaintat Sectorului 1 al Municipiului București
Un cuplu legendar al baletului european vine la București. Virna Toppi și Nicola Del Freo, prim-balerinii Teatrului La Scala din Milano, dansează în Gala de Balet Balanchine’s Legacy # Buletin de București
Gala Internațională de Balet „Balanchine's Legacy", care va avea loc pe 11 februarie 2026, la Sala Palatului, anunță prezența-surpriză în distribuția galei a doi prim-balerini de la celebrul Teatru La Scala din Milano, legendarii Virna Toppi și Nicola Del Freo. Cei doi, care vor dansa „Emeralds", partea întâi din celebrul balet Jewels de George Balanchine,
Patru linii STB ar putea fi deviate joi seară, pentru meciul FCSB – Fenerbahçe SK # Buletin de București
Joi, 29 ianuarie 2026, patru linii STB ar putea fi deviate pentru meciul FCSB – Fenerbahçe SK, pe Arena Națională, programat de la ora 22:00. În cazul în care circulația rutieră va fi restricționată în zonă traseele troleibuzelor liniilor 86, 90 și a autobuzelor liniilor 104, 143 ar putea fi modificate. Meciul FCSB – Fenerbahçe SK ar
Poliția ar fi împușcat doi câini agresivi într-una dintre locuințele doctorului Cristian Andrei | Agerpres # Buletin de București
Polițiștii ar fi împușcat cu bile de cauciuc a doi câini agresivi, în timp ce echipele de intervenție specială a Poliției Capitalei percheziționau o locuință a doctorului Cristian Andrei, au declarat miercuri surse judiciare, pentru Agerpres. În contextul punerii în executare a unui mandat de percheziție domiciliară la o adresă din județul Dâmbovița, echipa SAS
Doctorul Cristian Andrei, percheziționat de poliție. Este acuzat de înșelăciune, viol și agresiune sexuală # Buletin de București
polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 1 au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară în municipiu București, Târgoviște și în județul Ilfov, într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități,
Un nou complex de blocuri, cu sute de apartamente, se construiește în centrul Capitalei # Buletin de București
În centrul Capitalei se construiește un nou complex de blocuri, situat în zona Pieței Alba Iulia, în imediata apropiere a București Mall. Pe acest amplasament, compania Cordia România, membră a grupului Futureal, a demarat lucrările de construcție pentru Centropolitan, pentru care a fost emisă autorizația de construire. Terenul a fost achiziționat de Bog'Art Place și
„Autostrada din mlaștină”. Restricții pe A7 pentru cercetări topografice, după ce constructorul „a experimentat” lucrări de drenaj # Buletin de București
Șoferii care tranzitează miercuri primul lot al Autostrăzii Moldovei (A7), între Dumbrava și Mizil, se lovesc de restricții de circulație impuse de Direcția Regională de Drumuri Buzău. Constructorul Lotului 1 al autostrăzii București-Moldova a cerut instituirea unor limitări de trafic pentru a efectua o „monitorizare topografică" a terasamentului. Măsurătorile vin într-un context tehnic sensibil care
Aproape un sfert din elevii bucureșteni au participat sau asistat la acte de violență. 52% nu își cunosc drepturile # Buletin de București
Aproape 52% dintre elevii bucureșteni nu au auzit de Statutul Elevilor, arată cel mai recent studiu organizat de Consiliul Municipal al Elevilor București (CMEB) pentru anul școlar 2024-2025. Potrivit Raportului privind Implementarea Statutului Elevilor în București (RISEMB), 53,47% nu au avut ocazia nici să ofere feedback cadrelor didactice. De asemenea, același document estimează că 22,2%
Podul de acces pe Insula Lacul Morii intră în reabilitare. PMB urmează să-l transfere către Primăria Sectorului 6 # Buletin de București
Podul de acces pe Insula Lacul Morii urmează să intre într-un proces de consolidare și reabilitare, după ce Primăria Municipiului București a inițiat un proiect de hotărâre prin care acesta va fi transferat de la Administrația Străzilor București (ASB) către Primăria Sectorului 6. Este vorba despre „Podul Insula Lacul Dâmbovița" (cunoscut și ca Podul Insula
Primăria Sectorului 3 taie 1.000 de treceri de pietoni din proiectul de supraînălțare, dar costurile cresc la 85 de milioane de euro # Buletin de București
