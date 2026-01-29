Cum contribuie județele la PIB-ul României în 2026. Capitala ocupă un sfert din economie, 32 dintre județe contribuie sub 2%, iar unele sunt „nule”
Gândul, 29 ianuarie 2026 09:50
Aproape trei sferturi dintre județele României au o contribuție individuală la produsul intern brut național de sub 2% din PIB-ul pe 2026. Bucureștiul ocupă peste un sfert din PIB, urmat la o distanță considerabilă de Cluj, cu o contribuție de 5,3%. Multe dintre județele țării coboară spre 1%, iar 10 dintre acestea nu fac nici […]
• • •
Acum 30 minute
10:10
Două cutremure succesive în România, joi dimineață. Ce magnitudini au avut și unde s-au produs # Gândul
Două cutremure s-au produs joi dimineață în România, în două regiuni diferite ale țării, transmite Institutul pentru Fizica Pământului. Două cutremure s-au produs în această dimineață pe teritoriul României, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Primul cutremur a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter și s-a produs […]
10:10
Dan Dungaciu: „Europa s-a gândit că o să se descurce greu fără America pe partea de apărare” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre strategia europeană la nivel de politică globală, în contextul în care sprijinul militar al Statelor Unite pare din ce în ce mai scăzut. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. În contextul tensiunilor din Occident, statele europene, spune profesorul Dan Dungaciu, […]
10:10
Gândul demontează mitul reducerii deficitului bugetar. Cheltuielile guvernului Bolojan au depășit bugetul inițial, iar veniturile nu au fost realizate. Deficitul bugetar a crescut, de fapt # Gândul
La începutul anului 2025 Guvernul Ciolacu, din aceeași coaliție, fără USR, îi cerea Parlamentului votul pentru buget. Deficitul bugetar ar fi urmat, conform programării, să fie de 7% din PIB. Cu toate astea, deficitul a ajuns, la final de 2025, la 7,7% din PIB. Gândul a analizat execuția bugetară și planificarea inițială, la început de […]
10:10
După ce și-a pierdut aliații din Siria și Venezuela, Moscova aplaudă, ușurată, reprimarea sângeroasă a protestelor din Iran, cele mai mari după anul 1979. Menținerea regimului corupt și represiv de la Teheran este un rezultat extrem de important pentru Rusia lui Vladimir Putin. Evenimentele au fost urmărite cu un enorm (propriu) interes la Moscova și […]
10:00
Clasamentul orașelor din România în care se nasc cei mai inteligenți oameni scoate la iveală o realitate nebănuită: nu capitala București este pe primul loc. CANCAN.RO spune care este locul care dă cele mai multe genii ale țării. Ierarhia are la bază atât rezultate academice constante, cât și performanțe recunoscute pe plan internațional, ceea ce […]
Acum o oră
09:50
09:40
Vikingii au ajuns în America de Nord în anul 1021, cu aproape 500 de ani înainte de Columb. Descoperirea istorică, confirmată cu dovezi de cercetători # Gândul
Noi datări științifice arată că vikingii au ajuns în America de Nord în anul 1021, cu aproape 500 de ani înainte de Cristofor Columb. Descoperirea, realizată în Canada, oferă una dintre cele mai precise dovezi ale explorării nordice transatlantice. Noi cercetări științifice confirmă că exploratorii vikingi au ajuns în America de Nord în anul 1021, […]
09:40
Liga Campionilor. Clasamentul final, dueluri posibile în play-off și ce formații au fost eliminate din UCL # Gândul
Primele opt echipe calificate direct în optimile Ligii Campionilor sunt: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona şi Manchester City. Real Madrid e pe 9, urmată de Inter, locul 10, şi PSG, pe 11, dar toate trei merg în play-off. S-au mai calificat în faza eliminatorie: Newcastle, Juventus Torino, Atletico Madrid, Atalanta, Leverkusen, […]
09:30
Real Madrid, umilită la Lisabona: portarul echipei Benfica a marcat golul calificării în play-off-ul Ligii Campionilor în minutul 97 # Gândul
Benfica Lisabona a făcut un meci mare împotriva Realului, iar eroul echipei lusitane a fost portarul echipei, care a marcat golul calificării în play-off-ul Ligii Campionilor în minutul 97. S-a terminat 4-2 pentru trupa antrenată de Jose Mourinho, iar eșecul suferit în Portugalia aruncă gruparea din Madrid în afara „optimilor” UCL, scrie PROSPORT. Benfica avea […]
Acum 2 ore
09:10
