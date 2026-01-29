Două rafinării din trei se opresc în februarie 2026. Ministerul Energiei: Nu există risc de penurie de carburanți

18:40

O fetiță de doar nouă ani făcut o descoperire uluitoare. Copila se plimba cu familia pe o plajă din Țara Galilor, timp în care a găsit o piatră cu aspect neobișnuit, care s-a dovedit a fi chiar un meteorit vechi de 4,5 miliarde de ani. Obiectul ar fi mai vechi decât oceanele, dinozaurii sau chiar […]