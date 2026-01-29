LIVET TEXT FCSB - Fenerbahce, în grupa de Liga Europa. Campioana nu-l are pe principalul său om de gol
Adevarul.ro, 29 ianuarie 2026 18:00
Daniel Bîrligea, 25 de ani, este suspendat după „galbenul” încasat la Zagreb.
• • •
Acum 10 minute
18:00
„Dragonul Roșu”, luat la puricat de ANPC: amenzi record şi mărfuri de sute de milioane de lei retrase de la comercializare # Adevarul.ro
Inspectorii de la Protecţia Consumatorului au descins miercuri în „Dragonul Roşu” şi au făcut prăpăd printre comercianţi, aplicând amenzi uriaşe şi retrăgând de la comercializare mărfuri de sute de milioane de lei.
18:00
Acum 30 minute
17:45
Simion speră ca Nicușor Dan să nu își termine mandatul prezidențial. „Noi avem semnăturile necesare pentru suspendarea lui” # Adevarul.ro
Liderul AUR, George Simion, a declarat joi, 29 ianuarie, că ar fi bine ca președintele Nicușor Dan să nu își termine mandatul, „pentru binele românilor”.
17:45
Băsescu spune când a ratat România trenul spre euro și cum am ajuns aproape de colaps: „A venit Daddy, apoi Ciucă și Ciolacu” # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că România se confruntă cu o presiune uriașă a dobânzilor, pe care o consideră „aproape de colaps”, și acuză guvernele anterioare că au destabilizat finanțele publice prin măsuri electorale.
Acum o oră
17:30
Decizie în cazul reorganizării ANRE: angajații au pierdut lupta împotriva tăierii salariilor. Șeful instituției câștigă 15.000 de euro # Adevarul.ro
Curtea de Apel București s-a pronunţat, joi, în cazul reorganizării ANRE. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată în termen de cinci zile.
17:30
Bulgaria, România și Grecia încep lucrările la proiectele de infrastructură de-a lungul coridorului care va uni Marea Neagră de Marea Egee # Adevarul.ro
Vicepremierul bulgar în exerciţiu, Grozdan Karadjov, ministru al Transporturilor şi Comunicaţiilor, va găzdui o întâlnire cvadripartită între Bulgaria, Grecia, România şi Comisia Europeană, a anunţat joi Ministerul Transporturilor din Bulgaria, transmite BTA.
17:30
„Trump vrea atenția noastră“. De ce cade Europa în capcana „clickbait-ului geopolitic” # Adevarul.ro
De la Groenlanda și tarife comerciale până la Iran, NATO sau migrație, Donald Trump face ceea ce știe cel mai bine: transformă politica externă într-un spectacol.
17:30
Ivan, despre vânzarea activelor Lukoil: Banii vor fi blocați într-un cont. Lukoil îi va primi abia după ce SUA vor ridica sancțiunile # Adevarul.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a vorbit joi la Interviurile Adevărul despre intenția grupului Carlyle de a cumpăra activele Lukoil, inclusiv rafinăria Petrotel și cele peste 300 de benzinării din România.
17:15
Descins din frământările lumii elenistice, dintr-o aproximativă sinteză între Orient și Occident, cel mai important eveniment spiritual al acestui secol este creștinismul, religie care se impune printr-o doctrină susținută de o cutremurătoare poveste despre drama morții și speranța învierii.
Acum 2 ore
17:00
Cine sunt tinerii fani PAOK care au murit în accidentul din Timiș. Nu au ratat niciun meci în deplasare al echipei # Adevarul.ro
Au apărut detalii despre tinerii care și-au pierdut viața în accidentul din Timiș, când microbuzul în care se aflau s-a izbit puternic într-un TIR. Aceștia erau fani loiali ai echipei PAOK și se îndreptau spre meciul din Franța în acea zi.
17:00
Coșmarul strategic al Europei: prinsă între Trump, Putin și un război pe care nu-l poate încheia # Adevarul.ro
Europa descoperă, dureros, cât de puțin spațiu de manevră strategică mai are. Între o Rusie de care se teme, un război în Ucraina pe care nu îl poate opri și o Americă pe care nu o mai poate crede pe cuvânt, dar de care încă depinde, continentul pare blocat într-o capcană geopolitică.
16:45
O româncă a furat un Rolex de 35.000 de euro din casa unde lucra în Belgia. Cum a încercat să-și ascundă fapta # Adevarul.ro
O româncă de 48 de ani este judecată în Belgia după ce a furat un ceas Rolex extrem de valoros din casa familiei la care lucra ca menajeră, înlocuindu-l cu o replică. Femeia riscă o pedeapsă de 70 de ore de muncă în folosul comunității și o amendă de 400 de euro.