La finalul lui februarie 2025, Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat o serie de hotărâri ce prevedeau supraînălțarea a peste 1.700 de treceri de pietoni. La aproape un an distanță, pe masa consilierilor ajunge un nou proiect de hotărâre prin care sunt abrogate toate cele 29 adoptate în anii 2024 și 2025 cu privire
Penalizări de 58 de milioane de euro cerute de Metrorex companiei franceze Alstom pentru livrarea cu întârziere a garniturilor pentru magistrala M5 # Buletin de București
Metrorex cere de la compania franceză Alstom penalizări de 58 de milioane de euro pentru livrarea cu întârziere a garniturilor contractate pentru magistrala M5 și pentru faptul că trenurile care au ajuns în România nu circulă încă, potrivit Adevărul. Producătorul francez a livrat în România 12 dintre cele 13 unități contractate de Metrorex, în baza
Centru de Management al Obezității, înființat de Ministerul Sănătății la București # Buletin de București
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, marți, înființarea la București a unui Centru de Management al Obezității. Acesta va funcționa în cadrul Institutului Național de Endocrinologie „C.I. Parhon". „Obezitatea este una dintre cele mai serioase provocări medicale ale prezentului, prin efectele în lanț pe care le produce – asupra sănătății oamenilor și asupra presiunii puse
CFR Călători modifică circulația a două trenuri între București și Budapesta, potrivit unui comunicat de presă al operatorului de transport feroviar cu călători. De vină pentru aceste schimbări sunt o serie de lucrări, solicitate de CFR Infrastructură între Lugoj și Recaș. Astfel, joi, 29 ianuarie circulația garniturilor IR 72 și IR 73 va fi afectată […] The post CFR Călători modifică circulația a două trenuri între București și Budapesta appeared first on Buletin de București.
METEO | Revin ninsorile în București, după creșterile de temperaturi din ultimele zile # Buletin de București
Ninsorile în București ar putea reveni la finalul lunii ianuarie, atunci când temperaturile încep să scadă, din nou, după câteva zile cu valori mai mari decât cele specifice acestei perioade. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile vor începe să scadă începând cu 30 ianuarie 2026, atunci când se anunță și precipitații […] The post METEO | Revin ninsorile în București, după creșterile de temperaturi din ultimele zile appeared first on Buletin de București.
Dosarul IOR, în pericol de închidere: apărarea Mariei Cocoru mizează totul pe viciile de procedură și acuză judecătorul de lipsă de imparțialitate # Buletin de București
A fost reluat procesul prin care Grupul Civic IOR-Titan contestă legalitatea retrocedării celor 12 hectare din Parcul IOR. Cauza a fost repusă pe rol, după ce Petre Băjenaru, moștenitorul Mariei Cocoru, implicat în afaceri imobiliare, a fost introdus în dosarul ce vizează anularea dispozițiilor de retrocedare a unei porțiuni din Parcul IOR, emise în 2005 […] The post Dosarul IOR, în pericol de închidere: apărarea Mariei Cocoru mizează totul pe viciile de procedură și acuză judecătorul de lipsă de imparțialitate appeared first on Buletin de București.
Terenurile pentru bazele de reparații Airbus și Boeing din Băneasa, pierdute de Romaero | Profit # Buletin de București
Compania de stat Romaero, aflată în insolvență de aproximativ doi ani, unde acționar majoritar este Ministerul Economiei, a pierdut în primă instanță un proces privind anularea unor acte care au stat la baza ipotecării și vânzării unor active imobiliare din Băneasa, scrie Profit.ro. Statul intenționa să dezvolte acolo un centru de suport pentru Airbus și […] The post Terenurile pentru bazele de reparații Airbus și Boeing din Băneasa, pierdute de Romaero | Profit appeared first on Buletin de București.
VIDEO | Trenurile electrice PESA, care vor circula de la București, în teste pe calea ferată # Buletin de București
Au început testele cu trenurile electrice PESA fabricate în Polonia pentru căile ferate române. Două garnituri au ajuns în București pe 20 ianuarie. Trenurile, garate inițial în gara București Obor, au fost livrate în baza contractului semnat cu Autoritatea pentru Reforme Feroviară (ARF). Cele două au fost preluate de la intrarea în țară, la Curtici, […] The post VIDEO | Trenurile electrice PESA, care vor circula de la București, în teste pe calea ferată appeared first on Buletin de București.
