Bruce Springsteen a lansat o melodie de protest ca omagiu pentru victimele ICE. „Streets of Minneapolis” îl critică și pe președintele Donald Trump
Gândul, 29 ianuarie 2026 08:50
Cântărețul american Bruce Springsteen a lansat miercuri melodia „Streets of Minneapolis” în care critică politica anti-imigrație a președintelui Donald Trump după moartea a doi americani împușcați de agenții federali. Artistul l-a criticat în repetate rânduri pe președintele republican, dar și administrația sa. Minneapolis este epicentrul tensiunilor de la moartea lui Alex Pretti, ucis de agenții […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
09:10
Cazurile de lepră de la Cluj. Cele două femei depistate cu boala s-au întors în Indonezia, după începerea tratamentului # Gândul
Cele două angajate ale salonului ThaiCo Spa din Cluj, diagnosticate cu lepră în decembrie, au primit prima parte a tratamentului și s-au întors în Indonezia. Autoritățile au clarificat situația în privința riscului epidemiologic pentru populație. Cele două angajate ale salonului ThaiCo Spa, diagnosticate cu lepră în urmă cu aproximativ două luni, au început tratamentul medical […]
Acum 30 minute
09:00
Ciucu îi arde la buzunare pe bucureșteni: scumpește biletele la STB. Cât va costa o călătorie cu autobuzul sau tramvaiul în Capitală # Gândul
Ședință la Primăria Capitalei, acolo unde joi dimineață, 29 ianuarie, de la 10:00, consilierii municipali se întrunesc pentru a dezbate o serie de aspecte importante. Pe ordinea de zi figurează proiecte care vizează majorarea prețului la călătoriile cu STB, precum și desființarea a patru instituții și dizolvarea unei companii municipale. Potrivit Agerpres, prețul unei călătorii […]
08:50
Bruce Springsteen a lansat o melodie de protest ca omagiu pentru victimele ICE. „Streets of Minneapolis” îl critică și pe președintele Donald Trump # Gândul
Cântărețul american Bruce Springsteen a lansat miercuri melodia „Streets of Minneapolis” în care critică politica anti-imigrație a președintelui Donald Trump după moartea a doi americani împușcați de agenții federali. Artistul l-a criticat în repetate rânduri pe președintele republican, dar și administrația sa. Minneapolis este epicentrul tensiunilor de la moartea lui Alex Pretti, ucis de agenții […]
Acum o oră
08:40
Oana Eftimie: „Nu ni s-a spus că fondurile SAFE sunt, de fapt, împrumuturi, fără să ni se comunice și dobânzile pe care le vom avea de suportat” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Oana Eftimie a vorbit despre riscurile pe care le pot reprezenta achizițiile făcute cu banii din fondurile programului SAFE, susținând că, fiind vorba despre niște împrumuturi, dobânzile nu ar fi atât de avantajoase pe cât a fost inițial prezentat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Oana Eftimie susține […]
08:40
Caz grav de violență domestică. Un pompier de la ISU B-IF, arestat 30 de zile după ce snopit în bătaie soția și a stropit-o cu benzină # Gândul
Un nou caz grav de violență domestică scoate la iveală o faptă înfiorătoare comisă de un bărbat, pompier la ISU București-Ilfov, care a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce acesta și-a snopit în bătaie soția, după care a stropit-o cu benzină, cel mai probabil sub amenințarae că îi va da foc. Un […]
08:20
Două rafinării din trei se opresc în februarie 2026. Ministerul Energiei: Nu există risc de penurie de carburanți # Gândul
Luna februarie aduce o situație fără precedent pentru piața carburanților din România, după ce două dintre cele trei rafinării ale țării vor fi oprite simultan. Ministerul Energiei susține că riscul de penurile în piață nu este luat în calcul, întrucât piața va avea suficientă benzină și motorină, prin stocuri și importuri. Două dintre cele trei […]
Acum 2 ore
08:10
