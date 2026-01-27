Trump pare să renunțe la accentele violente ale politicii sale împotriva migrației

Veridica.ro, 27 ianuarie 2026 16:50

Susținerea publică pentru campania de aplicare a legilor anti-migrație a scăzut la un nivel record după împușcăturile din Minneapolis.

Acum 10 minute
17:20
Situație gravă în Sicilia din cauza alunecărilor de teren Veridica.ro
În localitatea Niscemi, din sudul insulei, au fost evacuate până acum din casele lor peste 1500 de persoane.
Acum 30 minute
17:10
Nou atac rusesc asupra Ucrainei în timp ce părțile se pregătesc să reia negocierile de pace Veridica.ro
Zelenski spune că fiecare atac erodează diplomația și subminează eforturile pentru încheierea războiului.
17:00
Franța mai aproape de interzicerea rețelelor sociale pentru minori Veridica.ro
Legislatorii francezi au aprobat un proiect de lege care interzice utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, deschizând calea pentru intrarea în vigoare a măsurii la începutul următorului an școlar, în septembrie, pe măsură ce ideea de a stabili o vârstă minimă pentru utilizarea platformelor prinde amploare în întreaga Europă.
Acum o oră
16:50
Acum 4 ore
14:30
India și UE încheie un acord comercial istoric Veridica.ro
India și Uniunea Europeană au încheiat marți un acord mult așteptat care va reduce tarifele pentru majoritatea bunurilor, cu scopul de a stimula comerțul bilateral și de a reduce dependența de Statele Unite pe fondul tensiunilor comerciale globale tot mai mari.
14:20
Breaking fake news: Macron, ținta propagandei Kremlinului (TVR1) Veridica.ro
n 2025, ținta principala a mașinii de propagandă și dezinformare a Kremlinului au fost Franța și Emmanuel Macron. Zeci de milioane de postări în rețelele sociale viralizate cu ajutorul Inteligenței Artificiale, sute de site-uri franceze clonate, deepfake-uri, acțiuni de kompromat împotriva lui Emmanuel și Brigitte Macron.
Acum 6 ore
12:10
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Kievul propune un „armistiți energetic” ca să nu piardă Donbasul Veridica.ro
Ucraina vrea suspendarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice pentru a păstra Donbasul, dar pierderea acestuia e inevitabilă, afirmă propaganda rusă, care promovează și minciuna că Rusia – care, în realitate, a atacat prima infrastructura ucraineană – doar se apără.
Acum 12 ore
09:20
Relații glaciale în Arctica între interlopii români și armata SUA Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu ZIUA 53
08:30
Ilie Bolojan, vizită de două zile în Germania Veridica.ro
Premierul va avea o serie de întâlniri şi consultări cu oficiali germani, la invitaţia cancelarului Friedrich Merz.
07:20
Caucazul de Sud se desprinde din umbra Rusiei Veridica.ro
Eșecul Rusiei de a garanta securitatea sau un parteneriat fiabil a determinat liderii locali să caute alternative. Moscova își pierde rolul de arbitru implicit, în timp ce Turcia, UE, Statele Unite și, din ce în ce mai mult, China umplu vidul lăsat de ruși.
05:30
MApN a prezentat lista cu achiziții de armament prin programul SAFE Veridica.ro
Ministerul va achiţiona elicoptere, rachete, transportoare blindate, sisteme antiaeriene şi drone, în valoare de peste 9,5 miliarde de euro.
Acum 24 ore
19:00
Ungaria și Slovacia vor să dea UE în judecată Veridica.ro
Ungaria și Slovacia vor da în judecată Uniunea Europeană pentru planul acesteia de a interzice toate importurile de gaze rusești imediat ce legea intră oficial în vigoare, au anunțat astăzi miniștrii de externe ai acestor țări.
18:40
Inteligența artificială a lui Musk investigată de UE Veridica.ro
Comisia Europeană a lansat o anchetă privind chatbot-ul Grok, bazat pe inteligență artificială, al lui Elon Musk, pentru producerea de imagini cu conținut sexual explicit.
18:30
Aurul a depășit cota de 5000 de dolari pe uncie Veridica.ro
Prețurile aurului și-au prelungit creșterea record, depășind 5.100 de dolari luni, în contextul în care băncile centrale și investitorii au căutat refugiu de riscurile geopolitice și de volatilitatea pieței indusă de Trump.
18:20
Israelul a recuperat rămășițele ultimului ostatic Veridica.ro
Trupul ultimului ostatic din Gaza, Ran Gvili, a fost recuperat, a anunțat luni armata israeliană, deschizând calea pentru următoarea fază a armistițiului dintre Israel și Hamas în Gaza.
