Un mare producător de piese și accesorii auto anunță concedieri masive: sute de angajați trimiși în șomaj în 2026
Adevarul.ro, 29 ianuarie 2026 15:00
Un mare producător de piese și accesorii auto cu fabrici în Bistrița-Năsăud a anunțat concedieri masive: peste 250 de angajați vor fi trimiși în șomaj începând cu luna martie 2026, pe fondul problemelor financiare ale companiei.
Negocieri sau simulacru? Pacea dintre Rusia și Ucraina pare aproape. Mai puțin în privința lucrurilor care contează cu adevărat # Adevarul.ro
Negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina intră într-o nouă fază, însă esența conflictului rămâne nerezolvată.
Ciucu, după respingerea auditului la STB și Termoenergetica: „Pe mine mă înjură oamenii. Cui îi e frică de transparență?” # Adevarul.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut un schimb dur de replici cu consilierii generali în ședința CGMB, după ce proiectul privind aprobarea unui audit la STB și Termoenergetica a fost respins la vot.
„Casa bântuită”: o femeie povestește coșmarul trăit în locuința visurilor sale. „Am fost împinsă. O siluetă neagră, uriașă, plutea în spatele meu” # Adevarul.ro
O femeie din Essex, Anglia, susține că viața ei s-a transformat într-un coșmar după ce a cumpărat o casă istorică cunoscută drept „The Cage”, o fostă închisoare pentru presupuse vrăjitoare din secolul al XVI-lea.
Violența în școli, un fenomen în creștere: aproape 1.900 de cazuri într-un singur an școlar # Adevarul.ro
În anul școlar 2024–2025, polițiștii au intervenit în 1.873 de cazuri de violență fizică în unitățile de învățământ din România, cele mai multe fiind încadrate la loviri sau alte agresiuni.
Reformiștii iranieni au cerut în secret retragerea ayatollahului Khamenei. Amenințările regimului au blocat inițiativa # Adevarul.ro
Reformiștii iranieni, considerați mult timp un factor de echilibru al Republicii Islamice, au făcut un pas fără precedent: au cerut în mod privat liderului suprem Ali Khamenei să renunțe la putere.
Lia Savonea, alături de o jurnalistă Recorder la o ședință despre justiție a Parlamentului European. Participă și ministrul Justiției # Adevarul.ro
Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, ministrul Justiției, Radu Marinescu, și judecătorul Claudiu Drăgușin au fost invitați la o ședință a unei Comisii din Parlamentul European (PE) legată de justiție.
„Metoda Porumbelul” face victime în județul Cluj. Un bărbat de 89 de ani, păgubit de bunuri de 52.000 de lei # Adevarul.ro
Patru bărbaţi au fost identificaţi şi reţinuţi de poliţişti, fiind cercetaţi pentru că ar intrat în luna octombrie în casa unui bătrân de 89 de ani cu pretextul că ar avea un porumbel blocat în podul casei şi i-au sustras bani şi bunuri în valoare totală de 52.000 de lei.
SUA, tot mai aproape de un atac asupra Iranului. Trump vizează liderii regimului, avertizează surse apropiate de Casa Albă # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, analizează mai multe opțiuni împotriva Iranului, inclusiv lovituri militare țintite asupra forțelor de securitate și a liderilor regimului, într-un efort de a încuraja protestele interne și de a crea condiții pentru o posibilă schimbare politică la Teheran.
Prețul aurului a crescut vertiginos nu doar pe piețele internaționale, ci și în România, unde a atins un nou nivel record de 755 lei, după o creștere cu aproape 155 de lei de la începutul anului, din care 55 de lei/gram doar în ultimele două zile.
Top 7 fierbătoare electrice 2026 pe care nu le vrei să le ratezi: economisește timp și energie în bucătărie # Adevarul.ro
Descoperă top 7 fierbătoare electrice 2026, rapide și sigure, alese de cumpărători. Vezi modelele recomandate și economisește timp și energie în bucătărie.
Anchetă la UPU Arad. Paznici acuzaţi că au ridicat o pacientă bolnavă de pe un scaun pentru că „era al lor” # Adevarul.ro
Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a demarat o anchetă după ce o femeie a reclamat că agenţii de pază din Unitatea de Primiri Urgenţe i-ar fi luat scaunul pe care fusese aşezată din lipsă de paturi, deşi se simţea foarte rău şi avea simptome de infecţie respiratorie.
