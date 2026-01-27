MApN a prezentat lista cu achiziții de armament prin programul SAFE
Veridica.ro, 27 ianuarie 2026 05:30
Ministerul va achiţiona elicoptere, rachete, transportoare blindate, sisteme antiaeriene şi drone, în valoare de peste 9,5 miliarde de euro.
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum o oră
05:30
Ministerul va achiţiona elicoptere, rachete, transportoare blindate, sisteme antiaeriene şi drone, în valoare de peste 9,5 miliarde de euro.
Acum 12 ore
19:00
Ungaria și Slovacia vor da în judecată Uniunea Europeană pentru planul acesteia de a interzice toate importurile de gaze rusești imediat ce legea intră oficial în vigoare, au anunțat astăzi miniștrii de externe ai acestor țări.
18:40
Comisia Europeană a lansat o anchetă privind chatbot-ul Grok, bazat pe inteligență artificială, al lui Elon Musk, pentru producerea de imagini cu conținut sexual explicit.
18:30
Prețurile aurului și-au prelungit creșterea record, depășind 5.100 de dolari luni, în contextul în care băncile centrale și investitorii au căutat refugiu de riscurile geopolitice și de volatilitatea pieței indusă de Trump.
18:20
Trupul ultimului ostatic din Gaza, Ran Gvili, a fost recuperat, a anunțat luni armata israeliană, deschizând calea pentru următoarea fază a armistițiului dintre Israel și Hamas în Gaza.
18:00
Conducerea militară a Chinei se află în plină criză după ce cel mai înalt general al său, un apropiat al lui Xi Jinping, este investigat pentru „suspiciuni de încălcare gravă a disciplinei și legii”.
Acum 24 ore
15:30
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
14:10
Săptămâna trecută, Donald Trump a criticat prezența aliaților SUA în teatrele de operații militare.
13:30
O furtună puternică de iarnă a cuprins Statele Unite începând de duminică.
12:20
Israelul anunță o redeschidere limitată a punctului de trecere a frontierei de la Rafah # Veridica.ro
Accesul de la Rafah este esenţial pentru ajutoarele umanitare şi este prevăzut în planul de pace al lui Trump.
11:50
Guvernarea vrea să îi dea afară pe medicii incomozi, care nu acceptă dictatura sanitară. Narațiunea falsă pleacă de la un proiect de lege care prevede sancționarea medicilor conspiraționiști, anti-vacciniști și care promovează tratamente „naturiste”, pseudo-științifice.
11:50
Împușcăturile din Minneapolis pun în pericol finanaţarea guvernului federal în plină luptă electorală # Veridica.ro
Preşedintele a promis că administraţia sa va reexamina întreaga situaţie.
11:00
Purătorul de cuvânt al lui Putin susţine că relaţiile internaţionale suferă din cauza unor politicieni degeneraţi precum Kaja Kallas.
10:30
Trăim într-o lume fără tabere clare, unde oportunitățile contează mai mult decât alianțele. În acest context, asistăm la un transfer de stil și „infrastructură simbolică” din politica externă a Rusiei spre SUA: crize invocate, securitate națională folosită ca justificare pentru derive imperiale, presiune permanentă asupra societății și o ideologie construită în jurul liderului.
09:40
Premierul Viktor Orban a lansat o petiţie împotriva finanţării statului vecin în războiul declanşat de Rusia
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Statele Unite fac presiuni asupra Boliviei pentru a-i expulza pe presupușii spioni iranieni din țara sud-americană și pentru a desemna Corpul de elită al Gărzilor Revoluționare Islamice din Teheran drept grupare teroristă
19:40
Liderul opoziției ungare, Peter Magyar, al cărui partid Tisza conduce majoritatea sondajelor înaintea alegerilor din 12 aprilie, a numit-o pe experta internațională în energie Anita Orban pentru a se ocupa de politica externă.
19:10
Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a declarat sâmbătă că agenții federali detașați în Minneapolis, în cadrul unei ample campanii de represiune împotriva imigrației, au comis „un alt atac armat oribil”, la mai puțin de trei săptămâni după împușcarea fatală a lui Renee Good.
19:00
Președintele Volodimir Zelenski a descris negocierile dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia de la Abu Dhabi drept constructive și a anunțat o posibilă continuare săptămâna viitoare.
18:50
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că va impune Canadei un tarif de 100% dacă aceasta încheie un acord comercial cu China și l-a avertizat pe premierul canadian Mark Carney că un astfel de acord ar pune țara în pericol.
16:30
Zaiafet și Geminschi au aflat că Inteligența Artificială este folosită în România nu pentru a vindeca boli, ci pentru a inventa taxe pe găinile de la țară.
12:40
Nicușor Dan nu crede că este momentul unui referendum pentru unirea cu Republica Moldova.