Termoficare | Peste 500 de blocuri încă nu au apă și căldură. Pentru alte 1.100, agentul termic este deficitar # Buletin de București
Sistemul de termoficare funcționează la doar 82%, marți la prânz. Peste 500 de blocuri nu au deloc apă caldă și căldură, iar pentru alte 1.100, agentul termic este deficitar. De data aceasta, au apărut defecțiuni la CET Progresul, potrivit Termoenergetica. Cele mai afectate de problemele care persistă în rețeuaua de termoficare a Capitalei sunt blocurile […] The post Termoficare | Peste 500 de blocuri încă nu au apă și căldură. Pentru alte 1.100, agentul termic este deficitar appeared first on Buletin de București.
Sector 2 | Parteneriatul pentru învățământ dual dintre STB și Liceul „Nikola Tesla” va fi actualizat # Buletin de București
Parteneriatul pentru învățământ dual dintre STB și Liceul „Nikola Tesla” va fi actualizat, potrivit unui proiect de hotărâre supus la vot în Consiliul Local al Sectorului 2. Proiectul propune aprobarea unui act adițional la contractul de parteneriat, necesar pentru actualizarea anuală a prevederilor privind formarea profesională a elevilor. Actul adițional are ca obiect actualizarea condițiilor […] The post Sector 2 | Parteneriatul pentru învățământ dual dintre STB și Liceul „Nikola Tesla” va fi actualizat appeared first on Buletin de București.
400 de amenzi pentru viteză în 48 de ore. Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei „a strâns” 189.900 de lei # Buletin de București
Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei a dat 400 de amenzi pentru viteză în 48 de ore, iar valoarea totală a acestora a fost de 189.900 de lei, în weekendul 24 – 25 ianuarie 2026. În perioada menționată, polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere au acționat cu aparatura radar din dotare pe arterele din municipiul București […] The post 400 de amenzi pentru viteză în 48 de ore. Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei „a strâns” 189.900 de lei appeared first on Buletin de București.
240.000 de lei pe an pentru competiții de baschet de la Primăria Sectorului 2. Proiectul se votează în CGMB # Buletin de București
240.000 de lei pe an pentru competiții de baschet. Un proiect de cooperare între Primăria Sectorului 2 și Federația Română de Baschet așteaptă votul în Consiliul general al municipiului București. Ședința are loc pe 29 ianuarie. Acest proiect, dacă se aprobă, vizează colaborarea între cele doua instituții, pentru finanțarea, în comun, a activităților competitive sportive. […] The post 240.000 de lei pe an pentru competiții de baschet de la Primăria Sectorului 2. Proiectul se votează în CGMB appeared first on Buletin de București.
O agenție a Guvernului controlează Consiliul Local al Sectorului 1 pentru modul cum sunt numite conducerile a două societăți din subordine # Buletin de București
Agenţia pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), a început un control la Consiliul Local al Sectorului 1 cu privire la faptul că două societăți ale administrației locale sunt conduse de persoane numite interimar de prea mult timp sau au fost numite politic. „Vă aducem la cunoștință faptul că, în baza Ordinului Președintelui Agenţiei […] The post O agenție a Guvernului controlează Consiliul Local al Sectorului 1 pentru modul cum sunt numite conducerile a două societăți din subordine appeared first on Buletin de București.
„Petting zoo” în Parcul Tei. Proiectul se află pe masa consilierilor generali # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 și Asociația Dog Rescue România, ar putea pune în practică un proiect de tip „petting zoo”, în Parcul Tei. Asocierea dintre cele două instituții cere votul Consiliului General al Municipiului București, pe 29 ianuarie. Proiectul comun, integrat educațional, recreativ și terapeutic poartă denumirea „Farm & Retreat” și oferă cetățenilor o experiență interactivă […] The post „Petting zoo” în Parcul Tei. Proiectul se află pe masa consilierilor generali appeared first on Buletin de București.
