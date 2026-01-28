Căsătorie fulger în Europa: insula unde spui „DA” în 15 minute, pentru 1.500 de euro

17:10

După discuțiile de la Berlin alături de cancelarul german Friedrich Merz, premierul Ilie Bolojan pune accent pe faptul că Germania rămâne principalul partener economic al României și unul dintre cei mai importanți investitori. De asemenea, cei doi au discutat și despre memorandumul de securitate pe care îl vor semna miniștrii Apărării. „Memorandumul pe care astăzi îl […]