Cazurile de lepră de la Cluj. Cele două femei depistate cu boala s-au întors în Indonezia, după începerea tratamentului # Gândul
Cele două angajate ale salonului ThaiCo Spa din Cluj, diagnosticate cu lepră în decembrie, au primit prima parte a tratamentului și s-au întors în Indonezia. Autoritățile au clarificat situația în privința riscului epidemiologic pentru populație. Cele două angajate ale salonului ThaiCo Spa, diagnosticate cu lepră în urmă cu aproximativ două luni, au început tratamentul medical […]
09:00
Ciucu îi arde la buzunare pe bucureșteni: scumpește biletele la STB. Cât va costa o călătorie cu autobuzul sau tramvaiul în Capitală # Gândul
Ședință la Primăria Capitalei, acolo unde joi dimineață, 29 ianuarie, de la 10:00, consilierii municipali se întrunesc pentru a dezbate o serie de aspecte importante. Pe ordinea de zi figurează proiecte care vizează majorarea prețului la călătoriile cu STB, precum și desființarea a patru instituții și dizolvarea unei companii municipale. Potrivit Agerpres, prețul unei călătorii […]
08:50
Bruce Springsteen a lansat o melodie de protest ca omagiu pentru victimele ICE. „Streets of Minneapolis” îl critică și pe președintele Donald Trump # Gândul
Cântărețul american Bruce Springsteen a lansat miercuri melodia „Streets of Minneapolis” în care critică politica anti-imigrație a președintelui Donald Trump după moartea a doi americani împușcați de agenții federali. Artistul l-a criticat în repetate rânduri pe președintele republican, dar și administrația sa. Minneapolis este epicentrul tensiunilor de la moartea lui Alex Pretti, ucis de agenții […]
08:40
Oana Eftimie: „Nu ni s-a spus că fondurile SAFE sunt, de fapt, împrumuturi, fără să ni se comunice și dobânzile pe care le vom avea de suportat” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Oana Eftimie a vorbit despre riscurile pe care le pot reprezenta achizițiile făcute cu banii din fondurile programului SAFE, susținând că, fiind vorba despre niște împrumuturi, dobânzile nu ar fi atât de avantajoase pe cât a fost inițial prezentat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Oana Eftimie susține […]
08:40
Caz grav de violență domestică. Un pompier de la ISU B-IF, arestat 30 de zile după ce snopit în bătaie soția și a stropit-o cu benzină # Gândul
Un nou caz grav de violență domestică scoate la iveală o faptă înfiorătoare comisă de un bărbat, pompier la ISU București-Ilfov, care a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce acesta și-a snopit în bătaie soția, după care a stropit-o cu benzină, cel mai probabil sub amenințarae că îi va da foc. Un […]
Acum 4 ore
08:20
Două rafinării din trei se opresc în februarie 2026. Ministerul Energiei: Nu există risc de penurie de carburanți # Gândul
Luna februarie aduce o situație fără precedent pentru piața carburanților din România, după ce două dintre cele trei rafinării ale țării vor fi oprite simultan. Ministerul Energiei susține că riscul de penurile în piață nu este luat în calcul, întrucât piața va avea suficientă benzină și motorină, prin stocuri și importuri. Două dintre cele trei […]
08:10
Societatea Infrastructură S5 continuă să se implice activ în procesul de modernizare a școlilor din Sectorul 5, cu personal desemnat pentru lucrări logistice necesare pregătirii spațiilor educaționale pentru anul școlar în curs. Echipele societății au intervenit pentru demontarea tablelor școlare vechi si deteriorate cu unele noi, precum și mutarea mobilierului existent pentru crearea spațiului necesar […]
08:10
Cu cât se vinde cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Iași, acum, în 2026. Cel mai ieftin apartament cu două camere din Iași costă doar 43.000 de euro. Este vorba de o locuință nedecomandată, cu suprafață utilă de 27 metri pătrați, ani construcție după 1977, situată la etajul 2 al unui bloc. Apartamentul […]
08:10
Război în Ucraina, ziua 1.435. Atac aerian asupra regiunii Zaporojie, trei morți. Marco Rubio spune unde s-au împotmolit negocierile # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 29 ianuarie 2026, în a 1.435-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Atacuri aeriene rusești au ucis trei persoane în regiunea Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov. SUA spun lucrurilor pe nume Statele Unite ar putea participa săptămâna aceasta la noile negocieri […]
07:50
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă # Gândul