Un nou centru de zi pentru copiii cu dizabilități, lângă Gara Obor. Proiectul de peste 1,5 milioane de euro intră la vot in CGMB # Buletin de București
Un nou centru de zi pentru copiii cu dizabilități ar putea fi construit pe Bd. Gării Obor, nr. 10. Primăria Sectorului 2 cere împuternicire de la Consiliul General al Municipiului București, pentru dezvoltarea acestui proiect, în ședința din 29 ianuarie. Proiectul are o valoare totală de 4.911.431,64 de lei, echivalentul a peste 1,5 milioane de […] The post Un nou centru de zi pentru copiii cu dizabilități, lângă Gara Obor. Proiectul de peste 1,5 milioane de euro intră la vot in CGMB appeared first on Buletin de București.
Tensiuni în PNL pe banii publici: Thuma, condamnat pentru corupție, îi cere lui Bolojan majorarea fondurilor cu 500% față de 2025 pentru Ilfov și invocă „modelul de la Oradea” # Buletin de București
Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, critică proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 și solicită majorarea fondurilor cu 500% față de alocarea din anul precedent. Liberalul susține că la mijloc este un dezechilibru structural între taxele plătite de ilfoveni și banii care se întorc în comunitate și s-a folosit de declarațiile din trecut ale […] The post Tensiuni în PNL pe banii publici: Thuma, condamnat pentru corupție, îi cere lui Bolojan majorarea fondurilor cu 500% față de 2025 pentru Ilfov și invocă „modelul de la Oradea” appeared first on Buletin de București.
Analiză SGR: legătura dintre cantitatea mare de PET-uri returnate de locuitorii din Ilfov și apa potabilă de proastă calitate din județ # Buletin de București
Locuitorii județului Ilfov returnează, în medie, mai multe ambalaje din plastic decât cei din București. Statistica trădează problemele cronice privind apa potabilă, cauzate de corupția din administrațiile localităților limitrofe Capitalei. O analiza a datelor din Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), raportate la populația rezidentă, arată că un ilfovean duce la aparat, anual, cu aproximativ 20 de […] The post Analiză SGR: legătura dintre cantitatea mare de PET-uri returnate de locuitorii din Ilfov și apa potabilă de proastă calitate din județ appeared first on Buletin de București.
Noi tarife de acces în Grădina Zoologică din Băneasă. Proiectul va fi supus la vot joi # Buletin de București
Noile tarife de acces în Grădina Zoologică din Băneasa, valabile pentru 2026, ar putea fi adoptate joi de Consiliul General al Municipiului București. Un proiect de hotărâre în acest sens prevede că prețul biletului va fi 20 de lei, iar cel pentru elevi, studenți, pensionari și copii cu vârsta mai mare de trei ani va […] The post Noi tarife de acces în Grădina Zoologică din Băneasă. Proiectul va fi supus la vot joi appeared first on Buletin de București.
Sector 3 | Se scumpesc lucrările la Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”. Noua „notă de plată” va depăși 30 de milioane de lei # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 propune, din nou, majorarea costurilor pentru renovarea Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”. Proiectul de hotărâre vine în contextul în care o creștere similară a mai avut loc și la finalul anului trecut când a fost stabilită suma de 19,7 milioane de lei. Astfel, dacă proiectul va fi aprobat valoarea totală a lucrărilor se […] The post Sector 3 | Se scumpesc lucrările la Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”. Noua „notă de plată” va depăși 30 de milioane de lei appeared first on Buletin de București.
Peste 7.800 de locuri pentru admiterea la ASE. Jumătate sunt finanțate de la bugetul de stat # Buletin de București
Peste 7.800 de locuri vor fi scoase la concurs pentru admiterea la Academia de Științe Economice (ASE) în sesiunea din această vară. Jumătate sunt finanțate de la bugetul de stat, potrivit unui comunicat al instituției de învățământ superior. „ASE își așteaptă candidații la programele universitare de LICENȚÃ cu 7.890 de locuri, dintre care aproximativ jumătate […] The post Peste 7.800 de locuri pentru admiterea la ASE. Jumătate sunt finanțate de la bugetul de stat appeared first on Buletin de București.