Societatea Infrastructură S5 continuă să se implice activ în procesul de modernizare a școlilor din Sectorul 5, cu personal desemnat pentru lucrări logistice necesare pregătirii spațiilor educaționale pentru anul școlar în curs. Echipele societății au intervenit pentru demontarea tablelor școlare vechi si deteriorate cu unele noi, precum și mutarea mobilierului existent pentru crearea spațiului necesar […]
08:10
Cu cât se vinde cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Iași, acum, în 2026. Cel mai ieftin apartament cu două camere din Iași costă doar 43.000 de euro. Este vorba de o locuință nedecomandată, cu suprafață utilă de 27 metri pătrați, ani construcție după 1977, situată la etajul 2 al unui bloc. Apartamentul […]
08:10
Război în Ucraina, ziua 1.435. Atac aerian asupra regiunii Zaporojie, trei morți. Marco Rubio spune unde s-au împotmolit negocierile # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 29 ianuarie 2026, în a 1.435-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Atacuri aeriene rusești au ucis trei persoane în regiunea Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov. SUA spun lucrurilor pe nume Statele Unite ar putea participa săptămâna aceasta la noile negocieri […]
07:50
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă # Gândul
Tabel pensii. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă. Tabel pensii Formula de calcul este următoarea: VPR = 81 lei (confirmat pentru 2025/2026). Puncte de Stabilitate (Bonus pentru 40 de ani de muncă): 0,50 pct/an (pentru intervalul 26-30 ani) = 2,5 puncte 0,75 […]
07:40
Brazilianul Talisson se prezintă fanilor Rapidului. „Cea mai bună oportunitate din viața mea, nu am stat pe gânduri” # Gândul
Brazilianul Talisson de Almeida (23 de anI) este ultimul transfer al Rapidului. Joacă pe orice poziție în ofensivă și a semnat contractul cu giuleștenii miercuri, 28 ianuarie, după ce a trecut verificările medicale. Născut în micuțul orășel Abate, la 650 de km nord de metropola Sao Paolo, Talisson a vorbit într-un interviu pentru site-ul clubului […]
07:30
Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather. Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather Potrivit meteorologilor Accuweather, Predealul și alte orașe din zona montană vor fi „paralizate” de zăpadă în februarie. La Predeal va ninge în zilele de 12, 26 și 27 februarie, în cantități însemnate. La […]
07:20
29 Ianuarie, calendarul zilei: Oana Pellea împlinește 64 de ani. Mălina Olinescu ar fi împlinit 52 de ani. Un an de la decesul lui Dinu Gheorghe # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 29 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Oana Pellea este una dintre cele mai respectate și iubite actrițe române, cunoscută pentru forța, autenticitatea și profunzimea interpretărilor sale. Născută pe 29 ianuarie 1962, la București, este fiica legendarului actor Amza […]
Acum 4 ore
07:10
Liberalii s-au denunțat între ei la DNA, în dosarul avocatei prinsă în flagrant de procurori. Avocata PNL și un fals „general SIE” promiteau intervenții la Procurorul șef DNA, la Tribunalul București, invocau Președintele și premierul pentru rezolvarea a 2 dosare penale în schimbul a 500.000 de euro. Culmea denunțului: avocata PNL a scris denunțătorului pe telefon chiar când acesta o dădea în vileag în sediul DNA # Gândul
Avocata liberală Adriana Georgescu a fost denunțată în fața procurorilor DNA, pe 30 septembrie 2025, chiar de persoana pentru care cerea bani pentru rezolvarea dosarelor: omul de afaceri Paul Jean Tucan. Tucan, patron al unei importante firme din Constanța – JT Grup Oil SA, a fost trimis în judecată în august 2025, de EPPO ( […]
07:10
Adrian Severin: „Nici statele prietene nu au ce să discute cu o conducere care nu reprezintă poporul” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 27 ianuarie 2026, fostul diplomat și politician Adrian Severin a tras un semnal de alarmă dureros de clar asupra rupturii profunde dintre poporul român și actuala conducere a statului. Urmărește aici, integral emsiunea Marius Tucă Show Analizând protestele recente de la Iași, Focșani și alte orașe, Adrian Severin le-a […]
