Detalii teribile despre accidentul cu 7 morţi din Timiş. Ce s-a putut afla despre şoferul microbuzului
Antena Sport, 29 ianuarie 2026 15:50
Analizele făcute de anchetatori au arătat că şoferul grec al microbuzului implicat în accidentul rutier din Timiş, în care şapte oameni au murit şi alţi trei au fost răniţi, consumase cannabis şi cocaină, dar şi alcool. Expertiza tehnică cu privire la o eventuală blocare a volanului în timpul depăşirii nu s-a finalizat. Detalii teribile despre […] The post Detalii teribile despre accidentul cu 7 morţi din Timiş. Ce s-a putut afla despre şoferul microbuzului appeared first on Antena Sport.
• • •
