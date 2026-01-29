Bolojan, discuții cu reprezentanţi ai 13 fonduri de investiții internaționale, în ziua în care Carlyle a anunțat preluarea activelor Lukoil
29 ianuarie 2026
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții a 13 fonduri internaționale de investiții, într-un context marcat de un anunț extrem de important pe piața energetică: preluarea activelor Lukoil de către compania americană Carlyle, inclusiv pe cele din România.
Bolojan dă asigurări că mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD, din primăvara lui 2027 # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 29 ianuarie, că din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Acesta a primit la Palatul Victoria a primit o delegaţie de investitori, reprezentanţi ai 13 fonduri de investiţii internaţionale, coordonată de Bank of America.
Nadia Comăneci reacționează în scandalul privind medalia Anei Maria Bărbosu: „Este regretabil” # Adevarul.ro
Decizia Tribunalului Federal din Elveția de a anula hotărârea TAS și de a retrimite spre reanalizare cazul medaliei de bronz câștigate de Ana Maria Bărbosu la JO de la Paris a stârnit reacții în lumea gimnasticii. Printre cei care au comentat se numără și Nadia Comăneci.
China a testat cu succes o turbină eoliană zburătoare, care generează electricitate în timp ce plutește la 2.000 de metri înălțime, în provincia Sichuan, sud-vestul țării.
Patriarhul Kiril susține interzicerea avortului în Rusia dacă femeia nu are acordul soțului # Adevarul.ro
Patriarhul Kiril, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, a susţinut joi, 29 ianuarie, interzicerea prin lege a avortului în Rusia în cazul în care femeia nu obţine consimţământul soţului.
Stenograme. Numele lui Bolojan apare în dosarul avocatei care a luat mita de 60.000 de euro: „I-ai zis lu' Ilie de mine? Să urgentăm!” # Adevarul.ro
Numele premierului Ilie Bolojan apare în stenogramele dosarului în care avocata PNL Adriana Georgescu este acuzată de procurorii DNA că ar fi cerut mită de până la 500.000 de euro omului de afaceri constănțean Jean Paul Tucan, potrivit unor surse bjudiciare citate de Antena 3 CNN.
CSM, divizat: procurorii cer restabilirea accesului la dosare, după restricționarea la ECRIS # Adevarul.ro
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) acuză Secția pentru judecători că a blocat accesul procurorilor la dosarele instanțelor prin restricționarea accesului în aplicația ECRIS, fără o justificare și fără o alternativă funcțională.
Artistul Adrian Minune și familia acestuia au primit amenințări în mediul online din partea unor persoane necunoscute, motiv pentru care cântărețul a depus o sesizare la Poliție. Joi, 29 ianuarie, pe numele bărbatului care l-a amenințat a fost deschis un dosar penal.
Trump susţine că l-a convins pe Putin să nu mai atace Kievul timp de o săptămână. „Mulți au spus: «Nu irosi apelul. Nu vei obține asta»” # Adevarul.ro
Donald Trump afirmă că l-a convins pe Vladimir Putin să înceteze atacurile asupra Kievului și altor orașe ucrainene timp de o săptămână, în contextul unei crize umanitare agravate de temperaturile extrem de scăzute.
Statele Unite trimit o navă de război suplimentară în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor cu Iranul # Adevarul.ro
US Navy, marina americană a statelor Unite, a trimis o navă de război suplimentară în Orientul Mijlociu, „pe fondul unei consolidări militare majore în regiune şi al tensiunilor în creştere”, a declarat joi un oficial american pentru Reuters.
Un tânăr din Bulgaria s-a costumat în fantomă pentru a speria șoferii, iar prietenii lui aruncau cu pietre în mașini # Adevarul.ro
Un tânăr din Bulgaria s-a costumat în fantomă și a ieșit pe șosea pentru a speria șoferii, în apropierea satului Dabova Mahala, din regiunea Montana, în nord-vestul țării.
Un antrenament al trupelor UE în Ucraina ar putea declanșa al treilea război mondial, avertizează Ungaria # Adevarul.ro
Ministrul ungar de Externe trage un semnal de alarmă în fața Consiliului UE de la Bruxelles, avertizând că un antrenament militar al forțelor UE pe teritoriul Ucrainei ar putea escalada rapid într-un conflict global.
Ce beneficii poate aduce acordul comercial istoric dintre UE și India. Profesor de economie: „Efectele pozitive ar putea fi semnificative” # Adevarul.ro
Negocierile comerciale dintre Uniunea Europeană și India deschid o perspectivă economică extrem de valoroasă pentru exportatorii europeni. Profesorul de economie Christian Năsulea explică într-o analiză pentru „Adevărul” care sunt avantajele strategice ale acestui parteneriat.