06:40
Stan: Rezoluțiile ONU nu sunt obligatorii, dar conțin elemente de drept internațional. Capătă forță de lege când sunt acceptate de state # Gândul
În ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul politic Valentin Stan a susținut o discuție detaliată despre rezoluția ONU 2625, subliniind rolul său esențial în dreptul internațional, în special în contextul autodeterminării popoarelor și al imposibilității cedării teritoriilor fără voința populară. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Valentin Stan a […]
06:10
Se pregătește scoaterea PSD de la guvernare? Cum ar arăta guvernul minoritar condus de Bolojan: „vulnerabil, nu poate sta în picioare” / Tăriceanu: Trebuie să ții cont de parteneri și să negociezi # Gândul
Sunt zile fierbinți pe scena politică din România și un joc pe contre în coaliția de guvernare. Premierul Ilie Bolojan ia în calcul și ideea unui guvern minoritar, fără Partidul Social Democrat. O astfel de variantă nu este exclusă, însă nici nu este „de dorit”, a recunoscut Bolojan. Premierul i-a acuzat pe social-democrați că „dacă […]
06:10
Valentin Stan: Acum înțeleg de ce urăște Nicușor Dan Statele Unite – în America n-ar avea voie să conducă # Gândul
În ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul univ. dr. Valentin Stan a comentat ultimele apariții publice ale lui, Nicușor Dan, președintele României. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a susținut că, din perspectiva standardelor americane, Nicușor Dan nu ar fi apt nici măcar pentru a conduce un […]
Acum 6 ore
05:10
De ce nu mai citesc elevii? Un fost ministru al Educației și directoarea Bibliotecii Naționale explică declinul lecturii, iar tinerii recunosc: „Preferăm TikTok” # Gândul
Într-o perioadă în care informația se obține instant, lectura clasică pierde teren în fața rețelelor sociale și a conținutului digital. Un reportaj realizat în exclusivitate de Gândul, arată că tot mai puțini elevi mai aleg astăzi cartea, iar TikTok a devenit principala sursă de consum pentru adolescenții români. Pentru generațiile anterioare, biblioteca școlară a reprezentat […]
Acum 12 ore
00:10
Dan Dungaciu: „România nu a jucat nimic. Suntem servitorul perfect. Politica României trebuie schimbată” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a criticat faptul că România nu a dat curs invitației lui Donald Trump privind Consiliul pentru Pace. Acesta susține că România ar da bani în Occident doar pentru a menține executivul la putere, și nu în folosul real al țării. Urmărește aici, integral, emisiunea lui […]
28 ianuarie 2026
23:40
Dan Dungaciu: „Când Maia Sandu spune că ar vota pentru Unire, ea și-a dat seama că Europa nu poate să o protejeze” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a comentat declarațiile Maiei Sandu cu privire la o posibilă reunificare a României cu Republica Moldova, dar și reacția premierului Ilie Bolojan privind această ipoteză. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. […]
23:20
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum interacțiunile din SUA i-au făcut să înțeleagă că izolaționismul nu este o variantă favorabilă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Trebuie să mergi în America, ca să vezi […]
23:10
Las Vegas nu mai este singurul loc al nunților instant. În Europa, la câteva minute/ore, depinde de mijlocul de transport, de Copenhaga, insula Aero oferă posibilitatea de a te căsători în doar 15 minute, datorită procedurilor birocratice extrem de simplificate, preia ProTV. Destinația atrage zilnic cupluri din întreaga lume care își doresc o nuntă fără […]
23:00
Las Vegas nu mai este singurul loc al nunților instant. În Europa, la câteva minute/ore, depinde de mijlocul de transport, de Copenhaga, insula Aero oferă posibilitatea de a te căsători în doar 15 minute, datorită procedurilor birocratice extrem de simplificate, preia ProTV. Destinația atrage zilnic cupluri din întreaga lume care își doresc o nuntă fără […]
