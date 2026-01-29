În timp ce marile economii încetinesc, India apasă pedala de acceleraţie şi ţinteşte o creştere de peste 7% a economiei naţionale
Ziarul Financiar, 29 ianuarie 2026 18:00
În timp ce marile economii încetinesc, India apasă pedala de acceleraţie şi ţinteşte o creştere de peste 7% a economiei naţionale
Câte plăţi digitale fac zilnic românii de la o singură bancă? Peste 1 milion de plăţi cu telefonul, 400.000 de transferuri şi 300.000 de confirmări ale cumpărăturilor online pe zi prin BT Pay, prima aplicaţie de tip wallet bancar lansată în România acum 8 ani. Aplicaţia are 4,6 milioane de utilizatori # Ziarul Financiar
România conduce clasamentul la obezitate: patru din zece români au această boală. Până în 2030, 11 milioane de români vor avea indicele de masă corporală peste limita normală # Ziarul Financiar
Rata pacienţilor cu obezitate în România a tot crescut de la an la an, ajungând la 39% în 2025, din datele publicate în raportul anual al Atlasului Mondial al Obezităţii.
ZF Live. Ioana Cazacu, partener, Popovici Niţu Stoica & Asociaţii: Directiva privind transparenţa salariilor, hărţuirea la locul de muncă, inteligenţa artificială şi o directivă care reglementează condiţiile de muncă pe platforme digitale sunt principalele patru teme legate de muncă aflate pe agenda companiilor anul acesta # Ziarul Financiar
Anul 2026 aduce pentru companii o serie de modificări legislative în zona relaţiilor de muncă, pe fondul transpunerii mai multor directive europene şi al accelerării adoptării inteligenţei artificiale. Transparenţa salarială, hărţuirea la locul de muncă, utilizarea inteligenţei artificiale şi reglementarea muncii pe platforme digitale se conturează ca patru teme-cheie care vor influenţa politicile de resurse umane, structurile de cost şi riscurile juridice ale angajatorilor anul acesta, spune Ioana Cazacu, partener în cadrul casei de avocatură Popovici Niţu Stoica & Asociaţii (PNSA).
O nouă lovitură pentru premierul Viktor Orban înainte de alegeri: Încrederea mediului de afaceri din Ungaria a scăzut dramatic la începutul anului. Nici indicele de încredere al consumatorilor nu stă mai bine, ambele fiind în teritoriu negativ. Mai multe sondaje dau un avans de două cifre ale partidului de opoziţie condus de Péter Magyar # Ziarul Financiar
Ce proiecte cu fonduri nerambursabile mai pot accesa fermierii: şase măsuri cu un buget total de 350 mil. euro # Ziarul Financiar
Fermierii pot aplica în perioada următoare la fonduri nerambursabile pe şase măsuri deschise prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, bugetul total pentru sesiunile care urmează să fie deschise în perioada februarie-aprilie 2026 fiind de peste 350 mil. euro, conform calculelor făcute de ZF.
Furnizorul de soluţii şi servicii de resurse umane Smartree: Am încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 28 mil. lei, plus 7%, pe divizia de HR tech # Ziarul Financiar
Smartree, unul dintre principalii jucători de pe piaţa locală de soluţii de salarizare, administrare de personal şi HR Tech, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste 28 de milioane de lei, în creştere cu 7% faţă de anul precedent. Potrivit reprezentanţilor companiei, valoarea raportată reprezintă cifra de afaceri consolidată a Smartree pe divizia de HR Tech, fiind compusă din veniturile generate prin platforma dezvoltată intern, care acoperă atât servicii de outsourcing, cât şi soluţii de tip SaaS (Software as a Service).
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a investit în 2025 o sumă record în România, de 955 mil.euro, în 37 de proiecte. Victoria Zinchuk, directorul BERD pentru România: Este o demonstraţie cu adevărat uimitoare a încrederii clienţilor noştri, a dedicării echipei noastre şi a puterii economiei României # Ziarul Financiar
Bursă. Inteligenţa artificială, încotro? Goldman Sachs: AI a salvat economia SUA de la stagnare şi remodelează fluxurile internaţionale de capital. Pieţele emergente asiatice devin epicentrul revoluţiei, iar centrele de date vor consuma energie cât întreaga Japonie până în 2030 # Ziarul Financiar
Inteligenţa artificială nu mai este o promisiune îndepărtată, ci o forţă economică tangibilă care modelează deja fluxurile de capital la scară planetară, reiese dintr-o analiză realizată de Goldman Sachs Asset Management, care plasează această transformare tehnologică în centrul strategiei sale de investiţii pentru 2026, subliniind că miliardele de dolari care curg în modele AI, infrastructură de date şi capacitate de calcul redefinesc fundamental peisajul oportunităţilor de investiţii.