Escaladare periculoasă în Golf: Iranul desfășoară 1.000 de drone după amenințările lui Trump # Adevarul.ro
Iranul își ridică nivelul de alertă militară, pe fondul temerilor tot mai mari privind un posibil atac american, după ce a mobilizat aproximativ 1.000 de drone considerate „strategice”, potrivit presei de stat de la Teheran.
„Ar putea fi realizată în trei ani”. În Germania se discută despre crearea unei arme nucleare europene # Adevarul.ro
O declarație care sparge un tabu major în politica europeană vine din partea fostului ministru german de Externe, Joschka Fischer. La 77 de ani, una dintre figurile emblematice ale Verzilor germani susține deschis că Europa trebuie să se pregătească pentru o eventuală descurajare nucleară comună, în
Au ajuns Ucraina și Rusia la un armistițiu energetic sau e doar o testare a reacției publice și politice ? # Adevarul.ro
Mai multe canale de televiziune rusești au relatat că, joi, 29 ianuarie,începând cu ora 07:00, a fost introdusă o interdicție privind atacurile asupra instalațiilor din Kiev și din regiune, precum și asupra infrastructurii din întreaga Ucraina .
Incendiu violent în Reșița. Flăcările au cuprins un depozit și o parcare. Coloana de fum, vizibilă de la kilometri # Adevarul.ro
Un incendiu violent a izbucnit joi după-amiază în Reșița, la un depozit și o parcarea acoperită de pe Bulevardul Revoluția din Decembrie. Sunt degajări mari de fum. Populația din zonă a primit mesaje Ro-Alert.
Provocare pe mare. O navă a Rusiei, staționare suspectă în apropierea unor cabluri submarine. A intervenit Marina britanică # Adevarul.ro
O intervenție a Marinei Regale britanice a determinat echipajul navei ruse Sinegorsk să ridice ancora și să părăsească apele teritoriale britanice, după ce autoritățile au identificat o poziționare suspectă a acesteia.
Drone, roboți militari și tehnologii AI. Cum va funcționa noul sistem automat NATO de apărare a Flancului Estic, care va acoperi și România # Adevarul.ro
NATO pregătește o schimbare fundamentală a modului în care protejează frontiera de est, până în România. Planul vizează crearea unei „zone tampon” tehnologizate, unde senzorii, inteligența artificială și sistemele robotizate vor coopera pentru a detecta și opri o eventuală agresiune rusă.
UE a desemnat Gardienii Revoluției drept organizație teroristă şi impune sancțiuni unor oficiali iranieni # Adevarul.ro
Uniunea Europeană a luat o decizie fără precedent, desemnând Gardienii Revoluției iranieni drept organizație teroristă și sancționând oficiali de rang înalt ai regimului de la Teheran. În timp ce Israelul salută hotărârea drept „istorică”, Iran continuă seria de ameninţări.
Părinții minorilor implicați în uciderea lui Mario vor fi vizați de plângeri penale. Anunțul avocatului Cuculis # Adevarul.ro
Cazul morții lui Mario, adolescentul ucis în județul Timiș, continuă să genereze tensiuni și reacții puternice. Adrian Cuculius, avocatul familiei, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că urmează noi demersuri procedurale, care ar putea viza inclusiv părinții copiilor considerați responsabili.
Kremlinul, despre semnarea unui nou tratat nuclear cu SUA: „Elaborarea va fi lungă şi dificilă. Sunt mulţi factori implicaţi” # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, l-a avertizat joi, 29 ianuarie, pe Donald Trump că semnarea unui nou tratat de dezarmare nucleară, după expirarea tratatului START III pe 4 februarie, va fi un proces „lung şi dificil”.
„Dragonul Roșu”, luat la puricat de ANPC: amenzi record şi mărfuri de sute de milioane de lei retrase de la comercializare # Adevarul.ro
Inspectorii de la Protecţia Consumatorului au descins miercuri în „Dragonul Roşu” şi au făcut prăpăd printre comercianţi, aplicând amenzi uriaşe şi retrăgând de la comercializare mărfuri de sute de milioane de lei.
LIVET TEXT FCSB - Fenerbahce, în grupa de Liga Europa. Campioana nu-l are pe principalul său om de gol # Adevarul.ro
Daniel Bîrligea, 25 de ani, este suspendat după „galbenul” încasat la Zagreb.
Simion speră ca Nicușor Dan să nu își termine mandatul prezidențial. „Noi avem semnăturile necesare pentru suspendarea lui” # Adevarul.ro
Liderul AUR, George Simion, a declarat joi, 29 ianuarie, că ar fi bine ca președintele Nicușor Dan să nu își termine mandatul, „pentru binele românilor”.
