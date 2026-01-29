Germania rămâne bolnavul Europei, în pofida cheltuielilor istorice, şi are nevoie mai mult ca oricând de UE, inclusiv de Europa de Est, pentru a trăi. Guvernul german şi-a redus proiecţia de creştere economică din 2026 de la 1,3% la 1%, după ce anul trecut PIB-ul a avansat cu doar 0,2%

13:15

Smartree, unul dintre principalii jucători de pe piaţa locală de soluţii de salarizare, administrare de personal şi HR Tech, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste 28 de milioane de lei, în creştere cu 7% faţă de anul precedent. Potrivit reprezentanţilor companiei, valoarea raportată reprezintă cifra de afaceri consolidată a Smartree pe divizia de HR Tech, fiind compusă din veniturile generate prin platforma dezvoltată intern, care acoperă atât servicii de outsourcing, cât şi soluţii de tip SaaS (Software as a Service).