Cine este omul de afaceri implicat în dosarul avocatei Adriana Georgescu. Legături cu fostul director al Fondului de Garantare pentru IMM-uri # Adevarul.ro
Jean Paul Tucan este patronul J.T. Grup Oil SA, una dintre cele mai importante firme din județul Constanța. El a fost trimis în judecată, în 12 august 2025, de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi.
Un muzeu pentru nevăzători a fost inaugurat în Bucureşti. „Arată că incluziunea nu este un gest simbolic” # Adevarul.ro
Muzeul Comunităţii şi Educaţiei Nevăzătorilor „Regina Elisabeta”, primul spaţiu muzeal din România dedicat istoriei, culturii şi contribuţiilor persoanelor nevăzătoare, a fost inaugurat joi la Liceul Tehnologic „Regina Elisabeta" din Bucureşti.
„Imposibil să interzici doliul”. Eforturile stângace ale Rusiei de a ascunde victimele războiului # Adevarul.ro
Rusia nu mai publică cifre oficiale privind pierderile de soldați în războiul din Ucraina și a blocat în mare parte accesul la alte date publice despre decesele soldaților, însă dovezile privind morțile nu pot fi blocate total, permițând estimări parțiale, dar revelatoare, relatează Kyiv Independent
De ce nu trece România la moneda euro: „Politicienii populiști nu vor mai putea să se joace de-a guvernarea” # Adevarul.ro
Aderarea României la zona euro este o procedură pe care niciun Guvern al României din ultimul deceniu nu și-a asumat-o pentru că ar fi fost obligate să renunțe la cheltuirea banilor după bunul lor plac și ar fi trebuit să se supună politicilor monetare ale BCE, spun analiștii consultați de Adevărul.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, participă la Interviurile Adevărul. Ce se întâmplă cu facturile românilor # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, participă joi la Interviurile Adevărul, unde va ofere va oferi ultimele detalii despre facturile românilor la energie, în contextul în care de la 1 aprilie piața de gaze naturale ar urma să fie liberalizată.
Europa ar putea compensa sprijinul SUA în materie de informații pentru Ucraina, susține Financial Times # Adevarul.ro
Dependența Ucrainei de informațiile furnizate de Statele Unite nu mai este la fel de critică precum era în urmă cu un an, arată o analiză Financial Times, în contextul temerilor legate de o eventuală nouă suspendare a sprijinului american.
Ce nu vei găsi niciodată la McDonald’s în India. Un român a filmat toată experiența din celebrul lanț fast-food # Adevarul.ro
Un tânăr român, cunoscut pe TikTok sub numele de Dan Has The Munchies, a făcut recent o vizită la un McDonald’s din India și a filmat întreaga experiență, povestind urmăritorilor săi ce l-a surprins cel mai mult.
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce şi-a lovit soţia imobilizată la pat. De frică, femeia a încercat să-l apere la anchetă # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 71 de ani din judeţul Neamţ a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce şi-a lovit soţia, imobilizată la pat, în zona feţei. Victima a afirmat că rănile ar fi fost cauzate după ce a căzut din pat, această versiune fiind susţinută şi de soţul ei în faţa anchetatorilor.
Războiul nu are nevoie de traducere, se simte nu numai pe front și în fâșia măturată de loviturile de artilerie sau de dronele sinucigașe, dar și departe, pe tot teritoriul Ucrainei.
Momentul în care un consilier PNL persiflează jurământul: a înlocuit textul original cu refrenul „la, la, la” # Adevarul.ro
Un moment șocant a avut loc în ședința Consiliului Local Municipal Brăila din 29 ianuarie, când liberalul Petrică Costel Popa a depus jurământul de consilier într-un mod cu totul neașteptat, stârnind reacții de uimire în rândul colegilor și al publicului.
Cinematografele din Africa de Sud au retras documentarul despre soția președintelui SUA, chiar înainte de lansare # Adevarul.ro
Principalele săli de cinema din Africa de Sud au retras documentarul despre prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, chiar înainte de lansare, distribuitorul invocând „climatul actual”, au relatat mass-media locale.
Germania pregătește propria rețea de sateliți pentru detectarea rachetelor, pe fondul temerilor legate de dependența de SUA # Adevarul.ro
Germania intenționează să devină prima țară europeană care dezvoltă o sistem național de sateliți pentru detectarea lansărilor de rachete, într-un moment în care statele europene caută să-și reducă dependența de Statele Unite în domeniul apărării, relatează Financial Times.