16:45
Un copil instituţionalizat, cu dizabilități grave, transferat singur la un spital din Bucureşti. Cum justifică DGASPC lipsa empatiei # Adevarul.ro
Un copil de 8 ani, cu dizabilități grave și aflat sub măsură de protecție specială, a fost transferat de la Spitalul de Pediatrie Ploiești la Spitalul „Marie Curie” din București singur, cu ambulanța, fără însoțitor, cazul său stârnind revoltă în mediul online.
16:45
UE își consolidează parteneriatul cu Vietnamul, pe măsură ce comerțul global se modifică sub presiunea tarifelor americane # Adevarul.ro
Uniunea Europeană și Vietnamul au făcut un pas major spre aprofundarea relațiilor, ridicându-le la nivelul de „parteneriat strategic cuprinzător”, în timp ce comerțul global este tot mai afectat de presiunea tarifelor americane și de fragmentarea sistemului economic internațional.
Acum 4 ore
16:00
Teancuri de euro în scara blocului: momentul în care avocata Adriana Georgescu primeşte mita de 60.000 de euro. A fost arestată # Adevarul.ro
Au fost publicate imaginile surprinse de Direcția Națională Anticorupție (DNA) în care avocata PNL Adriana Georgescu primește mita de 60.000 de euro.
16:00
Scandal cu iz politic legat de finanțarea unor companii falimentare. Eximbank spune că a avertizat statul. Reacția fostului premier Marcel Ciolacu # Adevarul.ro
Eximbank susține că nu a acordat niciun credit companiilor aflate în dificultate financiară, precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galati, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air, ci că acest lucru a fost făcut de guvernul de atunci, condus de Marcel Ciolacu.
16:00
Oficiali israelieni, la Washington pentru a împărtăși informații despre posibile lovituri asupra Iranului # Adevarul.ro
Washingtonul ia în calcul opțiuni militare, însă președintele Donald Trump nu a luat încă o decizie finală.
16:00
Microbuzul din accidentul tragic din Timiș nu avea funcția de lane assist. Șoferul era băut și drogat # Adevarul.ro
Avocatul companiei de închirieri auto Edessa, de unde a fost închiriat microbuzul implicat în accidentul tragic din Timiș, a precizat pentru presa elenă că vehiculul nu era dotat cu un sistem de menținere a benzii (lane assist), așa cum indicau primele verificări.
16:00
Cine era de fapt afaceristul român găsit mort în Milano, după ce s-a aruncat de la etaj. A fost deschis dosar pentru omor # Adevarul.ro
Autoritățile italiene au fost în alertă după ce Aleksandr Adarich, un bancher în vârstă de 54 de ani, a murit în urma unei căderi de la etajul patru al unui imobil din Milano. Apartamentul în care se afla nu era închiriat pe numele său.
15:30
Decizie uluitoare în sportul românesc: un tribunal elvețian a lăsat-o pe Ana Bărbosu fără medalia de la Olimpiadă # Adevarul.ro
Gimnasta Ana Bărbosu terminase pe podium la sol.
15:30
Un nou drum expres de 120,47 km se construiește în România: face parte din coridorul rutier european strategic # Adevarul.ro
Cristian Pistol, șeful CNAIR, a anunțat astăzi semnarea contractului pentru execuția Lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea, un proiect strategic pentru România. Lotul 3 are o lungime de 47,07 km și reprezintă ultima bucată de drum expres a conexiunii de mare viteză dintre Arad și Oradea.
15:00
Un mare producător de piese și accesorii auto anunță concedieri masive: sute de angajați trimiși în șomaj în 2026 # Adevarul.ro
Un mare producător de piese și accesorii auto cu fabrici în Bistrița-Năsăud a anunțat concedieri masive: peste 250 de angajați vor fi trimiși în șomaj începând cu luna martie 2026, pe fondul problemelor financiare ale companiei.
15:00
Negocieri sau simulacru? Pacea dintre Rusia și Ucraina pare aproape. Mai puțin în privința lucrurilor care contează cu adevărat # Adevarul.ro
Negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina intră într-o nouă fază, însă esența conflictului rămâne nerezolvată.
14:45
Ciucu, după respingerea auditului la STB și Termoenergetica: „Pe mine mă înjură oamenii. Cui îi e frică de transparență?” # Adevarul.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut un schimb dur de replici cu consilierii generali în ședința CGMB, după ce proiectul privind aprobarea unui audit la STB și Termoenergetica a fost respins la vot.
14:30
„Casa bântuită”: o femeie povestește coșmarul trăit în locuința visurilor sale. „Am fost împinsă. O siluetă neagră, uriașă, plutea în spatele meu” # Adevarul.ro
O femeie din Essex, Anglia, susține că viața ei s-a transformat într-un coșmar după ce a cumpărat o casă istorică cunoscută drept „The Cage”, o fostă închisoare pentru presupuse vrăjitoare din secolul al XVI-lea.
