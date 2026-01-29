Nadia Comăneci despre scandalul medaliei Anei Maria Bărbosu: „Regretabil”
MainNews.ro, 29 ianuarie 2026 20:50
Nadia Comăneci a reacționat la scandalul medaliei Anei Maria Bărbosu, exprimându-și îngrijorarea față de impactul emoțional asupra sportivelor. După anularea hotărârii TAS de către Tribunalul Federal Elvețian, Comăneci subliniază necesitatea soluționării rapide a acestui proces pentru a restabili liniștea mentală a gimnastelor. Tribunalul Federal din Elveția a anulat hotărârea TAS privind medalia de bronz a
Acum 5 minute
21:10
Nicanor Ciochină, fost primar de Boldurești, reținut pentru tortură și implicat în moartea unui copil de 14 ani, se confruntă cu acuzații grave. Poliția a deschis o cauză penală, evidențiind actele de violență din 2020. Urmează ședințe de judecată în cazul accidentului mortal și torturii. Nicanor Ciochină, fost primar de Boldurești, a fost reținut pentru
21:10
Teleconsultațiile nu sunt decontate la medicul de familie în România, afectând accesul pacienților din mediul rural la servicii medicale moderne. Aproape 9 milioane de români nu au acces constant la medici, iar telemedicina ar putea îmbunătăți situația, dacă ar fi reglementată corect. Teleconsultațiile nu sunt decontate la medicii de familie, afectând accesul pacienților din mediul
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:40
China a executat 11 membri ai clanului mafiot Ming, acuzati de crime, fraude și trafic de persoane. Aceștia au condus escrocherii și activități ilegale în Myanmar. Procesul a avut loc cu ușile închise, iar familia a fost implicată în diverse acte violente, inclusiv omoruri. Beijingul continuă combaterea criminalității organizate. China a executat 11 membri ai
20:20
Numele premierului Ilie Bolojan apare în stenogramele dosarului avocatei Adriana Georgescu, acuzată de mită de 60.000 de euro. Georgescu ar fi promis intervenții favorabile în procesele lui Jean Paul Tucan, un om de afaceri cu probleme penale, folosind conexiuni politice pentru a obține soluții favorabile. Numele premierului Ilie Bolojan apare în stenogramele dosarului de mită
Acum 2 ore
20:10
Avocata Adriana Georgescu, membră PNL, a fost prinsă în flagrant de DNA primind 60.000 euro pentru a rezolva problemele penale ale omului de afaceri Jean Paul Tucan. În stenogramele dosarului, Georgescu discută despre influența la Nicușor Dan și Ilie, evidențiind legături politice în contextul corupției. Avocata Adriana Georgescu a fost arestată preventiv după ce a
20:10
Comisarii ANPC au descoperit nereguli grave la complexul „Dragonul Roșu" din București, aplicând amenzi totale de 175.000 euro. S-au identificat produse periculoase, textile fără informații esențiale și echipamente electrice neconforme. ANPC continuă acțiunile pentru protecția consumatorilor. Controalele ANPC la complexul „Dragonul Roșu" au dus la aplicarea a 213 amenzi în valoare totală de aproximativ 175.000
20:00
Trump anunță că Putin a acceptat să oprească atacurile asupra Kievului timp de o săptămână din cauza temperaturilor extrem de scăzute în Ucraina. Aceasta urmează unui apel personal din partea președintelui american, în contextul discuțiilor de pace și intensificării negocierilor între Moscova și Kiev. Trump anunță că Putin a acceptat să oprească atacurile asupra Kievului
19:50
EximBank subliniază că deciziile de finanțare pentru companii cu probleme financiare, precum Electrocentrale Craiova și Liberty Galați, au fost aprobate de Guvern, nu de bancă. Creditele neperformante acordate în guvernările Ciucă și Ciolacu sunt responsabilitatea statului român, care a decis expunerile financiare. EximBank susține că finanțările acordate companiilor cu probleme financiare au fost decizii guvernamentale
19:50
Nadia Comăneci a reacționat la controversa medaliei olimpice de bronz a Anei Bărbosu, care va fi rejudecată la TAS. Fosta mare gimnastă subliniază impactul emoțional și psihologic al incertitudinii asupra sportivelor. Aceasta solicită soluții pentru a proteja sănătatea mentală a gimnastelor implicate. Nadia Comăneci a reacționat după decizia Tribunalului Federal Elvețian de a rejudeca cazul
19:40
Iranul își intensifică pregătirile militare, desfășurând 1.000 de drone strategice, ca reacție la amenințările SUA și la desfășurarea flotei americane în Golf. Președintele Trump avertizează că un eventual atac asupra Iranului ar fi devastator, în timp ce Teheranul promite un răspuns imediat și conștient. Tensiunile escaladează rapid în regiune. Iranul desfășoară 1.000 de drone strategice