Frumusețea accesibilă: cum își construiesc românii o rutină completă de îngrijire, fără costuri excesive # Adevarul.ro
În ultimii ani, românii au devenit tot mai atenți la alegerile pe care le fac atunci când vine vorba despre îngrijirea personală.
Se lansează prima oră de sport imersivă într-o școală din București, un sistem educațional care poate preveni abandonul școlar # Adevarul.ro
Abandonul școlar și gradul scăzut de incluziune din școlile românești sunt două dintre problemele importante ale sistemului educațional din România, mai ales în cartierele și localitățile unde lipsa resurselor și demotivarea afectează direct parcursul școlar al copiilor.
Sfârșitul familiei mafiote Ming: China a executat 11 membri ai clanului, inclusiv lideri și moștenitori, vinovați de crime, fraude și trafic de persoane # Adevarul.ro
China a executat 11 membri ai familei criminale Ming, care conducea grupări de escrocherie și alte activități ilegale în Myanmar, au anunțat joi agențiile de presă de stat chineze.
Furtuna Kristin face ravagii în Portugalia și Spania. Cel puțin cinci morți și mii de persoane afectate # Adevarul.ro
Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața după ce furtuna Kristin a lovit centrul și nordul Portugaliei, provocând inundații, alunecări de teren și pagube pe scară largă, relatează BBC. Autoritățile au descris fenomenul ca un „eveniment climatic extrem”.
Controverse pentru o reclamă afișată într-un magazin Leroy Merlin. Un ONG-ul acuză promovarea stereotipurilor de gen # Adevarul.ro
Un afiș publicitar apărut în magazinele Leroy Merlin România a stârnit critici din partea Centrului Filia, care acuză compania că transmite mesaje sexiste și perpetuează stereotipuri despre rolurile femeilor în familie.
Cercetătorii au descoperit centrul durerilor cronice. Se află într-o zonă a creierului # Adevarul.ro
Cercetători americani au descoperit zona din creier care transformă durerea acută în cronică.
Ministrul ungar al Transporturilor, János Lázár, nu dorește muncitori străini şi a spus că romii locali ar putea curăța toaletele din trenuri. Declarația a indignat întreaga țară. L-ar putea costa voturi pe Orbán?
Sabalenka n-a stat la discuții cu Svitolina. Bielorusa și-a asigurat locul în marea finală de la Austalian Open # Adevarul.ro
Australian Open este în faza semifinalelor, atât pe tabloul feminin, cât și pe cel masculin.
Hidrologii au instituit Cod galben de viituri, valabil începând de joi, ora 12.00, până la data de 30 ianuarie, la aceeași oră.
Mai multe ONG-uri vor să ceară la Bruxelles reintroducerea MCV. Ce ar însemna asta pentru România # Adevarul.ro
Mai multe ONG-uri vor sa ceară la Bruxelles reintroducerea unui mecanism de verificare similar celui creat pentru de post-aderare (2007), ridicat în 2022.
Căsătorii „la comandă”: românce implicate într-o rețea de fraude în Italia. Liderul grupării, un bărbat din Kosovo, a ajuns după gratii # Adevarul.ro
Femei românce au fost implicate într-o rețea de căsătorii false în Italia. Gruparea era condusă de un kosovar de 37 de ani, care a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru obținerea ilegală a permiselor de ședere și, ulterior, a cetățeniei italiene pentru cetățeni kosovari.
Un bărbat a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru uciderea tatălui său după ore întregi de violență # Adevarul.ro
Un bărbat de 30 de ani din județul Covasna a fost condamnat de Tribunalul Covasna la 20 de ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat în familie, după ce și-a agresat tatăl timp de mai multe ore, provocându-i moartea. Decizia instanței nu este însă definitivă.
Denunț penal după ce aproape 500 de minori au murit într-un cămin-spital din Dâmbovița. IICCMER: „Loc de exterminare a copiilor” # Adevarul.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus joi un denunț penal, într-un dosar care investighează decesul a 497 de minori, în perioada 1970 – 1997, la care se adaugă un număr de 38 de beneficiari care au depăşit vârsta de 18 ani.
Au fost reținuți doi dintre minorii din Mureș care au atacat un taximetrist cu cuțitul. Colegul lor de 13 ani a fost lăsat liber # Adevarul.ro
Autoritățile din județul Mureș au reținut doi adolescenți, de 15 și 16 ani, după ce au bătut și înjunghiat un taximetrist în vârstă de 54 de ani. Alături de ei se afla și un băiat de 13 ani, care nu va răspunde penal din cauza vârstei.