Tabel pensii. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă. Tabel pensii Formula de calcul este următoarea: VPR = 81 lei (confirmat pentru 2025/2026). Puncte de Stabilitate (Bonus pentru 40 de ani de muncă): 0,50 pct/an (pentru intervalul 26-30 ani) = 2,5 puncte 0,75 […]
07:40
Brazilianul Talisson se prezintă fanilor Rapidului. „Cea mai bună oportunitate din viața mea, nu am stat pe gânduri” # Gândul
Brazilianul Talisson de Almeida (23 de anI) este ultimul transfer al Rapidului. Joacă pe orice poziție în ofensivă și a semnat contractul cu giuleștenii miercuri, 28 ianuarie, după ce a trecut verificările medicale. Născut în micuțul orășel Abate, la 650 de km nord de metropola Sao Paolo, Talisson a vorbit într-un interviu pentru site-ul clubului […]
07:30
Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather. Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather Potrivit meteorologilor Accuweather, Predealul și alte orașe din zona montană vor fi „paralizate” de zăpadă în februarie. La Predeal va ninge în zilele de 12, 26 și 27 februarie, în cantități însemnate. La […]
07:20
29 Ianuarie, calendarul zilei: Oana Pellea împlinește 64 de ani. Mălina Olinescu ar fi împlinit 52 de ani. Un an de la decesul lui Dinu Gheorghe # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 29 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Oana Pellea este una dintre cele mai respectate și iubite actrițe române, cunoscută pentru forța, autenticitatea și profunzimea interpretărilor sale. Născută pe 29 ianuarie 1962, la București, este fiica legendarului actor Amza […]
07:10
Liberalii s-au denunțat între ei la DNA, în dosarul avocatei prinsă în flagrant de procurori. Avocata PNL și un fals „general SIE” promiteau intervenții la Procurorul șef DNA, la Tribunalul București, invocau Președintele și premierul pentru rezolvarea a 2 dosare penale în schimbul a 500.000 de euro. Culmea denunțului: avocata PNL a scris denunțătorului pe telefon chiar când acesta o dădea în vileag în sediul DNA # Gândul
Avocata liberală Adriana Georgescu a fost denunțată în fața procurorilor DNA, pe 30 septembrie 2025, chiar de persoana pentru care cerea bani pentru rezolvarea dosarelor: omul de afaceri Paul Jean Tucan. Tucan, patron al unei importante firme din Constanța – JT Grup Oil SA, a fost trimis în judecată în august 2025, de EPPO ( […]
07:10
Adrian Severin: „Nici statele prietene nu au ce să discute cu o conducere care nu reprezintă poporul” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 27 ianuarie 2026, fostul diplomat și politician Adrian Severin a tras un semnal de alarmă dureros de clar asupra rupturii profunde dintre poporul român și actuala conducere a statului. Urmărește aici, integral emsiunea Marius Tucă Show Analizând protestele recente de la Iași, Focșani și alte orașe, Adrian Severin le-a […]
06:40
Stan: Rezoluțiile ONU nu sunt obligatorii, dar conțin elemente de drept internațional. Capătă forță de lege când sunt acceptate de state # Gândul
În ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul politic Valentin Stan a susținut o discuție detaliată despre rezoluția ONU 2625, subliniind rolul său esențial în dreptul internațional, în special în contextul autodeterminării popoarelor și al imposibilității cedării teritoriilor fără voința populară. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Valentin Stan a […]
Acum 6 ore
06:10
Se pregătește scoaterea PSD de la guvernare? Cum ar arăta guvernul minoritar condus de Bolojan: „vulnerabil, nu poate sta în picioare” / Tăriceanu: Trebuie să ții cont de parteneri și să negociezi # Gândul
Sunt zile fierbinți pe scena politică din România și un joc pe contre în coaliția de guvernare. Premierul Ilie Bolojan ia în calcul și ideea unui guvern minoritar, fără Partidul Social Democrat. O astfel de variantă nu este exclusă, însă nici nu este „de dorit”, a recunoscut Bolojan. Premierul i-a acuzat pe social-democrați că „dacă […]
06:10
Valentin Stan: Acum înțeleg de ce urăște Nicușor Dan Statele Unite – în America n-ar avea voie să conducă # Gândul
În ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul univ. dr. Valentin Stan a comentat ultimele apariții publice ale lui, Nicușor Dan, președintele României. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a susținut că, din perspectiva standardelor americane, Nicușor Dan nu ar fi apt nici măcar pentru a conduce un […]
05:10