22:50
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu cancelarul federal Friedrich Merz, la Berlin. „Am discutat despre cum putem dezvolta și mai mult această colaborare” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a postat un mesaj în care a punctat cele mai importante idei ale întâlnirii cu cancelarul federal Friedrich Merz, de la Berlin. „Astăzi, la Berlin, am avut o discuție aplicată cu cancelarul federal Friedrich Merz. Îi mulțumesc pentru primire și pentru dialogul deschis. Relația dintre România și Germania este foarte bună, construită […]
22:20
Crin Antonescu îi răspunde lui CTP după scandalul declanșat de declarațiile de la Gândul: „Bolojenie ușoară” # Gândul
După ce Cristian Tudor Popescu a criticat intervenția lui Crin Antonescu din emisiunea „Ai Aflat!”, moderată de Ionuț Cristache, fostul lider PNL a venit și el cu un răspuns pentru CTP. Crin Antonescu a numit guvernarea lui Ilie Bolojan drept „Bolomanie”, CTP a criticat această intervenție a fostului lider PNL, iar acum jurnalistul a primit […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 29 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Derdelușul care l-a inspirat pe George Coșbuc nu este unul imaginar. Poetul, filozoful și marele traducător universal și-a petrecut o parte din viață gazetar la Sibiu. O sfoară de stradă plină de nămeți în lumina soarelui strălucitor i-a dictat Iarna pe uliță, poezia tuturor copilăriilor, de o candoare de neimaginat. Despre hoapă și altele O […]
21:50
Pentru mulți ciorba reprezintă un preparat simplu, reconfortant și accesibil. Fie ca este de pui, de legume sau de burtă, preparatul este rar asociat cu ceva luxos. În prezent, cea mai scumpă ciorbă este o reinterpretare a unei supe tradiționale vietnameze, vândută cu 5.000 de dolari pe porție. Preparatul este o variantă ultra-luxoasă de Pho, […]
21:10
O femeie din Austria a plătit 125 de euro pentru un colet primit la ușa casei, dar în loc de bunuri comandate, a găsit doar unelte de jucărie și a căzut victima unei escrocherii elaborate, aproape românească. Femeia povestește pentru publicația Heute că a deschis ușa unui curier în Gablitz (districtul St. Pölten, Austria Inferioară). Bărbatul […]
21:00
Un brutar român a renunțat la job-ul din România și s-a făcut cioban în Spania, pe un salariu de cinci ori mai mare # Gândul
Un brutar român a luat o decizie radicală și s-a mutat în Spania unde a ales să fie cioban. Avea doar 20 de ani când a plecat și câștiga de cinci ori mai mult decât în țară. Gregori a plecat din România, unde lucra pe 200 de euro la o brutărie și era în căutarea […]
20:30
O americancă a cumpărat o ramă aurie cu 3 dolari, ca o coțofană. În ramă era un tablou de o valoare incredibilă # Gândul
O tânără americancă a cumpărat cu doar 3 euro un tablou dintr-un magazin caritabil, fără să bănuiască că a achiziționat o comoară. Ajunsă acasă, femeia a descoperit că pictura, semnată de artistul Johann Berthelsen, valora de fapt peste 30.000 de euro, preia Libertatea. Marisa Alcorn a cumpărat dintr-un magazin Emmaüs din Ohio, SUA, un tablou […]
20:20
Blugii și produsele din denim sunt printre cele mai populare din întreaga lume. Pentru a le purta cât mai mult timp, este important să știm la câte grade trebuie spălate, dar și în ce condiții. Blugii și articolele din denim sunt nelipsite din garderoba oricui, însă pentru ca ele sa își păstreze aspectul pentru cât […]
Acum 24 ore
20:10
O femeie din Anglia și-a pierdut casa ajutând „vedete în impas”. Escrocii de pe X îi promiteau că o iubesc și o iau de soție # Gândul
O mamă din Anglia a rămas fără locuință după ce a oferit 250.000 de lire sterline unor escroci de pe Instagram care se dădeau drept staruri de la Hollywood și cântăreți pop, și care declarau că „o iubesc” nespus și vor să se căsătorească cu ea. Credulă, femeia a acceptat toate cererile și a plătit […]