19:20
Liderul AUR, George Simion, a declarat că președintele Nicușor Dan ar trebui să nu își termine mandatul. Simion susține că AUR are semnăturile necesare pentru suspendarea lui și a exprimat îngrijorări privind capacitatea lui Dan de a răspunde la provocările conducerii. Aceasta aduce în discuție interesele politice și economice din România. George Simion, liderul AUR,
Acum 4 ore
19:10
Rezultatele Loto 6/49 din 29 ianuarie 2026 au adus numerele câștigătoare: 14, 46, 12, 43, 41, 3. Cu un report de peste 18,89 milioane de lei, loteria promite premii spectaculoase. Află toate detaliile despre tragerea Loto și celelalte jocuri în articolul nostru complet și vezi când a fost câștigat ultimul mare premiu. Noi trageri Loto
19:00
Guvernul Ucrainei a contactat SpaceX după ce dronele rusești au început să folosească sistemul Starlink pentru atacuri. Ministrul apărării a menționat că au avut loc sute de cazuri în care dronele, dotate cu tehnologia Starlink, au atacat ținte ucrainene. SpaceX a activat serviciul Starlink în Ucraina în februarie 2022. Kievul a contactat SpaceX pentru a
19:00
Ludovic Orban respinge asocierea cu avocata Adriana Georgescu, reținută pentru trafic de influență, calificând-o drept o mizerie incalificabilă. Acesta subliniază că nu are nicio legătură cu cazul și că Georgescu nu a fost apropiată de el. Detalii despre acuzațiile aduse și implicarea politică sunt disponibile. Ludovic Orban neagă orice legătură cu avocata Adriana Georgescu, reținută
18:50
Bulgaria a depășit România, Ungaria și Suedia în ceea ce privește numărul de mașini pe cap de locuitor. Aceasta arată o creștere semnificativă a motorizării în Bulgaria, în timp ce România continuă să se confrunte cu un parc auto învechit. Descoperiți mai multe despre trends auto în Europa și vânzările de mașini electrice. Bulgaria a
18:50
FCSB se pregătește pentru meciul crucial cu Fenerbahce în Liga Europa, având doar 7% șanse de calificare. Principalul om de gol, Bîrligea, va lipsi din cauza unei suspendări. Sabin Ilie, fost jucător la ambele echipe, subliniază lipsa unui atacant veritabil în echipa lui Elias Charalambous. FCSB are doar 7% șanse de calificare în faza următoare
18:40
Uniunea Europeană a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran organizație teroristă, în urma reprimării violente a protestelor interne. Miniștrii de Externe ai UE au subliniat că un regim care ucide mii de cetățeni își semnează propria moarte. Decizia a fost salutată de liderii europeni. Uniunea Europeană a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran ca organizație
18:20
Traian Băsescu avertizează că România se confruntă cu o presiune uriașă a dobânzilor, aproape de colaps. Critică guvernele anterioare pentru destabilizarea finanțelor publice prin măsuri electorale. România a ratat momentul favorabil pentru adoptarea euro, iar actuala situație economică este extrem de dificilă și necesită soluții rapide. Traian Băsescu avertizează asupra presiunii dobânzilor, considerând situația aproape
18:10
Avocata Adriana Georgescu, membră PNL, a fost arestată preventiv pentru primirea a 60.000 de euro mită în schimbul intervențiilor în justiție. Complicele său, care se prezenta ca general SIE, a fost de asemenea reținut. PNL a anunțat suspendarea acesteia din partid, conform procedurilor interne. Avocata Adriana Georgescu, membră a PNL, a fost arestată preventiv primind
18:00
Pavel Zarubin, jurnalist cu acces la Vladimir Putin, și celebre personalități ruse, precum Ekaterina Andreeva, au fost incluși pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene. Aceștia sunt acuzați de propagandă anti-occidentală și susținerea agresiunii ruse în Ucraina, conform Jurnalului Oficial al UE. Pavel Zarubin și Ekaterina Andreeva au fost incluși pe lista de sancțiuni a
18:00
Secția pentru procurori a CSM solicită restabilirea accesului la dosarele instanțelor prin aplicația ECRIS, după limitările impuse de Secția pentru judecători. Această restricție afectează activitatea judiciară a procurorilor, care nu pot desfășura corespunzător procesele legale. Secția pentru procurori a CSM solicită restabilirea accesului la dosarele instanțelor prin aplicația ECRIS Accesul este acum limitat doar la
17:50