De ce nu mai citesc elevii? Un fost ministru al Educației și directoarea Bibliotecii Naționale explică declinul lecturii, iar tinerii recunosc: „Preferăm TikTok” # Gândul
Într-o perioadă în care informația se obține instant, lectura clasică pierde teren în fața rețelelor sociale și a conținutului digital. Un reportaj realizat în exclusivitate de Gândul, arată că tot mai puțini elevi mai aleg astăzi cartea, iar TikTok a devenit principala sursă de consum pentru adolescenții români. Pentru generațiile anterioare, biblioteca școlară a reprezentat […]
Acum 12 ore
00:10
Dan Dungaciu: „România nu a jucat nimic. Suntem servitorul perfect. Politica României trebuie schimbată” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a criticat faptul că România nu a dat curs invitației lui Donald Trump privind Consiliul pentru Pace. Acesta susține că România ar da bani în Occident doar pentru a menține executivul la putere, și nu în folosul real al țării. Urmărește aici, integral, emisiunea lui […]
28 ianuarie 2026
23:40
Dan Dungaciu: „Când Maia Sandu spune că ar vota pentru Unire, ea și-a dat seama că Europa nu poate să o protejeze” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a comentat declarațiile Maiei Sandu cu privire la o posibilă reunificare a României cu Republica Moldova, dar și reacția premierului Ilie Bolojan privind această ipoteză. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. […]
23:20
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum interacțiunile din SUA i-au făcut să înțeleagă că izolaționismul nu este o variantă favorabilă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Trebuie să mergi în America, ca să vezi […]
23:10
Las Vegas nu mai este singurul loc al nunților instant. În Europa, la câteva minute/ore, depinde de mijlocul de transport, de Copenhaga, insula Aero oferă posibilitatea de a te căsători în doar 15 minute, datorită procedurilor birocratice extrem de simplificate, preia ProTV. Destinația atrage zilnic cupluri din întreaga lume care își doresc o nuntă fără […]
23:00
22:50
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu cancelarul federal Friedrich Merz, la Berlin. „Am discutat despre cum putem dezvolta și mai mult această colaborare” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a postat un mesaj în care a punctat cele mai importante idei ale întâlnirii cu cancelarul federal Friedrich Merz, de la Berlin. „Astăzi, la Berlin, am avut o discuție aplicată cu cancelarul federal Friedrich Merz. Îi mulțumesc pentru primire și pentru dialogul deschis. Relația dintre România și Germania este foarte bună, construită […]
22:20
Crin Antonescu îi răspunde lui CTP după scandalul declanșat de declarațiile de la Gândul: „Bolojenie ușoară” # Gândul
După ce Cristian Tudor Popescu a criticat intervenția lui Crin Antonescu din emisiunea „Ai Aflat!”, moderată de Ionuț Cristache, fostul lider PNL a venit și el cu un răspuns pentru CTP. Crin Antonescu a numit guvernarea lui Ilie Bolojan drept „Bolomanie”, CTP a criticat această intervenție a fostului lider PNL, iar acum jurnalistul a primit […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 29 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Derdelușul care l-a inspirat pe George Coșbuc nu este unul imaginar. Poetul, filozoful și marele traducător universal și-a petrecut o parte din viață gazetar la Sibiu. O sfoară de stradă plină de nămeți în lumina soarelui strălucitor i-a dictat Iarna pe uliță, poezia tuturor copilăriilor, de o candoare de neimaginat. Despre hoapă și altele O […]
21:50
Pentru mulți ciorba reprezintă un preparat simplu, reconfortant și accesibil. Fie ca este de pui, de legume sau de burtă, preparatul este rar asociat cu ceva luxos. În prezent, cea mai scumpă ciorbă este o reinterpretare a unei supe tradiționale vietnameze, vândută cu 5.000 de dolari pe porție. Preparatul este o variantă ultra-luxoasă de Pho, […]
Acum 24 ore
21:10
O femeie din Austria a plătit 125 de euro pentru un colet primit la ușa casei, dar în loc de bunuri comandate, a găsit doar unelte de jucărie și a căzut victima unei escrocherii elaborate, aproape românească. Femeia povestește pentru publicația Heute că a deschis ușa unui curier în Gablitz (districtul St. Pölten, Austria Inferioară). Bărbatul […]
21:00
Un brutar român a renunțat la job-ul din România și s-a făcut cioban în Spania, pe un salariu de cinci ori mai mare # Gândul