O țară europeană crește TVA-ul pentru a-și întări și consolida forțele armate: „Sunt insuficient echipate pentru noile amenințări” # Adevarul.ro
Guvernul unei țări din Europa a anunțat că va crește taxa pe valoarea adăugată (TVA) cu 0,8%, de la 8,1% la 8,9%, pentru o perioadă de zece ani, începând din 2028, pentru a finanța un amplu program de reînarmare al armatei.
Ce afaceri mai are Carlyle în România, compania care vrea să cumpere Petrotel Lukoil și benzinăriile # Adevarul.ro
Carlyle Group și-a parafat intenția de a cumpăra activele internaționale ale Lukoil, inclusiv pe cele din România care cuprind pe lângă cele peste 300 de benzinării și rafinăria Petrotel, dar și o importantă participație în exploatarea Trident din Marea Neagră.
Rusia a lansat atacuri cu drone asupra mai multor orașe ucrainene: trei morți și pagube semnificative # Adevarul.ro
Forțele ruse au lansat joi mai multe atacuri asupra Ucrainei, vizând orașele Vilneansk, Odesa și Krîvîi Rih, provocând incendii și pagube materiale. Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața.
Un atac al SUA asupra Iranului pare iminent, însă dacă potențialele ținte sunt în mare măsură previzibile, consecințele nu sunt la fel de previzibile, scrie BBC.
Aleșii PSD din Consiliul General au respins propunerea primarului Ciucu ca București să fie gazda Forumului Oraşelor-City Forum 2027 # Adevarul.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerul joi în şedinţa Consiliului General al Munipiului Bucureşti, să fie împuternicit să semneze dosarul de candidatură, pentru ca București să fie gazda evenimentului internaţional Forumul Oraşelor - City Forum 2027. Propunerea a fost respinsă de aleșii PSD.
Politica lui Tump l-a umplut de nervi pe un fost șef al fotbalului mondial. Suporterii, sfătuiți să nu meargă în SUA # Adevarul.ro
Turneul final de fotbal de la vară este amenințat de protestul țărilor deranjate de politica dusă de administrația Trump.
Vacanța începe, de obicei, cu entuziasm și planuri atent puse cap la cap. Încercați să vă imaginați o familie cu doi copii care urmează să plece spre o destinație îndepărtată, unde urmează să se întâlnească cu restul grupului pentru o croazieră, un safari în junglă sau o expediție montană.
Românii au cea mai multă încredere în Biserică și Armată. Pe ce locuri se află Preşedinţia și Parlamentul # Adevarul.ro
Biserica şi Armata rămân instituţiile în care românii au cea mai multă încredere, relevă Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediţia a VII-a.
Pensionarii au aflat cea mai bună destinație europeană pentru retragere: climă caldă, mâncare sănătoasă, case ieftine și servicii medicale # Adevarul.ro
Pensionarii care vor să se mute în străinătate pentru a-și petrece anii de odihnă au la dispoziție o țară europeană extrem de atractivă, cu costuri reduse de trai și servicii medicale de calitate. Și nu este vorba despre Spania, o destinație deja clasică.
Combinatul Liberty Galați va fi scos la licitație în luna martie, după ce instanța a aprobat modificarea planului de restructurare, au anunțat joi administratorii judiciari Euro Insol și CITR, precizând că scopul acestui demers este atragerea unui investitor strategic.
Avocatului Poporului, presat de o mare confederație sindicală să sesizeze CCR în privinţa zilei de concediu medical neplătită # Adevarul.ro
CNSLR Frăţia solicită Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea art. II alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 91 din 30 decembrie 2025, prin care este introdusă ziua de concediu medical neplătită.
Gicuță din Apărători, manelistul condamnat la 19 ani și 8 luni, după ce și-a sechestrat iubita în portbagajul mașinii și i-a dat foc # Adevarul.ro
Maneistul Gheorghiță Sava, cunoscut sub numele de scenă „Gicuță din Apărători”, a fost condamnat definitiv la 19 ani și 8 luni de închisoare pentru tentativă de omor calificat, după ce și-a sechestrat iubita în portbagajul mașinii și a dat foc vehiculului, femeia fiind salvată în ultimul moment.