18:00
Epurări la vârful armatei chineze Veridica.ro
Conducerea militară a Chinei se află în plină criză după ce cel mai înalt general al său,  un apropiat al lui Xi Jinping, este investigat pentru „suspiciuni de încălcare gravă a disciplinei și legii”.
Ieri
15:30
Cum s-a văzut revolta iraniană în epoca Inteligenței Artificiale Veridica.ro
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
14:10
Ministrul Apărării s-a întâlnit cu militari români răniți în Afganistan și Irak Veridica.ro
Săptămâna trecută, Donald Trump a criticat prezența aliaților SUA în teatrele de operații militare.
13:30
Newyorkezii se distrează sub ninsoare Veridica.ro
O furtună puternică de iarnă a cuprins Statele Unite începând de duminică.
12:20
Israelul anunță o redeschidere limitată a punctului de trecere a frontierei de la Rafah Veridica.ro
Accesul de la Rafah este esenţial pentru ajutoarele umanitare şi este prevăzut în planul de pace al lui Trump.
11:50
FAKE NEWS: Medicilor cu opinii medicale incomode li se va interzice să profeseze Veridica.ro
Guvernarea vrea să îi dea afară pe medicii incomozi, care nu acceptă dictatura sanitară. Narațiunea falsă pleacă de la un proiect de lege care prevede sancționarea medicilor conspiraționiști, anti-vacciniști și care promovează tratamente „naturiste”, pseudo-științifice.
11:50
Împușcăturile din Minneapolis pun în pericol finanaţarea guvernului federal în plină luptă electorală Veridica.ro
Preşedintele a promis că administraţia sa va reexamina întreaga situaţie.
11:00
Kremlinul refuză orice negocieri cu şefa diplomaţiei europene Veridica.ro
Purătorul de cuvânt al lui Putin susţine că relaţiile internaţionale suferă din cauza unor politicieni degeneraţi precum Kaja Kallas.
10:30
Cum și de ce America începe să semene cu Rusia - [ISTORIA DEZINFORMĂRII] Veridica.ro
Trăim într-o lume fără tabere clare, unde oportunitățile contează mai mult decât alianțele. În acest context, asistăm la un transfer de stil și „infrastructură simbolică” din politica externă a Rusiei spre SUA: crize invocate, securitate națională folosită ca justificare pentru derive imperiale, presiune permanentă asupra societății și o ideologie construită în jurul liderului.
09:40
Guvernul ungar se mobilizează înaintea alegerilor cu mesaje împotriva Ucrainei Veridica.ro
Premierul Viktor Orban a lansat o petiţie împotriva finanţării statului vecin în războiul declanşat de Rusia
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
SUA fac presiuni asupra Boliviei Veridica.ro
Statele Unite fac presiuni asupra Boliviei pentru a-i expulza pe presupușii spioni iranieni din țara sud-americană și pentru a desemna Corpul de elită al Gărzilor Revoluționare Islamice din Teheran drept grupare teroristă
19:40
Opoziția ungară lasă politica externă în mâinile unei experte Veridica.ro
Liderul opoziției ungare, Peter Magyar, al cărui partid Tisza conduce majoritatea sondajelor înaintea alegerilor din 12 aprilie, a numit-o pe experta internațională în energie Anita Orban pentru a se ocupa de politica externă.
19:10
Agenți federali au împușcat o altă persoană în Minneapolis Veridica.ro
Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a declarat sâmbătă că agenții federali detașați în Minneapolis, în cadrul unei ample campanii de represiune împotriva imigrației, au comis „un alt atac armat oribil”, la mai puțin de trei săptămâni după împușcarea fatală a lui Renee Good.
19:00
Negocierile trilaterale de la Abu Dhabi s-au încheiat fără un acord Veridica.ro
Președintele Volodimir Zelenski a descris negocierile dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia de la Abu Dhabi drept constructive și a anunțat o posibilă continuare săptămâna viitoare.
18:50
Trump amenință Canada cu tarife vamale de 100% Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că va impune Canadei un tarif de 100% dacă aceasta încheie un acord comercial cu China și l-a avertizat pe premierul canadian Mark Carney că un astfel de acord ar pune țara în pericol.
16:30
Apocalipsa pe Whatsapp - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi au aflat că Inteligența Artificială este folosită în România nu pentru a vindeca boli, ci pentru a inventa taxe pe găinile de la țară.
12:40
Ziua Unirii Principatelor Române Veridica.ro
Nicușor Dan nu crede că este momentul unui referendum pentru unirea cu Republica Moldova.