Băsescu spune când a ratat România trenul spre euro și cum am ajuns aproape de colaps: „A venit Daddy, apoi Ciucă și Ciolacu” # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că România se confruntă cu o presiune uriașă a dobânzilor, pe care o consideră „aproape de colaps”, și acuză guvernele anterioare că au destabilizat finanțele publice prin măsuri electorale.
Decizie în cazul reorganizării ANRE: angajații au pierdut lupta împotriva tăierii salariilor. Șeful instituției câștigă 15.000 de euro # Adevarul.ro
Curtea de Apel București s-a pronunţat, joi, în cazul reorganizării ANRE. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată în termen de cinci zile.
Bulgaria, România și Grecia încep lucrările la proiectele de infrastructură de-a lungul coridorului care va uni Marea Neagră de Marea Egee # Adevarul.ro
Vicepremierul bulgar în exerciţiu, Grozdan Karadjov, ministru al Transporturilor şi Comunicaţiilor, va găzdui o întâlnire cvadripartită între Bulgaria, Grecia, România şi Comisia Europeană, a anunţat joi Ministerul Transporturilor din Bulgaria, transmite BTA.
„Trump vrea atenția noastră“. De ce cade Europa în capcana „clickbait-ului geopolitic” # Adevarul.ro
De la Groenlanda și tarife comerciale până la Iran, NATO sau migrație, Donald Trump face ceea ce știe cel mai bine: transformă politica externă într-un spectacol.
Ivan, despre vânzarea activelor Lukoil: Banii vor fi blocați într-un cont. Lukoil îi va primi abia după ce SUA vor ridica sancțiunile # Adevarul.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a vorbit joi la Interviurile Adevărul despre intenția grupului Carlyle de a cumpăra activele Lukoil, inclusiv rafinăria Petrotel și cele peste 300 de benzinării din România.
Descins din frământările lumii elenistice, dintr-o aproximativă sinteză între Orient și Occident, cel mai important eveniment spiritual al acestui secol este creștinismul, religie care se impune printr-o doctrină susținută de o cutremurătoare poveste despre drama morții și speranța învierii.
Cine sunt tinerii fani PAOK care au murit în accidentul din Timiș. Nu au ratat niciun meci în deplasare al echipei # Adevarul.ro
Au apărut detalii despre tinerii care și-au pierdut viața în accidentul din Timiș, când microbuzul în care se aflau s-a izbit puternic într-un TIR. Aceștia erau fani loiali ai echipei PAOK și se îndreptau spre meciul din Franța în acea zi.
Coșmarul strategic al Europei: prinsă între Trump, Putin și un război pe care nu-l poate încheia # Adevarul.ro
Europa descoperă, dureros, cât de puțin spațiu de manevră strategică mai are. Între o Rusie de care se teme, un război în Ucraina pe care nu îl poate opri și o Americă pe care nu o mai poate crede pe cuvânt, dar de care încă depinde, continentul pare blocat într-o capcană geopolitică.
O româncă a furat un Rolex de 35.000 de euro din casa unde lucra în Belgia. Cum a încercat să-și ascundă fapta # Adevarul.ro
O româncă de 48 de ani este judecată în Belgia după ce a furat un ceas Rolex extrem de valoros din casa familiei la care lucra ca menajeră, înlocuindu-l cu o replică. Femeia riscă o pedeapsă de 70 de ore de muncă în folosul comunității și o amendă de 400 de euro.
Un copil instituţionalizat, cu dizabilități grave, transferat singur la un spital din Bucureşti. Cum justifică DGASPC lipsa empatiei # Adevarul.ro
Un copil de 8 ani, cu dizabilități grave și aflat sub măsură de protecție specială, a fost transferat de la Spitalul de Pediatrie Ploiești la Spitalul „Marie Curie” din București singur, cu ambulanța, fără însoțitor, cazul său stârnind revoltă în mediul online.
UE își consolidează parteneriatul cu Vietnamul, pe măsură ce comerțul global se modifică sub presiunea tarifelor americane # Adevarul.ro
Uniunea Europeană și Vietnamul au făcut un pas major spre aprofundarea relațiilor, ridicându-le la nivelul de „parteneriat strategic cuprinzător”, în timp ce comerțul global este tot mai afectat de presiunea tarifelor americane și de fragmentarea sistemului economic internațional.
Teancuri de euro în scara blocului: momentul în care avocata Adriana Georgescu primeşte mita de 60.000 de euro. A fost arestată # Adevarul.ro
Au fost publicate imaginile surprinse de Direcția Națională Anticorupție (DNA) în care avocata PNL Adriana Georgescu primește mita de 60.000 de euro.