Deficitul commercial al SUA a crescut cu 94,6% în noiembrie 2025, cel mai alert ritm din ultimii 34 de ani, potrivit datelor recente. Creșterea importurilor de bunuri de capital și scăderea exporturilor au contribuit la această variație. Președintele Trump continuă să promoveze taxe vamale pentru reducerea deficitului. Deficitul comercial al SUA a crescut cu 94,6%
17:50
Cea mai recentă actualizare de la AntenaSport aduce știri importante din lumea sportului. Dinamo își propune titlul, iar finala de la Melbourne promite un duel electrizant între Aryna Sabalenka și Elena Rybakina. Rămâneți conectați pentru cele mai importante evenimente sportive ale zilei, difuzate de Antena 1. Dinamo are încredere în șansele de a câștiga titlul,
17:40
Un șofer de autobuz din Londra a fost concediat după ce a prins un hoț de bijuterii și l-a lăsat inconștient cu un singur pumn. Incidentul a avut loc pe 25 iunie 2024, iar tribunalul a decis că utilizarea forței a fost excesivă, generând controverse în jurul statutului de „erou" al șoferului. Șoferul de autobuz
17:20
Ilie Bolojan a declarat că nu va exista un premier PSD la rotativa guvernamentală, subliniind că, deși acordul prevede ca PSD să preia funcția în aprilie 2027, premierul actual nu va accepta acest lucru. Primarii PNL au cerut clarificări despre viitorul guvernării la o întâlnire recentă. Ilie Bolojan a declarat că nu va fi niciun
Acum 6 ore
17:10
Pe 9 iunie, Simon Phillips, legendarul toboșar, revine la Sala Luceafărul din București pentru un recital de jazz fusion captivant. Cu colaborări remarcabile în muzica rock și jazz, Phillips promite o seară muzicală inedită. Biletele sunt disponibile online. Nu rata acest eveniment unic! Simon Phillips, legendarul toboșar, va susține un recital de jazz fusion pe
17:00
Google avertizează că motorul său de căutare ar putea fi afectat de noi reguli propuse în Marea Britanie, care ar oferi editorilor mai mult control asupra conținutului folosit în funcțiile AI.
17:00
Doi angajați ai Vămii Giurgiulești sunt cercetați penal pentru corupție, acuzați că ar fi primit mită de la transportatori între octombrie 2024 și ianuarie 2026. Investigațiile continuă, iar recent, șapte vameși au fost reținuți pentru fapte similare. Autoritățile promit acțiuni ferme împotriva corupției în vamă. Doi angajați ai Vămii Giurgiulești sunt cercetați penal pentru corupție, … Articolul Corupție la Vama Giurgiulești: Doi angajați cercetați pentru mită apare prima dată în Main News.
16:50
Microîntreprinderea în 2026 va aduce noi oportunități pentru antreprenori, conform informațiilor de la ANAF. Află condițiile, regulile și termenele necesare pentru a beneficia de impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, stipulate pentru 31 decembrie 2025. Detalii complete pe StartupCafe.ro. În 2026, antreprenorii pot opta pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor Aplicarea se poate realiza dacă sunt îndeplinite anumite … Articolul Reguli și condiții pentru microîntreprinderi în 2026: Ghid ANAF apare prima dată în Main News.
16:50
Dennis Politic va fi titular în meciul FCSB – Fenerbahce din grupa Europa League, programat la ora 22:00. Campioana României are șanse reduse de calificare, având nevoie de o victorie și de rezultate favorabile. FCSB a vândut 23.000 de bilete, iar antrenorul Elias Charalambous își va trimite echipa în teren cu o formație 4-2-3-1. Dennis … Articolul Dennis Politic, titular FCSB în meciul cu Fenerbahce: echipa completă apare prima dată în Main News.
16:40
Un băiat de 11 ani a fost dat jos din autobuz în Italia, pe -3 grade, pentru că nu avea biletul corect. A mers 6 kilometri prin zăpadă, iar familia sa a depus plângere pentru abandon de minor. Incidentul este legat de noile reguli de transport în contextul Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. Băiat de … Articolul Un băiat de 11 ani, lăsat în frig pe drum, a mers 6 km în zăpadă în Italia apare prima dată în Main News.
16:20
Un consilier PNL a stârnit uimire în ședința Consiliului Local Brăila, unde a depus jurământul rostind refrenul „la, la, la” în locul textului oficial. Această incidentă stânjenitoare a ridicat întrebări privind solemnitatea procesului administrativ și respectarea Codului Administrativ de către alesul local. Consilierul PNL Petrică Costel Popa a depus jurământul cu un refren „la, la, … Articolul Consilier PNL înlocuiește jurământul cu „la, la, la” – un moment amuzant apare prima dată în Main News.
