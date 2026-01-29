Reformiștii iranieni au cerut în secret retragerea ayatollahului Khamenei. Amenințările regimului au blocat inițiativa

11:15

Vacanța începe, de obicei, cu entuziasm și planuri atent puse cap la cap. Încercați să vă imaginați o familie cu doi copii care urmează să plece spre o destinație îndepărtată, unde urmează să se întâlnească cu restul grupului pentru o croazieră, un safari în junglă sau o expediție montană.