11:30
Pentagonul îşi publică strategia de apărare, care indică o dezangajare americană în Europa # Veridica.ro
Documentul face apel la o împărţire mai echitabilă a responsabilităţilor cu aliaţii care ar trebui să îşi asume rolul principal în apărarea propriilor regiuni
09:30
Preşedintele american a ridiculizat participarea aliaţilor din NATO la războiul din Afganistan
08:40
O alertă aeriană a fost lansată pe întreg teritoriul ucrainean
00:40
Sute de mii de ucraineni îndură gerul fără căldură sau curent din cauza atacurilor rusești.
23 ianuarie 2026
23:40
Cancelarul Merz spune că că este pregătit să discute alte forme de cooperare care să aducă pace în diferite părți ale lumii.
22:40
Cazul a determinat renumărarea voturilor dar n-ar modifica clasamentul stabilit de alegerile parlamentare din decembrie.
21:50
Problema teritorială se anunță cea mai spinoasă și așteptările sunt limitate în privința unui acord.
20:00
Camera Reprezentanților din Congresul SUA a respins o rezoluție care l-ar fi împiedicat pe Donald Trump să trimită forțe militare americane în Venezuela, după ce votul asupra legii nu a întrunit majoritatea necesară pentru adoptare.
19:40
Marea Britanie a declarat vineri că Donald Trump „a greșit diminuând” rolul trupelor NATO în Afganistan, în contextul în care afirmația președintelui american că acestea nu au luptat pe linia frontului a stârnit indignare.
19:10
Într-o mare eroare, Casa Albă a inclus în mod eronat Belgia printre țările care participă la „Consiliul pentru Pace ” al președintelui american Donald Trump.
19:00
Curtea Constituțională a Bulgariei a acceptat oficial demisia președintelui Rumen Radev , funcția fiind preluată vineri de vicepreședinta Iliana Yotova.
18:40
Statele Unite au impus vineri sancțiuni asupra a nouă nave din ceea ce este cunoscută sub numele de flotă din umbră și a opt firme afiliate, a anunțat Departamentul Trezoreriei SUA într-un comunicat, în contextul în care Washingtonul încearcă să intensifice presiunile asupra Iranului din cauza recentei ucideri a protestatarilor.
11:40
George Simion, "apărător al ortodoxiei", alături de un pastor evanghelic la o conferinţă despre diplomaţia spirituală # Veridica.ro
Evenimentul a fost organizat, la Washington, de un controversat pastor evanghelic american, "consilier spiritual" al lui Donald Trump.
11:30
Menținerea actualei conduceri de la Kiev este inacceptabilă pentru Moscova, iar un armistițiu care ar permite reînarmarea Ucrainei reprezintă o amenințare la adresa Rusiei, potrivit presei pro-Kremlin.
06:00
Moscova se declară interesată de o soluție diplomatică, dar nu renunţă la pretenţiile sale teritoriale.
05:30
Preşedintele a subliniat însă că SUA rămâne un partener strategic esențial pentru securitatea României.
22 ianuarie 2026
23:10
Președintele ucrainean s-a aflat la Davos pentru o întâlnire cu Trump
21:40
Fostul procuror special Jack Smith le-a spus membrilor Congresului că își menține deciziile pe care le-a luat în calitate de procuror special și că echipa sa are „dovezi” că Trump știa că acuzațiile sale despre alegeri erau false, că el a provocat gloata din 6 ianuarie 2021 și că a „exploatat” violențele care au avut loc.
21:20
Până în prezent, nu s-au aflat prea multe despre acord, deși se pare că l-a mulțumit suficient pe Donald Trump încât acesta să-și retragă amenințarea cu taxe vamale împotriva a opt țări europene.
21:00
Când a sosit la summitul informal de la Bruxelles Emmanuel Macron a declarat că întâlnirea demonstrează unitatea în sprijinul Danemarcei.
20:30
Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi la Davos că va putea lua în considerare aderarea la „Consiliul pentru Pace” creat de președintele SUA doar după încheierea războiului, deoarece nu consideră posibil să stea la aceeași masă cu Rusia și Belarus.
17:30
Liderul ucrainean a caracterizat convorbirea drept „productivă și substanțială”.
14:30
Apropierea Moldovei de UE înseamnă, de fapt, absorbția acesteia, potrivit unei narațiuni false lansate de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și preluate de numeroase instituții media din Rusia și Moldova. Lavrov a reluat și falsurile despre limba „moldovenească” și românizarea Republicii Moldova.
13:20
Multe ţări ezită sau au refuzat să se alăture Consiliului din cauza temerii că ar submina rolul ONU
12:10
Alexander Lukașenko și aliații săi de la Moscova spun că în Belarus au fost desfășurate rachete rusești Oreșenik, descrise ca extrem de puternice și imposibil de interceptat. S-ar putea să fie doar o minciună a propagandei.
12:00
Premierul Mitsotakis şi-a anulat plecarea la Forumul de la Davos.
11:10
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio
09:30
Ambasada Ucrainei la București aduce clarificări despre legea privind cetățenia ucraineană # Veridica.ro
Legea nu se aplică persoanelor care au deja cetățenia ucraineană, cum este cazul etnicilor români ce trăiesc pe teritoriul Ucrainei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.