11:30
Pentagonul îşi publică strategia de apărare, care indică o dezangajare americană în Europa Veridica.ro
 Documentul face apel la o împărţire mai echitabilă a responsabilităţilor cu aliaţii care ar trebui să îşi asume rolul principal în apărarea propriilor regiuni
09:30
Indignare în Marea Britaniei în urma comentariilor insultătoare ale lui Trump Veridica.ro
Preşedintele american a ridiculizat participarea aliaţilor din NATO la războiul din Afganistan
08:40
Rusia atacă marile oraşe ale Ucrainei în timpul primelor discuţii directe de pace Veridica.ro
O alertă aeriană a fost lansată pe întreg teritoriul ucrainean
00:40
UE anunță un ajutor energetic de urgență pentru Ucraina Veridica.ro
Sute de mii de ucraineni îndură gerul fără căldură sau curent din cauza atacurilor rusești.
23 ianuarie 2026
23:40
Germania nu se alătură Consiliului Păcii propus de Trump Veridica.ro
Cancelarul Merz spune că că este pregătit să discute alte forme de cooperare care să aducă pace în diferite părți ale lumii.
22:40
Zeci de arestări în Kosovo pentru fals electoral Veridica.ro
Cazul a determinat renumărarea voturilor dar n-ar modifica clasamentul stabilit de alegerile parlamentare din decembrie.
21:50
Prima întâlnire trilaterală ucraineano-ruso-americană de la începutul războiului Veridica.ro
Problema teritorială se anunță cea mai spinoasă și așteptările sunt limitate în privința unui acord.
20:00
Rezoluția împotriva trupelor SUA în Venezuela a fost respinsă Veridica.ro
Camera Reprezentanților din Congresul SUA a respins o rezoluție care l-ar fi împiedicat pe Donald Trump să trimită forțe militare americane în Venezuela, după ce votul asupra legii nu a întrunit majoritatea necesară pentru adoptare. 
19:40
Veteranii NATO indignați de declarațiile lui Donald Trump Veridica.ro
Marea Britanie a declarat vineri că Donald Trump „a greșit diminuând” rolul trupelor NATO în Afganistan, în contextul în care afirmația președintelui american că acestea nu au luptat pe linia frontului a stârnit indignare.
19:10
Casa Albă confundă Belgia cu Belarus Veridica.ro
Într-o mare eroare, Casa Albă a inclus în mod eronat Belgia printre țările care participă la „Consiliul pentru Pace ” al președintelui american Donald Trump.
19:00
Bulgaria are prima femeie președinte Veridica.ro
Curtea Constituțională a Bulgariei a acceptat oficial demisia președintelui Rumen Radev , funcția fiind preluată vineri de vicepreședinta Iliana Yotova. 
18:40
SUA vizează „flota din umbră” a Iranului Veridica.ro
Statele Unite au impus vineri sancțiuni asupra a nouă nave din ceea ce este cunoscută sub numele de flotă din umbră și a opt firme afiliate, a anunțat Departamentul Trezoreriei SUA într-un comunicat, în contextul în care Washingtonul încearcă să intensifice presiunile asupra Iranului din cauza recentei ucideri a protestatarilor.
11:40
George Simion, &#34;apărător al ortodoxiei&#34;, alături de un pastor evanghelic la o conferinţă despre diplomaţia spirituală Veridica.ro
Evenimentul a fost organizat, la Washington, de un controversat pastor evanghelic american, "consilier spiritual" al lui Donald Trump.
11:30
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: O pace cu actuala conducere de la Kiev ar amenința Rusia Veridica.ro
Menținerea actualei conduceri de la Kiev este inacceptabilă pentru Moscova, iar un armistițiu care ar permite reînarmarea Ucrainei reprezintă o amenințare la adresa Rusiei, potrivit presei pro-Kremlin.
06:00
Întâlnire trilaterală Rusia - SUA - Ucraina, astăzi la Abu Dhabi Veridica.ro
Moscova se declară interesată de o soluție diplomatică, dar nu renunţă la pretenţiile sale teritoriale.
05:30
Nicuşor Dan: România este solidară cu Groenlanda Veridica.ro
Preşedintele a subliniat însă că SUA rămâne un partener strategic esențial pentru securitatea României.
22 ianuarie 2026
23:10
Zelenski spune că a obținut la Davos noi sisteme de apărare aeriană Veridica.ro
Președintele ucrainean s-a aflat la Davos pentru o întâlnire cu Trump
21:40
Procurorul care l-a anchetat pe Donald Trump audiat de Congres Veridica.ro
Fostul procuror special Jack Smith le-a spus membrilor Congresului că își menține deciziile pe care le-a luat în calitate de procuror special și că echipa sa are „dovezi” că Trump știa că acuzațiile sale despre alegeri erau false, că el a provocat gloata din 6 ianuarie 2021 și că a „exploatat” violențele care au avut loc.
