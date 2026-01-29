Germania rămâne bolnavul Europei, în pofida cheltuielilor istorice, şi are nevoie mai mult ca oricând de UE, inclusiv de Europa de Est, pentru a trăi. Guvernul german şi-a redus proiecţia de creştere economică din 2026 de la 1,3% la 1%, după ce anul trecut PIB-ul a avansat cu doar 0,2%
29 ianuarie 2026
Germania rămâne bolnavul Europei, în pofida cheltuielilor istorice, şi are nevoie mai mult ca oricând de UE, inclusiv de Europa de Est, pentru a trăi. Guvernul german şi-a redus proiecţia de creştere economică din 2026 de la 1,3% la 1%, după ce anul trecut PIB-ul a avansat cu doar 0,2%
Euro pentru ţările din regiune: Polonia nu-l vrea pentru că îi este bine fără el, în Ungaria adoptarea monedei e o armă politică în războiul pentru putere dintre guvern şi opoziţie în contextul alegerilor, cehii ţin cu dinţii de coroană
Bulgaria a devenit cea de-a 21-a membră a zonei euro la începutul acestui an în pofida opoziţiei venite din partea a jumătate din electoratul său, rămânând acum doar câteva ţări din UE care nu au făcut încă trecerea la euro. În regiune însă şansele adoptării euro sunt reduse.
MEDIAFAX: În ce condiţii pot cumpăra americanii de la Carlyle activele ruşilor de la Lukoil din România? „La momentul la care vom primi solicitarea vom începe analiza. Momentan nu există, am văzut în presa internaţională"
Mihai Jurca, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, şi Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, au detaliat pentru MEDIAFAX, care sunt paşii procedurali pentru ca tranzacţia de preluare a activelor din România ale Lukoil de către grupul Carlyle să fie avizată de statul român.
Cât costă să faci balet? Cum este piaţa de balet din România? Care este viitorul unei balerine, unui balerin? Cât costă să organizezi un spectacol internaţional de balet la Bucureşti? Urmăriţi ZF Live vineri, 30 ianuarie, de la ora 12.30, o discuţie cu Alice Minoiu, director artistic Balet Balanchine's Legacy
Câte plăţi digitale fac zilnic românii de la o singură bancă? Peste 1 milion de plăţi cu telefonul, 400.000 de transferuri şi 300.000 de confirmări ale cumpărăturilor online pe zi prin BT Pay, prima aplicaţie de tip wallet bancar lansată în România acum 8 ani. Aplicaţia are 4,6 milioane de utilizatori
România conduce clasamentul la obezitate: patru din zece români au această boală. Până în 2030, 11 milioane de români vor avea indicele de masă corporală peste limita normală
Rata pacienţilor cu obezitate în România a tot crescut de la an la an, ajungând la 39% în 2025, din datele publicate în raportul anual al Atlasului Mondial al Obezităţii.
ZF Live. Ioana Cazacu, partener, Popovici Niţu Stoica & Asociaţii: Directiva privind transparenţa salariilor, hărţuirea la locul de muncă, inteligenţa artificială şi o directivă care reglementează condiţiile de muncă pe platforme digitale sunt principalele patru teme legate de muncă aflate pe agenda companiilor anul acesta
Anul 2026 aduce pentru companii o serie de modificări legislative în zona relaţiilor de muncă, pe fondul transpunerii mai multor directive europene şi al accelerării adoptării inteligenţei artificiale. Transparenţa salarială, hărţuirea la locul de muncă, utilizarea inteligenţei artificiale şi reglementarea muncii pe platforme digitale se conturează ca patru teme-cheie care vor influenţa politicile de resurse umane, structurile de cost şi riscurile juridice ale angajatorilor anul acesta, spune Ioana Cazacu, partener în cadrul casei de avocatură Popovici Niţu Stoica & Asociaţii (PNSA).
O nouă lovitură pentru premierul Viktor Orban înainte de alegeri: Încrederea mediului de afaceri din Ungaria a scăzut dramatic la începutul anului. Nici indicele de încredere al consumatorilor nu stă mai bine, ambele fiind în teritoriu negativ. Mai multe sondaje dau un avans de două cifre ale partidului de opoziţie condus de Péter Magyar
Ce proiecte cu fonduri nerambursabile mai pot accesa fermierii: şase măsuri cu un buget total de 350 mil. euro
Fermierii pot aplica în perioada următoare la fonduri nerambursabile pe şase măsuri deschise prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, bugetul total pentru sesiunile care urmează să fie deschise în perioada februarie-aprilie 2026 fiind de peste 350 mil. euro, conform calculelor făcute de ZF.
Furnizorul de soluţii şi servicii de resurse umane Smartree: Am încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 28 mil. lei, plus 7%, pe divizia de HR tech
Smartree, unul dintre principalii jucători de pe piaţa locală de soluţii de salarizare, administrare de personal şi HR Tech, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste 28 de milioane de lei, în creştere cu 7% faţă de anul precedent. Potrivit reprezentanţilor companiei, valoarea raportată reprezintă cifra de afaceri consolidată a Smartree pe divizia de HR Tech, fiind compusă din veniturile generate prin platforma dezvoltată intern, care acoperă atât servicii de outsourcing, cât şi soluţii de tip SaaS (Software as a Service).