20:00
O femeie din Anglia și-a pierdut casa ajutând „vedete în impas”. Escrocii de pe X îi promiteau că o iubesc și o iau nevastă # Gândul
O mamă din Anglia a rămas fără locuință după ce a oferit 250.000 de lire sterline unor escroci de pe Instagram care se dădeau drept staruri de la Hollywood și cântăreți pop, și care declarau că „o iubesc” nespus și vor să se căsătorească cu ea. Credulă, femeia a acceptat toate cererile și a plătit […]
19:40
O femeie care a supraviețuit Holocaustului a murit de frig în propria casă în Kiev. La -18°C, apartamentul arăta ca un patinoar # Gândul
Evgenia Besfamilnaia, o supraviețuitoare a Holocaustului, a fost găsită decedată în apartamentul său din Kiev din cauza frigului. O persoană care a supraviețuit genocidului secolului XX, Evgenia Besfamilnaia a sfârșit ucisă de condițiile de viață precare provocate de războiul modern, scrie Novaia Gazeta Evropa. Cauza decesului a survenit într-o perioadă cu pene de curent prelungite, […]
19:40
CTP s-a năpustit asupra lui Crin Antonescu pentru declarațiile făcute la Gândul despre Ilie Bolojan: l-am evaluat greșit/Are un suflet mic # Gândul
Cristian Tudor Popescu a venit cu o reacție la adresa lui Crin Antonescu care, după spusele lui, are derapaje la adresa lui Ilie Bolojan. Fostul lider PNL l-a a numit guvernarea lui Ilie Bolojan, drept „Bolomanie”, chiar în emisiunea „Ai aflat!”, moderată de Ionuț Cristache. CTP, revoltat pe Crin Antonescu „Un suflet mic și murdar […]
19:40
Detalii de ultimă oră de la Poliție în cazul medicului Cristian Andrei. Cinci victime identificate, șase mandate de aducere # Gândul
Poliția a anunțat miercuri noi informații în dosarul în care este cercetat medicul Cristian Andrei, după ce acesta a fost încătușat și dus la audieri. Ancheta vizează fapte de agresiune sexuală comise asupra mai multor paciente în timpul ședințelor desfășurate în cabinet. În acest moment sunt identificate cinci victime. Dintre acestea, trei sunt considerate victime […]
19:30
(P) Intervenții ample de reparații locale în Sectorul 5: Echipele Infrastructură 5 acționează pe mai multe artere și zone rezidențiale # Gândul
Societatea de Infrastructură a Sectorului 5 continuă programul intens de intervenții locale, derulat pentru a menține și îmbunătăți rețeaua stradală din comunitate. În ultimele săptămâni, echipele au acționat pe mai multe artere și zone rezidențiale, efectuând lucrări de reparații menite să crească siguranța și confortul locuitorilor. Printre străzile pe care s-au realizat intervenții se numără […]
19:20
Lia Olguța Vasilescu îl acuză pe Ilie Bolojan pentru criza de la Electrocentrale Craiova: „Nu mai rezistă nici măcar iarna asta” # Gândul
Lia Olguța Vasilescu afirmă că, după ultimele declarații ale premierului Ilie Bolojan, situația de la Electrocentrale Craiova arată clar că nu mai există timp pentru a aștepta construirea unei noi capacități de producție. Aceasta spune că centrala nu mai rezistă încă doi ani, în condițiile în care nu a primit bani nici măcar pentru reparațiile […]
19:20
Jucând un rol esențial pe viitor, limba engleza este una dintre cele mai utile competențe pentru un elev. Există o serie de resurse interesante, atât pentru părinți, cât și pentru copii, pentru a învăța limba engleză mai ușor. Toate acestea sunt ușor de folosit, iar eficiența lor este apreciată atât de cei mici, cât și […]
19:10
(P) Anunț important pentru locuitorii Sectorului 5. Contractul de salubrizare trebuie reînnoit până la 1 februarie # Gândul
Primăria Sectorului 5 anunță că, începând cu data de 1 februarie 2026, serviciile de salubrizare vor fi suspendate pentru utilizatorii care nu au reînnoit contractele de prestări servicii cu operatorul delegat Salubrizare Sector 5 S.A. Administrația locală din Sectorul 5 a publicat o informare prin care le atrage atenția cetățenilor asupra necesității reînnoirii contractului de […]
19:10