14:30
Violența în școli, un fenomen în creștere: aproape 1.900 de cazuri într-un singur an școlar # Adevarul.ro
În anul școlar 2024–2025, polițiștii au intervenit în 1.873 de cazuri de violență fizică în unitățile de învățământ din România, cele mai multe fiind încadrate la loviri sau alte agresiuni.
14:30
Reformiștii iranieni au cerut în secret retragerea ayatollahului Khamenei. Amenințările regimului au blocat inițiativa # Adevarul.ro
Reformiștii iranieni, considerați mult timp un factor de echilibru al Republicii Islamice, au făcut un pas fără precedent: au cerut în mod privat liderului suprem Ali Khamenei să renunțe la putere.
14:30
Lia Savonea, alături de o jurnalistă Recorder la o ședință despre justiție a Parlamentului European. Participă și ministrul Justiției # Adevarul.ro
Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, ministrul Justiției, Radu Marinescu, și judecătorul Claudiu Drăgușin au fost invitați la o ședință a unei Comisii din Parlamentul European (PE) legată de justiție.
14:15
„Metoda Porumbelul” face victime în județul Cluj. Un bărbat de 89 de ani, păgubit de bunuri de 52.000 de lei # Adevarul.ro
Patru bărbaţi au fost identificaţi şi reţinuţi de poliţişti, fiind cercetaţi pentru că ar intrat în luna octombrie în casa unui bătrân de 89 de ani cu pretextul că ar avea un porumbel blocat în podul casei şi i-au sustras bani şi bunuri în valoare totală de 52.000 de lei.
14:15
SUA, tot mai aproape de un atac asupra Iranului. Trump vizează liderii regimului, avertizează surse apropiate de Casa Albă # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, analizează mai multe opțiuni împotriva Iranului, inclusiv lovituri militare țintite asupra forțelor de securitate și a liderilor regimului, într-un efort de a încuraja protestele interne și de a crea condiții pentru o posibilă schimbare politică la Teheran.
14:15
Prețul aurului a crescut vertiginos nu doar pe piețele internaționale, ci și în România, unde a atins un nou nivel record de 755 lei, după o creștere cu aproape 155 de lei de la începutul anului, din care 55 de lei/gram doar în ultimele două zile.
14:15
Top 7 fierbătoare electrice 2026 pe care nu le vrei să le ratezi: economisește timp și energie în bucătărie # Adevarul.ro
Descoperă top 7 fierbătoare electrice 2026, rapide și sigure, alese de cumpărători. Vezi modelele recomandate și economisește timp și energie în bucătărie.
Acum 6 ore
13:45
Anchetă la UPU Arad. Paznici acuzaţi că au ridicat o pacientă bolnavă de pe un scaun pentru că „era al lor” # Adevarul.ro
Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a demarat o anchetă după ce o femeie a reclamat că agenţii de pază din Unitatea de Primiri Urgenţe i-ar fi luat scaunul pe care fusese aşezată din lipsă de paturi, deşi se simţea foarte rău şi avea simptome de infecţie respiratorie.
13:45
Cine este omul de afaceri implicat în dosarul avocatei Adriana Georgescu. Legături cu fostul director al Fondului de Garantare pentru IMM-uri # Adevarul.ro
Jean Paul Tucan este patronul J.T. Grup Oil SA, una dintre cele mai importante firme din județul Constanța. El a fost trimis în judecată, în 12 august 2025, de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi.
13:45
Un muzeu pentru nevăzători a fost inaugurat în Bucureşti. „Arată că incluziunea nu este un gest simbolic” # Adevarul.ro
Muzeul Comunităţii şi Educaţiei Nevăzătorilor „Regina Elisabeta”, primul spaţiu muzeal din România dedicat istoriei, culturii şi contribuţiilor persoanelor nevăzătoare, a fost inaugurat joi la Liceul Tehnologic „Regina Elisabeta" din Bucureşti.
13:45
„Imposibil să interzici doliul”. Eforturile stângace ale Rusiei de a ascunde victimele războiului # Adevarul.ro
Rusia nu mai publică cifre oficiale privind pierderile de soldați în războiul din Ucraina și a blocat în mare parte accesul la alte date publice despre decesele soldaților, însă dovezile privind morțile nu pot fi blocate total, permițând estimări parțiale, dar revelatoare, relatează Kyiv Independent
13:45
De ce nu trece România la moneda euro: „Politicienii populiști nu vor mai putea să se joace de-a guvernarea” # Adevarul.ro
Aderarea României la zona euro este o procedură pe care niciun Guvern al României din ultimul deceniu nu și-a asumat-o pentru că ar fi fost obligate să renunțe la cheltuirea banilor după bunul lor plac și ar fi trebuit să se supună politicilor monetare ale BCE, spun analiștii consultați de Adevărul.