16:10
Șoferul microbuzului cu suporteri greci implicați în accidentul din Timiș avea în sânge cocaină, cannabis și alcool, conform analizelor IML Timișoara. Accidentul s-a soldat cu moartea a șapte persoane, cetățeni greci, în drumul lor spre un meci de fotbal. Detalii despre cauzele accidentului sunt în curs de investigare. Șoferul microbuzului cu suporteri greci a fost … Articolul Șofer de microbuz cu suporteri greci prins cu cocaină, cannabis și alcool în Timiș apare prima dată în Main News.
15:50
Tribunalul Federal Elvețian a anulat medalia de bronz obținută de gimnasta Ana Bărbosu la Jocurile Olimpice din 2024. Contestația depusă de tabăra americană a fost aprobată, iar cazul va fi rejudecat. Detalii despre scandalul din finala la sol și deciziile TAS sunt disponibile în articolul complet. Ana Maria Bărbosu a fost deposedată provizoriu de medalia … Articolul Tribunal elvețian îi ia Anei Bărbosu medalia olimpică: o decizie șocantă apare prima dată în Main News.
15:40
Descoperă ce nu vei găsi niciodată la McDonald’s în India! Tânărul român Dan Has The Munchies explorează meniul local, unde carnea de vită este interzisă și vegetarianismul este prevalent. Află despre burgerii savuroși cu brânză și legume, precum și despre plăcinte sărate unice. O experiență gastronomică inedită! Dan Has The Munchies a filmat experiența sa … Articolul Ce nu poți găsi la McDonald’s în India: o experiență unică filmată de un român apare prima dată în Main News.
15:40
Rezultatele financiare recente ale marilor companii Big Tech arată că investitorii sunt dispuși să accepte cheltuieli mari pentru inteligența artificială, atâta timp cât acestea generează venituri solide. Comparativ, Meta a avut o creștere semnificativă, în timp ce Microsoft a întâmpinat dificultăți. Investitorii sunt dispuși să susțină cheltuieli mari pentru inteligența artificială dacă acestea aduc rezultate … Articolul Investitorii transmit un mesaj clar către Big Tech despre inteligența artificială apare prima dată în Main News.
15:20
Deputata Alina Gorghiu, președinta PNL Argeș, acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan pentru că nu a reacționat adecvat la criza apei potabile care afectează 50.000 de locuitori din Curtea de Argeș. Aceștia suferă de patru luni din cauza contaminării apei cu bacterii periculoase, punându-le în pericol sănătatea. Deputata Alina Gorghiu acuză Guvernul Bolojan că nu … Articolul Critici la adresa Guvernului Bolojan pentru reacții inadecvate în criză apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
15:10
Chirurgia robotică la Spitalul Medicover Cluj a înregistrat 412 intervenții în 2025, consolidându-se ca un centru de referință în proceduri minim invazive. Investițiile în tehnologie și pregătirea echipelor medicale au contribuit la creșterea popularității acestei metode, răspunzând cererii pacienților pentru tratamente avansate. În 2025, Spitalul Medicover Cluj a realizat 412 intervenții chirurgicale robotică, parte dintr-o … Articolul Chirurgia robotică: 412 intervenții la Spitalul Medicover Cluj în 2025 apare prima dată în Main News.
15:00
Senzori inovatori cu microunde și laser detectează gheața periculoasă pe avioane și drumuri, reducând riscurile accidentelor. Tehnologia promite să revoluționeze siguranța în transporturi, avertizând piloții și șoferii înainte de a avea loc tragedii. Află cum aceste soluții pot salva vieți. Gheața de pe drumuri și aeronave contribuie semnificativ la accidente mortale. Un sistem inovator cu … Articolul Senzori avansați detectează pericole invizibile înainte de tragedii – VIDEO apare prima dată în Main News.
14:50
Real Madrid caută un nou antrenor după demiterea lui Xabi Alonso, iar Alvaro Arbeloa este doar o soluție temporară. Florentino Perez are în vedere aducerea lui Unai Emery, actualul antrenor de la Aston Villa, pentru a readuce stabilitatea echipei pe banca tehnică. Discuțiile au început deja. Real Madrid caută un nou antrenor pentru sezonul viitor … Articolul Negocieri pentru noul antrenor al Real Madrid: cine este favoritul? apare prima dată în Main News.