Nazare explică de ce sediul Vămii Europene trebuie să fie la București: „Capacitatea noastră în securitatea cibernetică” # Gândul
Ministrul Economiei şi Finanţelor, Alexandru Nazare, a propus ca sediul Vămii Europene să fie la București. El a susținut această idee chiar în Parlamentul European. De ce ar trebui ca sediul Vămii Europene să fie la București „Bucureștiul, din nou într-o competiție europeană importantă. Astăzi, la Parlamentul European, am susținut candidatura României pentru găzduirea sediului […]
19:10
Somnul de calitate este esențial pentru sănătatea fizică și mentală, influențând nivelul de energie, capacitatea de concentrare, starea emoțională și funcționarea sistemului imunitar. Într-o societate tot mai agitată, în care stresul, tehnologia și programul încărcat afectează rutina zilnică, obținerea unui somn odihnitor devine o provocare reală. Înțelegerea importanței somnului și aplicarea unor recomandări practice pot […]
18:50
Aceasta ar putea fi cea mai nesănătoasă cafea din România. Este consumată zilnic de foarte mulți oameni # Gândul
Cafeaua instant 3-în-1, opțiunea ieftin, rapid și bun, este considerată una din cele mai nefericite opțiuni. Se prepară rapid, nu necesită aparate speciale și promite gust, energie și „cremozitate”, totul într-un singur plic. Totuși, dincolo de ambalajul atrăgător, această cafea este considerată de mulți specialiști una dintre cele mai nesănătoase opțiuni de cafea disponibile pe […]
18:50
Lideră a „femeilor liberale”, prinsă în flagrant de DNA. O avocată apropiată de fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, cerea sute de mii de euro pentru presupuse intervenții în Justiție, la procurorul șef DNA și în Guvern. Avocata ar fi susținut că rezolvă dosare și prin intermediul unor persoane din cadrul Administrației Prezidențiale # Gândul
Procurorii DNA au prins-o astăzi în flagrant pe o avocată, membră PNL, denumită de presa apropiată partidului- „lidera femeilor PNL” – care ar fi promis, în schimbul unor sume de bani, intervenții în Justiție, la procurorul șef DNA și în Guvern. În aceeași acțiune în flagrant procurorii au prins și un personaj care se recomanda […]
18:40
Bella Santiago, despre cât de greu îi este cu soțul plecat la ”Survivor”. ”Nu eram obișnuită, dar acum trebuie să fac și asta” # Gândul
Cântăreața Bella Santiago, în vârstă de 36 de ani, a explicat cât de greu îi este să fie singură acasă, în condițiile în care soțul ei este plecat la show-ul ”Survivor”. Bella Santiago formează un cuplu cu Nicolae Ionuț Grigore. Vedeta are o fiică, Kescielle, dintr-o relație anterioară. Artista a reușit să o aducă […]
18:40
Descoperirea uluitoare a unui fetițe de nouă ani. Ce a găsit în timp ce se plimba pe malul mării # Gândul
O fetiță de doar nouă ani făcut o descoperire uluitoare. Copila se plimba cu familia pe o plajă din Țara Galilor, timp în care a găsit o piatră cu aspect neobișnuit, care s-a dovedit a fi chiar un meteorit vechi de 4,5 miliarde de ani. Obiectul ar fi mai vechi decât oceanele, dinozaurii sau chiar […]
18:40
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a găzduit un dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și Victor Ponta pe tema disensiunilor din coaliție, și mai ales a politicii controversate a premierului. Politicianul și-a exprimat convingerea că, deși oficial este liberal, ba chiar președintele PNL, Ilie Bolojan are o atitudine tipică […]
18:30
Care sunt schimbările dramatice pe piața muncii aduse de AI. Ce meserii sunt în prag de dispariție # Gândul
Inteligența artificială schimbă fundamental regulile pe piața muncii. Multe job-uri dispar, altele apar. Productivitatea muncii crește exponențial, dar unele meserii devin istorie. Un raport al Fondului Monetar Internațional arată că aproape jumătate dintre locurile de muncă sunt deja afectate de AI, fie prin automatizarea sarcinilor, fie prin schimbarea modului de lucru. Iar angajaţii care nu […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.