13:45
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, participă la Interviurile Adevărul. Ce se întâmplă cu facturile românilor # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, participă joi la Interviurile Adevărul, unde va ofere va oferi ultimele detalii despre facturile românilor la energie, în contextul în care de la 1 aprilie piața de gaze naturale ar urma să fie liberalizată.
13:45
Europa ar putea compensa sprijinul SUA în materie de informații pentru Ucraina, susține Financial Times # Adevarul.ro
Dependența Ucrainei de informațiile furnizate de Statele Unite nu mai este la fel de critică precum era în urmă cu un an, arată o analiză Financial Times, în contextul temerilor legate de o eventuală nouă suspendare a sprijinului american.
13:30
Ce nu vei găsi niciodată la McDonald’s în India. Un român a filmat toată experiența din celebrul lanț fast-food # Adevarul.ro
Un tânăr român, cunoscut pe TikTok sub numele de Dan Has The Munchies, a făcut recent o vizită la un McDonald’s din India și a filmat întreaga experiență, povestind urmăritorilor săi ce l-a surprins cel mai mult.
13:30
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce şi-a lovit soţia imobilizată la pat. De frică, femeia a încercat să-l apere la anchetă # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 71 de ani din judeţul Neamţ a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce şi-a lovit soţia, imobilizată la pat, în zona feţei. Victima a afirmat că rănile ar fi fost cauzate după ce a căzut din pat, această versiune fiind susţinută şi de soţul ei în faţa anchetatorilor.
13:30
Războiul nu are nevoie de traducere, se simte nu numai pe front și în fâșia măturată de loviturile de artilerie sau de dronele sinucigașe, dar și departe, pe tot teritoriul Ucrainei.
13:30
Momentul în care un consilier PNL persiflează jurământul: a înlocuit textul original cu refrenul „la, la, la” # Adevarul.ro
Un moment șocant a avut loc în ședința Consiliului Local Municipal Brăila din 29 ianuarie, când liberalul Petrică Costel Popa a depus jurământul de consilier într-un mod cu totul neașteptat, stârnind reacții de uimire în rândul colegilor și al publicului.
13:15
Cinematografele din Africa de Sud au retras documentarul despre soția președintelui SUA, chiar înainte de lansare # Adevarul.ro
Principalele săli de cinema din Africa de Sud au retras documentarul despre prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, chiar înainte de lansare, distribuitorul invocând „climatul actual”, au relatat mass-media locale.
13:15
Germania pregătește propria rețea de sateliți pentru detectarea rachetelor, pe fondul temerilor legate de dependența de SUA # Adevarul.ro
Germania intenționează să devină prima țară europeană care dezvoltă o sistem național de sateliți pentru detectarea lansărilor de rachete, într-un moment în care statele europene caută să-și reducă dependența de Statele Unite în domeniul apărării, relatează Financial Times.
13:15
Frumusețea accesibilă: cum își construiesc românii o rutină completă de îngrijire, fără costuri excesive # Adevarul.ro
În ultimii ani, românii au devenit tot mai atenți la alegerile pe care le fac atunci când vine vorba despre îngrijirea personală.
13:15
Se lansează prima oră de sport imersivă într-o școală din București, un sistem educațional care poate preveni abandonul școlar # Adevarul.ro
Abandonul școlar și gradul scăzut de incluziune din școlile românești sunt două dintre problemele importante ale sistemului educațional din România, mai ales în cartierele și localitățile unde lipsa resurselor și demotivarea afectează direct parcursul școlar al copiilor.
13:00
Sfârșitul familiei mafiote Ming: China a executat 11 membri ai clanului, inclusiv lideri și moștenitori, vinovați de crime, fraude și trafic de persoane # Adevarul.ro
China a executat 11 membri ai familei criminale Ming, care conducea grupări de escrocherie și alte activități ilegale în Myanmar, au anunțat joi agențiile de presă de stat chineze.
13:00
Furtuna Kristin face ravagii în Portugalia și Spania. Cel puțin cinci morți și mii de persoane afectate # Adevarul.ro
Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața după ce furtuna Kristin a lovit centrul și nordul Portugaliei, provocând inundații, alunecări de teren și pagube pe scară largă, relatează BBC. Autoritățile au descris fenomenul ca un „eveniment climatic extrem”.
12:45
Controverse pentru o reclamă afișată într-un magazin Leroy Merlin. Un ONG-ul acuză promovarea stereotipurilor de gen # Adevarul.ro
Un afiș publicitar apărut în magazinele Leroy Merlin România a stârnit critici din partea Centrului Filia, care acuză compania că transmite mesaje sexiste și perpetuează stereotipuri despre rolurile femeilor în familie.