14:40
Reformiștii iranieni au cerut în secret retragerea ayatollahului Khamenei, generând o fisură în sistemul de la Teheran. Amenințările autorităților au blocat inițiativa, iar temerile pentru siguranța liderilor reformiști au crescut. O revoltă deschisă ar putea submina grav conducerea Iranului într-un moment critic. Reformiștii iranieni au cerut în secret retragerea liderului suprema Ali Khamenei, semnalând o … Articolul Reformiștii iranieni cer în secret demisia ayatollahului Khamenei apare prima dată în Main News.
14:40
Carlyle Group, unul dintre cele mai mari fonduri de investiții globale, a semnat un acord cu Lukoil pentru achiziția activelor din România, incluzând rafinăria Petrotel și benzinăriile Lukoil. Compania este cunoscută pentru investițiile în sectorul energetic, cum ar fi proiectul Black Sea Oil & Gas. Carlyle Group este un fond global de investiții cu sediul … Articolul Carlyle Group în România: afaceri și planuri pentru activele Lukoil apare prima dată în Main News.
14:10
Președintele Nicușor Dan discută cu liderii coaliției, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, în contextul conflictului din guvern și al numirii șefilor serviciilor de informații. Întâlnirile au loc în pregătirea bugetului pe 2026 și pentru a aborda atacurile PSD asupra Guvernului Bolojan. Stabilitatea politică este esențială. Președintele Nicușor Dan a avut întâlniri cu liderii coaliției, Ilie … Articolul Nicușor Dan în mijlocul scandalului din coaliție: întâlniri cu liderii guvernării apare prima dată în Main News.
14:00
Un nor uriaș de gaz metalic, descoperit în jurul stelei J0705+0612, ar putea ascunde o planetă sau o stea pitică. Luminozitatea stelei a scăzut drastic, iar astronomii cred că norul are o vechime de 2 miliarde de ani. Următoarea observație importantă va avea loc în 2068, când norul se va alinia din nou cu Pământul. … Articolul Un nor uriaș ar putea ascunde un soare extraterestru până în 2068 apare prima dată în Main News.
14:00
Avocata Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, a fost reținută de DNA pentru trafic de influență. Ea ar fi primit 60.000 euro mită pentru intervenții în justiție, fiind acuzată de corupție în legătură cu soluționarea favorabilă a unor dosare penale. Arestul preventiv este propus pentru 30 de zile. Avocata Adriana Georgescu, reținută de DNA pentru … Articolul Avocata Adriana Georgescu, reținută de DNA pentru arestare preventivă apare prima dată în Main News.
14:00
Un șofer român de 40 de ani s-a ascuns în toaleta benzinăriei din parcarea Untersberg, Austria, după ce poliția a descoperit camioneta sa oprită pe autostrada Tauern. La ieșire, acesta prezenta semne de ebrietate și a refuzat testul de alcoolemie, ceea ce i-a adus reținerea permisului de conducere. Un șofer român de 40 de ani … Articolul Șofer român se ascunde în toaleta unei benzinării, în fața poliției austriece apare prima dată în Main News.
13:50
Jug Stanojev, mijlocașul echipei Kairat Almatî, a anunțat sosirea sa la U Cluj după confruntarea din Champions League cu Arsenal. Cu 4 apariții în preliminarii și 5 în faza principală, așteaptă cu entuziasm să îmbrace culorile alb-negre. Fost jucător al Stelei Roșii Belgrad, va face parte din echipa antrenată de Cristiano Bergodi. Jug Stanojev, mijlocașul … Articolul Sârbul venit la Cluj din Liga Campionilor își aduce „buzduganul” de la Londra apare prima dată în Main News.
13:40
The Carlyle Group, unul dintre cele mai mari fonduri de investiții din lume, a semnat un acord pentru achiziția activelor Lukoil în România, inclusiv rafinării și benzinării. Investițiile Carlyle în sectorul energetic românesc, în special prin Black Sea Oil & Gas, marchează o expansiune strategică pe piața locală. The Carlyle Group este un fond de … Articolul The Carlyle Group: Fond de investiții cu interese în Lukoil și afaceri în România apare prima dată în Main News.
13:30
Atenție la foaia albă din cutiile poștale! Hoții o folosesc pentru a identifica locuințele nelocuite, iar spargerile sunt în creștere. Verifică-ți cutia poștală și raportează orice foaie suspectă autorităților. Protejează-ți locuința și informează-ți vecinii despre această nouă metodă de escrocherie. Hoții folosesc foițe albe pentru a identifica locuințele nelocuite Dacă o foaie albă rămâne în … Articolul Escrocheria „Foaia albă”: Cum să previi spargerile poștale? apare prima dată în Main News.