PROIECT | O parte din cartierul istoric Uranus va fi reabilitat. Protocol între Patriarhie, Academie şi Metrorex # Buletin de București
O amplă zonă din centrul Capitalei, care se suprapune peste fosta amprentă a cartierului istoric Uranus, ar urma să intre în proces de reabilitare, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului General al Municipiului București (CGMB). Documentul prevede aprobarea unui protocol de asociere între Municipiul București și mai multe instituții ale statului: Guvernul […] The post PROIECT | O parte din cartierul istoric Uranus va fi reabilitat. Protocol între Patriarhie, Academie şi Metrorex appeared first on Buletin de București.
Consiliul Local Sector 2 va dezbate un proiect de hotărâre privind modul în care se vor acorda locuințele sociale anul acesta. Mai exact, se va stabili ordinea de prioritate pentru atribuirea acestor locuințe. Lista este întocmită ținând cont de evaluarea dosarelor depuse de cetățenii din Sectorul 2 care nu dețin o locuință și îndeplinesc anumite […] The post Sector 2 | Cum se vor atribui locuințele sociale în 2026 appeared first on Buletin de București.
„Piața producătorilor autohtoni” în Sectorul 1. Piețele Dorobanți și 1 Mai, incluse în proiect # Buletin de București
Piețele agroalimentare Dorobanți și 1 Mai din Sectorul 1 ar urma să fie folosite pentru organizarea unei „Piețe a producătorilor autohtoni”, un proiect prin care autoritatea locală vrea să aducă zilnic producători români în aceste spații și să organizeze evenimente gastronomice și educaționale, în baza unui parteneriat cu Asociația Forța Fermierilor. Proiectul este pe masa […] The post „Piața producătorilor autohtoni” în Sectorul 1. Piețele Dorobanți și 1 Mai, incluse în proiect appeared first on Buletin de București.
Sector 2 | Trei mașini pe zi ridicate de pe domeniul public în 2025. Sunt mai multe decât în perioada 2021 – 2024 la un loc # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 a anunțat că 1.021 de mașini au fost ridicate de pe domeniul public aferent acestui sector. Numărul este mai mare decât totalul autovehiculelor ridicate între anii 2021 – 2024, arată instituția. Administrația locală a precizat că aceste acțiuni de eliberare a domeniului public reprezintă o parte a măsurilor menite să rezolve problema […] The post Sector 2 | Trei mașini pe zi ridicate de pe domeniul public în 2025. Sunt mai multe decât în perioada 2021 – 2024 la un loc appeared first on Buletin de București.
Un cetățean turc închis la Penitenciarul Rahova, dat în urmărire națională după ce nu a mai revenit din permisie # Buletin de București
Atas Abdullah, un cetățean turc închis la Penitenciarul Rahova, nu a mai revenit din permisie, acordată în perioada 23 – 26 ianuarie 2026. Acesta a fost căutat la domiciliu, în orașul Voluntari, însă nu a fost găsit. Poliția a demarat verificări pentru localizarea bărbatului. Cetățeanul a fost încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, fapta fiind […] The post Un cetățean turc închis la Penitenciarul Rahova, dat în urmărire națională după ce nu a mai revenit din permisie appeared first on Buletin de București.
Află despre piața muncii din România și cum te poate ajuta Jooble să găsești mai ușor un loc de muncă potrivit. În ultima vreme, tot mai multă lume vorbește despre schimbări în muncă: joburi hibride, reconversii profesionale, salarii mai competitive. Nu știu dacă ai observat și tu, dar parcă nimeni nu mai vrea „doar un […] The post Jooble și noile tendințe de pe piața muncii din România (P) appeared first on Buletin de București.
„Piața Ilie Ilașcu” va fi amenajată în Sectorul 2. Proiectul, supus la vot în CGMB # Buletin de București
Un spațiu public din Sectorul 2, aflat la intersecția străzilor Ion Coravu, maior cu aleea Pan Halippa și strada Tony Bulandra, ar putea fi denumit „Piața Ilie Ilașcu”, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local al Municipiului București. Inițiativa „Proiectul de hotărâre pentru atribuirea denumirii de strada llie Ilașcu unei piațete sau […] The post „Piața Ilie Ilașcu” va fi amenajată în Sectorul 2. Proiectul, supus la vot în CGMB appeared first on Buletin de București.