Un brutar român a luat o decizie radicală și s-a mutat în Spania unde a ales să fie cioban. Avea doar 20 de ani când a plecat și câștiga de cinci ori mai mult decât în țară. Gregori a plecat din România, unde lucra pe 200 de euro la o brutărie și era în căutarea […]
20:30
O americancă a cumpărat o ramă aurie cu 3 dolari, ca o coțofană. În ramă era un tablou de o valoare incredibilă # Gândul
O tânără americancă a cumpărat cu doar 3 euro un tablou dintr-un magazin caritabil, fără să bănuiască că a achiziționat o comoară. Ajunsă acasă, femeia a descoperit că pictura, semnată de artistul Johann Berthelsen, valora de fapt peste 30.000 de euro, preia Libertatea. Marisa Alcorn a cumpărat dintr-un magazin Emmaüs din Ohio, SUA, un tablou […]
20:20
Blugii și produsele din denim sunt printre cele mai populare din întreaga lume. Pentru a le purta cât mai mult timp, este important să știm la câte grade trebuie spălate, dar și în ce condiții. Blugii și articolele din denim sunt nelipsite din garderoba oricui, însă pentru ca ele sa își păstreze aspectul pentru cât […]
20:10
20:00
O femeie din Anglia și-a pierdut casa ajutând „vedete în impas”. Escrocii de pe X îi promiteau că o iubesc și o iau nevastă # Gândul
O mamă din Anglia a rămas fără locuință după ce a oferit 250.000 de lire sterline unor escroci de pe Instagram care se dădeau drept staruri de la Hollywood și cântăreți pop, și care declarau că „o iubesc” nespus și vor să se căsătorească cu ea. Credulă, femeia a acceptat toate cererile și a plătit […]
19:40
O femeie care a supraviețuit Holocaustului a murit de frig în propria casă în Kiev. La -18°C, apartamentul arăta ca un patinoar # Gândul
Evgenia Besfamilnaia, o supraviețuitoare a Holocaustului, a fost găsită decedată în apartamentul său din Kiev din cauza frigului. O persoană care a supraviețuit genocidului secolului XX, Evgenia Besfamilnaia a sfârșit ucisă de condițiile de viață precare provocate de războiul modern, scrie Novaia Gazeta Evropa. Cauza decesului a survenit într-o perioadă cu pene de curent prelungite, […]
19:40
CTP s-a năpustit asupra lui Crin Antonescu pentru declarațiile făcute la Gândul despre Ilie Bolojan: l-am evaluat greșit/Are un suflet mic # Gândul
Cristian Tudor Popescu a venit cu o reacție la adresa lui Crin Antonescu care, după spusele lui, are derapaje la adresa lui Ilie Bolojan. Fostul lider PNL l-a a numit guvernarea lui Ilie Bolojan, drept „Bolomanie”, chiar în emisiunea „Ai aflat!”, moderată de Ionuț Cristache. CTP, revoltat pe Crin Antonescu „Un suflet mic și murdar […]
19:40
Detalii de ultimă oră de la Poliție în cazul medicului Cristian Andrei. Cinci victime identificate, șase mandate de aducere # Gândul
Poliția a anunțat miercuri noi informații în dosarul în care este cercetat medicul Cristian Andrei, după ce acesta a fost încătușat și dus la audieri. Ancheta vizează fapte de agresiune sexuală comise asupra mai multor paciente în timpul ședințelor desfășurate în cabinet. În acest moment sunt identificate cinci victime. Dintre acestea, trei sunt considerate victime […]
19:30
(P) Intervenții ample de reparații locale în Sectorul 5: Echipele Infrastructură 5 acționează pe mai multe artere și zone rezidențiale # Gândul
Societatea de Infrastructură a Sectorului 5 continuă programul intens de intervenții locale, derulat pentru a menține și îmbunătăți rețeaua stradală din comunitate. În ultimele săptămâni, echipele au acționat pe mai multe artere și zone rezidențiale, efectuând lucrări de reparații menite să crească siguranța și confortul locuitorilor. Printre străzile pe care s-au realizat intervenții se numără […]
19:20
Lia Olguța Vasilescu îl acuză pe Ilie Bolojan pentru criza de la Electrocentrale Craiova: „Nu mai rezistă nici măcar iarna asta” # Gândul
Lia Olguța Vasilescu afirmă că, după ultimele declarații ale premierului Ilie Bolojan, situația de la Electrocentrale Craiova arată clar că nu mai există timp pentru a aștepta construirea unei noi capacități de producție. Aceasta spune că centrala nu mai rezistă încă doi ani, în condițiile în care nu a primit bani nici măcar pentru reparațiile […]
19:20
Jucând un rol esențial pe viitor, limba engleza este una dintre cele mai utile competențe pentru un elev. Există o serie de resurse interesante, atât pentru părinți, cât și pentru copii, pentru a învăța limba engleză mai ușor. Toate acestea sunt ușor de folosit, iar eficiența lor este apreciată atât de cei mici, cât și […]