Scandal cu iz politic legat de finanțarea unor companii falimentare. Eximbank spune că a avertizat statul. Reacția fostului premier Marcel Ciolacu # Adevarul.ro
Eximbank susține că nu a acordat niciun credit companiilor aflate în dificultate financiară, precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galati, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air, ci că acest lucru a fost făcut de guvernul de atunci, condus de Marcel Ciolacu.
Oficiali israelieni, la Washington pentru a împărtăși informații despre posibile lovituri asupra Iranului # Adevarul.ro
Washingtonul ia în calcul opțiuni militare, însă președintele Donald Trump nu a luat încă o decizie finală.
Microbuzul din accidentul tragic din Timiș nu avea funcția de lane assist. Șoferul era băut și drogat # Adevarul.ro
Avocatul companiei de închirieri auto Edessa, de unde a fost închiriat microbuzul implicat în accidentul tragic din Timiș, a precizat pentru presa elenă că vehiculul nu era dotat cu un sistem de menținere a benzii (lane assist), așa cum indicau primele verificări.
Cine era de fapt afaceristul român găsit mort în Milano, după ce s-a aruncat de la etaj. A fost deschis dosar pentru omor # Adevarul.ro
Autoritățile italiene au fost în alertă după ce Aleksandr Adarich, un bancher în vârstă de 54 de ani, a murit în urma unei căderi de la etajul patru al unui imobil din Milano. Apartamentul în care se afla nu era închiriat pe numele său.
Decizie uluitoare în sportul românesc: un tribunal elvețian a lăsat-o pe Ana Bărbosu fără medalia de la Olimpiadă # Adevarul.ro
Gimnasta Ana Bărbosu terminase pe podium la sol.
Un nou drum expres de 120,47 km se construiește în România: face parte din coridorul rutier european strategic # Adevarul.ro
Cristian Pistol, șeful CNAIR, a anunțat astăzi semnarea contractului pentru execuția Lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea, un proiect strategic pentru România. Lotul 3 are o lungime de 47,07 km și reprezintă ultima bucată de drum expres a conexiunii de mare viteză dintre Arad și Oradea.
Un mare producător de piese și accesorii auto anunță concedieri masive: sute de angajați trimiși în șomaj în 2026 # Adevarul.ro
Un mare producător de piese și accesorii auto cu fabrici în Bistrița-Năsăud a anunțat concedieri masive: peste 250 de angajați vor fi trimiși în șomaj începând cu luna martie 2026, pe fondul problemelor financiare ale companiei.
Negocieri sau simulacru? Pacea dintre Rusia și Ucraina pare aproape. Mai puțin în privința lucrurilor care contează cu adevărat # Adevarul.ro
Negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina intră într-o nouă fază, însă esența conflictului rămâne nerezolvată.
Ciucu, după respingerea auditului la STB și Termoenergetica: „Pe mine mă înjură oamenii. Cui îi e frică de transparență?” # Adevarul.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut un schimb dur de replici cu consilierii generali în ședința CGMB, după ce proiectul privind aprobarea unui audit la STB și Termoenergetica a fost respins la vot.
„Casa bântuită”: o femeie povestește coșmarul trăit în locuința visurilor sale. „Am fost împinsă. O siluetă neagră, uriașă, plutea în spatele meu” # Adevarul.ro
O femeie din Essex, Anglia, susține că viața ei s-a transformat într-un coșmar după ce a cumpărat o casă istorică cunoscută drept „The Cage”, o fostă închisoare pentru presupuse vrăjitoare din secolul al XVI-lea.
Violența în școli, un fenomen în creștere: aproape 1.900 de cazuri într-un singur an școlar # Adevarul.ro
În anul școlar 2024–2025, polițiștii au intervenit în 1.873 de cazuri de violență fizică în unitățile de învățământ din România, cele mai multe fiind încadrate la loviri sau alte agresiuni.
Reformiștii iranieni au cerut în secret retragerea ayatollahului Khamenei. Amenințările regimului au blocat inițiativa # Adevarul.ro
Reformiștii iranieni, considerați mult timp un factor de echilibru al Republicii Islamice, au făcut un pas fără precedent: au cerut în mod privat liderului suprem Ali Khamenei să renunțe la putere.
Lia Savonea, alături de o jurnalistă Recorder la o ședință despre justiție a Parlamentului European. Participă și ministrul Justiției # Adevarul.ro
Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, ministrul Justiției, Radu Marinescu, și judecătorul Claudiu Drăgușin au fost invitați la o ședință a unei Comisii din Parlamentul European (PE) legată de justiție.
